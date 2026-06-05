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Новини відносини України та Польщі
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Туск про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА: Україна сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення

Скандал через перейменування підрозділу ССО: Туск закликав Україну розв’язати конфлікт

Глава уряду Польщі Дональд Туск поклав на українську сторону відповідальність за вирішення напруженості у польсько-українських відносинах на тлі скандалу через найменування одного із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені Героїв УПА.

Про це Туск заявив, повертаючись із Тивату в Чорногорії, де він взяв участь у саміті ЄС-Західні Балкани, передає його заяву RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Рішення має шукати українська сторона

"Українська сторона сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення. Наразі тривають розмови моїх людей із керівником канцелярії президента Зеленського, паном Будановим... Зараз уся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось залагодити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій", - сказав польський прем'єр.

"Після цієї нещасної події, якою стало рішення, оголошене президентом Зеленським, я цілком зрозумів реакцію президента Навроцького. Я, можливо, відреагував би інакше",- заявив Туск.

Він також підкреслив єдність із президентом Каролем Навроцьким у цьому питанні. Туск заявив, що "ніхто не розділить польську суспільну думку та польську владу, коли йдеться про минуле та історію".

"Кожен має свою національну чутливість, і я розумію, що українці вшановуватимуть пам'ять тих, хто боровся з радянським загарбником, але я б не зрозумів, якби вони хотіли водночас вшановувати тих, хто вбивав поляків — найближчих союзників... Підтримка та допомога Польщі та інших європейських держав, але особливо Польщі для України — це те, у чому наші сусіди мали б бути дуже зацікавлені. Можливо, ці аргументи дійдуть до Києва. Якщо ні, то це означатиме, що не емпатія, а жорсткий бізнес вирішуватиме долю наших відносин",- сказав глава польського уряду.

Читайте також: Сибіга про претензії Польщі через підрозділ "Героїв УПА": Наш спільний ворог - Росія

Про вступ України до ЄС

У контексті можливого вступу України до Європейського Союзу Туск зазначив, що "Польща та ЄС дотримуються позиції, що кожен, хто хоче приєднатися до європейської спільноти, повинен відповідати необхідним критеріям".

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".

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Автор: 

