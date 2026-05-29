1 108 30

Від суперечок України та Польщі виграє лише Москва, - МЗС про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА

Речник МЗС Георгій Тихий

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на обурення польських високопосадовців через рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", відповідну позицію озвучив речник МЗС Георгій Тихий.

Реакція України

Представник дипломатичного відомства висловив жаль, що цей інцидент спровокував скандал, який іде врозріз із загальним позитивним трендом на нормалізацію українсько-польських відносин, що спостерігався останні півтора року.

За цей час Київ та Варшава досягли значного поступу в історичному діалозі, зокрема відновили процес пошуків та ексгумації жертв Волинської трагедії та повернули до роботи Конгрес істориків.

"Дискусія щодо минулого має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах. Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва", - наголосив Тихий.

Речник МЗС окремо зауважив, що українські спецпризначенці, які виступили ініціаторами отримання цього почесного звання, "точно не мали на меті образити дружній польський народ"..

"Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви – й у жодному разі не спрямована проти поляків", - зауважив він.

Тихий нагадав, що в українсько-польській історії є як спільні славетні перемоги над спільним московським ворогом (від битви під Оршею до "Дива на Віслі"), так і трагічні сторінки Другої світової війни, зокрема злочини проти цивільного населення з обох боків.

Проте Україна не уникає складних тем, конструктивно співпрацює щодо ексгумацій та прагне діалогу без зайвої політизації.

"Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз, коли Україна за підтримки Польщі стримує російську агресію. Ми вдячні Польщі та Польському народові, які з перших хвилин цієї неспровокованої та злочинної війни підтримують Україну", - резюмував речник МЗС.

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА".
  • Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вимагатиме позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі через це рішення.

Зеленський Володимир Польща УПА Навроцький Кароль Тихий Георгій
Топ коментарі
+4
Заборонять нам дивитись серіал 80х - 4 поляка, грузин і собака))
показати весь коментар
29.05.2026 22:30 Відповісти
+3
Політика Другої Речі Посполитої створила підґрунтя для майбутнього вибуху насильства.
Роздача земель польським військовим на українських етнічних територіях (Волинь, Галичина) викликала глибоке соціальне та національне невдоволення серед місцевого селянства.
Політика «пацифікації» (умиротворення) 1930 року супроводжувалася масовими арештами українських діячів, закриттям українських шкіл, читалень «Просвіти» та руйнуванням православних храмів на Холмщині.
Цей жорсткий тиск радикалізував український національний рух та сформував у частини населення сприйняття польської присутності як окупації, що згодом проявилося під час війни.
показати весь коментар
29.05.2026 22:28 Відповісти
+2
Та все - поляків вже не зупинити - Валенса Навроцький з цієї теми не злізуть
показати весь коментар
29.05.2026 22:26 Відповісти
Школярем, (запускали серіал по тел на літніх канікулах) старався завжди заново подивитись.
«Четыре танкиста и пёс».
показати весь коментар
29.05.2026 22:39 Відповісти
На дачі у нас був телевізор, то пів вулиці дітей (друзів) бігло до нас дивитись, а бабуся компот розносила)) кожному по горнятку))
показати весь коментар
29.05.2026 22:48 Відповісти
В СРСР серіал вперше був показаний 12 листопада 1966 року.
На зимові шкільні канікули в січні 1967 року серіал був показаний знову і потім повторювався в наступні літні та зимові канікули.
Серіал щорічно демонструвався в Польщі, СРСР та інших країнах радянського блоку до 1989 року.
показати весь коментар
29.05.2026 22:57 Відповісти
Ну ми у 80х дивились)) до Чорнобиля.
показати весь коментар
29.05.2026 23:10 Відповісти
Бачуть - шо Україна кров"ю спливає - з таким монстром зчепилась і підкидають дров у багаття - не можуть зупинитися - вже ж не вернеш те шо було
показати весь коментар
29.05.2026 22:46 Відповісти
чи потрібно було саме зараз давати назву "Героїв УПА", смикаючи за яйці наВроченого та компанію навіжених?

вони ж тільки й чекають "подачі" з української сторони щоб розпочати згубний як для України, так і для Польщі "історичний пінг-понг".

ні ми їм нічого не докажемо, ні вони нам

.
показати весь коментар
29.05.2026 23:01 Відповісти
На офіційному рівні лідери обох країн та глави церков неодноразово намагалися знайти компроміс через двосторонній діалог.
Головним гаслом цього процесу стала християнська формула:
«Прощаємо і просимо прощення».
Вона передбачає взаємне визнання помилок та трагедій минулого, без покладання абсолютної провини лише на одну зі сторін.
показати весь коментар
29.05.2026 22:30 Відповісти
Скільки вже Польща буде давати нам поради, як нам жити, що можна, що не можна? То могили риють, в яких не знаходять ніяких доказів, замість того щоб вивчати історію з різних сторін і об'єктивно.
Вгамуйтесь нарешті, бо ви вже і так багато ллєте води на млин )(уйла.
показати весь коментар
29.05.2026 22:29 Відповісти
отаке недолуге гундосе, представляє україну вже сьомий рік.
та, насрати на тих мадярів навроцьких!!!1
але ж, ні!
воно, юдо криворагульне, природжене плазувати перед кожним!!!
показати весь коментар
29.05.2026 22:31 Відповісти
сьогоднішній "інтегральний націоналіст" ОУНм ЗЄлєнський лише чотири з половиною роки тому був оманським "какая разніца", який здав кацапам чотири області.

