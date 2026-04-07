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Новини
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Прем’єр Польщі звинуватив президента у прагненні втягнути країну у конфлікт на Близькому Сході

Туск критикує Навроцького

Польський прем'єр Дональд Туск звинуватив президента Кароля Навроцького у намірах втягнути країну у конфлікт на Близькому Сході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Туска у соцмережі Х.

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Польський прем'єр різко відреагував на заяви представників президентського оточення, зокрема щодо можливої участі Польщі у підтримці військових дій союзників.

"Люди з "Права та Справедливості" та Навроцький хочуть втягнути Польщу у війну на Близькому Сході. Я цього не допущу. Вам би не завадило випити відро холодної води", – заявив Туск.

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Нагадаємо, суперечки між Туском і Навроцьким відбуваються постійно. Одна з останніх стосувалася позиції польського президента щодо угорського прем'єра Віктора Орбана.

Туск заявив, що підтримка Орбана напередодні парламентських виборів не відповідає національним інтересам Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові правила для українців у Польщі з 1 квітня: як легально залишатися в країні

Автор: 

Польща (9582) Туск Дональд (710) Близький Схід (362) Навроцький Кароль (204)
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Топ коментарі
+11
Та ніякий він не "кремлівський агент"... Звичайний "пристосуванець", який піднявся на шовінізмі. Є політики, які добиваються своєї мети - ВЛАДИ, граючи на позитивних емоціях виборців, а є ті, що грають на негативних... Навроцький - саме з останніх... Не маючи ніяких позитивних проектів, "Піс" та "Конфедерація" грають саме на "негативі", шукаючи та вказуючи полякам на "винних" у їх негараздах. Одним з "коників", на яких вони "їздять" - що винні в цьому - саме українці. Вони і кримінал несуть в польське суспільство, і роботу у поляків відбирають, і гроші "смокчуть" з польського бюджету... Саме тому він "знюхався" з Орбаном - на хвилі негативізму до України та українців...
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07.04.2026 05:15 Відповісти
+4
Какой смысл Польше воевать против Ирана? У них Россия на расстоянии выстрела из рогатки. Им ресурсы тратить некуда? Пусть донатят ВСУ.
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07.04.2026 04:24 Відповісти
+2
Олег Кікта
«Поляки такі смішні...»
А «несмішні українці»відправили частину ППО і вже втяглися в конфлікт...
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07.04.2026 07:12 Відповісти

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