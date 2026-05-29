Навроцький хоче позбавити Зеленського ордена через присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА

Польський президент Кароль Навроцький домагатиметься позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Onet, про це Навроцький заявив у п’ятницю.

Що відомо

"Надавши українському підрозділу найменування "Герої УПА", Президент України надав найкращий матеріал і багато кисню для російської пропаганди. Я дуже критично ставлюся до цього рішення ", – сказав Навроцький.

Він зазначив, що 8 червня відбудеться засідання капітулу ордена Білого Орла.

"Я запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення ордена президента України Володимира Зеленського", – заявив Навроцький.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський був нагороджений Орденом Білого Орла у 2023 році тодішнім президентом Анджеєм Дудою.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА"

Путін цей шаг Навроцького схвалить.
29.05.2026 15:22 Відповісти
Кожна бл...дь хоче тобі розказати як треба жити, поляки не менше за кацапів замордували українців
29.05.2026 15:25 Відповісти
Нехай.
Не будуть, не повинні поляки диктувати свою імперську волю Україні.
І касапи також не будуть.
29.05.2026 15:23 Відповісти
Якщо не проплатив
29.05.2026 15:25 Відповісти
Корисні ідіоти , для кремля , тим і корисні , що працюють безкоштовно
29.05.2026 15:34 Відповісти
Навроцький довбой*б
29.05.2026 15:41 Відповісти
Як же в Польщі сьогоднішня влада, змішуючи Армію Крайову з Армією Людовою та історію України, працює на московського ******, за командою агентів Штазі і КДБ совдепії!!
29.05.2026 15:52 Відповісти
Попкорн покупать?
29.05.2026 15:22 Відповісти
Тобто ціна того ордену - зрада пам'яті провідників українського опору навалі загарбників усіх мастей.
29.05.2026 15:22 Відповісти
У Зеленского - ОРДЕН ПОЛЬШИ?
Капец......
Наверное ,за борьбу с коррупцией????????
29.05.2026 15:22 Відповісти
...w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka odznaczony został
Orderem Orła Białego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
29.05.2026 15:38 Відповісти
Ні, то за «заслуги» діда. Аби не війна, він би і ще й орден лєніна мав.
29.05.2026 15:41 Відповісти
Что ты делаешь Навроцкий?? Остановись! Не лей воду на мельницу кремля!
29.05.2026 15:23 Відповісти
та ще наволоч,від нашої недалеко втік
29.05.2026 15:23 Відповісти
Та хай позбавляє,налякав
29.05.2026 15:24 Відповісти
А наші чому кожного разу не нагадують про польський концтабір, де вони українців мордували?? Чому мовчать про Березу Картузьку?
29.05.2026 15:29 Відповісти
якщо ти слабкий, то кожний тебе буде бити і йому за це нічого не буде, потрібно було 35 років будувати міцну державу, а не тільки грабувати
29.05.2026 15:35 Відповісти
дитячий садок! віддавай мій папіпець -забирай своє лайно!https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXMHYUrD5mT2jaKDccspM4HLeofF5YmX6wOA&s
29.05.2026 15:27 Відповісти
29.05.2026 15:28 Відповісти
У пшеків забули дозволу спитать як називати українські підрозділи. Щось ляхи багато собі дозволяють.
29.05.2026 15:29 Відповісти
Що буде робити Зеленський без цього ордена?
29.05.2026 15:29 Відповісти
З цими маніпуляціями поляків треба щось робити не можна дозволяти їм використовувати проти нас цю тему.
Чи нам теж починати гнобити польщу за армію крайову , хоча у нас велика війна з московитами нам це зараз непотрібно
29.05.2026 15:32 Відповісти
З ранку Валенса, пообід Навроцкій, седні шо, день польського дебіла?
29.05.2026 15:36 Відповісти
деяким "дивним" постімперським та й не тільки націям (чи деяким представникам націй) аж свербить погратися у гру "про старшого брата", чи то це людожери кацапи, чи "стрьомні" угорці, чи "гонорові" поляки..
дуже кортить їм, своїми, часом і нечистими руками та й самим своїм рильцем у пушку, навести свІй порядок в геть іншій державі..
ваша тут яка справа, яке ваше діло?, ми ж не ліземо до вас зі своїми хотєлками чи претензіями?..
відчепіться вже від нас у наших особистих справах, ми й без вас, соплІвих, перегризтися здатні і зможемо..
29.05.2026 15:38 Відповісти
Чому пшеки вважають за потрібне пхати носа у внутрішні справи України? Може викликати посла до МЗС та спитати? На шию вилізли та звісили ноги. Паскуди.
29.05.2026 15:38 Відповісти
Сибіга, як завжди, соплі жує замість швидкої реакції.
29.05.2026 15:50 Відповісти
У ляхів як війна проти русні - так це особиста справа України і втручатись вони не будуть, а як питання історії - так зразу пхають свого гонорливого носа.
29.05.2026 15:39 Відповісти
Мерзота мала б на колінах дякувати Українцям за те що москалів тримають від них на відстані
29.05.2026 15:40 Відповісти
Треба в Україні на офіційному рівні заборонити виконання на території України гімн Польщі "Єще Полска не згінела..." бо в цьому гімні згадується садист і кат українського народу Стефан Чарнецький, який закономірно і справедливо окочурився від української кулі.
29.05.2026 15:41 Відповісти
Зеленський зараз ототожнює вершника апокаліпсису, як їде за кордон то жди біди для України ( не для зелені чи міндіча в них все спокійно)
29.05.2026 15:43 Відповісти
Нам, країні, треба стати членом ЄС. Для цього потрібна згода всіх членів ЄС, в тому числі Польщі.
Подібні закиди будуть тривати, нинішньому президентові треба подобатись своїм виборцям.
До того ж, коли поляки вибрали нинішнього президента, обізнані люди попереджали про можливість подібних демаршів.
Не знаю, як там заведено, в міжнародних справах. Варто було б мовчки віддати: я орден не просив.
З іншого боку, цікаво, за що саме Зе вручили орден...
29.05.2026 15:44 Відповісти
Інфантелізм європейських політиків просто зашкалює - 12 років війни в Україні їх так нічому і не навчили . Не дарма американці і кацапи дивляться , на них , як на лайно ...💩😠
29.05.2026 15:44 Відповісти
Своєчасно влаштований розбір "польотів ".
Пропагандист Карнаухов пропонує "уронить" "Орешник" на Польщу і погрожує Румунії: "Что вы сделаете, пшеки?.. С цыганами разберемся!".
29.05.2026 15:50 Відповісти
Та ж піх...й, позбовляйте.
29.05.2026 15:54 Відповісти
Як вчасно!
29.05.2026 15:57 Відповісти
Сподiваюсь цьому перцю присвоять звання - Почесний 3.14р Украiни (передаеться як спадщина наступним поколiнням)?
29.05.2026 15:59 Відповісти
нехай разом з орденом і самого зєлєнского забере, назавжди
29.05.2026 16:02 Відповісти
Це вже як в пісні

