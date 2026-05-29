От споров Украины и Польши выигрывает только Москва, — МИД о скандале из-за наименования подразделения ССО в честь УПА

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на возмущение польских высокопоставленных чиновников в связи с решением президента Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", соответствующую позицию озвучил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Украины

Представитель дипломатического ведомства выразил сожаление, что этот инцидент спровоцировал скандал, который идет вразрез с общим позитивным трендом на нормализацию украинско-польских отношений, наблюдавшимся последние полтора года.

За это время Киев и Варшава достигли значительного прогресса в историческом диалоге, в частности возобновили процесс поисков и эксгумации жертв Волынской трагедии и вернули к работе Конгресс историков.

"Дискуссия о прошлом должна быть профессиональной и основываться на достоверных источниках. Наша история подтверждает, что от споров украинцев и поляков выигрывает только Москва", - подчеркнул Тихий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкому придется ехать и забирать орден у украинских военных, а не у Зеленского, - Садовый

Спикер МИД отдельно отметил, что украинские спецназовцы, выступившие инициаторами получения этого почетного звания, "точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ".

"Для них борьба УПА символизирует исключительно противостояние имперской политике Москвы – и ни в коем случае не направлена против поляков", – отметил он.

Тихий напомнил, что в украинско-польской истории есть как общие славные победы над общим московским врагом (от битвы под Оршей до "Чуда на Висле"), так и трагические страницы Второй мировой войны, в частности преступления против гражданского населения с обеих сторон.

Однако Украина не избегает сложных тем, конструктивно сотрудничает в вопросах эксгумаций и стремится к диалогу без излишней политизации.

"Не можем позволить ссорам из-за прошлого подорвать наше сопротивление общему врагу сейчас, когда Украина при поддержке Польши сдерживает российскую агрессию. Мы благодарны Польше и польскому народу, которые с первых минут этой неспровоцированной и преступной войны поддерживают Украину", — резюмировал спикер МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша заинтересована в ускорении сотрудничества с Украиной в сфере заимствования дронных технологий, — министр финансов страны Доманьский

Что предшествовало?