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Новини Українські біженці в Польщі Напад на українок в Польщі
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Вимагала покинути країну: у Польщі затримали жінку за напад на двох українок

У Познані затримали жінку за напад на українок

У польському місті Познань жінка напала на двох українок, вигукуючи ксенофобські образи. Її затримали правоохоронці.

Про це йдеться у заяві поліції Великопольського воєводства, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці інциденту 

Напад стався 4 квітня. У мережі поширилося відео, якому жінка, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння, вигукує: "це, чорт забирай, Польща, а не Україна" і намагається вдарити двох українок.

Також вона погрожувала викликати поліцію і вимагала від жінок "з##бувати в Україну".

Нападницю затримали та взяли під варту. У поліції повідомили, що це напад та образа за етнічною ознакою. Жінці загрожує до 3 років позбавлення волі.

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Раніше потрапляла в поле зору правоохоронців 

У поліції розповіли, що раніше жінка неодноразово фігурувала у справах щодо порушення недоторканності особи, кримінальних погроз, образ, крадіжки, підробки документів, шахрайства та керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

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Автор: 

ксенофобія (54) напад (1253) Польща (9582)
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Топ коментарі
+4
"мальчік в трусіках" був - тепер буде "девочка..."
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07.04.2026 00:01 Відповісти
+4
ця полячка , продукт своїх постсовдепівськиих батьків , шкода ,але полякам треба розуміти ,шо московія їх робила алкоголіками ,шоб вони не розуміли хто їх враг...Добре шо таких меньшає з кожним роком ...
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07.04.2026 00:02 Відповісти
+2
Все добре "в міру"...
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07.04.2026 05:19 Відповісти

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