Навроцкий хочет лишить Зеленского ордена из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА

Президент Польши Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО название "Герои УПА".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet, об этом Навроцкий заявил в пятницу.

"Присвоив украинскому подразделению название "Герои УПА", президент Украины предоставил лучший материал и много кислорода для российской пропаганды. Я очень критично отношусь к этому решению", - сказал Навроцкий.

Он отметил, что 8 июня состоится заседание капитула ордена Белого Орла.

"Я предложил включить в повестку дня вопрос о лишении ордена президента Украины Владимира Зеленского", – заявил Навроцкий.

Напомним, что Владимир Зеленский был награжден Орденом Белого Орла в 2023 году тогдашним президентом Анджеем Дудой.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Північ" ССО почетное наименование "имени героев УПА"