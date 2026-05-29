Навроцкому придется ехать и забирать орден у украинских военных, а не у Зеленского, - Садовый

Навроцкий хочет лишить Зеленского награды: реакция Садового

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал намерение президента Польши Навроцкого лишить президента Зеленского Ордена Белого Орла.

"Президент Украины Владимир Зеленский, получая высшую государственную награду Польши - Орден Белого Орла - из рук президента Анджея Дуды в 2023 году, заявил, что принимает ее от имени украинского народа и украинской армии.

Преемник Дуды Кароль Навроцкий сегодня выступил с инициативой лишить Зеленского этой награды. Причиной стало то, что одно из подразделений ВСУ получило название "Героев УПА", - отметил он.

В то же время, по мнению Садового, будет интересно посмотреть, как господин Навроцкий будет ехать забирать эту награду у украинских военных.

"На данный момент он, насколько известно, не решался пересекать украинскую границу. Война показывает всех: и тех, кто непосредственно в ней участвует, и тех, кто наблюдает со стороны.

Мы всегда будем помнить невероятный порыв польского народа, который искренне и преданно помогал и помогает украинцам с первых дней полномасштабной войны", - подчеркнул мэр.

Также Садовый напомнил, что на военном Мемориале во Львове среди украинских флагов развеваются и бело-красные флаги погибших польских добровольцев.

"Наши города-партнеры в Польше делали все возможное, чтобы поддержать нас в самые тяжелые моменты. То, что сегодня инициировал Навроцкий, к сожалению, также останется в памяти. Разве что хватит мудрости перестать придираться к названиям украинских воинских частей и сосредоточиться на поддержке войска, которое держит самый большой фронт в Европе со времен Второй мировой войны и собственной кровью выигрывает для всего цивилизованного мира время на подготовку к непростым вызовам будущего", - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Північ" ССО почетное наименование "имени героев УПА".
  • Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.

Я же говорил, можно запасаться попкорном
29.05.2026 15:38 Ответить
Андруша, смачно лизьнув Найвеличнійшого...
29.05.2026 15:39 Ответить
Ждём фермеров к сентябрю на границе)
29.05.2026 15:39 Ответить
Не треба свариися з поляками. Негайно перейменуйте підрозділ з "Героїв УПА" в "Порваний пердак Навроцького".
29.05.2026 15:41 Ответить
З.І. А новини які будуть! "Вчора "порваний пердак навроцького" наніс ураження десяти механізованим засобам і взяв в полон трьох кацапів!"
29.05.2026 15:45 Ответить
Аналогічно до того, як в Україні зараз важко знайти когось, хто голосував за зеленого чмоню, так скоро серед європейських політиків важко буде знайти когось, хто був знайомим з цією гнидою. "Мародер зеленский? Чули, але близько не бачили!"
29.05.2026 15:41 Ответить
👍
29.05.2026 15:41 Ответить
29.05.2026 16:13 Ответить
А чому оцей зелений ішак ототожнює себе з військовими??? Він взагалі чотириразовий ухилянт! Це якийсь пздец , садовий краще б мовчав і то краще було би.
29.05.2026 15:41 Ответить
Взагалі то він ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач ЗСУ.
29.05.2026 15:46 Ответить
Вася цього не розуміє , і йому пофігу , бо він - звичайний ухилянт-підкацапник ...💩
29.05.2026 15:51 Ответить
Цікаво , гундосий шлемазл і мародерить Україну зі своєю етнічною бандою "від імені українського народу та українського війська"?
29.05.2026 15:57 Ответить
А хотів посадити садівника на початках...
29.05.2026 16:17 Ответить
Краще не вибирати сторону. Цим скористаються націоналісти з PiS. Зе вже вибирав Камалу. Всі бачать чим це скінчилося.
29.05.2026 15:43 Ответить
Потрібно починати кампанію нормалізвції відносин з того що УРА це українська армія що боронила субʼєктність України , мову, віру та етнічних українців.

тому що зараз в польші все ще поавить балом кампанія чекістів, що УПА фашисти що винищували поляків.

Почати потрібно з каналу на польській мові в ютубі.
29.05.2026 15:50 Ответить
Тому Навроцькому напевно з обкому Кремль дали команду...
29.05.2026 16:06 Ответить
Зробіть журек, туда орден, і відправити адресату навроцькому.
29.05.2026 16:07 Ответить
Чого ж він того захищає,адже хотів же його посадити за сміття.
А ті у Європі,один за другим розкусили слугу,діло зовсім не в УПА,при Пороху якось ладили.Це ж смішно для самих їх: орден білого орла для буратіно...
29.05.2026 16:15 Ответить
Вовагейт - орден...орден - вовагейт...
29.05.2026 16:16 Ответить
 
 