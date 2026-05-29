Навроцкий хочет лишить Зеленского ордена из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА

Президент Польши Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО название "Герои УПА".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet, об этом Навроцкий заявил в пятницу.

"Присвоив украинскому подразделению название "Герои УПА", президент Украины предоставил лучший материал и много кислорода для российской пропаганды. Я очень критично отношусь к этому решению", - сказал Навроцкий.

Он отметил, что 8 июня состоится заседание капитула ордена Белого Орла.

"Я предложил включить в повестку дня вопрос о лишении ордена президента Украины Владимира Зеленского", – заявил Навроцкий.

Напомним, что Владимир Зеленский был награжден Орденом Белого Орла в 2023 году тогдашним президентом Анджеем Дудой.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Північ" ССО почетное наименование "имени героев УПА"

+15
Кожна бл...дь хоче тобі розказати як треба жити, поляки не менше за кацапів замордували українців
29.05.2026 15:25 Ответить
+14
Путін цей шаг Навроцького схвалить.
29.05.2026 15:22 Ответить
+11
Нехай.
Не будуть, не повинні поляки диктувати свою імперську волю Україні.
І касапи також не будуть.
29.05.2026 15:23 Ответить
Якщо не проплатив
29.05.2026 15:25 Ответить
Корисні ідіоти , для кремля , тим і корисні , що працюють безкоштовно
29.05.2026 15:34 Ответить
Навроцький довбой*б
29.05.2026 15:41 Ответить
Як же в Польщі сьогоднішня влада, змішуючи Армію Крайову з Армією Людовою та історію України, працює на московського ******, за командою агентів Штазі і КДБ совдепії!!
29.05.2026 15:52 Ответить
Попкорн покупать?
29.05.2026 15:22 Ответить
Тобто ціна того ордену - зрада пам'яті провідників українського опору навалі загарбників усіх мастей.
29.05.2026 15:22 Ответить
У Зеленского - ОРДЕН ПОЛЬШИ?
Капец......
Наверное ,за борьбу с коррупцией????????
29.05.2026 15:22 Ответить
...w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka odznaczony został
Orderem Orła Białego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
29.05.2026 15:38 Ответить
Ні, то за «заслуги» діда. Аби не війна, він би і ще й орден лєніна мав.
29.05.2026 15:41 Ответить
Что ты делаешь Навроцкий?? Остановись! Не лей воду на мельницу кремля!
29.05.2026 15:23 Ответить
та ще наволоч,від нашої недалеко втік
29.05.2026 15:23 Ответить
Та хай позбавляє,налякав
29.05.2026 15:24 Ответить
А наші чому кожного разу не нагадують про польський концтабір, де вони українців мордували?? Чому мовчать про Березу Картузьку?
29.05.2026 15:29 Ответить
якщо ти слабкий, то кожний тебе буде бити і йому за це нічого не буде, потрібно було 35 років будувати міцну державу, а не тільки грабувати
29.05.2026 15:35 Ответить
дитячий садок! віддавай мій папіпець -забирай своє лайно!https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXMHYUrD5mT2jaKDccspM4HLeofF5YmX6wOA&s
29.05.2026 15:27 Ответить
У пшеків забули дозволу спитать як називати українські підрозділи. Щось ляхи багато собі дозволяють.
29.05.2026 15:29 Ответить
Що буде робити Зеленський без цього ордена?
29.05.2026 15:29 Ответить
З цими маніпуляціями поляків треба щось робити не можна дозволяти їм використовувати проти нас цю тему.
Чи нам теж починати гнобити польщу за армію крайову , хоча у нас велика війна з московитами нам це зараз непотрібно
29.05.2026 15:32 Ответить
З ранку Валенса, пообід Навроцкій, седні шо, день польського дебіла?
29.05.2026 15:36 Ответить