Отберите орден у Насеру
Не подходит к ордену Насер!
Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насера нашим братом,
Но давать Героя - это брось!
А почему нет золота в стране?
Раздарили, гады, раздарили.
Лучше бы давали на войне,
А насеры после б нас простили!
29.05.2026 16:05 Відповісти
Нехай Навроцький тепер свою польську молочку замість експорту в Україну собі на білого орла намазує.
29.05.2026 16:07 Відповісти
Навроцький звичайно гандон, але тут цікавий інший момент. Пшеки вочевидь мають механізм, що дозволяє легко позбавляти державних нагород. Нам би теж такий не завадив.
29.05.2026 16:18 Відповісти
Шановні назвіть будь ласка націю яка постійно на граблі велічія наступає?Ну крім орків.То є поляки-завжди іх пиха заважає розуму а гонор у них як гонорея.Що ВОНО хоче?Може признає Армію Крайову вбивцями українців?Чи пояснить щось про операцію Вісла?Чи може розкаже чому Волинь польська земля-яка ніколи до складу їх держави не входила.Я не вдивую як ВОНО ще що вигадає.Слава ССО України-вони герої гідні назиатися на честь УПА
29.05.2026 16:19 Відповісти
От лихо, що ж тепер Зе без цього ордену робити буде? Мабуть поверне Степану Андрійовичу і Роману Йосиповичу звання Героїв України. Хоча у Романа Йосиповича це звання і не забирали по факту. Але все одно, щоб сусідів "по-виховувати".
29.05.2026 16:20 Відповісти
Ну ви ж ордена давали Зеленському явно не за боротьбу з УПА. А у себе вдома ми самі визначимось з героями, а ви у себе.
29.05.2026 16:32 Відповісти
 
 