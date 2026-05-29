Навроцькому доведеться їхати та забирати орден в українських військових, а не в Зеленського, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував бажання президента Польщі Навроцького забрати Орден Білого Орла у президента Зеленського.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський, отримуючи найвищу державну нагороду Польщі — Орден Білого Орла — з рук президента Анджея Дуди у 2023 році, заявив, що приймає її від імені українського народу та українського війська

Наступник Дуди Кароль Навроцький сьогодні виступив з ініціативою позбавити Зеленського цієї нагороди. Причиною стало те, що один із підрозділів ЗСУ отримав назву "Героїв УПА", - зазначив він.

Водночас, на думку Садового, цікаво буде подивитися, як пан Навроцький їхатиме забирати цю нагороду в українських військових.

"Наразі він, наскільки відомо, не наважувався перетинати український кордон. Війна проявляє всіх: і тих, хто безпосередньо в ній, і тих, хто спостерігає збоку.

Ми завжди пам’ятатимемо неймовірний порив польського народу, який щиро й віддано допомагав і допомагає українцям із перших днів повномасштабної війни", - наголосив мер.

Також Садовий нагадав, що на військовому Меморіалі у Львові серед українських прапорів майорять і біло-червоні прапори загиблих польських добровольців.

"Наші міста-партнери в Польщі робили все можливе, щоб підтримати нас у найважчі моменти. Те, що сьогодні ініціював Навроцький, на жаль, також залишиться в пам’яті. Хіба що вистачить мудрості припинити чіплятися до назв українських військових частин і зосередитися на підтримці війська, яке тримає найбільший фронт у Європі з часів Другої світової війни та власною кров’ю виграє для всього цивілізованого світу час на підготовку до непростих викликів майбутнього", - підсумував він.

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА".

Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вимагатиме позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі через це рішення.

