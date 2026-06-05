Туск про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА: Україна сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення
Глава уряду Польщі Дональд Туск поклав на українську сторону відповідальність за вирішення напруженості у польсько-українських відносинах на тлі скандалу через найменування одного із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені Героїв УПА.
Про це Туск заявив, повертаючись із Тивату в Чорногорії, де він взяв участь у саміті ЄС-Західні Балкани, передає його заяву RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення має шукати українська сторона
"Українська сторона сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення. Наразі тривають розмови моїх людей із керівником канцелярії президента Зеленського, паном Будановим... Зараз уся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось залагодити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій", - сказав польський прем'єр.
"Після цієї нещасної події, якою стало рішення, оголошене президентом Зеленським, я цілком зрозумів реакцію президента Навроцького. Я, можливо, відреагував би інакше",- заявив Туск.
Він також підкреслив єдність із президентом Каролем Навроцьким у цьому питанні. Туск заявив, що "ніхто не розділить польську суспільну думку та польську владу, коли йдеться про минуле та історію".
"Кожен має свою національну чутливість, і я розумію, що українці вшановуватимуть пам'ять тих, хто боровся з радянським загарбником, але я б не зрозумів, якби вони хотіли водночас вшановувати тих, хто вбивав поляків — найближчих союзників... Підтримка та допомога Польщі та інших європейських держав, але особливо Польщі для України — це те, у чому наші сусіди мали б бути дуже зацікавлені. Можливо, ці аргументи дійдуть до Києва. Якщо ні, то це означатиме, що не емпатія, а жорсткий бізнес вирішуватиме долю наших відносин",- сказав глава польського уряду.
Про вступ України до ЄС
У контексті можливого вступу України до Європейського Союзу Туск зазначив, що "Польща та ЄС дотримуються позиції, що кожен, хто хоче приєднатися до європейської спільноти, повинен відповідати необхідним критеріям".
Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".
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ПНХ.
про право вето в ЄС не чули ?
ні?
а дарма
бо тепер поляки можуть щось заблокувати
Ось наприклад жирна ОПівська миша подоляк, старший брат якої мав відношення до військової розвідки РФ (ГРУ).
У Росії помер брат радника глави ОП Михайла Подоляка Володимир, який, можливо, мав стосунок до ГРУ - росЗМІ
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/roszmi-zayavili-pro-smert-u-rosiji-brata-mihayla-podolyaka-yakiy-pracyuvav-u-gru-novini-ukrajini-50432933.html
дегенера.. розумових обмежень
по жизні - біографія в інтернеті
.
воно нам треба було ?
.
різницю відчуваєте ?
ото ж
все робити треба акуратно, розумно і вчасно
.
не хотілось ?
а "не зналось"
так хто тоді ЗЄльоним дохтор ?
мало було проблем з поляками, так ще на голому місці накинули
.
Як влучно зазначав французький політик Шарль Моріс де Талейран, дипломатія є «мистецтвом робити неможливе можливим»
а цей дядько таки знався на дипломатії, на відміну від ЗЄльоного
.
пургу пишете, шановний.
дипломатія це вічне мистецтво !
.
.
невігластво таки погубить мудрий український наріт !
Шарль Моріс де Талейран вважається еталоном політичного прагматизму та дипломатичної майстерності. Його професіоналізм оцінюється як феноменальна здатність зберігати вплив за будь-яких режимів, бездоганно читати геополітичні розклади та блискуче вирішувати кризові завдання завдяки унікальному вмінню домовлятися.
.
мать вашу !
коли вже навчитесь цінувати майстерність професіоналізму, курви ЗЄльоні ?
.
І зараз у нас в Україні ніхто не вимагає позбавити президента Дуду найвищої нагороди України для іноземних гормадян - ордена Свободи, яким тоді під час візиту нагородили президента Польщі.
Так що полякам для вирішенння цієї проблеми треба просто, як ажуть, "завалити хлєбало".
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Збіг, чи не зовсім, враховуючи подальші спільні розслідування ?
то яка тоді його псяча справа до Смоленська і політики Туска?
чи не так ?
і навіть не припинили військову логістику.
ото притримайте язика в обпльовування поляків, бо
з польського колодязя нам ще доведеться водичку пити.
і не раз
.
якось такось так вийшло, по ЗЄльоному
.
.
Насправді більше назв зовсім не мае,
треба прислухатись сусіда.
Нащо тролити всіх, треба разом за одне!
Пшек до нас вже не лізе, він свое мае!
Будем господарювать, тоді все інше.
В них є свої герої в нас свої.
Українсько-польські відносини мають багатовікову історію, у якій були як періоди співпраці, так і гострого протистояння. Ще за часів Речі Посполитої українське населення неодноразово повставало проти соціального, релігійного та політичного тиску. Козацькі повстання кінця XVI - першої половини XVII століття придушувалися силою, а їхні учасники зазнавали переслідувань і покарань.
У ХХ столітті суперечності не зникли. Після польсько-української війни 1918-1919 років значна частина українських земель опинилася у складі Польщі. Українські історики звертають увагу на політику полонізації, обмеження української освіти, пацифікацію 1930 року та інші дії влади, які посилювали напруження між двома народами.
Під час Другої світової війни конфлікт досяг трагічної кульмінації. Волинська трагедія стала однією з найболючіших сторінок спільної історії. Тисячі польських мирних жителів загинули від рук українських націоналістичних формувань. Водночас тисячі українців стали жертвами нападів польських збройних загонів на українські села. Обидва народи зазнали тяжких втрат.
Після війни комуністична влада Польщі провела операцію «Вісла», унаслідок якої близько 140 тисяч українців, лемків та представників інших східнослов'янських громад були примусово переселені зі своїх історичних земель.
Усе це свідчить про те, що історію українсько-польських відносин неможливо чесно описати через поділ на «винних» і «невинних». Різні покоління українців і поляків пережили власні трагедії, а насильство в різні часи чинили представники обох сторін.
Пам'ять про жертв повинна зберігатися, але минуле не має ставати інструментом ******** ворожнечі. Українці та поляки не можуть змінити історію, проте можуть зробити висновки з її уроків. Справжнє примирення починається не із забуття, а з готовності визнавати складність минулого, поважати біль одне одного та будувати майбутнє без ненависті й взаємних звинувачень.