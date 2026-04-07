Прем’єр Польщі звинуватив президента у прагненні втягнути країну у конфлікт на Близькому Сході
Польський прем'єр Дональд Туск звинуватив президента Кароля Навроцького у намірах втягнути країну у конфлікт на Близькому Сході.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Туска у соцмережі Х.
Польський прем'єр різко відреагував на заяви представників президентського оточення, зокрема щодо можливої участі Польщі у підтримці військових дій союзників.
"Люди з "Права та Справедливості" та Навроцький хочуть втягнути Польщу у війну на Близькому Сході. Я цього не допущу. Вам би не завадило випити відро холодної води", – заявив Туск.
Нагадаємо, суперечки між Туском і Навроцьким відбуваються постійно. Одна з останніх стосувалася позиції польського президента щодо угорського прем'єра Віктора Орбана.
Туск заявив, що підтримка Орбана напередодні парламентських виборів не відповідає національним інтересам Польщі.
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