деяким "дивним" постімперським та й не тільки націям (чи деяким представникам націй) аж свербить погратися у гру "про старшого брата", чи то це людожери кацапи, чи "стрьомні" угорці, чи "гонорові" поляки..
дуже кортить їм, своїми, часом і нечистими руками та й самим своїм рильцем у пушку, навести свІй порядок в геть іншій державі..
ваша тут яка справа, яке ваше діло?, ми ж не ліземо до вас зі своїми хотєлками чи претензіями?..
відчепіться вже від нас у наших особистих справах, ми й без вас, соплІвих, перегризтися здатні і зможемо..
29.05.2026 15:38 Ответить
Чому пшеки вважають за потрібне пхати носа у внутрішні справи України? Може викликати посла до МЗС та спитати? На шию вилізли та звісили ноги. Паскуди.
29.05.2026 15:38 Ответить
Сибіга, як завжди, соплі жує замість швидкої реакції.
29.05.2026 15:50 Ответить
У ляхів як війна проти русні - так це особиста справа України і втручатись вони не будуть, а як питання історії - так зразу пхають свого гонорливого носа.
29.05.2026 15:39 Ответить
Мерзота мала б на колінах дякувати Українцям за те що москалів тримають від них на відстані
29.05.2026 15:40 Ответить
Треба в Україні на офіційному рівні заборонити виконання на території України гімн Польщі "Єще Полска не згінела..." бо в цьому гімні згадується садист і кат українського народу Стефан Чарнецький, який закономірно і справедливо окочурився від української кулі.
29.05.2026 15:41 Ответить
Зеленський зараз ототожнює вершника апокаліпсису, як їде за кордон то жди біди для України ( не для зелені чи міндіча в них все спокійно)
29.05.2026 15:43 Ответить
Нам, країні, треба стати членом ЄС. Для цього потрібна згода всіх членів ЄС, в тому числі Польщі.
Подібні закиди будуть тривати, нинішньому президентові треба подобатись своїм виборцям.
До того ж, коли поляки вибрали нинішнього президента, обізнані люди попереджали про можливість подібних демаршів.
Не знаю, як там заведено, в міжнародних справах. Варто було б мовчки віддати: я орден не просив.
З іншого боку, цікаво, за що саме Зе вручили орден...
29.05.2026 15:44 Ответить
Інфантелізм європейських політиків просто зашкалює - 12 років війни в Україні їх так нічому і не навчили . Не дарма американці і кацапи дивляться , на них , як на лайно ...💩😠
29.05.2026 15:44 Ответить
Та ж піх...й, позбовляйте.
29.05.2026 15:54 Ответить
Як вчасно!
29.05.2026 15:57 Ответить
Сподiваюсь цьому перцю присвоять звання - Почесний 3.14р Украiни (передаеться як спадщина наступним поколiнням)?
29.05.2026 15:59 Ответить
нехай разом з орденом і самого зєлєнского забере, назавжди
29.05.2026 16:02 Ответить
Це вже як в пісні

Отберите орден у Насеру
Не подходит к ордену Насер!
Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насера нашим братом,
Но давать Героя - это брось!
А почему нет золота в стране?
Раздарили, гады, раздарили.
Лучше бы давали на войне,
А насеры после б нас простили!
29.05.2026 16:05 Ответить
Нехай Навроцький тепер свою польську молочку замість експорту в Україну собі на білого орла намазує.
29.05.2026 16:07 Ответить
Навроцький звичайно гандон, але тут цікавий інший момент. Пшеки вочевидь мають механізм, що дозволяє легко позбавляти державних нагород. Нам би теж такий не завадив.
29.05.2026 16:18 Ответить
Шановні назвіть будь ласка націю яка постійно на граблі велічія наступає?Ну крім орків.То є поляки-завжди іх пиха заважає розуму а гонор у них як гонорея.Що ВОНО хоче?Може признає Армію Крайову вбивцями українців?Чи пояснить щось про операцію Вісла?Чи може розкаже чому Волинь польська земля-яка ніколи до складу їх держави не входила.Я не вдивую як ВОНО ще що вигадає.Слава ССО України-вони герої гідні назиатися на честь УПА
