Новости Отношения Украины и Польши
928 27

От споров Украины и Польши выигрывает только Москва, — МИД о скандале из-за наименования подразделения ССО в честь УПА

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на возмущение польских высокопоставленных чиновников в связи с решением президента Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", соответствующую позицию озвучил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

Реакция Украины

Представитель дипломатического ведомства выразил сожаление, что этот инцидент спровоцировал скандал, который идет вразрез с общим позитивным трендом на нормализацию украинско-польских отношений, наблюдавшимся последние полтора года.

За это время Киев и Варшава достигли значительного прогресса в историческом диалоге, в частности возобновили процесс поисков и эксгумации жертв Волынской трагедии и вернули к работе Конгресс историков.

"Дискуссия о прошлом должна быть профессиональной и основываться на достоверных источниках. Наша история подтверждает, что от споров украинцев и поляков выигрывает только Москва", - подчеркнул Тихий.

Спикер МИД отдельно отметил, что украинские спецназовцы, выступившие инициаторами получения этого почетного звания, "точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ".

"Для них борьба УПА символизирует исключительно противостояние имперской политике Москвы – и ни в коем случае не направлена против поляков", – отметил он.

Тихий напомнил, что в украинско-польской истории есть как общие славные победы над общим московским врагом (от битвы под Оршей до "Чуда на Висле"), так и трагические страницы Второй мировой войны, в частности преступления против гражданского населения с обеих сторон.

Однако Украина не избегает сложных тем, конструктивно сотрудничает в вопросах эксгумаций и стремится к диалогу без излишней политизации.

"Не можем позволить ссорам из-за прошлого подорвать наше сопротивление общему врагу сейчас, когда Украина при поддержке Польши сдерживает российскую агрессию. Мы благодарны Польше и польскому народу, которые с первых минут этой неспровоцированной и преступной войны поддерживают Украину", — резюмировал спикер МИД.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Північ" ССО почетное наименование "имени героев УПА".
  • Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.

Зеленский Владимир Польша УПА Навроцкий Кароль Тихий Георгий
Топ комментарии
+3
Заборонять нам дивитись серіал 80х - 4 поляка, грузин і собака))
показать весь комментарий
29.05.2026 22:30 Ответить
+2
Та все - поляків вже не зупинити - Валенса Навроцький з цієї теми не злізуть
показать весь комментарий
29.05.2026 22:26 Ответить
+2
Політика Другої Речі Посполитої створила підґрунтя для майбутнього вибуху насильства.
Роздача земель польським військовим на українських етнічних територіях (Волинь, Галичина) викликала глибоке соціальне та національне невдоволення серед місцевого селянства.
Політика «пацифікації» (умиротворення) 1930 року супроводжувалася масовими арештами українських діячів, закриттям українських шкіл, читалень «Просвіти» та руйнуванням православних храмів на Холмщині.
Цей жорсткий тиск радикалізував український національний рух та сформував у частини населення сприйняття польської присутності як окупації, що згодом проявилося під час війни.
показать весь комментарий
29.05.2026 22:28 Ответить
Та все - поляків вже не зупинити - Валенса Навроцький з цієї теми не злізуть
показать весь комментарий
29.05.2026 22:26 Ответить
Заборонять нам дивитись серіал 80х - 4 поляка, грузин і собака))
показать весь комментарий
29.05.2026 22:30 Ответить
Школярем, (запускали серіал по тел на літніх канікулах) старався завжди заново подивитись.
«Четыре танкиста и пёс».
показать весь комментарий
29.05.2026 22:39 Ответить
На дачі у нас був телевізор, то пів вулиці дітей (друзів) бігло до нас дивитись, а бабуся компот розносила)) кожному по горнятку))
показать весь комментарий
29.05.2026 22:48 Ответить
В СРСР серіал вперше був показаний 12 листопада 1966 року.
На зимові шкільні канікули в січні 1967 року серіал був показаний знову і потім повторювався в наступні літні та зимові канікули.
Серіал щорічно демонструвався в Польщі, СРСР та інших країнах радянського блоку до 1989 року.
показать весь комментарий
29.05.2026 22:57 Ответить
Ну ми у 80х дивились)) до Чорнобиля.
показать весь комментарий
29.05.2026 23:10 Ответить
Бачуть - шо Україна кров"ю спливає - з таким монстром зчепилась і підкидають дров у багаття - не можуть зупинитися - вже ж не вернеш те шо було
показать весь комментарий
29.05.2026 22:46 Ответить
чи потрібно було саме зараз давати назву "Героїв УПА", смикаючи за яйці наВроченого та компанію навіжених?

вони ж тільки й чекають "подачі" з української сторони щоб розпочати згубний як для України, так і для Польщі "історичний пінг-понг".

