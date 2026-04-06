Требовала покинуть страну: в Польше задержали женщину за нападение на двух украинок

В польском городе Познань женщина напала на двух украинок, выкрикивая ксенофобские оскорбления. Ее задержали правоохранители.

Об этом говорится в заявлении полиции Великопольского воеводства, передает Цензор.НЕТ.

Подробности инцидента

Нападение произошло 4 апреля. В сети распространилось видео, на котором женщина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивает: "Это, черт возьми, Польша, а не Украина", и пытается ударить двух украинок.

Также она угрожала вызвать полицию и требовала от женщин "убираться в Украину".

Нападающую задержали и взяли под стражу. В полиции сообщили, что это нападение и оскорбление по этническому признаку. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее попадала в поле зрения правоохранителей

В полиции рассказали, что ранее женщина неоднократно фигурировала в делах о нарушении неприкосновенности личности, уголовных угрозах, оскорблениях, краже, подделке документов, мошенничестве и вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

