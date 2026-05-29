Від суперечок України та Польщі виграє лише Москва, - МЗС про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на обурення польських високопосадовців через рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", відповідну позицію озвучив речник МЗС Георгій Тихий.
Реакція України
Представник дипломатичного відомства висловив жаль, що цей інцидент спровокував скандал, який іде врозріз із загальним позитивним трендом на нормалізацію українсько-польських відносин, що спостерігався останні півтора року.
За цей час Київ та Варшава досягли значного поступу в історичному діалозі, зокрема відновили процес пошуків та ексгумації жертв Волинської трагедії та повернули до роботи Конгрес істориків.
"Дискусія щодо минулого має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах. Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва", - наголосив Тихий.
Речник МЗС окремо зауважив, що українські спецпризначенці, які виступили ініціаторами отримання цього почесного звання, "точно не мали на меті образити дружній польський народ"..
"Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви – й у жодному разі не спрямована проти поляків", - зауважив він.
Тихий нагадав, що в українсько-польській історії є як спільні славетні перемоги над спільним московським ворогом (від битви під Оршею до "Дива на Віслі"), так і трагічні сторінки Другої світової війни, зокрема злочини проти цивільного населення з обох боків.
Проте Україна не уникає складних тем, конструктивно співпрацює щодо ексгумацій та прагне діалогу без зайвої політизації.
"Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз, коли Україна за підтримки Польщі стримує російську агресію. Ми вдячні Польщі та Польському народові, які з перших хвилин цієї неспровокованої та злочинної війни підтримують Україну", - резюмував речник МЗС.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА".
- Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вимагатиме позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі через це рішення.
вони ж тільки й чекають "подачі" з української сторони щоб розпочати згубний як для України, так і для Польщі "історичний пінг-понг".
ні ми їм нічого не докажемо, ні вони нам
.
Роздача земель польським військовим на українських етнічних територіях (Волинь, Галичина) викликала глибоке соціальне та національне невдоволення серед місцевого селянства.
Політика «пацифікації» (умиротворення) 1930 року супроводжувалася масовими арештами українських діячів, закриттям українських шкіл, читалень «Просвіти» та руйнуванням православних храмів на Холмщині.
Цей жорсткий тиск радикалізував український національний рух та сформував у частини населення сприйняття польської присутності як окупації, що згодом проявилося під час війни.
Головним гаслом цього процесу стала християнська формула:
«Прощаємо і просимо прощення».
Вона передбачає взаємне визнання помилок та трагедій минулого, без покладання абсолютної провини лише на одну зі сторін.
До мокш питань взагалі немає??
ДОСИТЬ перед ними виправдовуватись. Там зранку угорці хотіли автономію Закарпаттю і угорську державною - перед всіма виправдовуватись то життя не вистачить
Монументи кату українців Пілсудському є майже в кожному великому місті Польщі, зокрема у Варшаві, Кракові, Любліні, Познані, Катовицях.
І це лише один з багатьох поляків-україножерів...