пєрєроділся по віке фен-шуй і Будді
з Оманського Віслюка в Провідника мудрого українського наріту

.
показати весь коментар
29.05.2026 23:13 Відповісти
Дружбан та ідейний поплічник гітлера пілсудський навроцькому у поміч.
показати весь коментар
29.05.2026 22:32 Відповісти
а яка користь Україні?

те що ЗЄлячка переродився з ватного совка "какая разніца" в інтегрального націоналіста ОУНм ?

ви в це вірете ?!

.
показати весь коментар
29.05.2026 23:04 Відповісти
бездарнм політикам-популістам, які неспроможні змінювати на краще життя своїх громадян залишається тільки одне - воювати з історичними привидами чужого минулого. Тупому електорату це подобається.
показати весь коментар
29.05.2026 22:33 Відповісти
Та нагадайте їм, хто їх Президента Лєха Качинського та всю польську еліту угробив під смоленськом!

До мокш питань взагалі немає??
показати весь коментар
29.05.2026 22:33 Відповісти
ПОЛЯКАМ НА ЦЕ ЧХАТИ))

ДОСИТЬ перед ними виправдовуватись. Там зранку угорці хотіли автономію Закарпаттю і угорську державною - перед всіма виправдовуватись то життя не вистачить
показати весь коментар
29.05.2026 22:38 Відповісти
Сибига Молодець.
показати весь коментар
29.05.2026 22:38 Відповісти
Ми можемо вимагати віл Польщі засудження діяльності Юзефа Пілсудського та демонтажу всіх встановлених йому памятників. Очільник Другої Речі Посполитої Пілсудський санкціонував жорстку політику щодо українського населення Галичини та Волині. За його правління у 1930 році було проведено пацифікацію («умиротворення») - масові репресії проти українського цивільного населення, що супроводжувалися погромами українських установ, арештами та фізичним насильством. За його режиму діяв концентраційний табір у Березі-Картузькій, куди без суду кидали українських патріотів без суду і слідства рішенням місцевої адміністрації на термін від 3 місяців, який могли продовжувати нескінченно. В'язнів змушували годинами виконувати безглузді фізичні вправи (наприклад, біг навпочіпки, повзання по бруду), піддавали регулярному побиттю, забороняли розмовляти та утримували на мінімальному харчовому пайку. Люди помирали від виснаження. Офіційно загинуло 400 осіб, але адміністрація намагалася звільняти важкохворих людей у критичному стані за кілька днів до смерті, щоб офіційно не фіксувати летальні випадки на території самого закладу. Реально загинули тисячі.

Монументи кату українців Пілсудському є майже в кожному великому місті Польщі, зокрема у Варшаві, Кракові, Любліні, Познані, Катовицях.

І це лише один з багатьох поляків-україножерів...
показати весь коментар
29.05.2026 22:43 Відповісти
"В своїй хаті своя й правда,. І сила, і воля."
показати весь коментар
29.05.2026 22:48 Відповісти
та бєз вопросов.

от тільки в сусіда воду беремо щоб пожар в своїй хаті гасити

.
показати весь коментар
29.05.2026 23:17 Відповісти
що ми беремо у польщі?
показати весь коментар
29.05.2026 23:22 Відповісти
що таке "вопросов" і "пожар"?
показати весь коментар
29.05.2026 23:50 Відповісти
Ну чому зараз?...чому зараз?...
показати весь коментар
29.05.2026 23:09 Відповісти
то у що...

чим страшніші поразки, тим голосніші барабани

.
показати весь коментар
29.05.2026 23:16 Відповісти
3аяви, які звучать з Польщі є небезпечними, тому що скандал спалахнув напередодні проведення міжнародного форуму з відбудови (URC 2026), який відбудеться 25-26 червня у Гданську (Польща).
показати весь коментар
29.05.2026 23:23 Відповісти
Було не зрозуміло, що буде саме така реакція?
показати весь коментар
29.05.2026 23:29 Відповісти
Хтось блазня науськав.
показати весь коментар
29.05.2026 23:33 Відповісти
Майже всі сусіди-вороги.
Це лише так слуги вміють зробити.
показати весь коментар
30.05.2026 00:04 Відповісти
 
 