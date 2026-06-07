УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Візит Зеленського до Британії
2 704 20

Україна змінила маршрут перельотів Зеленського за кордон: більше не через Польщу

зеленський летів у Лондон не через Польщу

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії скористався аеропортом Кишинева для перельоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних спеціалізованого ресурсу FlightAware та у матеріалах "Європейської правди".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зміна маршруту польотів президента

Згідно з даними відстеження рейсів, літак, яким користується президент, спочатку прибув із Жешува до Кишинева вранці 7 червня.

Після цього він вирушив до Лондона та приземлився в аеропорту британської столиці.

"Судячи з даних відслідковування рейсів, літак Зеленського прилетів із Жешува до Кишинева вранці у неділю, 7 червня", — йдеться у повідомленні.

Раніше для закордонних поїздок часто використовувався аеропорт польського Жешува, де зазвичай починалися і завершувалися міжнародні візити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив зустріч з російським олігархом Абрамовичем у Києві

Можливі причини зміни аеропорту

Наразі офіційно не повідомляється, чому було змінено маршрут вильоту.

Водночас зазначається, що це відбулося на тлі напруження у відносинах між Україною та Польщею, пов’язаного з рішеннями щодо перейменування підрозділу ССО.

Також читайте: Польща закриває небо біля кордонів з Україною та Білоруссю: обмеження діятимуть три місяці

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".

Читайте також: Голова Міноборони Польщі Косіняк-Камиш звернувся до України: Героїзація УПА викликає протест та глибокий біль

Автор: 

візит (1765) Зеленський Володимир (27951) Лондон (400) Молдова (2195) Польща (9334) літак (3101)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
поки клоун президент України,миру не побачимо
показати весь коментар
07.06.2026 21:59 Відповісти
+11
За"бав цей турист. За чий кошт?
Потрібно після того, як сяде в тюрму, конфіскувати всі витрачені ним на катання гроші.
показати весь коментар
07.06.2026 22:01 Відповісти
+11
Цензоре, припиніть меншовартісно писати "Скандал із підрозділом імені Героїв УПА".
Це скандал із польськими галасливими істеричками через їхні срані імперські амбіції і небажання нести відповідальність за окупацію українських територій та геноцид і репресії українців протягом століть.
показати весь коментар
07.06.2026 22:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поки клоун президент України,миру не побачимо
показати весь коментар
07.06.2026 21:59 Відповісти
Це маєте на увазі, отого зуйіла прутіна, що воює проти України уже 11 років??
показати весь коментар
07.06.2026 22:18 Відповісти
Миру захотів? Біжи до ***** та впади на коліна, він тебе ішаком с ахматі зробить...
показати весь коментар
07.06.2026 22:19 Відповісти
За"бав цей турист. За чий кошт?
Потрібно після того, як сяде в тюрму, конфіскувати всі витрачені ним на катання гроші.
показати весь коментар
07.06.2026 22:01 Відповісти
а за бесконечні форуми миру, саміти миру і просто потриндеть про мир хто заплатить, єрмак?
показати весь коментар
07.06.2026 22:08 Відповісти
По полякам, кацапи не вдарять, а по Молдові, легко...
показати весь коментар
07.06.2026 22:05 Відповісти
Цензоре, припиніть меншовартісно писати "Скандал із підрозділом імені Героїв УПА".
Це скандал із польськими галасливими істеричками через їхні срані імперські амбіції і небажання нести відповідальність за окупацію українських територій та геноцид і репресії українців протягом століть.
показати весь коментар
07.06.2026 22:06 Відповісти
Зе тут ні до чого, Польща обмежила до вересня польоти в своїй східній частині через постійні обстріли західних областей України.
показати весь коментар
07.06.2026 22:06 Відповісти
І не боїться ПМР? Абрамович підтвердив "лідеру" особисті гарантії?
показати весь коментар
07.06.2026 22:08 Відповісти
На 2 році незаконного правління клоун дозволяє собі змінювати маршрути,а що він буде творити на 20 році правління?
показати весь коментар
07.06.2026 22:09 Відповісти
Бот, ти ще не всю методичку випростав?
показати весь коментар
07.06.2026 22:24 Відповісти
Клоуна - Геть!!!
показати весь коментар
07.06.2026 22:35 Відповісти
агент кремля Буратіно нищить рештки підтримки з нашим стратегічним партнером Польщею. Те що клоун свідомо працює проти України для розумних громадян давно не є секретом. Це просто плювок у відносини з Польщею, яка є одним з найбільших постачальників зброї для України в Європі. У 2022-2024 роках (за офіційними даними) Польща безоплатно надала ЗСУ 318 танків, серед яких T-72M/M1, модернізовані T-72M1R, PT-91 та Leopard 2. Це було коли ЗЕлідор награно верещав "Європа дай нам танки!" (перед тим практично збанкрутувавши українське танкове виробництво з 2019 по 2022 рік).
Польща також передала:
586 бронемашин;
137 артилерійських систем;
10 гелікоптерів Мі-24;
10 винищувачів МіГ-29;
287 переносних зенітно-ракетних комплексів;
44 ракети "повітря-повітря";
понад 100 одиниць стрілецької зброї;
89 мінометів;
4 реактивних системи залпового вогню БМ-21 "Град";
Понад 100 млн *********** !!!!!

ЗЕлена падаль настільки вже @***** від безкарності, що вже відкрито та нахабно нищить все, що підтримувало Україну з 2022 - довіру та підтримку наших сусідів і ця підтримка напрацьовувалася роками ДО того, як кремлівська обманка була обрана ідіотами у 2019.
показати весь коментар
07.06.2026 22:14 Відповісти
Загальна сумма допомоги з початку війни - 9 міліардів доларів - за просто так. Кончена мразрта та пі...ст, цей презедент України.
показати весь коментар
07.06.2026 22:23 Відповісти
Тому й нищить рештки підтримки з стратегічним партнером за таку чималу збройову допомогу,типу,щоб поляки образились і поменше давали засобів проти його хазяїна.
показати весь коментар
07.06.2026 22:35 Відповісти
можуть ордена відібрати, так що літає мимо
показати весь коментар
07.06.2026 22:15 Відповісти
для скаженої собаки 100 верст не гак! )
показати весь коментар
07.06.2026 22:17 Відповісти
Цьому безтолковому мудаку, невдовзі, заборонянь його ескурсії.
показати весь коментар
07.06.2026 22:19 Відповісти
Як би там якось молдаванам пригадати, як служба гниди викрадала суддю чауса та брехали, з початку, шо не мають жодного відношення. Шоб цю мразоту заперти в Україні - а то тіки велики удари ракетами - воно, пацюк хрипатий, прокукарікає - буде напад, а сам десь у тиху Европу, а останнім часом десь на Ближній Схід - до арабів. І головне шо ж бреше шо немає там нерухомості з краденими сотнями міліардів у ЗСУ.
показати весь коментар
07.06.2026 22:28 Відповісти
 
 