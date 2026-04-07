Премьер Польши обвинил президента в стремлении втянуть страну в конфликт на Ближнем Востоке

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого в намерении втянуть страну в конфликт на Ближнем Востоке.

Польский премьер резко отреагировал на заявления представителей президентского окружения

Польский премьер резко отреагировал на заявления представителей президентского окружения, в частности о возможном участии Польши в поддержке военных действий союзников.

"Люди из "Права и справедливости" и Навроцкий хотят втянуть Польшу в войну на Ближнем Востоке. Я этого не допущу. Вам бы не помешало выпить ведро холодной воды", – заявил Туск.

Также читайте: Последние заявления Трампа и действия Орбана - это "план мечты Путина", - Туск

Напомним, споры между Туском и Навроцким происходят постоянно. Один из последних касался позиции польского президента в отношении венгерского премьера Виктора Орбана.

Туск заявил, что поддержка Орбана накануне парламентских выборов не соответствует национальным интересам Польши.

Читайте также: Туск – Навроцкому после встречи с Орбаном: У вас польские обязанности, а не российские