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Новости Сотрудничество Украины и Великобритании
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Зеленский сообщил о разговоре со Стармером: обсудили усиление давления на Россию

Зеленский провел беседу со Стармером

Сегодня, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram

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Координация Украины и Великобритании

Во время беседы стороны обсудили подготовку к предстоящим переговорам и встречам. Речь шла как о поставках оружия для обороны Украины, так и о дипломатических усилиях во взаимодействии с Европой.

Зеленский подчеркнул необходимость усиления европейской роли в процессе завершения войны.

"Мы готовимся к переговорам и встречам, и это касается как оружия для нашей обороны, так и нашей дипломатии — нашей совместной дипломатии с Европой, чтобы приблизить завершение войны. Европе точно нужен свой голос, своя позиция, свой вклад во все дипломатические усилия, которые могут быть для окончания войны. Скоординировались, как выйти именно на это", – заявил президент.

Также глава государства поблагодарил Великобританию за новый пакет санкций, который ограничивает российские криптовалютные схемы, и подчеркнул важность усиления давления на Россию.

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Поддержка союзников и санкционная политика

Зеленский также упомянул о разговоре с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он поблагодарил за поддержку и соболезнования в связи с гибелью украинцев во время российских атак.

Президент сообщил, что вследствие последних ударов погибли 23 человека, еще 151 получили ранения.

Отдельно он отметил, что Украина не остается в одиночестве во время российских обстрелов.

Также Зеленский провел совещание по вопросам поставок систем противовоздушной обороны и ракет, в частности, касательно задержек в реализации контракта на закупку комплексов Patriot.

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Автор: 

Великобритания (5300) Зеленский Владимир (24388) Стармер Кир (361)
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можно только усиленно пернуть, к большому сожалению, довоевался напалеон обрезанный
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03.06.2026 21:32 Ответить
хочу бачити як марксист-ленініст Стармер буде діяти проти кгбіста пуйла.
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03.06.2026 21:35 Ответить
 
 