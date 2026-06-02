Польша предлагает лишить украинских мужчин призывного возраста временной защиты в ЕС
Польша выступает за исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты, действующей в странах Европейского Союза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.
По информации издания, соответствующую позицию Варшава озвучивает во время закрытых консультаций в Брюсселе относительно будущего статуса украинских беженцев в странах ЕС.
В ЕС готовят новые правила для украинцев
Ожидается, что вопрос обсудят министры внутренних дел государств Евросоюза 4 июня.
После этого Европейская комиссия должна представить предложение о продлении механизма временной защиты для украинцев до 2028 года.
"По нашему мнению, не должно быть противоречий в том, чтобы люди, которые и так не могут легально покидать Украину, не получали временную защиту в странах ЕС", - цитирует издание польского дипломата.
В Варшаве считают, что права украинских мужчин призывного возраста должны регулироваться на общих условиях, как и для других иностранцев, без автоматического предоставления статуса временной защиты.
Польша против разделения украинцев по регионам
В то же время польская сторона не поддерживает идею привязки права на временную защиту к региону проживания в Украине.
В Варшаве отмечают, что ракетные удары могут наноситься по всей территории страны, поэтому такой подход считают несправедливым.