Польща (9331) Туск Дональд (683) УПА (147)
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Топ коментарі
+8
Чорт,що запропонував назвати добре знав реакцію поляків.
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05.06.2026 19:32 Відповісти
+6
Так є , в України , для вас чудове рішення - наступного разу просто не заважати кацапським шахедам летіти до Польщі
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05.06.2026 19:25 Відповісти
+6
Хто в домі господар? Я чи миші? Тобто он цапи теж хочуть щоб ми вшановували тих чи тих вказаних ними персон, ляхи цього хочуть, хтось ще захоче нам розповідати кого нам шанувати і так без кінця, якщо виконувати чиїсь хотілки. Має бути тверда позиція, поважають лише сильних, а об тих хто прогинається витирають ноги.
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05.06.2026 19:37 Відповісти
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Так є , в України , для вас чудове рішення - наступного разу просто не заважати кацапським шахедам летіти до Польщі
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05.06.2026 19:25 Відповісти
Ти дебіл?
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05.06.2026 19:26 Відповісти
Воно ЗЕлене💩
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05.06.2026 20:06 Відповісти
А яке пшекам діло?
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05.06.2026 19:26 Відповісти
це Туск разом з Навроцьким отримують вказівки від )(уйла, чи у пана шося з ......не склалося з дитинства?
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05.06.2026 19:34 Відповісти
Тебе забули спитати.
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05.06.2026 19:52 Відповісти
а в тебе )(уйлоБзда таки спитали і ти погодився, лайно рафіноване генетично кассапаське.
ПНХ.
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05.06.2026 19:56 Відповісти
А яке пшекам діло до наших нахлібників- біженців ,що вже п'ятий рік живуть за рахунок польського бюджету , яке пшекам діло до того що більшість західної зброї іде до України через територію Польщі ,яке пшекам діло що наші зернотрейдери пруть зерно через територію Польщі ,дійсно яке діло пшекам до наших хотєлок про членство в ЄС і НАТО ,от дійсно яке їм діло до наших дешевих понтів і ігр наших ура-патріотів.
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05.06.2026 19:50 Відповісти
Сам ти нахлібник. Без українських робітників польська економіка зупиниться. Це самі ж пшеки визнали.
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05.06.2026 20:18 Відповісти
на рахунок "нахлібників- біженців ,що вже п'ятий рік живуть за рахунок польського бюджету" ти киздиш як дихаєш.
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05.06.2026 20:21 Відповісти
Від борців за незалежність пердолить лише окупантів, і це норма у всьому світі.
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05.06.2026 19:28 Відповісти
Так для поляків оунівці це сепаратисти ,що воювали проти територіальної цілісності Польщі ,а Бандера і Шухевич -громадяни Польщі ,які скоїли кримінвльний злочин.
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05.06.2026 19:58 Відповісти
Це проблема лише для ляхів і лише вони її роздувають. Невже ніхто їх дипломатично не може послати нахрін?
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05.06.2026 19:31 Відповісти
Чорт,що запропонував назвати добре знав реакцію поляків.
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05.06.2026 19:32 Відповісти
Хто в домі господар? Я чи миші? Тобто он цапи теж хочуть щоб ми вшановували тих чи тих вказаних ними персон, ляхи цього хочуть, хтось ще захоче нам розповідати кого нам шанувати і так без кінця, якщо виконувати чиїсь хотілки. Має бути тверда позиція, поважають лише сильних, а об тих хто прогинається витирають ноги.
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05.06.2026 19:37 Відповісти
Це навмисно було зроблено
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05.06.2026 19:42 Відповісти
Ну чому ж? У ЗСУ є маса підрозділів імені конкретних командирів УПА. На всій Західній Україні - червоно-чорні прапори на могилах хлопців, у тч у Львові, де поряд з ними лежать польскі добровольці і етнічні поляки під біло-червоними прапорами. Їм це чомусь не заважає.
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05.06.2026 19:49 Відповісти
Та хто його знає. Я цих зелених дегенератів не виправдовую, але як називати підрозділи в Україні це внутрішня справа, це те саме що ми домахувались до Польщі як їм називати свої вулиці чи підрозділи діячами армії Крайової чи організаторами пацифікації.
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05.06.2026 19:51 Відповісти
Диванний Геркулес! Сильний... Зведи бюджет без допомоги Європи!
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05.06.2026 19:43 Відповісти
Польща це вся Європа!? Щось з всієї Європи до України мають претензії лише ляхи та мадяри.
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05.06.2026 19:44 Відповісти
У інших країн нема тем,які не варто ворушити.Невже не зрозуміло?
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05.06.2026 19:49 Відповісти
Так ніхто не ворушить крім Польщі, то їм ексгумація припекла, то якась назва не така стадіона, то як ви посміли вважати Бандеру героєм, постійно якісь домахування.
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05.06.2026 19:54 Відповісти
достатньо було одних мадярів щоб заблокувати Україні 96 млрд.

про право вето в ЄС не чули ?
ні?
а дарма

бо тепер поляки можуть щось заблокувати
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05.06.2026 20:16 Відповісти
І цим вони користуються як звичайні шантажисти.
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05.06.2026 20:19 Відповісти
Польський гастарбайтер і старий холуй,від того ,що ти лижеш дупу ляхам,тебе вони ще більше зневажають, як би ти їм не підтакував,і не ганьбив тих пєрдольоних українських націоналістів.Витрави в собі холуйство,випрями спину і пошли під три чорти це ******** пілсудське.
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05.06.2026 19:49 Відповісти
російські маріонетки з під крила " незламного " нікуди не поділись .. вони все ще тут..
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05.06.2026 19:38 Відповісти
схоже, в домі ЗЄлі в ОПі таки "миші" з російським "хвостом" хазяї.
Ось наприклад жирна ОПівська миша подоляк, старший брат якої мав відношення до військової розвідки РФ (ГРУ).
У Росії помер брат радника глави ОП Михайла Подоляка Володимир, який, можливо, мав стосунок до ГРУ - росЗМІ
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/roszmi-zayavili-pro-smert-u-rosiji-brata-mihayla-podolyaka-yakiy-pracyuvav-u-gru-novini-ukrajini-50432933.html
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05.06.2026 19:47 Відповісти
Політикам треба щось робити, щоб не сварити народи. Можна взяти приклад з японців, які не роблять демонстративних святкувань свого найвеличнішого імператора Муцухіто. Він займався колоніалістською політикою і це матиме негативну реакцію сусідів. Можна взяти приклад з монголів, які назвали ресторан на честь Чінгіз-хана. І все; ніяких демонстративних урочистостей і дружба з Китаєм.
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05.06.2026 19:52 Відповісти
То ти чорт.
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05.06.2026 20:12 Відповісти
Який баран запропонував назвати?
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05.06.2026 19:31 Відповісти
мабуть оцей - радник ЗЄлі та його спітчрайтер, з виразними ознаками дегенера.. розумових обмежень

