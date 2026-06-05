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Новости Отношения Украины и Польши
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Туск о скандале из-за наименования подразделения ССО в честь УПА: Украина сама привела к этой проблеме, поэтому пусть теперь ищет решение

Скандал из-за переименования подразделения ССО: Туск призвал Украину разрешить конфликт

Глава правительства Польши Дональд Туск возложил на украинскую сторону ответственность за урегулирование напряженности в польско-украинских отношениях на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного названия в честь Героев УПА.

Об этом Туск заявил, возвращаясь из Тивата в Черногории, где он принял участие в саммите ЕС-Западные Балканы, передает его заявление RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

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Решение должна искать украинская сторона

"Украинская сторона сама привела к этой проблеме, поэтому пусть теперь ищет решение. Сейчас продолжаются переговоры моих людей с руководителем канцелярии президента Зеленского, господином Будановым... Сейчас вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы как-то уладить этот совершенно ненужный конфликт исторических интерпретаций", - сказал польский премьер.

"После этого несчастного события, которым стало решение, объявленное президентом Зеленским, я полностью понял реакцию президента Навроцкого. Я, возможно, отреагировал бы иначе", - заявил Туск.

Он также подчеркнул единство с президентом Каролем Навроцким в этом вопросе. Туск заявил, что "никто не разделит польское общественное мнение и польскую власть, когда речь идет о прошлом и истории".

"У каждого есть своя национальная чувствительность, и я понимаю, что украинцы будут чтить память тех, кто боролся с советским захватчиком, но я бы не понял, если бы они хотели одновременно чтить тех, кто убивал поляков - ближайших союзников... Поддержка и помощь Польши и других европейских государств, но особенно Польши для Украины - это то, в чем наши соседи должны быть очень заинтересованы. Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а жесткий бизнес будет решать судьбу наших отношений", - сказал глава польского правительства.

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О вступлении Украины в ЕС

В контексте возможного вступления Украины в Европейский Союз Туск отметил, что "Польша и ЕС придерживаются позиции, что каждый, кто хочет присоединиться к европейскому сообществу, должен соответствовать необходимым критериям".

Скандал с подразделением имени Героев УПА

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы - и ни в коем случае не направлена против поляков".

