Прем’єр Польщі звинуватив президента у прагненні втягнути країну у конфлікт на Близькому Сході

Польський прем'єр Дональд Туск звинуватив президента Кароля Навроцького у намірах втягнути країну у конфлікт на Близькому Сході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Туска у соцмережі Х.

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Польський прем'єр різко відреагував на заяви представників президентського оточення, зокрема щодо можливої участі Польщі у підтримці військових дій союзників.

"Люди з "Права та Справедливості" та Навроцький хочуть втягнути Польщу у війну на Близькому Сході. Я цього не допущу. Вам би не завадило випити відро холодної води", – заявив Туск.

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Нагадаємо, суперечки між Туском і Навроцьким відбуваються постійно. Одна з останніх стосувалася позиції польського президента щодо угорського прем'єра Віктора Орбана.

Туск заявив, що підтримка Орбана напередодні парламентських виборів не відповідає національним інтересам Польщі.

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