Польща пропонує позбавити українських чоловіків призовного віку тимчасового захисту в ЄС

Варшава виступає за поступове скасування спеціальних пільг для українських біженців

Польща виступає за виключення українських чоловіків призовного віку із системи тимчасового захисту, яка діє в країнах Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише RMF24.

За інформацією видання, відповідну позицію Варшава озвучує під час закритих консультацій у Брюсселі щодо майбутнього статусу українських біженців у країнах ЄС.

У ЄС готують нові правила для українців

Очікується, що питання обговорять міністри внутрішніх справ держав Євросоюзу 4 червня.

Після цього Європейська комісія має представити пропозицію щодо продовження механізму тимчасового захисту для українців до 2028 року.

"На нашу думку, не має бути суперечностей у тому, щоб люди, які й так не можуть легально залишати Україну, не отримували тимчасовий захист у країнах ЄС", – цитує видання польського дипломата.

У Варшаві вважають, що права українських чоловіків призовного віку мають регулюватися на загальних умовах, як і для інших іноземців, без автоматичного надання статусу тимчасового захисту.

Польща проти поділу українців за регіонами

Водночас польська сторона не підтримує ідею прив’язувати право на тимчасовий захист до регіону проживання в Україні.

У Варшаві наголошують, що ракетні удари можуть відбуватися на всій території країни, тому такий підхід вважають несправедливим.

+16
Право жити має кожен.Ти ним не скористався-твої проблеми .Я теж довпойоп не виїхав свого часу.Ти здохнеш не за їхнє добро,а за підорів,що при владі!
02.06.2026 14:42 Відповісти
+15
При владі такі самі підори, як і ти. Один в один.
02.06.2026 14:44 Відповісти
+13
Сам де служиш?
02.06.2026 14:45 Відповісти
Правильно, може тоді вистачить "ресурсу" щоб повоювати додатково рік-другий.
А що далі? Та яка різниця, не поляки ж гинуть.
02.06.2026 14:45 Відповісти
а далі вже може бути так, що доведеться і полякам з німцями та французами гинути, в тому числі і в Україні, щоб не допустити кацапню до своїх кордонів. такий варіант теж не можна виключати.
02.06.2026 15:22 Відповісти
Вони не планують гинути, інакше не продавали оркам компоненти для зброї та станки для її виробництва.
02.06.2026 15:36 Відповісти
Чоловіки там працюють.
02.06.2026 14:49 Відповісти
Польща може й прийме таке рішення хоча навряд але ж і призовники можуть переїхати до сусідів. В Європі країн багато а в світі ще більше.
02.06.2026 14:53 Відповісти
Чудова пропозиція, ухилянтам можуть перекрити "лафу"... дай Бог!
02.06.2026 15:04 Відповісти
Радійте що у сусіда корова здохла.
02.06.2026 15:21 Відповісти
А вообще не очень понимаю людей который в Польше сидят. Самая последняя страна в которой оставался бы жить. Даже Болгария лучше. И народ адекватнее и язык ещё проще. Зарплаты уже примерно те же. Ладно ещё раньше на роботу ездили, особо выбора небыло, но сейчас в любую страну езжай, находи работу, живи. Кум второй год в Испании дальнобойщиком ездит. Работа не из легких но платят норм. Условия не то что у нас. Выходные брать буквально заставляют, иначе штрафы. За свою зарплату и жену и ребенка содержит. Жена не работает. К себе зовёт. Поеду как вся эта хрень закончится. Устроиться можно, было бы желание.
02.06.2026 16:31 Відповісти
Ти ж і є ухілянт
02.06.2026 16:13 Відповісти
Маю думку, що коли українець призовного віку за кордоном, має роботу, сплачує за житло, сплачує податки, то ніхто його ні з Польщі, ні з інших країн Євросоюзу не депортує. А той хто роками живе на податки європейців, працювати не хоче, сидить на коштах тимчасового захисту та ще й "бикує", то навіщо вони в Європі потрібні!
02.06.2026 15:10 Відповісти
Було б надзвичайно круто повернути всіх виборців Зєлі разом з "противсіхами" назад в Україну. Шкода тільки, що наразі цього не буде. Це треба шоб вся Європа таке надумала і зробила. Інакше понасипляться до дойчів, конкурувати з бібізянами за виплати...
02.06.2026 15:49 Відповісти
Все самые яркие поклонники Зеленского- и войны до границ 1991 года проживают за бугром, пускай приезжают в Украину и воют за своего любимого торчка тут.
02.06.2026 16:03 Відповісти
Да помощь уже везде понемногу сокращают, при том всем. Просто это ещё один предлог чтобы ещё немного сэкономить. Вот и все. Никто не хочет годами содержать чужих беженцев. Ну кроме арабов. Их там бояться. Если начнут притеснять махмудов, те им такой аллах акбар на улицах устроят, что легче не трогать. А украинцы будут молчать.
02.06.2026 16:22 Відповісти
Давно час повернути ухилянтів... електорат Гундосого.
02.06.2026 16:27 Відповісти
