Президент Польши Навроцкий не планирует визит в Украину в 2026 году

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что его возможный визит в Украину откладывается как минимум до 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Действительно, президент Зеленский сказал, что приглашает меня в Украину, в Киев. Возможно, в следующем году", - отметил Навроцкий.

Он добавил, что беседовал с Зеленским о международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в конце июня в Гданьске, и о возможной встрече в то время с украинским лидером.

По его словам, встреча с Зеленским прошла "в конструктивной и дружеской атмосфере".

Что этому предшествовало?

Ранее Навроцкий предостерегал мир от недооценки агрессивных намерений России и подчеркнул необходимость поддержки Украины.

