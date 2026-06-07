Україна змінила маршрут перельотів Зеленського за кордон: більше не через Польщу

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії скористався аеропортом Кишинева для перельоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних спеціалізованого ресурсу FlightAware та у матеріалах "Європейської правди".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зміна маршруту польотів президента

Згідно з даними відстеження рейсів, літак, яким користується президент, спочатку прибув із Жешува до Кишинева вранці 7 червня.

Після цього він вирушив до Лондона та приземлився в аеропорту британської столиці.

"Судячи з даних відслідковування рейсів, літак Зеленського прилетів із Жешува до Кишинева вранці у неділю, 7 червня", — йдеться у повідомленні.

Раніше для закордонних поїздок часто використовувався аеропорт польського Жешува, де зазвичай починалися і завершувалися міжнародні візити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив зустріч з російським олігархом Абрамовичем у Києві

Можливі причини зміни аеропорту

Наразі офіційно не повідомляється, чому було змінено маршрут вильоту.

Водночас зазначається, що це відбулося на тлі напруження у відносинах між Україною та Польщею, пов’язаного з рішеннями щодо перейменування підрозділу ССО.

Також читайте: Польща закриває небо біля кордонів з Україною та Білоруссю: обмеження діятимуть три місяці

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".

Читайте також: Голова Міноборони Польщі Косіняк-Камиш звернувся до України: Героїзація УПА викликає протест та глибокий біль