Навроцькому доведеться їхати та забирати орден в українських військових, а не в Зеленського, - Садовий
Мер Львова Андрій Садовий прокоментував бажання президента Польщі Навроцького забрати Орден Білого Орла у президента Зеленського.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Президент України Володимир Зеленський, отримуючи найвищу державну нагороду Польщі — Орден Білого Орла — з рук президента Анджея Дуди у 2023 році, заявив, що приймає її від імені українського народу та українського війська
Наступник Дуди Кароль Навроцький сьогодні виступив з ініціативою позбавити Зеленського цієї нагороди. Причиною стало те, що один із підрозділів ЗСУ отримав назву "Героїв УПА", - зазначив він.
Водночас, на думку Садового, цікаво буде подивитися, як пан Навроцький їхатиме забирати цю нагороду в українських військових.
"Наразі він, наскільки відомо, не наважувався перетинати український кордон. Війна проявляє всіх: і тих, хто безпосередньо в ній, і тих, хто спостерігає збоку.
Ми завжди пам’ятатимемо неймовірний порив польського народу, який щиро й віддано допомагав і допомагає українцям із перших днів повномасштабної війни", - наголосив мер.
Також Садовий нагадав, що на військовому Меморіалі у Львові серед українських прапорів майорять і біло-червоні прапори загиблих польських добровольців.
"Наші міста-партнери в Польщі робили все можливе, щоб підтримати нас у найважчі моменти. Те, що сьогодні ініціював Навроцький, на жаль, також залишиться в пам’яті. Хіба що вистачить мудрості припинити чіплятися до назв українських військових частин і зосередитися на підтримці війська, яке тримає найбільший фронт у Європі з часів Другої світової війни та власною кров’ю виграє для всього цивілізованого світу час на підготовку до непростих викликів майбутнього", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА".
- Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вимагатиме позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі через це рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хто у нас головний?
тому що зараз в польші все ще поавить балом кампанія чекістів, що УПА фашисти що винищували поляків.
Почати потрібно з каналу на польській мові в ютубі.
А ті у Європі,один за другим розкусили слугу,діло зовсім не в УПА,при Пороху якось ладили.Це ж смішно для самих їх: орден білого орла для буратіно...