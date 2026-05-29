Навроцкий хочет лишить Зеленского ордена из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА
Президент Польши Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО название "Герои УПА".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet, об этом Навроцкий заявил в пятницу.
"Присвоив украинскому подразделению название "Герои УПА", президент Украины предоставил лучший материал и много кислорода для российской пропаганды. Я очень критично отношусь к этому решению", - сказал Навроцкий.
Он отметил, что 8 июня состоится заседание капитула ордена Белого Орла.
"Я предложил включить в повестку дня вопрос о лишении ордена президента Украины Владимира Зеленского", – заявил Навроцкий.
Напомним, что Владимир Зеленский был награжден Орденом Белого Орла в 2023 году тогдашним президентом Анджеем Дудой.
Что предшествовало
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Північ" ССО почетное наименование "имени героев УПА"
Капец......
Наверное ,за борьбу с коррупцией????????
Orderem Orła Białego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Не будуть, не повинні поляки диктувати свою імперську волю Україні.
І касапи також не будуть.
Чи нам теж починати гнобити польщу за армію крайову , хоча у нас велика війна з московитами нам це зараз непотрібно
дуже кортить їм, своїми, часом і нечистими руками та й самим своїм рильцем у пушку, навести свІй порядок в геть іншій державі..
ваша тут яка справа, яке ваше діло?, ми ж не ліземо до вас зі своїми хотєлками чи претензіями?..
відчепіться вже від нас у наших особистих справах, ми й без вас, соплІвих, перегризтися здатні і зможемо..
Подібні закиди будуть тривати, нинішньому президентові треба подобатись своїм виборцям.
До того ж, коли поляки вибрали нинішнього президента, обізнані люди попереджали про можливість подібних демаршів.
Не знаю, як там заведено, в міжнародних справах. Варто було б мовчки віддати: я орден не просив.
З іншого боку, цікаво, за що саме Зе вручили орден...
Своєчасновлаштований розбір "польотів ".
Отберите орден у Насеру
Не подходит к ордену Насер!
Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насера нашим братом,
Но давать Героя - это брось!
А почему нет золота в стране?
Раздарили, гады, раздарили.
Лучше бы давали на войне,
А насеры после б нас простили!