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05.06.2026 19:38 Відповісти
Якийсь гуманоїд 😄
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05.06.2026 19:41 Відповісти
гімноїд

по жизні - біографія в інтернеті

.
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05.06.2026 19:49 Відповісти
Схоже, на заплановану провокацію. Там же зараз спільно працюють Інститути нацпамяті над ексгумацією і думаю там була домовленість не чіпати болючі теми. Шапітошники потрібні навколо вороги, щоб електорат забув про Вову з плівок міндічя
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05.06.2026 19:42 Відповісти
зараз в Польщі 90% постів в соцмережах - антиукраїнські

воно нам треба було ?

.
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05.06.2026 19:50 Відповісти
В 2916р в Києві проспект Бандери - теж провокація?
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05.06.2026 20:01 Відповісти
в 2016 був Порох, в а 2026 - ЗЄля.

різницю відчуваєте ?
ото ж

все робити треба акуратно, розумно і вчасно

.
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05.06.2026 20:20 Відповісти
Коли не роби - для поляків Бандера завжди Бандера - а зараз коли страшна заруба - почали наїзжати на Україну
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05.06.2026 20:29 Відповісти
Если польским властям так хочется скандала...
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05.06.2026 19:32 Відповісти
а українським ?
не хотілось ?
а "не зналось"
так хто тоді ЗЄльоним дохтор ?

мало було проблем з поляками, так ще на голому місці накинули

.
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05.06.2026 19:53 Відповісти
Коли українці вбивали поляків і навпаки - вони були найближчими союзниками? - оце загнув
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05.06.2026 19:34 Відповісти
і хіба пан Дональд не правий ?

Як влучно зазначав французький політик Шарль Моріс де Талейран, дипломатія є «мистецтвом робити неможливе можливим»

а цей дядько таки знався на дипломатії, на відміну від ЗЄльоного

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05.06.2026 19:34 Відповісти
Це він тоді казав коли в Європі мало не кожен рік були війни? - світова дипломатія для нас закінчилась у 2014 р - Портніков
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05.06.2026 19:43 Відповісти
а зараз в Україні типу мир і всі нам друзі ?

пургу пишете, шановний.
дипломатія це вічне мистецтво !

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05.06.2026 19:55 Відповісти
Це до Портнікова
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05.06.2026 19:56 Відповісти
до нас із вами, шановний, бо війна

.
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05.06.2026 20:04 Відповісти
Этот дядя, епископ Отенский, князь Беневентский, служил многим режимам. Для Дмитрия Литвина идеал.
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05.06.2026 20:04 Відповісти
ви вибачаюсь порівнюєте х... з пальцем
невігластво таки погубить мудрий український наріт !

Шарль Моріс де Талейран вважається еталоном політичного прагматизму та дипломатичної майстерності. Його професіоналізм оцінюється як феноменальна здатність зберігати вплив за будь-яких режимів, бездоганно читати геополітичні розклади та блискуче вирішувати кризові завдання завдяки унікальному вмінню домовлятися.

.
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05.06.2026 20:08 Відповісти
Характеристика выдающегося(не спорю) предателя и приспособленца.
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05.06.2026 20:10 Відповісти
професіонала !!!!

мать вашу !
коли вже навчитесь цінувати майстерність професіоналізму, курви ЗЄльоні ?

