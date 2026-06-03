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Новости Отношения Украины и Польши
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Сибига о претензиях Польши из-за подразделения "Героев УПА": Наш общий враг - Россия

Подразделение УПА и претензии Польши: заявление Сибиги

Глава МИД Андрей Сибига прокомментировал претензии Польши в связи с решением президента Зеленского присвоить почетное название "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В течение почти двух лет мы шаг за шагом восстанавливали конструктивный диалог. Разблокировали поиски и эксгумации. С достоинством и в соответствии с христианскими традициями в нескольких местах провели перезахоронение жертв. Восстановили конгресс историков, в рамках которого перевели обсуждение сложных страниц общей истории в плоскость профессиональной, научно-объективной дискуссии.

На основе не политических лозунгов, а архивных документов, материалов, научных исследований — что открыло путь к диалогу по чувствительным вопросам и позволило, наконец, услышать друг друга", — подчеркнул глава МИД.

Сибига считает, что нельзя подрывать такой подход взаимного уважения и раскручивать маховик ненависти.

"Тем более в условиях, когда над всеми нами — украинцами, поляками, другими европейцами — вновь нависает угроза со стороны нашего извечного врага, России. Нельзя забывать, что борьба друг с другом приведет к краю пропасти. Необходимо осознать это, снизить градус эмоций, оставить нашу общую историю на рассмотрение специалистов-историков и сосредоточиться вместе на главном: противодействии общему врагу, укреплении нашей европейской безопасности, защите свободного будущего наших народов", — сказал министр.

Также, по словам главы МИД, название подразделения выбрали сами военные.

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"Наши защитники заслуживают безусловного уважения. Сегодня именно они ценой своего здоровья и часто жизни держат линию фронта и защищают всю Европу от российской угрозы. И платят за это самую высокую цену. Я точно знаю, что у наших военных даже близко не было ничего антипольского на уме. Для них речь шла о чествовании тех, кто столько же лет назад боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий.

Украина очень тяжело завоевывала свою независимость. Поколение за поколением. Так же, как Польша шла к своей независимости тяжелым трудом и борьбой — своим собственным путем.

Мы благодарны Польше за ее лидерскую роль в поддержке Украины в это страшное время войны. Стремимся обсуждать все вопросы, в том числе и самые сложные, в духе взаимопонимания и открытости. Призываем к диалогу и укреплению наших отношений в соответствии с приоритетами безопасности и благополучного будущего наших государств", — подытожил Сибига.

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Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетное наименование "имени героев УПА".
  • Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.

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Подразделение УПА и претензии Польши: заявление Сибиги

Автор: 

Польша (9055) УПА (618) Сибига Андрей (973)
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Божечки, Бутусов!!!! Як можна дивитись в тебе на головній сторінці ці огидні морди місяцями????????? То міндіч нам посміхається, то бубочка, то сибіга. Може досить?...
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03.06.2026 11:12 Ответить
А до чого тут Бутусов? То ж нарід вибрав ті лічікі, а він просто розповідає новини, чи їх немає в новинах? За ці лічікі, мародерів і відвертих ворогів ми завдячуємо "вумному" українському наріду 73%, які дуже хотіли поржати у 2019 році.
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03.06.2026 11:25 Ответить
На основі не політичних гасел, а архівних документів, матеріалів, наукових досліджень - що відкрило дорогу до діалогу з чутливих питань та дозволило врешті-решт почути один одного", - наголосив очільник МЗС.

Сибіга вважає, що не можна підважувати такий підхід взаємної поваги та розкручувати маховик ненависті. Джерело: https://censor.net/ua/n4006475

Але тут хтось підказав дурноголовому лідОру...що треба перепоховати Мельника ( самий підходящий момент під час війни) і присвоїти підрозділу наіменування. Вважаючі на те...що лідор щось..колись чув про Мельника... і поняття не має..що за трагедія і коли вона була...скористалися ситуацією і підсунули свиню у відносини України та Польщі. Але не вгамовуються... Вже почався вереск про перепоховання Бандери..Шухевича..Коновальця та Петлюри!!! Згорів сарай..гори і хата!!! Ну а хлопці з ССО...воюючі , тільки і думали і просили присвоїти їх підрозділу наіменування.
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03.06.2026 11:33 Ответить
Для чого було сьогодні робити ці перепоховання. Саме на часі.
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03.06.2026 12:18 Ответить
 
 