Від суперечок України та Польщі виграє лише Москва, - МЗС про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на обурення польських високопосадовців через рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", відповідну позицію озвучив речник МЗС Георгій Тихий.

Реакція України

Представник дипломатичного відомства висловив жаль, що цей інцидент спровокував скандал, який іде врозріз із загальним позитивним трендом на нормалізацію українсько-польських відносин, що спостерігався останні півтора року.

За цей час Київ та Варшава досягли значного поступу в історичному діалозі, зокрема відновили процес пошуків та ексгумації жертв Волинської трагедії та повернули до роботи Конгрес істориків.

"Дискусія щодо минулого має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах. Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва", - наголосив Тихий.

Речник МЗС окремо зауважив, що українські спецпризначенці, які виступили ініціаторами отримання цього почесного звання, "точно не мали на меті образити дружній польський народ"..

"Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви – й у жодному разі не спрямована проти поляків", - зауважив він.

Тихий нагадав, що в українсько-польській історії є як спільні славетні перемоги над спільним московським ворогом (від битви під Оршею до "Дива на Віслі"), так і трагічні сторінки Другої світової війни, зокрема злочини проти цивільного населення з обох боків.

Проте Україна не уникає складних тем, конструктивно співпрацює щодо ексгумацій та прагне діалогу без зайвої політизації.

"Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз, коли Україна за підтримки Польщі стримує російську агресію. Ми вдячні Польщі та Польському народові, які з перших хвилин цієї неспровокованої та злочинної війни підтримують Україну", - резюмував речник МЗС.

Що передувало?