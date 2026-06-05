Туск про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА: Україна сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення

Глава уряду Польщі Дональд Туск поклав на українську сторону відповідальність за вирішення напруженості у польсько-українських відносинах на тлі скандалу через найменування одного із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені Героїв УПА.

Про це Туск заявив, повертаючись із Тивату в Чорногорії, де він взяв участь у саміті ЄС-Західні Балкани, передає його заяву RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Рішення має шукати українська сторона

"Українська сторона сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення. Наразі тривають розмови моїх людей із керівником канцелярії президента Зеленського, паном Будановим... Зараз уся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось залагодити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій", - сказав польський прем'єр.

"Після цієї нещасної події, якою стало рішення, оголошене президентом Зеленським, я цілком зрозумів реакцію президента Навроцького. Я, можливо, відреагував би інакше",- заявив Туск.

Він також підкреслив єдність із президентом Каролем Навроцьким у цьому питанні. Туск заявив, що "ніхто не розділить польську суспільну думку та польську владу, коли йдеться про минуле та історію".

"Кожен має свою національну чутливість, і я розумію, що українці вшановуватимуть пам'ять тих, хто боровся з радянським загарбником, але я б не зрозумів, якби вони хотіли водночас вшановувати тих, хто вбивав поляків — найближчих союзників... Підтримка та допомога Польщі та інших європейських держав, але особливо Польщі для України — це те, у чому наші сусіди мали б бути дуже зацікавлені. Можливо, ці аргументи дійдуть до Києва. Якщо ні, то це означатиме, що не емпатія, а жорсткий бізнес вирішуватиме долю наших відносин",- сказав глава польського уряду.

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Про вступ України до ЄС

У контексті можливого вступу України до Європейського Союзу Туск зазначив, що "Польща та ЄС дотримуються позиції, що кожен, хто хоче приєднатися до європейської спільноти, повинен відповідати необхідним критеріям".

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".

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