ні ми їм нічого не докажемо, ні вони нам

.
показать весь комментарий
29.05.2026 23:01 Ответить
Політика Другої Речі Посполитої створила підґрунтя для майбутнього вибуху насильства.
Роздача земель польським військовим на українських етнічних територіях (Волинь, Галичина) викликала глибоке соціальне та національне невдоволення серед місцевого селянства.
Політика «пацифікації» (умиротворення) 1930 року супроводжувалася масовими арештами українських діячів, закриттям українських шкіл, читалень «Просвіти» та руйнуванням православних храмів на Холмщині.
Цей жорсткий тиск радикалізував український національний рух та сформував у частини населення сприйняття польської присутності як окупації, що згодом проявилося під час війни.
показать весь комментарий
29.05.2026 22:28 Ответить
На офіційному рівні лідери обох країн та глави церков неодноразово намагалися знайти компроміс через двосторонній діалог.
Головним гаслом цього процесу стала християнська формула:
«Прощаємо і просимо прощення».
Вона передбачає взаємне визнання помилок та трагедій минулого, без покладання абсолютної провини лише на одну зі сторін.
показать весь комментарий
29.05.2026 22:30 Ответить
Скільки вже Польща буде давати нам поради, як нам жити, що можна, що не можна? То могили риють, в яких не знаходять ніяких доказів, замість того щоб вивчати історію з різних сторін і об'єктивно.
Вгамуйтесь нарешті, бо ви вже і так багато ллєте води на млин )(уйла.
показать весь комментарий
29.05.2026 22:29 Ответить
отаке недолуге гундосе, представляє україну вже сьомий рік.
та, насрати на тих мадярів навроцьких!!!1
але ж, ні!
воно, юдо криворагульне, природжене плазувати перед кожним!!!
показать весь комментарий
29.05.2026 22:31 Ответить
сьогоднішній "інтегральний націоналіст" ОУНм ЗЄлєнський лише чотири з половиною роки тому був оманським "какая разніца", який здав кацапам чотири області.

пєрєроділся по віке фен-шуй і Будді
з Оманського Віслюка в Провідника мудрого українського наріту

.
показать весь комментарий
29.05.2026 23:13 Ответить
Дружбан та ідейний поплічник гітлера пілсудський навроцькому у поміч.
показать весь комментарий
29.05.2026 22:32 Ответить
а яка користь Україні?

те що ЗЄлячка переродився з ватного совка "какая разніца" в інтегрального націоналіста ОУНм ?

ви в це вірете ?!

.
показать весь комментарий
29.05.2026 23:04 Ответить
бездарнм політикам-популістам, які неспроможні змінювати на краще життя своїх громадян залишається тільки одне - воювати з історичними привидами чужого минулого. Тупому електорату це подобається.
показать весь комментарий
29.05.2026 22:33 Ответить
Та нагадайте їм, хто їх Президента Лєха Качинського та всю польську еліту угробив під смоленськом!

До мокш питань взагалі немає??
показать весь комментарий
29.05.2026 22:33 Ответить
ПОЛЯКАМ НА ЦЕ ЧХАТИ))

ДОСИТЬ перед ними виправдовуватись. Там зранку угорці хотіли автономію Закарпаттю і угорську державною - перед всіма виправдовуватись то життя не вистачить
показать весь комментарий
29.05.2026 22:38 Ответить
Сибига Молодець.
показать весь комментарий
29.05.2026 22:38 Ответить
Ми можемо вимагати віл Польщі засудження діяльності Юзефа Пілсудського та демонтажу всіх встановлених йому памятників. Очільник Другої Речі Посполитої Пілсудський санкціонував жорстку політику щодо українського населення Галичини та Волині. За його правління у 1930 році було проведено пацифікацію («умиротворення») - масові репресії проти українського цивільного населення, що супроводжувалися погромами українських установ, арештами та фізичним насильством. За його режиму діяв концентраційний табір у Березі-Картузькій, куди без суду кидали українських патріотів без суду і слідства рішенням місцевої адміністрації на термін від 3 місяців, який могли продовжувати нескінченно. В'язнів змушували годинами виконувати безглузді фізичні вправи (наприклад, біг навпочіпки, повзання по бруду), піддавали регулярному побиттю, забороняли розмовляти та утримували на мінімальному харчовому пайку. Люди помирали від виснаження. Офіційно загинуло 400 осіб, але адміністрація намагалася звільняти важкохворих людей у критичному стані за кілька днів до смерті, щоб офіційно не фіксувати летальні випадки на території самого закладу. Реально загинули тисячі.

Монументи кату українців Пілсудському є майже в кожному великому місті Польщі, зокрема у Варшаві, Кракові, Любліні, Познані, Катовицях.

І це лише один з багатьох поляків-україножерів...
показать весь комментарий
29.05.2026 22:43 Ответить
"В своїй хаті своя й правда,. І сила, і воля."
показать весь комментарий
29.05.2026 22:48 Ответить
та бєз вопросов.

от тільки в сусіда воду беремо щоб пожар в своїй хаті гасити

.
показать весь комментарий
29.05.2026 23:17 Ответить
що ми беремо у польщі?
показать весь комментарий
29.05.2026 23:22 Ответить
Ну чому зараз?...чому зараз?...
показать весь комментарий
29.05.2026 23:09 Ответить
то у що...

чим страшніші поразки, тим голосніші барабани

.
показать весь комментарий
29.05.2026 23:16 Ответить
3аяви, які звучать з Польщі є небезпечними, тому що скандал спалахнув напередодні проведення міжнародного форуму з відбудови (URC 2026), який відбудеться 25-26 червня у Гданську (Польща).
показать весь комментарий
29.05.2026 23:23 Ответить
Було не зрозуміло, що буде саме така реакція?
показать весь комментарий
29.05.2026 23:29 Ответить
 
 