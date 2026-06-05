Туск о скандале из-за наименования подразделения ССО в честь УПА: Украина сама привела к этой проблеме, поэтому пусть теперь ищет решение
Глава правительства Польши Дональд Туск возложил на украинскую сторону ответственность за урегулирование напряженности в польско-украинских отношениях на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного названия в честь Героев УПА.
Об этом Туск заявил, возвращаясь из Тивата в Черногории, где он принял участие в саммите ЕС-Западные Балканы, передает его заявление RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.
Решение должна искать украинская сторона
"Украинская сторона сама привела к этой проблеме, поэтому пусть теперь ищет решение. Сейчас продолжаются переговоры моих людей с руководителем канцелярии президента Зеленского, господином Будановым... Сейчас вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы как-то уладить этот совершенно ненужный конфликт исторических интерпретаций", - сказал польский премьер.
"После этого несчастного события, которым стало решение, объявленное президентом Зеленским, я полностью понял реакцию президента Навроцкого. Я, возможно, отреагировал бы иначе", - заявил Туск.
Он также подчеркнул единство с президентом Каролем Навроцким в этом вопросе. Туск заявил, что "никто не разделит польское общественное мнение и польскую власть, когда речь идет о прошлом и истории".
"У каждого есть своя национальная чувствительность, и я понимаю, что украинцы будут чтить память тех, кто боролся с советским захватчиком, но я бы не понял, если бы они хотели одновременно чтить тех, кто убивал поляков - ближайших союзников... Поддержка и помощь Польши и других европейских государств, но особенно Польши для Украины - это то, в чем наши соседи должны быть очень заинтересованы. Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а жесткий бизнес будет решать судьбу наших отношений", - сказал глава польского правительства.
О вступлении Украины в ЕС
В контексте возможного вступления Украины в Европейский Союз Туск отметил, что "Польша и ЕС придерживаются позиции, что каждый, кто хочет присоединиться к европейскому сообществу, должен соответствовать необходимым критериям".
Скандал с подразделением имени Героев УПА
- Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы - и ни в коем случае не направлена против поляков".
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ПНХ.
Ось наприклад жирна ОПівська миша подоляк, старший брат якої мав відношення до військової розвідки РФ (ГРУ).
У Росії помер брат радника глави ОП Михайла Подоляка Володимир, який, можливо, мав стосунок до ГРУ - росЗМІ
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/roszmi-zayavili-pro-smert-u-rosiji-brata-mihayla-podolyaka-yakiy-pracyuvav-u-gru-novini-ukrajini-50432933.html
дегенера.. розумових обмежень
по жизні - біографія в інтернеті
.
воно нам треба було ?
.
не хотілось ?
а "не зналось"
так хто тоді ЗЄльоним дохтор ?
мало було проблем з поляками, так ще на голому місці накинули
.
Як влучно зазначав французький політик Шарль Моріс де Талейран, дипломатія є «мистецтвом робити неможливе можливим»
а цей дядько таки знався на дипломатії, на відміну від ЗЄльоного
.
пургу пишете, шановний.
дипломатія це вічне мистецтво !
.
І зараз у нас в Україні ніхто не вимагає позбавити президента Дуду найвищої нагороди України для іноземних гормадян - ордена Свободи, яким тоді під час візиту нагородили президента Польщі.
Так що полякам для вирішенння цієї проблеми треба просто, як ажуть, "завалити хлєбало".
Збіг, чи не зовсім, враховуючи подальші спільні розслідування ?
то яка тоді його псяча справа до Смоленська і політики Туска?
чи не так ?
і навіть не припинили військову логістику.
ото притримайте язика в обпльовування поляків, бо
з польського колодязя нам ще доведеться водичку пити.
і не раз
.
якось такось так вийшло, по ЗЄльоному
.
.
Насправді більше назв зовсім не мае,
треба прислухатись сусіда.
Нащо тролити всіх, треба разом за одне!
Пшек до нас вже не лізе, він свое мае!
Будем господарювать, тоді все інше.