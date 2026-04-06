Вимагала покинути країну: у Польщі затримали жінку за напад на двох українок

У польському місті Познань жінка напала на двох українок, вигукуючи ксенофобські образи. Її затримали правоохоронці.

Про це йдеться у заяві поліції Великопольського воєводства, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці інциденту

Напад стався 4 квітня. У мережі поширилося відео, якому жінка, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння, вигукує: "це, чорт забирай, Польща, а не Україна" і намагається вдарити двох українок.

Також вона погрожувала викликати поліцію і вимагала від жінок "з##бувати в Україну".

Нападницю затримали та взяли під варту. У поліції повідомили, що це напад та образа за етнічною ознакою. Жінці загрожує до 3 років позбавлення волі.

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Раніше потрапляла в поле зору правоохоронців

У поліції розповіли, що раніше жінка неодноразово фігурувала у справах щодо порушення недоторканності особи, кримінальних погроз, образ, крадіжки, підробки документів, шахрайства та керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

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