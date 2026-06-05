Туск о скандале из-за наименования подразделения ССО в честь УПА: Украина сама привела к этой проблеме, поэтому пусть теперь ищет решение

Глава правительства Польши Дональд Туск возложил на украинскую сторону ответственность за урегулирование напряженности в польско-украинских отношениях на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного названия в честь Героев УПА.

Об этом Туск заявил, возвращаясь из Тивата в Черногории, где он принял участие в саммите ЕС-Западные Балканы, передает его заявление RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

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Решение должна искать украинская сторона

"Украинская сторона сама привела к этой проблеме, поэтому пусть теперь ищет решение. Сейчас продолжаются переговоры моих людей с руководителем канцелярии президента Зеленского, господином Будановым... Сейчас вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы как-то уладить этот совершенно ненужный конфликт исторических интерпретаций", - сказал польский премьер.

"После этого несчастного события, которым стало решение, объявленное президентом Зеленским, я полностью понял реакцию президента Навроцкого. Я, возможно, отреагировал бы иначе", - заявил Туск.

Он также подчеркнул единство с президентом Каролем Навроцким в этом вопросе. Туск заявил, что "никто не разделит польское общественное мнение и польскую власть, когда речь идет о прошлом и истории".

"У каждого есть своя национальная чувствительность, и я понимаю, что украинцы будут чтить память тех, кто боролся с советским захватчиком, но я бы не понял, если бы они хотели одновременно чтить тех, кто убивал поляков - ближайших союзников... Поддержка и помощь Польши и других европейских государств, но особенно Польши для Украины - это то, в чем наши соседи должны быть очень заинтересованы. Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а жесткий бизнес будет решать судьбу наших отношений", - сказал глава польского правительства.

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О вступлении Украины в ЕС

В контексте возможного вступления Украины в Европейский Союз Туск отметил, что "Польша и ЕС придерживаются позиции, что каждый, кто хочет присоединиться к европейскому сообществу, должен соответствовать необходимым критериям".

Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы - и ни в коем случае не направлена против поляков".

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