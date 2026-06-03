Сибига о претензиях Польши из-за подразделения "Героев УПА": Наш общий враг - Россия
Глава МИД Андрей Сибига прокомментировал претензии Польши в связи с решением президента Зеленского присвоить почетное название "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
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"В течение почти двух лет мы шаг за шагом восстанавливали конструктивный диалог. Разблокировали поиски и эксгумации. С достоинством и в соответствии с христианскими традициями в нескольких местах провели перезахоронение жертв. Восстановили конгресс историков, в рамках которого перевели обсуждение сложных страниц общей истории в плоскость профессиональной, научно-объективной дискуссии.
На основе не политических лозунгов, а архивных документов, материалов, научных исследований — что открыло путь к диалогу по чувствительным вопросам и позволило, наконец, услышать друг друга", — подчеркнул глава МИД.
Сибига считает, что нельзя подрывать такой подход взаимного уважения и раскручивать маховик ненависти.
"Тем более в условиях, когда над всеми нами — украинцами, поляками, другими европейцами — вновь нависает угроза со стороны нашего извечного врага, России. Нельзя забывать, что борьба друг с другом приведет к краю пропасти. Необходимо осознать это, снизить градус эмоций, оставить нашу общую историю на рассмотрение специалистов-историков и сосредоточиться вместе на главном: противодействии общему врагу, укреплении нашей европейской безопасности, защите свободного будущего наших народов", — сказал министр.
Также, по словам главы МИД, название подразделения выбрали сами военные.
"Наши защитники заслуживают безусловного уважения. Сегодня именно они ценой своего здоровья и часто жизни держат линию фронта и защищают всю Европу от российской угрозы. И платят за это самую высокую цену. Я точно знаю, что у наших военных даже близко не было ничего антипольского на уме. Для них речь шла о чествовании тех, кто столько же лет назад боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий.
Украина очень тяжело завоевывала свою независимость. Поколение за поколением. Так же, как Польша шла к своей независимости тяжелым трудом и борьбой — своим собственным путем.
Мы благодарны Польше за ее лидерскую роль в поддержке Украины в это страшное время войны. Стремимся обсуждать все вопросы, в том числе и самые сложные, в духе взаимопонимания и открытости. Призываем к диалогу и укреплению наших отношений в соответствии с приоритетами безопасности и благополучного будущего наших государств", — подытожил Сибига.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетное наименование "имени героев УПА".
- Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.
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Сибіга вважає, що не можна підважувати такий підхід взаємної поваги та розкручувати маховик ненависті. Джерело: https://censor.net/ua/n4006475
Але тут хтось підказав дурноголовому лідОру...що треба перепоховати Мельника ( самий підходящий момент під час війни) і присвоїти підрозділу наіменування. Вважаючі на те...що лідор щось..колись чув про Мельника... і поняття не має..що за трагедія і коли вона була...скористалися ситуацією і підсунули свиню у відносини України та Польщі. Але не вгамовуються... Вже почався вереск про перепоховання Бандери..Шухевича..Коновальця та Петлюри!!! Згорів сарай..гори і хата!!! Ну а хлопці з ССО...воюючі , тільки і думали і просили присвоїти їх підрозділу наіменування.