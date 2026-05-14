Президент Польщі Навроцький не планує візиту до України у 2026 році

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що його можливий візит до України відкладається щонайменше до 2027 року.

"Дійсно, президент Зеленський сказав, що запрошує мене в Україну, до Києва. Можливо, в наступному році",- зазначив Навроцький.

Він додав, що розмовляв із Зеленським про міжнародну конференцію з відновлення України, яка відбудеться наприкінці червня у Гданську, і про можливу зустріч у той час з українським лідером.

За його словами, зустріч із Зеленським відбулася "у конструктивній та приязній атмосфері".

Що передувало?

Раніше Навроцький застерігав світ від недооцінки агресивних намірів Росії та наголосив на необхідності підтримки України.