.
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05.06.2026 20:23 Відповісти
Все его мастерство дипломата базировалось на военном могуществе Франции. Исчезло могущество- испарилось и мастерство(приведите пример, если это не так). Зеленая курва!).
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05.06.2026 20:28 Відповісти
Насрав - і здриснув.
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05.06.2026 19:35 Відповісти
Якщо охорона їхнього президента може спокійно під час візиту до України начепити шеврон Армії Крайової, яка здійснювала криваві акції проти українців під час і після ІІ Світової війни, то червоно-чорний прапорець ОУН на костюмах співробітників УДО під час візиту до Польщі - це теж має бути норма. Взаємошанобливі й і рівноправні стосунки вони такі.
І зараз у нас в Україні ніхто не вимагає позбавити президента Дуду найвищої нагороди України для іноземних гормадян - ордена Свободи, яким тоді під час візиту нагородили президента Польщі.
Так що полякам для вирішенння цієї проблеми треба просто, як ажуть, "завалити хлєбало".
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05.06.2026 19:36 Відповісти
.
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05.06.2026 19:37 Відповісти
вам "шашечки шеврончиків" чи щоб "військове таксі з Жешува" їздило за розкладом ?

.
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05.06.2026 20:25 Відповісти
Ви таки *******! З обох сторін! Кішка й собака розумніші!
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05.06.2026 19:45 Відповісти
ми не вимагаємо позбавити ордена вашого президента, і промовчали про ваші неоднозначні емблеми на нашій теріторії (на відміну від польських оіійних осіб), так що ваші порівняння недоречні.
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05.06.2026 19:51 Відповісти
Ти старе чмо
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05.06.2026 19:52 Відповісти
За рахунок України ніхто нічиїх хотєлок виконувати не буде. Так своїм друзям кішкі з собакою і передай.
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05.06.2026 20:25 Відповісти
Так Армія Крайова була сформована з підрозділів Війська Польського ,які після окупації Польщі перейшли в підпілля. Так що не рівняйте одне з іншим.
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05.06.2026 20:16 Відповісти
А это ничего, шо в пшекии куда не плюнь - попадёшь в якусь херню имени пилсудского, злейшего друга Украины.
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05.06.2026 19:39 Відповісти
Для дебілів - треба подивитися від чієї допомоги залежить навіть не перемога, а виживання і існування. А потім роззявляти власний писок про те, що не так в чужій хаті...
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05.06.2026 19:47 Відповісти
Твоє холуйство зрозуміле,ти сидиш підор на польській соціалці і лижиш чоботи пана Чесяка.
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05.06.2026 19:54 Відповісти
згоден, існування і виживанння Польщі зараз залежить від України, тому недолугим польським правопопулістам не треба воювати з історичними привидами минулого замість реальних справ у своїй країні.
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05.06.2026 19:54 Відповісти
Поляки і без України виживуть ,так що не потрібно скірь лізти і розповідати .що "ми захищаємо весь Світ" ,який і не просив його захищати ,війна іде на території колишнього СССР ,так до чого тут Польща і Європа ?
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05.06.2026 20:21 Відповісти
питання до Туска є й досі щодо візиту в Смоленськ на той же військовий аеродром напередодні тим же літаком на якому (Ту-154М) туди летів на наступний день през Польщі Качинський з 88 чоловік (делегація, що складалася з політичних, військових, громадських та релігійних діячів Польщ) + 8 членів екіпажу.
Збіг, чи не зовсім, враховуючи подальші спільні розслідування ?
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05.06.2026 19:47 Відповісти
пан є поляк ?
то яка тоді його псяча справа до Смоленська і політики Туска?
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05.06.2026 19:57 Відповісти
а яка псяча справа твоя Курва mg42ua, разом з )(уйлоНавроцьким та )(уйлоТуском до України?

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05.06.2026 20:06 Відповісти
Поляки почали поводитись як московити. Їх не хвилює, що їхні національні герої з армії крайової їхали на Волинь, щоб впокоряти українців, при цьому вбили тисячі мирних ні в чому невинних людей, за що і отримали опір від УПА. Така риторика має далекоглядні цілі, бо кожного разу, як українці намагались створити свою незалежну державу, закінчувалось тим, що поляки і московити ділили між собою українські землі.
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05.06.2026 19:48 Відповісти
поляки поки що не почали агресію проти України.
чи не так ?
і навіть не припинили військову логістику.
ото притримайте язика в обпльовування поляків, бо

з польського колодязя нам ще доведеться водичку пити.

