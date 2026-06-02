Віцеспікер польського Сейму Босак закликав блокувати вступ України до ЄС через назву підрозділу ССО
У Польщі пролунали заклики блокувати вступ України до Європейського Союзу після рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування "імені Героїв УПА".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише RMF24.
Із такою заявою виступив віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак.
На його думку, Польща повинна заблокувати євроінтеграцію України доти, доки Київ, за його словами, не відмовиться від "культу злочинців" та не розблокує всі ексгумації жертв Волинської трагедії.
Запропонував припинити фінансування Starlink
Босак заявив, що Варшава має перейти до жорсткіших кроків у відносинах з Україною.
"Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив", – сказав польський політик.
Серед запропонованих заходів він назвав припинення оплати систем Starlink, якими користуються українські військові, а також відмову від механізмів спільного фінансування допомоги Україні через запозичення коштів.
Крім того, лідер "Конфедерації" заявив, що нинішня політика польської влади нібито створила ситуацію, коли українська сторона не зважає на позицію польських політиків.
Приводом для заяв Босака стало рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".
В 2013 більше 200 депутатів ВРУ офіційно звернулось до Польщі з проханням жорстко засуджувати діяльність ОУН та Бандери ! Забули ?
На теперішній час діяльність цих партій заборонена у судовому порядку. Ви ще комсомол з піонерією згадайте.
Ні . Навпаки - багато з них (наприклад - Яценко , Ларін , Фельдман та ін ..) й досі є депутатами ВРУ .
проституткичоловіки легкої поведінки, які депутатами практично всіх скликань стали заради схематозів. Якщо не засуджені, значить нехило відслюнявлюють кому треба.
Що ми можемо вимагати від поляків , якщо ми навіть тут , серед самих себе , розібратися не можем ?
Трошки очікувано.
У нас теж є фрукти, до воссоєдінєнія с братскім народом прізивающіє, і їх сильно побільше, ніж "конфедератів". В будь-який МАФ РПЦ зайди і плюнь - не схибиш.
Свєнтокшиська бригада (пол. Brygada Świętokrzyska; «бригада Святого Хреста») - колабораційна бригада польських Національних збройних сил під час Другої світової війни. Створена з польських ультранаціоналістів. Підтримувала нацистську ідеологію Дмовського та відкрито співпрацювала з німцями Третього Рейху. Була відома антисемітськими закликами і акціями прямої дії.
Підпільна газета «Шанець» у 1943 році писала про справжню мету «Національних збройних сил»:
"Ми переконані, що жоден німець або єврей, жоден українець або литовець не може бути повноправним громадянином майбутньої польської держави. (...) Ми повинні рішуче відкинути безглузду ідею громадянської рівності. (...) Треба повністю позбутися євреїв як чужого, безумовно ворожого і нездатного до асиміляції елемента"
Свєнтокшиська бригада воювала за Третій Рейх у складі армії Гітлера навіть після смерті Гітлера - аж до 5 травня 1945 року...
15 вересня 2017 року Сейм Польщі одноголосно ухвалив рішення відсвяткувати 75-ту річницю «Народових Збройних Сил» (НЗС) і окремо відзначив вшанування Свєнтокшиської бригади.
17 лютого 2018 прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький поклав вінок і запалив свічку на могилах військових Свєнтокшиської бригади.
І ці люди забороняють нам ̷д̷л̷у̷б̷а̷т̷и̷с̷я̷ ̷у̷ ̷н̷о̷с̷і̷ вшановувати УПА, яка боролася проти гітлерівців?
Зате пшеківським тепер у нас все забито..треба заборонити їх товари взагалі..
Головний варьят Польші сказав з трибуни сейму... Не "закликали", а закликав. Ну і його фанати постукали кухлями у пивнушках. Партія Босака входить в коаліцію трьох партій, які користуються підтримкою 11-15% виборців.
Невміють наші нагадувати.
Адже за 200 останніх років Польща мала свою незалежну країну лише на 25 років довше ніж Україна.
Виною цьому була Московія.
Ми були поневолені одним загарбником. І на цей час Московія нас першими вирішила повернути у своє царство пітьми. В поляки - на черзі.
Тож, як вбачається, причина зовсім в іншому - в економічній площині.
Справа в тім, що Польща за час свого перебування у складі Європейського Союзу отримала субсидій (нетто, за вирахуванням членських внесків) близько 160 млрд. євро. І продовжує ці субсидії отримувати.
Тож, вся ця історія - це про гроші, які може втратити Польща, якщо Україна стане активно просуватись у напрямку членства в ЄС.
