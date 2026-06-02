РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14482 посетителя онлайн
Новости Депортация украинцев
3 919 112

Польша предлагает лишить украинских мужчин призывного возраста временной защиты в ЕС

Варшава выступает за постепенную отмену специальных льгот для украинских беженцев

Польша выступает за исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты, действующей в странах Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации издания, соответствующую позицию Варшава озвучивает во время закрытых консультаций в Брюсселе относительно будущего статуса украинских беженцев в странах ЕС.

В ЕС готовят новые правила для украинцев

Ожидается, что вопрос обсудят министры внутренних дел государств Евросоюза 4 июня.

После этого Европейская комиссия должна представить предложение о продлении механизма временной защиты для украинцев до 2028 года.

"По нашему мнению, не должно быть противоречий в том, чтобы люди, которые и так не могут легально покидать Украину, не получали временную защиту в странах ЕС", - цитирует издание польского дипломата.

В Варшаве считают, что права украинских мужчин призывного возраста должны регулироваться на общих условиях, как и для других иностранцев, без автоматического предоставления статуса временной защиты.

Читайте: Вице-спикер польского Сейма Босак призвал заблокировать вступление Украины в ЕС из-за названия подразделения ССО

Польша против разделения украинцев по регионам

В то же время польская сторона не поддерживает идею привязки права на временную защиту к региону проживания в Украине.

В Варшаве отмечают, что ракетные удары могут наноситься по всей территории страны, поэтому такой подход считают несправедливым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ирландия готовит выплаты украинцам за возвращение домой

Автор: 

Польша (9052) украинцы (3924) Евросоюз (18150)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Право жити має кожен.Ти ним не скористався-твої проблеми .Я теж довпойоп не виїхав свого часу.Ти здохнеш не за їхнє добро,а за підорів,що при владі!
показать весь комментарий
02.06.2026 14:42 Ответить
+14
При владі такі самі підори, як і ти. Один в один.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:44 Ответить
+12
Сам де служиш?
показать весь комментарий
02.06.2026 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вони не планують гинути, інакше не продавали оркам компоненти для зброї та станки для її виробництва.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:36 Ответить
Чоловіки там працюють.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:49 Ответить
Польща може й прийме таке рішення хоча навряд але ж і призовники можуть переїхати до сусідів. В Європі країн багато а в світі ще більше.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:53 Ответить
Чудова пропозиція, ухилянтам можуть перекрити "лафу"... дай Бог!
показать весь комментарий
02.06.2026 15:04 Ответить
Радійте що у сусіда корова здохла.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:21 Ответить
А вообще не очень понимаю людей который в Польше сидят. Самая последняя страна в которой оставался бы жить. Даже Болгария лучше. И народ адекватнее и язык ещё проще. Зарплаты уже примерно те же. Ладно ещё раньше на роботу ездили, особо выбора небыло, но сейчас в любую страну езжай, находи работу, живи. Кум второй год в Испании дальнобойщиком ездит. Работа не из легких но платят норм. Условия не то что у нас. Выходные брать буквально заставляют, иначе штрафы. За свою зарплату и жену и ребенка содержит. Жена не работает. К себе зовёт. Поеду как вся эта хрень закончится. Устроиться можно, было бы желание.
показать весь комментарий
02.06.2026 16:31 Ответить
Ти ж і є ухілянт
показать весь комментарий
02.06.2026 16:13 Ответить
Маю думку, що коли українець призовного віку за кордоном, має роботу, сплачує за житло, сплачує податки, то ніхто його ні з Польщі, ні з інших країн Євросоюзу не депортує. А той хто роками живе на податки європейців, працювати не хоче, сидить на коштах тимчасового захисту та ще й "бикує", то навіщо вони в Європі потрібні!
показать весь комментарий
02.06.2026 15:10 Ответить
Було б надзвичайно круто повернути всіх виборців Зєлі разом з "противсіхами" назад в Україну. Шкода тільки, що наразі цього не буде. Це треба шоб вся Європа таке надумала і зробила. Інакше понасипляться до дойчів, конкурувати з бібізянами за виплати...
показать весь комментарий
02.06.2026 15:49 Ответить
Все самые яркие поклонники Зеленского- и войны до границ 1991 года проживают за бугром, пускай приезжают в Украину и воют за своего любимого торчка тут.
показать весь комментарий
02.06.2026 16:03 Ответить
Да помощь уже везде понемногу сокращают, при том всем. Просто это ещё один предлог чтобы ещё немного сэкономить. Вот и все. Никто не хочет годами содержать чужих беженцев. Ну кроме арабов. Их там бояться. Если начнут притеснять махмудов, те им такой аллах акбар на улицах устроят, что легче не трогать. А украинцы будут молчать.
показать весь комментарий
02.06.2026 16:22 Ответить
Давно час повернути ухилянтів... електорат Гундосого.
показать весь комментарий
02.06.2026 16:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 