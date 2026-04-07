Премьер Польши обвинил президента в стремлении втянуть страну в конфликт на Ближнем Востоке

Туск критикует Навроцкого

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого в намерении втянуть страну в конфликт на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Туска в соцсети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Польский премьер резко отреагировал на заявления представителей президентского окружения, в частности о возможном участии Польши в поддержке военных действий союзников.

"Люди из "Права и справедливости" и Навроцкий хотят втянуть Польшу в войну на Ближнем Востоке. Я этого не допущу. Вам бы не помешало выпить ведро холодной воды", – заявил Туск.

Также читайте: Последние заявления Трампа и действия Орбана - это "план мечты Путина", - Туск

Напомним, споры между Туском и Навроцким происходят постоянно. Один из последних касался позиции польского президента в отношении венгерского премьера Виктора Орбана.

Туск заявил, что поддержка Орбана накануне парламентских выборов не соответствует национальным интересам Польши.

Читайте также: Туск – Навроцкому после встречи с Орбаном: У вас польские обязанности, а не российские

Польша (8968) Туск Дональд (876) Ближний Восток (194) Навроцкий Кароль (139)
так полякі 73% ...вибрали в президенти кремлівського агента , і здається теж як і український з залежністю... хай молють Бога , пана Туска ❤️та пана Сікорського❤️ , шоб Навродський не пішов в разнос десь у Стамбулі , як🤡 зеленській ...його тепер не виженеш з крісла ...
07.04.2026 02:16 Ответить
Та ніякий він не "кремлівський агент"... Звичайний "пристосуванець", який піднявся на шовінізмі. Є політики, які добиваються своєї мети - ВЛАДИ, граючи на позитивних емоціях виборців, а є ті, що грають на негативних... Навроцький - саме з останніх... Не маючи ніяких позитивних проектів, "Піс" та "Конфедерація" грають саме на "негативі", шукаючи та вказуючи полякам на "винних" у їх негараздах. Одним з "коників", на яких вони "їздять" - що винні в цьому - саме українці. Вони і кримінал несуть в польське суспільство, і роботу у поляків відбирають, і гроші "смокчуть" з польського бюджету... Саме тому він "знюхався" з Орбаном - на хвилі негативізму до України та українців...
07.04.2026 05:15 Ответить
Какой смысл Польше воевать против Ирана? У них Россия на расстоянии выстрела из рогатки. Им ресурсы тратить некуда? Пусть донатят ВСУ.
07.04.2026 04:24 Ответить
Поляки такі смішні та ДУМНІ!
07.04.2026 04:47 Ответить
Олег Кікта
«Поляки такі смішні...»
А «несмішні українці»відправили частину ППО і вже втяглися в конфлікт...
07.04.2026 07:12 Ответить
Позитивне ставлення поляків до США ґрунтується на історичних зв'язках, потужній діаспорі та спільних безпекових інтересах. Опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS) стабільно показують, що американці є однією з націй, до якої поляки ставляться з найбільшою симпатією.
Хоча Польщу часто називають найбільш проамериканською країною у світі, станом на квітень 2026 року соціологи також фіксують певний рівень скептицизму щодо абсолютної надійності безпекових гарантій США.
07.04.2026 06:45 Ответить
У даному випадку позитивне ставлення не до США, а до Трампа.
07.04.2026 07:21 Ответить
Нехай потім поляки не лізуть знову в друзі Америки. Вони показали своє обличчя.
07.04.2026 07:58 Ответить
Високопоставлена агентура Кремля розколює Європу, яка і без того є колгоспом, заснованим по макетам т. Сталіна - консенсуальність, яку постійно зриває "уполномоченьій від кремлівського обкому" Орбан.

Троянський кінь у Європі. І хто його запустив ?

Європа!
Т. Сталін, після закінчення другої світової війни, зумів нав'язати Європі і світу, колгоспну систему, - ООН - право вето уполномоченньіх в ООН от "обкомів" КПСС СССР і КПК Китаю, і, консенсуальнісь для НАТО, ЕЄ, - по формі ніби демократично, а по суті та ж колгоспна імпотенція і маніпулятивність у прийнятті рішення.

Європа - це результат Schröder-изації&Merkel-ізації &Путінізації Німеччини і Європи в цілому, - продовження процесу "«Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма».

Світом продовжує маніпулювати КГБ - ФСБ через агентуру впливу, якими і були т. Schröde і Merkel...
07.04.2026 08:34 Ответить
 
 