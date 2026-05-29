Навроцький хоче позбавити Зеленського ордена через присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА
Польський президент Кароль Навроцький домагатиметься позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Onet, про це Навроцький заявив у п’ятницю.
Що відомо
"Надавши українському підрозділу найменування "Герої УПА", Президент України надав найкращий матеріал і багато кисню для російської пропаганди. Я дуже критично ставлюся до цього рішення ", – сказав Навроцький.
Він зазначив, що 8 червня відбудеться засідання капітулу ордена Білого Орла.
"Я запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення ордена президента України Володимира Зеленського", – заявив Навроцький.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський був нагороджений Орденом Білого Орла у 2023 році тодішнім президентом Анджеєм Дудою.
Що передувало
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА"
Капец......
Наверное ,за борьбу с коррупцией????????
Orderem Orła Białego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Не будуть, не повинні поляки диктувати свою імперську волю Україні.
І касапи також не будуть.
Чи нам теж починати гнобити польщу за армію крайову , хоча у нас велика війна з московитами нам це зараз непотрібно
дуже кортить їм, своїми, часом і нечистими руками та й самим своїм рильцем у пушку, навести свІй порядок в геть іншій державі..
ваша тут яка справа, яке ваше діло?, ми ж не ліземо до вас зі своїми хотєлками чи претензіями?..
відчепіться вже від нас у наших особистих справах, ми й без вас, соплІвих, перегризтися здатні і зможемо..
Подібні закиди будуть тривати, нинішньому президентові треба подобатись своїм виборцям.
До того ж, коли поляки вибрали нинішнього президента, обізнані люди попереджали про можливість подібних демаршів.
Не знаю, як там заведено, в міжнародних справах. Варто було б мовчки віддати: я орден не просив.
З іншого боку, цікаво, за що саме Зе вручили орден...
Своєчасновлаштований розбір "польотів ".
Отберите орден у Насеру
Не подходит к ордену Насер!
Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насера нашим братом,
Но давать Героя - это брось!
А почему нет золота в стране?
Раздарили, гады, раздарили.
Лучше бы давали на войне,
А насеры после б нас простили!