Сибига о претензиях Польши из-за подразделения "Героев УПА": Наш общий враг - Россия

Глава МИД Андрей Сибига прокомментировал претензии Польши в связи с решением президента Зеленского присвоить почетное название "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"В течение почти двух лет мы шаг за шагом восстанавливали конструктивный диалог. Разблокировали поиски и эксгумации. С достоинством и в соответствии с христианскими традициями в нескольких местах провели перезахоронение жертв. Восстановили конгресс историков, в рамках которого перевели обсуждение сложных страниц общей истории в плоскость профессиональной, научно-объективной дискуссии.

На основе не политических лозунгов, а архивных документов, материалов, научных исследований — что открыло путь к диалогу по чувствительным вопросам и позволило, наконец, услышать друг друга", — подчеркнул глава МИД.

Сибига считает, что нельзя подрывать такой подход взаимного уважения и раскручивать маховик ненависти.

"Тем более в условиях, когда над всеми нами — украинцами, поляками, другими европейцами — вновь нависает угроза со стороны нашего извечного врага, России. Нельзя забывать, что борьба друг с другом приведет к краю пропасти. Необходимо осознать это, снизить градус эмоций, оставить нашу общую историю на рассмотрение специалистов-историков и сосредоточиться вместе на главном: противодействии общему врагу, укреплении нашей европейской безопасности, защите свободного будущего наших народов", — сказал министр.

Также, по словам главы МИД, название подразделения выбрали сами военные.

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"Наши защитники заслуживают безусловного уважения. Сегодня именно они ценой своего здоровья и часто жизни держат линию фронта и защищают всю Европу от российской угрозы. И платят за это самую высокую цену. Я точно знаю, что у наших военных даже близко не было ничего антипольского на уме. Для них речь шла о чествовании тех, кто столько же лет назад боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий.

Украина очень тяжело завоевывала свою независимость. Поколение за поколением. Так же, как Польша шла к своей независимости тяжелым трудом и борьбой — своим собственным путем.

Мы благодарны Польше за ее лидерскую роль в поддержке Украины в это страшное время войны. Стремимся обсуждать все вопросы, в том числе и самые сложные, в духе взаимопонимания и открытости. Призываем к диалогу и укреплению наших отношений в соответствии с приоритетами безопасности и благополучного будущего наших государств", — подытожил Сибига.

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Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетное наименование "имени героев УПА".

Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.

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