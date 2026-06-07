Україна змінила маршрут перельотів Зеленського за кордон: більше не через Польщу
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії скористався аеропортом Кишинева для перельоту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних спеціалізованого ресурсу FlightAware та у матеріалах "Європейської правди".
Зміна маршруту польотів президента
Згідно з даними відстеження рейсів, літак, яким користується президент, спочатку прибув із Жешува до Кишинева вранці 7 червня.
Після цього він вирушив до Лондона та приземлився в аеропорту британської столиці.
"Судячи з даних відслідковування рейсів, літак Зеленського прилетів із Жешува до Кишинева вранці у неділю, 7 червня", — йдеться у повідомленні.
Раніше для закордонних поїздок часто використовувався аеропорт польського Жешува, де зазвичай починалися і завершувалися міжнародні візити.
Можливі причини зміни аеропорту
Наразі офіційно не повідомляється, чому було змінено маршрут вильоту.
Водночас зазначається, що це відбулося на тлі напруження у відносинах між Україною та Польщею, пов’язаного з рішеннями щодо перейменування підрозділу ССО.
Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".
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Потрібно після того, як сяде в тюрму, конфіскувати всі витрачені ним на катання гроші.
Це скандал із польськими галасливими істеричками через їхні срані імперські амбіції і небажання нести відповідальність за окупацію українських територій та геноцид і репресії українців протягом століть.
Польща також передала:
586 бронемашин;
137 артилерійських систем;
10 гелікоптерів Мі-24;
10 винищувачів МіГ-29;
287 переносних зенітно-ракетних комплексів;
44 ракети "повітря-повітря";
понад 100 одиниць стрілецької зброї;
89 мінометів;
4 реактивних системи залпового вогню БМ-21 "Град";
Понад 100 млн *********** !!!!!
ЗЕлена падаль настільки вже @***** від безкарності, що вже відкрито та нахабно нищить все, що підтримувало Україну з 2022 - довіру та підтримку наших сусідів і ця підтримка напрацьовувалася роками ДО того, як кремлівська обманка була обрана ідіотами у 2019.