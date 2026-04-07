Премьер Польши обвинил президента в стремлении втянуть страну в конфликт на Ближнем Востоке
Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого в намерении втянуть страну в конфликт на Ближнем Востоке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Туска в соцсети Х.
Польский премьер резко отреагировал на заявления представителей президентского окружения, в частности о возможном участии Польши в поддержке военных действий союзников.
"Люди из "Права и справедливости" и Навроцкий хотят втянуть Польшу в войну на Ближнем Востоке. Я этого не допущу. Вам бы не помешало выпить ведро холодной воды", – заявил Туск.
Напомним, споры между Туском и Навроцким происходят постоянно. Один из последних касался позиции польского президента в отношении венгерского премьера Виктора Орбана.
Туск заявил, что поддержка Орбана накануне парламентских выборов не соответствует национальным интересам Польши.
«Поляки такі смішні...»
А «несмішні українці»відправили частину ППО і вже втяглися в конфлікт...
Хоча Польщу часто називають найбільш проамериканською країною у світі, станом на квітень 2026 року соціологи також фіксують певний рівень скептицизму щодо абсолютної надійності безпекових гарантій США.
Високопоставлена агентура Кремля розколює Європу, яка і без того є колгоспом, заснованим по макетам т. Сталіна - консенсуальність, яку постійно зриває "уполномоченьій від кремлівського обкому" Орбан.
Троянський кінь у Європі. І хто його запустив ?
Європа!
Т. Сталін, після закінчення другої світової війни, зумів нав'язати Європі і світу, колгоспну систему, - ООН - право вето уполномоченньіх в ООН от "обкомів" КПСС СССР і КПК Китаю, і, консенсуальнісь для НАТО, ЕЄ, - по формі ніби демократично, а по суті та ж колгоспна імпотенція і маніпулятивність у прийнятті рішення.
Європа - це результат Schröder-изації&Merkel-ізації &Путінізації Німеччини і Європи в цілому, - продовження процесу "«Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма».
Світом продовжує маніпулювати КГБ - ФСБ через агентуру впливу, якими і були т. Schröde і Merkel...