Зеленський повідомив про розмову зі Стармером: обговорили посилення тиску на Росію

Сьогодні, 3 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Британії Кіром Стармером.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні глави держави в Телеграмі.

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Координація України та Британії

Під час розмови сторони обговорили підготовку до майбутніх перемовин і зустрічей. Йшлося як про постачання зброї для оборони України, так і про дипломатичні зусилля у взаємодії з Європою.

Зеленський наголосив на необхідності посилення європейської ролі у процесі завершення війни.

"Ми готуємося до перемовин та зустрічей, і це напрямок і про зброю для нашої оборони, і про нашу дипломатію – нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі точно потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Скоординувались, як вийти саме на це", – заявив президент.

Також глава держави подякував Британії за новий пакет санкцій, який обмежує російські криптовалютні схеми, та підкреслив важливість посилення тиску на Росію.

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Підтримка союзників і санкційна політика

Зеленський також згадав про розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Він подякував за підтримку та співчуття у зв’язку з загибеллю українців під час російських атак.

Президент повідомив, що внаслідок останніх ударів загинули 23 людини, ще 151 отримала поранення.

Окремо він зазначив, що Україна не залишається наодинці під час російських обстрілів.

Також Зеленський провів нараду щодо постачання систем протиповітряної оборони та ракет, зокрема щодо затримок у реалізації контракту на закупівлю комплексів Patriot.

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