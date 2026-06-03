Зеленский сообщил о разговоре со Стармером: обсудили усиление давления на Россию

Сегодня, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Координация Украины и Великобритании

Во время беседы стороны обсудили подготовку к предстоящим переговорам и встречам. Речь шла как о поставках оружия для обороны Украины, так и о дипломатических усилиях во взаимодействии с Европой.

Зеленский подчеркнул необходимость усиления европейской роли в процессе завершения войны.

"Мы готовимся к переговорам и встречам, и это касается как оружия для нашей обороны, так и нашей дипломатии — нашей совместной дипломатии с Европой, чтобы приблизить завершение войны. Европе точно нужен свой голос, своя позиция, свой вклад во все дипломатические усилия, которые могут быть для окончания войны. Скоординировались, как выйти именно на это", – заявил президент.

Также глава государства поблагодарил Великобританию за новый пакет санкций, который ограничивает российские криптовалютные схемы, и подчеркнул важность усиления давления на Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский оценил потери российской армии в мае

Поддержка союзников и санкционная политика

Зеленский также упомянул о разговоре с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он поблагодарил за поддержку и соболезнования в связи с гибелью украинцев во время российских атак.

Президент сообщил, что вследствие последних ударов погибли 23 человека, еще 151 получили ранения.

Отдельно он отметил, что Украина не остается в одиночестве во время российских обстрелов.

Также Зеленский провел совещание по вопросам поставок систем противовоздушной обороны и ракет, в частности, касательно задержек в реализации контракта на закупку комплексов Patriot.

Читайте также: Британского премьера Стармера призвали уйти в отставку, но он не соглашается, - СМИ