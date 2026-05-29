Навроцкому придется ехать и забирать орден у украинских военных, а не у Зеленского, - Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал намерение президента Польши Навроцкого лишить президента Зеленского Ордена Белого Орла.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Президент Украины Владимир Зеленский, получая высшую государственную награду Польши - Орден Белого Орла - из рук президента Анджея Дуды в 2023 году, заявил, что принимает ее от имени украинского народа и украинской армии.
Преемник Дуды Кароль Навроцкий сегодня выступил с инициативой лишить Зеленского этой награды. Причиной стало то, что одно из подразделений ВСУ получило название "Героев УПА", - отметил он.
В то же время, по мнению Садового, будет интересно посмотреть, как господин Навроцкий будет ехать забирать эту награду у украинских военных.
"На данный момент он, насколько известно, не решался пересекать украинскую границу. Война показывает всех: и тех, кто непосредственно в ней участвует, и тех, кто наблюдает со стороны.
Мы всегда будем помнить невероятный порыв польского народа, который искренне и преданно помогал и помогает украинцам с первых дней полномасштабной войны", - подчеркнул мэр.
Также Садовый напомнил, что на военном Мемориале во Львове среди украинских флагов развеваются и бело-красные флаги погибших польских добровольцев.
"Наши города-партнеры в Польше делали все возможное, чтобы поддержать нас в самые тяжелые моменты. То, что сегодня инициировал Навроцкий, к сожалению, также останется в памяти. Разве что хватит мудрости перестать придираться к названиям украинских воинских частей и сосредоточиться на поддержке войска, которое держит самый большой фронт в Европе со времен Второй мировой войны и собственной кровью выигрывает для всего цивилизованного мира время на подготовку к непростым вызовам будущего", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Північ" ССО почетное наименование "имени героев УПА".
- Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.
тому що зараз в польші все ще поавить балом кампанія чекістів, що УПА фашисти що винищували поляків.
Почати потрібно з каналу на польській мові в ютубі.
А ті у Європі,один за другим розкусили слугу,діло зовсім не в УПА,при Пороху якось ладили.Це ж смішно для самих їх: орден білого орла для буратіно...