і не раз

.
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05.06.2026 20:01 Відповісти
Ляхам знову кинули обiсьцяну тряпку на морди? 😀
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05.06.2026 19:52 Відповісти
невже ще не зрозуміло, що зелі ***** на всіх і на все, йому головне рейтинг втримати
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05.06.2026 19:56 Відповісти
Поляки самі розкрутили цю тему у себе, тепер нехай думають, що з цим робити.
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05.06.2026 20:00 Відповісти
їм робити нічого не треба, бо війна в Україні, а не в них

якось такось так вийшло, по ЗЄльоному

.

.
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05.06.2026 20:03 Відповісти
То нехай заткнуться і не пи₴дять.
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05.06.2026 20:26 Відповісти
Як призначили так і відмінять!
Насправді більше назв зовсім не мае,
треба прислухатись сусіда.
Нащо тролити всіх, треба разом за одне!
Пшек до нас вже не лізе, він свое мае!
Будем господарювать, тоді все інше.
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05.06.2026 20:04 Відповісти
Імперський синдром. Начебто і європейська цівілізація але пам'ять і образи як і в кацапів - імперські. Причому кацапи свою вигідну їм сторінку цієї історії їм і нав'язали, ще в часи "совкової Польщі".
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05.06.2026 20:05 Відповісти
Зараз уся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось залагодити цей абсолютно непотрібний конфлікт ПОЛЬСЬКИХ історичних інтерпретацій", - сказав польський прем'єр. ПСЯКРЕВ, ДЗЯДИ
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05.06.2026 20:11 Відповісти
Це наша історія, це наші герої і нікому за нас не вирішувати в тому числі і полякам.
В них є свої герої в нас свої.
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05.06.2026 20:13 Відповісти
Так і воюйте самі без західної допомоги ,чому клянчили у європейців 90 мільярдів євро.
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05.06.2026 20:24 Відповісти
Позакривайте свої польські пи₴даки і проблемі кінець.
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05.06.2026 20:14 Відповісти
коли тобі в дупі крутить від того що у сусідів, то проблема твоя, а не сусіда, росія кожен випуск новин останні 20 років починала з "Що там в Україні", мяко кажучі, розберись у собі, копайся в своїх колодах в очах, ***** лізти до сусіда, і буде тобі спокій на душі
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05.06.2026 20:14 Відповісти
Україна і Польща: складна історія, яку варто знати, а не використовувати для ворожнечі
Українсько-польські відносини мають багатовікову історію, у якій були як періоди співпраці, так і гострого протистояння. Ще за часів Речі Посполитої українське населення неодноразово повставало проти соціального, релігійного та політичного тиску. Козацькі повстання кінця XVI - першої половини XVII століття придушувалися силою, а їхні учасники зазнавали переслідувань і покарань.
У ХХ столітті суперечності не зникли. Після польсько-української війни 1918-1919 років значна частина українських земель опинилася у складі Польщі. Українські історики звертають увагу на політику полонізації, обмеження української освіти, пацифікацію 1930 року та інші дії влади, які посилювали напруження між двома народами.
Під час Другої світової війни конфлікт досяг трагічної кульмінації. Волинська трагедія стала однією з найболючіших сторінок спільної історії. Тисячі польських мирних жителів загинули від рук українських націоналістичних формувань. Водночас тисячі українців стали жертвами нападів польських збройних загонів на українські села. Обидва народи зазнали тяжких втрат.
Після війни комуністична влада Польщі провела операцію «Вісла», унаслідок якої близько 140 тисяч українців, лемків та представників інших східнослов'янських громад були примусово переселені зі своїх історичних земель.
Усе це свідчить про те, що історію українсько-польських відносин неможливо чесно описати через поділ на «винних» і «невинних». Різні покоління українців і поляків пережили власні трагедії, а насильство в різні часи чинили представники обох сторін.
Пам'ять про жертв повинна зберігатися, але минуле не має ставати інструментом ******** ворожнечі. Українці та поляки не можуть змінити історію, проте можуть зробити висновки з її уроків. Справжнє примирення починається не із забуття, а з готовності визнавати складність минулого, поважати біль одне одного та будувати майбутнє без ненависті й взаємних звинувачень.
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05.06.2026 20:19 Відповісти
Нехай Зє дозволить полякам назвати польський спецпідрозділ "імені героїв армії крайової".
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05.06.2026 20:30 Відповісти
 
 