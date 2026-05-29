3 822 33

Навроцькому доведеться їхати та забирати орден в українських військових, а не в Зеленського, - Садовий

Навроцький хоче позбавити Зеленського нагороди: реакція Садового

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував бажання президента Польщі Навроцького забрати Орден Білого Орла у президента Зеленського.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Президент України Володимир Зеленський, отримуючи найвищу державну нагороду Польщі — Орден Білого Орла — з рук президента Анджея Дуди у 2023 році, заявив, що приймає її від імені українського народу та українського війська

Наступник Дуди Кароль Навроцький сьогодні виступив з ініціативою позбавити Зеленського цієї нагороди. Причиною стало те, що один із підрозділів ЗСУ отримав назву "Героїв УПА", - зазначив він.

Водночас, на думку Садового, цікаво буде подивитися, як пан Навроцький їхатиме забирати цю нагороду в українських військових.

"Наразі він, наскільки відомо, не наважувався перетинати український кордон. Війна проявляє всіх: і тих, хто безпосередньо в ній, і тих, хто спостерігає збоку.

Ми завжди пам’ятатимемо неймовірний порив польського народу, який щиро й віддано допомагав і допомагає українцям із перших днів повномасштабної війни", - наголосив мер.

Також Садовий нагадав, що на військовому Меморіалі у Львові серед українських прапорів майорять і біло-червоні прапори загиблих польських добровольців.

"Наші міста-партнери в Польщі робили все можливе, щоб підтримати нас у найважчі моменти. Те, що сьогодні ініціював Навроцький, на жаль, також залишиться в пам’яті. Хіба що вистачить мудрості припинити чіплятися до назв українських військових частин і зосередитися на підтримці війська, яке тримає найбільший фронт у Європі з часів Другої світової війни та власною кров’ю виграє для всього цивілізованого світу час на підготовку до непростих викликів майбутнього", - підсумував він.

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА".
  • Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вимагатиме позбавлення  Зеленського найвищої нагороди Польщі через це рішення.

Я же говорил, можно запасаться попкорном
29.05.2026 15:38
Андруша, смачно лизьнув Найвеличнійшого...
29.05.2026 15:39
А чому оцей зелений ішак ототожнює себе з військовими??? Він взагалі чотириразовий ухилянт! Це якийсь пздец , садовий краще б мовчав і то краще було би.
Та, да, ще Садовому потрібно попіаритися, а за ним черга із " бажаючих" похайпувати на роздмухуванні взаємної неприязні.
Вы с ним не согласны относительно награды?
Ждём фермеров к сентябрю на границе)
Не треба свариися з поляками. Негайно перейменуйте підрозділ з "Героїв УПА" в "Порваний пердак Навроцького".
З.І. А новини які будуть! "Вчора "порваний пердак навроцького" наніс ураження десяти механізованим засобам і взяв в полон трьох кацапів!"
Аналогічно до того, як в Україні зараз важко знайти когось, хто голосував за зеленого чмоню, так скоро серед європейських політиків важко буде знайти когось, хто був знайомим з цією гнидою. "Мародер зеленский? Чули, але близько не бачили!"
А чому оцей зелений ішак ототожнює себе з військовими??? Він взагалі чотириразовий ухилянт! Це якийсь пздец , садовий краще б мовчав і то краще було би.
Взагалі то він ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач ЗСУ.
Вася цього не розуміє , і йому пофігу , бо він - звичайний ухилянт-підкацапник ...💩
В Україні Вась немає? Провокатор, здрисни за цього сайту, ти взагалі без роду в без імені
Ти звичайна місцева ботяра , підкімнатна як старе зольдате яке тупо сере за гроші, за поребрик!
НАЙВЕЛИЧНІШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ВСЕСВІТУ! майте на увазі!
НАЙВЕЛІЧНІШИЙ ЛІДЕР **********! (С)
це тому кацапи продвигаються, і у нас проблеми з мобілізацією, і тотальна корупція в закупівлях для армії???
Ви ставите надзвичайно філософське питання рівня "хто зʼвився раніше - курка чи яйка?". Хто більш винуватий - мародьор-наркоман, який розвалює державу, чи його виборці?
винен той у кого влада в руках, той хто керує.

хто у нас головний?
А ті, хто вибирали їх, не винні? Ну ОК. Я почув вашу думку.
виборців обманули.
Цікаво , гундосий шлемазл і мародерить Україну зі своєю етнічною бандою "від імені українського народу та українського війська"?
А хотів посадити садівника на початках...
Краще не вибирати сторону. Цим скористаються націоналісти з PiS. Зе вже вибирав Камалу. Всі бачать чим це скінчилося.
Потрібно починати кампанію нормалізвції відносин з того що УРА це українська армія що боронила субʼєктність України , мову, віру та етнічних українців.

тому що зараз в польші все ще поавить балом кампанія чекістів, що УПА фашисти що винищували поляків.

Почати потрібно з каналу на польській мові в ютубі.
Тому Навроцькому напевно з обкому Кремль дали команду...
Зробіть журек, туда орден, і відправити адресату навроцькому.
Чого ж він того захищає,адже хотів же його посадити за сміття.
А ті у Європі,один за другим розкусили слугу,діло зовсім не в УПА,при Пороху якось ладили.Це ж смішно для самих їх: орден білого орла для буратіно...
Вовагейт - орден...орден - вовагейт...
Прийде час і поляки на вітання "Слава Україні!", будуть відповідати "Героям Слава!"
Після буратінки
ти навіть міндіча не зміг змусити так казати, клоун.