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Польша (9063) Туск Дональд (891) УПА (620)
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Топ комментарии
+6
Чорт,що запропонував назвати добре знав реакцію поляків.
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05.06.2026 19:32 Ответить
+4
Так є , в України , для вас чудове рішення - наступного разу просто не заважати кацапським шахедам летіти до Польщі
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05.06.2026 19:25 Ответить
+4
Якщо охорона їхнього президента може спокійно під час візиту до України начепити шеврон Армії Крайової, яка здійснювала криваві акції проти українців під час і після ІІ Світової війни, то червоно-чорний прапорець ОУН на костюмах співробітників УДО під час візиту до Польщі - це теж має бути норма. Взаємошанобливі й і рівноправні стосунки вони такі.
І зараз у нас в Україні ніхто не вимагає позбавити президента Дуду найвищої нагороди України для іноземних гормадян - ордена Свободи, яким тоді під час візиту нагородили президента Польщі.
Так що полякам для вирішенння цієї проблеми треба просто, як ажуть, "завалити хлєбало".
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05.06.2026 19:36 Ответить
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Так є , в України , для вас чудове рішення - наступного разу просто не заважати кацапським шахедам летіти до Польщі
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05.06.2026 19:25 Ответить
Ти дебіл?
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05.06.2026 19:26 Ответить
А яке пшекам діло?
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05.06.2026 19:26 Ответить
це Туск разом з Навроцьким отримують вказівки від )(уйла, чи у пана шося з ......не склалося з дитинства?
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05.06.2026 19:34 Ответить
Тебе забули спитати.
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05.06.2026 19:52 Ответить
а в тебе )(уйлоБзда таки спитали і ти погодився, лайно рафіноване генетично кассапаське.
ПНХ.
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05.06.2026 19:56 Ответить
А яке пшекам діло до наших нахлібників- біженців ,що вже п'ятий рік живуть за рахунок польського бюджету , яке пшекам діло до того що більшість західної зброї іде до України через територію Польщі ,яке пшекам діло що наші зернотрейдери пруть зерно через територію Польщі ,дійсно яке діло пшекам до наших хотєлок про членство в ЄС і НАТО ,от дійсно яке їм діло до наших дешевих понтів і ігр наших ура-патріотів.
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05.06.2026 19:50 Ответить
Від борців за незалежність пердолить лише окупантів, і це норма у всьому світі.
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05.06.2026 19:28 Ответить
Так для поляків оунівці це сепаратисти ,що воювали проти територіальної цілісності Польщі ,а Бандера і Шухевич -громадяни Польщі ,які скоїли кримінвльний злочин.
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05.06.2026 19:58 Ответить
Це проблема лише для ляхів і лише вони її роздувають. Невже ніхто їх дипломатично не може послати нахрін?
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05.06.2026 19:31 Ответить
Чорт,що запропонував назвати добре знав реакцію поляків.
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05.06.2026 19:32 Ответить
Хто в домі господар? Я чи миші? Тобто он цапи теж хочуть щоб ми вшановували тих чи тих вказаних ними персон, ляхи цього хочуть, хтось ще захоче нам розповідати кого нам шанувати і так без кінця, якщо виконувати чиїсь хотілки. Має бути тверда позиція, поважають лише сильних, а об тих хто прогинається витирають ноги.
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05.06.2026 19:37 Ответить
Це навмисно було зроблено
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05.06.2026 19:42 Ответить
Ну чому ж? У ЗСУ є маса підрозділів імені конкретних командирів УПА. На всій Західній Україні - червоно-чорні прапори на могилах хлопців, у тч у Львові, де поряд з ними лежать польскі добровольці і етнічні поляки під біло-червоними прапорами. Їм це чомусь не заважає.
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05.06.2026 19:49 Ответить
Та хто його знає. Я цих зелених дегенератів не виправдовую, але як називати підрозділи в Україні це внутрішня справа, це те саме що ми домахувались до Польщі як їм називати свої вулиці чи підрозділи діячами армії Крайової чи організаторами пацифікації.
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05.06.2026 19:51 Ответить
Диванний Геркулес! Сильний... Зведи бюджет без допомоги Європи!
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05.06.2026 19:43 Ответить
Польща це вся Європа!? Щось з всієї Європи до України мають претензії лише ляхи та мадяри.
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05.06.2026 19:44 Ответить
У інших країн нема тем,які не варто ворушити.Невже не зрозуміло?
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05.06.2026 19:49 Ответить
Так ніхто не ворушить крім Польщі, то їм ексгумація припекла, то якась назва не така стадіона, то як ви посміли вважати Бандеру героєм, постійно якісь домахування.
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05.06.2026 19:54 Ответить
Польський гастарбайтер і старий холуй,від того ,що ти лижеш дупу ляхам,тебе вони ще більше зневажають, як би ти їм не підтакував,і не ганьбив тих пєрдольоних українських націоналістів.Витрави в собі холуйство,випрями спину і пошли під три чорти це ******** пілсудське.
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05.06.2026 19:49 Ответить
російські маріонетки з під крила " незламного " нікуди не поділись .. вони все ще тут..
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05.06.2026 19:38 Ответить
схоже, в домі ЗЄлі в ОПі таки "миші" з російським "хвостом" хазяї.
Ось наприклад жирна ОПівська миша подоляк, старший брат якої мав відношення до військової розвідки РФ (ГРУ).
У Росії помер брат радника глави ОП Михайла Подоляка Володимир, який, можливо, мав стосунок до ГРУ - росЗМІ
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/roszmi-zayavili-pro-smert-u-rosiji-brata-mihayla-podolyaka-yakiy-pracyuvav-u-gru-novini-ukrajini-50432933.html
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05.06.2026 19:47 Ответить
Політикам треба щось робити, щоб не сварити народи. Можна взяти приклад з японців, які не роблять демонстративних святкувань свого найвеличнішого імператора Муцухіто. Він займався колоніалістською політикою і це матиме негативну реакцію сусідів. Можна взяти приклад з монголів, які назвали ресторан на честь Чінгіз-хана. І все; ніяких демонстративних урочистостей і дружба з Китаєм.
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05.06.2026 19:52 Ответить
Який баран запропонував назвати?
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05.06.2026 19:31 Ответить
мабуть оцей - радник ЗЄлі та його спітчрайтер, з виразними ознаками дегенера.. розумових обмежень

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05.06.2026 19:38 Ответить
Якийсь гуманоїд 😄
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05.06.2026 19:41 Ответить
гімноїд

по жизні - біографія в інтернеті

.
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05.06.2026 19:49 Ответить
Схоже, на заплановану провокацію. Там же зараз спільно працюють Інститути нацпамяті над ексгумацією і думаю там була домовленість не чіпати болючі теми. Шапітошники потрібні навколо вороги, щоб електорат забув про Вову з плівок міндічя
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05.06.2026 19:42 Ответить
зараз в Польщі 90% постів в соцмережах - антиукраїнські

воно нам треба було ?

.
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05.06.2026 19:50 Ответить
В 2916р в Києві проспект Бандери - теж провокація?
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05.06.2026 20:01 Ответить
Если польским властям так хочется скандала...
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05.06.2026 19:32 Ответить
а українським ?
не хотілось ?
а "не зналось"
так хто тоді ЗЄльоним дохтор ?

мало було проблем з поляками, так ще на голому місці накинули

.
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05.06.2026 19:53 Ответить
Коли українці вбивали поляків і навпаки - вони були найближчими союзниками? - оце загнув
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05.06.2026 19:34 Ответить
і хіба пан Дональд не правий ?

