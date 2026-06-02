Польща пропонує позбавити українських чоловіків призовного віку тимчасового захисту в ЄС
Польща виступає за виключення українських чоловіків призовного віку із системи тимчасового захисту, яка діє в країнах Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише RMF24.
За інформацією видання, відповідну позицію Варшава озвучує під час закритих консультацій у Брюсселі щодо майбутнього статусу українських біженців у країнах ЄС.
У ЄС готують нові правила для українців
Очікується, що питання обговорять міністри внутрішніх справ держав Євросоюзу 4 червня.
Після цього Європейська комісія має представити пропозицію щодо продовження механізму тимчасового захисту для українців до 2028 року.
"На нашу думку, не має бути суперечностей у тому, щоб люди, які й так не можуть легально залишати Україну, не отримували тимчасовий захист у країнах ЄС", – цитує видання польського дипломата.
У Варшаві вважають, що права українських чоловіків призовного віку мають регулюватися на загальних умовах, як і для інших іноземців, без автоматичного надання статусу тимчасового захисту.
Польща проти поділу українців за регіонами
Водночас польська сторона не підтримує ідею прив’язувати право на тимчасовий захист до регіону проживання в Україні.
У Варшаві наголошують, що ракетні удари можуть відбуватися на всій території країни, тому такий підхід вважають несправедливим.
А що далі? Та яка різниця, не поляки ж гинуть.