От споров Украины и Польши выигрывает только Москва, — МИД о скандале из-за наименования подразделения ССО в честь УПА
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на возмущение польских высокопоставленных чиновников в связи с решением президента Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", соответствующую позицию озвучил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.
Реакция Украины
Представитель дипломатического ведомства выразил сожаление, что этот инцидент спровоцировал скандал, который идет вразрез с общим позитивным трендом на нормализацию украинско-польских отношений, наблюдавшимся последние полтора года.
За это время Киев и Варшава достигли значительного прогресса в историческом диалоге, в частности возобновили процесс поисков и эксгумации жертв Волынской трагедии и вернули к работе Конгресс историков.
"Дискуссия о прошлом должна быть профессиональной и основываться на достоверных источниках. Наша история подтверждает, что от споров украинцев и поляков выигрывает только Москва", - подчеркнул Тихий.
Спикер МИД отдельно отметил, что украинские спецназовцы, выступившие инициаторами получения этого почетного звания, "точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ".
"Для них борьба УПА символизирует исключительно противостояние имперской политике Москвы – и ни в коем случае не направлена против поляков", – отметил он.
Тихий напомнил, что в украинско-польской истории есть как общие славные победы над общим московским врагом (от битвы под Оршей до "Чуда на Висле"), так и трагические страницы Второй мировой войны, в частности преступления против гражданского населения с обеих сторон.
Однако Украина не избегает сложных тем, конструктивно сотрудничает в вопросах эксгумаций и стремится к диалогу без излишней политизации.
"Не можем позволить ссорам из-за прошлого подорвать наше сопротивление общему врагу сейчас, когда Украина при поддержке Польши сдерживает российскую агрессию. Мы благодарны Польше и польскому народу, которые с первых минут этой неспровоцированной и преступной войны поддерживают Украину", — резюмировал спикер МИД.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Північ" ССО почетное наименование "имени героев УПА".
- Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.
вони ж тільки й чекають "подачі" з української сторони щоб розпочати згубний як для України, так і для Польщі "історичний пінг-понг".
ні ми їм нічого не докажемо, ні вони нам
.
Роздача земель польським військовим на українських етнічних територіях (Волинь, Галичина) викликала глибоке соціальне та національне невдоволення серед місцевого селянства.
Політика «пацифікації» (умиротворення) 1930 року супроводжувалася масовими арештами українських діячів, закриттям українських шкіл, читалень «Просвіти» та руйнуванням православних храмів на Холмщині.
Цей жорсткий тиск радикалізував український національний рух та сформував у частини населення сприйняття польської присутності як окупації, що згодом проявилося під час війни.
Головним гаслом цього процесу стала християнська формула:
«Прощаємо і просимо прощення».
Вона передбачає взаємне визнання помилок та трагедій минулого, без покладання абсолютної провини лише на одну зі сторін.
ДОСИТЬ перед ними виправдовуватись. Там зранку угорці хотіли автономію Закарпаттю і угорську державною - перед всіма виправдовуватись то життя не вистачить
Монументи кату українців Пілсудському є майже в кожному великому місті Польщі, зокрема у Варшаві, Кракові, Любліні, Познані, Катовицях.
І це лише один з багатьох поляків-україножерів...
