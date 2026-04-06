Требовала покинуть страну: в Польше задержали женщину за нападение на двух украинок

В Познани задержали женщину за нападение на украинок

В польском городе Познань женщина напала на двух украинок, выкрикивая ксенофобские оскорбления. Ее задержали правоохранители.

Об этом говорится в заявлении полиции Великопольского воеводства, передает Цензор.НЕТ.

Подробности инцидента 

Нападение произошло 4 апреля. В сети распространилось видео, на котором женщина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивает: "Это, черт возьми, Польша, а не Украина", и пытается ударить двух украинок.

Также она угрожала вызвать полицию и требовала от женщин "убираться в Украину".

Нападающую задержали и взяли под стражу. В полиции сообщили, что это нападение и оскорбление по этническому признаку. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

Читайте также: Половина поляков считает помощь украинским беженцам чрезмерной, - опрос

Ранее попадала в поле зрения правоохранителей 

В полиции рассказали, что ранее женщина неоднократно фигурировала в делах о нарушении неприкосновенности личности, уголовных угрозах, оскорблениях, краже, подделке документов, мошенничестве и вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также: Польша отменяет спецзакон для украинских беженцев: новые правила вступят в силу с 2026 года

"мальчік в трусіках" був - тепер буде "девочка..."
07.04.2026 00:01 Ответить
ця полячка , продукт своїх постсовдепівськиих батьків , шкода ,але полякам треба розуміти ,шо московія їх робила алкоголіками ,шоб вони не розуміли хто їх враг...Добре шо таких меньшає з кожним роком ...
07.04.2026 00:02 Ответить
Захист нацменьшиств це добре чи погано?
07.04.2026 00:05 Ответить
 
 