Навроцкому придется ехать и забирать орден у украинских военных, а не у Зеленского, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал намерение президента Польши Навроцкого лишить президента Зеленского Ордена Белого Орла.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Президент Украины Владимир Зеленский, получая высшую государственную награду Польши - Орден Белого Орла - из рук президента Анджея Дуды в 2023 году, заявил, что принимает ее от имени украинского народа и украинской армии.

Преемник Дуды Кароль Навроцкий сегодня выступил с инициативой лишить Зеленского этой награды. Причиной стало то, что одно из подразделений ВСУ получило название "Героев УПА", - отметил он.

В то же время, по мнению Садового, будет интересно посмотреть, как господин Навроцкий будет ехать забирать эту награду у украинских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды оставляют Patriot для защиты хаба помощи Украине в Польше

"На данный момент он, насколько известно, не решался пересекать украинскую границу. Война показывает всех: и тех, кто непосредственно в ней участвует, и тех, кто наблюдает со стороны.

Мы всегда будем помнить невероятный порыв польского народа, который искренне и преданно помогал и помогает украинцам с первых дней полномасштабной войны", - подчеркнул мэр.

Также Садовый напомнил, что на военном Мемориале во Львове среди украинских флагов развеваются и бело-красные флаги погибших польских добровольцев.

"Наши города-партнеры в Польше делали все возможное, чтобы поддержать нас в самые тяжелые моменты. То, что сегодня инициировал Навроцкий, к сожалению, также останется в памяти. Разве что хватит мудрости перестать придираться к названиям украинских воинских частей и сосредоточиться на поддержке войска, которое держит самый большой фронт в Европе со времен Второй мировой войны и собственной кровью выигрывает для всего цивилизованного мира время на подготовку к непростым вызовам будущего", - подытожил он.

Читайте также: Туск заявил о сотрудничестве с Мадяром относительно Украины: Мы сможем очень быстро выработать общую позицию

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Північ" ССО почетное наименование "имени героев УПА".

Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Карнаухов предлагает "сбросить" "Орешник" на Польшу и угрожает Румынии: "Что вы сделаете, пшеки?.. С цыганами разберемся!". ВИДЕО