Польша предлагает лишить украинских мужчин призывного возраста временной защиты в ЕС

Польша выступает за исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты, действующей в странах Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации издания, соответствующую позицию Варшава озвучивает во время закрытых консультаций в Брюсселе относительно будущего статуса украинских беженцев в странах ЕС.

В ЕС готовят новые правила для украинцев

Ожидается, что вопрос обсудят министры внутренних дел государств Евросоюза 4 июня.

После этого Европейская комиссия должна представить предложение о продлении механизма временной защиты для украинцев до 2028 года.

"По нашему мнению, не должно быть противоречий в том, чтобы люди, которые и так не могут легально покидать Украину, не получали временную защиту в странах ЕС", - цитирует издание польского дипломата.

В Варшаве считают, что права украинских мужчин призывного возраста должны регулироваться на общих условиях, как и для других иностранцев, без автоматического предоставления статуса временной защиты.

Читайте: Вице-спикер польского Сейма Босак призвал заблокировать вступление Украины в ЕС из-за названия подразделения ССО

Польша против разделения украинцев по регионам

В то же время польская сторона не поддерживает идею привязки права на временную защиту к региону проживания в Украине.

В Варшаве отмечают, что ракетные удары могут наноситься по всей территории страны, поэтому такой подход считают несправедливым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ирландия готовит выплаты украинцам за возвращение домой