Як влучно зазначав французький політик Шарль Моріс де Талейран, дипломатія є «мистецтвом робити неможливе можливим»

а цей дядько таки знався на дипломатії, на відміну від ЗЄльоного

.
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05.06.2026 19:34 Ответить
Це він тоді казав коли в Європі мало не кожен рік були війни? - світова дипломатія для нас закінчилась у 2014 р - Портніков
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05.06.2026 19:43 Ответить
а зараз в Україні типу мир і всі нам друзі ?

пургу пишете, шановний.
дипломатія це вічне мистецтво !

.
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05.06.2026 19:55 Ответить
Це до Портнікова
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05.06.2026 19:56 Ответить
Этот дядя, епископ Отенский, князь Беневентский, служил многим режимам. Для Дмитрия Литвина идеал.
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05.06.2026 20:04 Ответить
Насрав - і здриснув.
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05.06.2026 19:35 Ответить
Якщо охорона їхнього президента може спокійно під час візиту до України начепити шеврон Армії Крайової, яка здійснювала криваві акції проти українців під час і після ІІ Світової війни, то червоно-чорний прапорець ОУН на костюмах співробітників УДО під час візиту до Польщі - це теж має бути норма. Взаємошанобливі й і рівноправні стосунки вони такі.
І зараз у нас в Україні ніхто не вимагає позбавити президента Дуду найвищої нагороди України для іноземних гормадян - ордена Свободи, яким тоді під час візиту нагородили президента Польщі.
Так що полякам для вирішенння цієї проблеми треба просто, як ажуть, "завалити хлєбало".
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05.06.2026 19:36 Ответить
.
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05.06.2026 19:37 Ответить
Ви таки *******! З обох сторін! Кішка й собака розумніші!
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05.06.2026 19:45 Ответить
ми не вимагаємо позбавити ордена вашого президента, і промовчали про ваші неоднозначні емблеми на нашій теріторії (на відміну від польських оіійних осіб), так що ваші порівняння недоречні.
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05.06.2026 19:51 Ответить
Ти старе чмо
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05.06.2026 19:52 Ответить
А это ничего, шо в пшекии куда не плюнь - попадёшь в якусь херню имени пилсудского, злейшего друга Украины.
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05.06.2026 19:39 Ответить
Для дебілів - треба подивитися від чієї допомоги залежить навіть не перемога, а виживання і існування. А потім роззявляти власний писок про те, що не так в чужій хаті...
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05.06.2026 19:47 Ответить
Твоє холуйство зрозуміле,ти сидиш підор на польській соціалці і лижиш чоботи пана Чесяка.
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05.06.2026 19:54 Ответить
згоден, існування і виживанння Польщі зараз залежить від України, тому недолугим польським правопопулістам не треба воювати з історичними привидами минулого замість реальних справ у своїй країні.
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05.06.2026 19:54 Ответить
питання до Туска є й досі щодо візиту в Смоленськ на той же військовий аеродром напередодні тим же літаком на якому (Ту-154М) туди летів на наступний день през Польщі Качинський з 88 чоловік (делегація, що складалася з політичних, військових, громадських та релігійних діячів Польщ) + 8 членів екіпажу.
Збіг, чи не зовсім, враховуючи подальші спільні розслідування ?
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05.06.2026 19:47 Ответить
пан є поляк ?
то яка тоді його псяча справа до Смоленська і політики Туска?
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05.06.2026 19:57 Ответить
Поляки почали поводитись як московити. Їх не хвилює, що їхні національні герої з армії крайової їхали на Волинь, щоб впокоряти українців, при цьому вбили тисячі мирних ні в чому невинних людей, за що і отримали опір від УПА. Така риторика має далекоглядні цілі, бо кожного разу, як українці намагались створити свою незалежну державу, закінчувалось тим, що поляки і московити ділили між собою українські землі.
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05.06.2026 19:48 Ответить
поляки поки що не почали агресію проти України.
чи не так ?
і навіть не припинили військову логістику.
ото притримайте язика в обпльовування поляків, бо

з польського колодязя нам ще доведеться водичку пити.

і не раз

.
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05.06.2026 20:01 Ответить
Ляхам знову кинули обiсьцяну тряпку на морди? 😀
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05.06.2026 19:52 Ответить
невже ще не зрозуміло, що зелі ***** на всіх і на все, йому головне рейтинг втримати
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05.06.2026 19:56 Ответить
Поляки самі розкрутили цю тему у себе, тепер нехай думають, що з цим робити.
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05.06.2026 20:00 Ответить
їм робити нічого не треба, бо війна в Україні, а не в них

якось такось так вийшло, по ЗЄльоному

.

.
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05.06.2026 20:03 Ответить
Як призначили так і відмінять!
Насправді більше назв зовсім не мае,
треба прислухатись сусіда.
Нащо тролити всіх, треба разом за одне!
Пшек до нас вже не лізе, він свое мае!
Будем господарювать, тоді все інше.
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05.06.2026 20:04 Ответить
 
 