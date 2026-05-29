Навроцький хоче позбавити Зеленського ордена через присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА

Польський президент Кароль Навроцький домагатиметься позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Onet, про це Навроцький заявив у п’ятницю.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Надавши українському підрозділу найменування "Герої УПА", Президент України надав найкращий матеріал і багато кисню для російської пропаганди. Я дуже критично ставлюся до цього рішення ", – сказав Навроцький.

Він зазначив, що 8 червня відбудеться засідання капітулу ордена Білого Орла.

Також читайте: Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною у сфері запозичення дронових технологій, - міністр фінансів країни Доманьський

"Я запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення ордена президента України Володимира Зеленського", – заявив Навроцький.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський був нагороджений Орденом Білого Орла у 2023 році тодішнім президентом Анджеєм Дудою.

Також читайте: Президент Польщі Навроцький не планує візиту до України у 2026 році

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА"