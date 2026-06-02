Віцеспікер польського Сейму Босак закликав блокувати вступ України до ЄС через назву підрозділу ССО

У Польщі ультраправі закликали блокувати вступ України до ЄС через підрозділ "Героїв УПА"

У Польщі пролунали заклики блокувати вступ України до Європейського Союзу після рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування "імені Героїв УПА".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише  RMF24.

Із такою заявою виступив віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак.

На його думку, Польща повинна заблокувати євроінтеграцію України доти, доки Київ, за його словами, не відмовиться від "культу злочинців" та не розблокує всі ексгумації жертв Волинської трагедії.

Запропонував припинити фінансування Starlink

Босак заявив, що Варшава має перейти до жорсткіших кроків у відносинах з Україною.

"Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив", – сказав польський політик.

Серед запропонованих заходів він назвав припинення оплати систем Starlink, якими користуються українські військові, а також відмову від механізмів спільного фінансування допомоги Україні через запозичення коштів.

Крім того, лідер "Конфедерації" заявив, що нинішня політика польської влади нібито створила ситуацію, коли українська сторона не зважає на позицію польських політиків.

Приводом для заяв Босака стало рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Топ коментарі
+18
Тобто культ злочинців Армії Крайової у Польщі - це норма, а культ героїв УПА - це злочин? Польща реально хоче нав'язати нам своє викривлене бачення історії?
02.06.2026 12:16 Відповісти
+16
Дмитро Полюхович

1 дн. ·

Свєнтокшиська бригада (пол. Brygada Świętokrzyska; «бригада Святого Хреста») - колабораційна бригада польських Національних збройних сил під час Другої світової війни. Створена з польських ультранаціоналістів. Підтримувала нацистську ідеологію Дмовського та відкрито співпрацювала з німцями Третього Рейху. Була відома антисемітськими закликами і акціями прямої дії.

Підпільна газета «Шанець» у 1943 році писала про справжню мету «Національних збройних сил»:

"Ми переконані, що жоден німець або єврей, жоден українець або литовець не може бути повноправним громадянином майбутньої польської держави. (...) Ми повинні рішуче відкинути безглузду ідею громадянської рівності. (...) Треба повністю позбутися євреїв як чужого, безумовно ворожого і нездатного до асиміляції елемента"

Свєнтокшиська бригада воювала за Третій Рейх у складі армії Гітлера навіть після смерті Гітлера - аж до 5 травня 1945 року...

*****

15 вересня 2017 року Сейм Польщі одноголосно ухвалив рішення відсвяткувати 75-ту річницю «Народових Збройних Сил» (НЗС) і окремо відзначив вшанування Свєнтокшиської бригади.

17 лютого 2018 прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький поклав вінок і запалив свічку на могилах військових Свєнтокшиської бригади.

*******

І ці люди забороняють нам ̷д̷л̷у̷б̷а̷т̷и̷с̷я̷ ̷у̷ ̷н̷о̷с̷і̷ вшановувати УПА, яка боролася проти гітлерівців?

02.06.2026 12:17 Відповісти
+15
Инициатива зедрота, с подачи кремлядей.
02.06.2026 12:16 Відповісти
02.06.2026 12:16 Відповісти
Тристороння угода.
02.06.2026 12:20 Відповісти
А що робити з 8 піхотною дівізією польської армії імені Армії Крайової?
02.06.2026 12:30 Відповісти
Ну якщо це зараз наша головна проблема, то треба дійсно щось робити. Можливо, що Польща стане ще однією західною Україною.
02.06.2026 12:41 Відповісти
Та пошліть їх вже на три букви.
02.06.2026 13:27 Відповісти
Це йому потрібно було, щоб хоч трохи відволікти увагу від міндіча.
02.06.2026 12:29 Відповісти
Виконавець завдань прутіна, спокійно сидить в Польщі і гадить в ЄС, поки польські спецСлужби шукають агентів ****** на дорогах та лісних галявинах??!?!
02.06.2026 12:59 Відповісти
02.06.2026 12:16 Відповісти
Ви про що , взагалі ...?
В 2013 більше 200 депутатів ВРУ офіційно звернулось до Польщі з проханням жорстко засуджувати діяльність ОУН та Бандери ! Забули ?
02.06.2026 12:20 Відповісти
Ні. В липні 2013 року 148 тридерастів депутатів з ПР та КПУ звернулись з такою пропозицією до сейму Польщі.

На теперішній час діяльність цих партій заборонена у судовому порядку. Ви ще комсомол з піонерією згадайте.
02.06.2026 12:29 Відповісти
Можливо 148 , але не це головне - що в результаті ? Через 13 років Україна засудила їх за це ?
Ні . Навпаки - багато з них (наприклад - Яценко , Ларін , Фельдман та ін ..) й досі є депутатами ВРУ .
02.06.2026 12:35 Відповісти
Ну то відомі політичні проститутки чоловіки легкої поведінки, які депутатами практично всіх скликань стали заради схематозів. Якщо не засуджені, значить нехило відслюнявлюють кому треба.
02.06.2026 12:43 Відповісти
Так ото ж !
Що ми можемо вимагати від поляків , якщо ми навіть тут , серед самих себе , розібратися не можем ?
02.06.2026 12:45 Відповісти
Дуже просто. Вимагати від поляків, щоб вони від нас нічого не вимагали. А свою історію перечитали. Бо шибко гонорові.
02.06.2026 12:57 Відповісти
звісно що хоче. Непокаране зло завжди повертається. Пшеки кожен раз захоплювали чужі землі - нас, білорусів, литовців, чехів - а потім корчили з себе жертву коли з ними робили те саме ще сильніші німці та москалі. Все 20-е століття нічого цих клоунів так і не навчило бо світ за цей час так і не вказав їм (як і москалям) на їх злочини.
02.06.2026 12:21 Відповісти
Так, вони сцикливо ************ це, користуючим становищем України
02.06.2026 12:24 Відповісти
Заблокуйте імпорт іхньої молочки і т.п. і рольніки йому вкажуть на його місце.
02.06.2026 13:30 Відповісти
так, бо це прояв імперських амбіцій Польщі. Питання в тому, як буде реагувати наш уряд (бордель з ліжками) та Президент (неназваний "Вова" з Династії)
02.06.2026 12:28 Відповісти
Польща ніколи не була імперією. Князівство, королівство, Річ Посполита. Жодних самостійних досягнень протягом 20 століття. Двічі втрачала державність. Економічним успіхом наприкінці 20 століття Польща повністю зобовязана іноземному фінансуванню завдяки Папі римському. В Польщу влили під час холодної війни близько трильйона баксів. В Україну ніхто нічого не вливав. Нас тільки грабували всі кому не лінь. І продовжують це робити з блужливими посмішками на сороміцьких пиках з виразом "стурбованості". То ж врешті треба більше покладатися та розраховувати на власні сили, мождивості і ресурси. І головне!!! - вбивати корупціонерів як ворогів народу!
02.06.2026 12:45 Відповісти
👏на час дії воєнного стану повернути смертну кару і пункт відміни її для вступу в ЄС зробити останнім. А не відмінили в першу чергу й крадуть, як не в себе..
02.06.2026 13:00 Відповісти
Трошки очікувано.
У нас теж є фрукти, до воссоєдінєнія с братскім народом прізивающіє, і їх сильно побільше, ніж "конфедератів". В будь-який МАФ РПЦ зайди і плюнь - не схибиш.
02.06.2026 12:16 Відповісти
02.06.2026 12:17 Відповісти
Всё правильно вы процитировали. Да только к сожалению кровью сейчас умываемся мы, в Украине. А не поляки. Поляки нас просто добивают. Никогда они не были нам друзьями. А сейчас поймали момент.
02.06.2026 12:21 Відповісти
Справа в тому що у нас не МЗС а збіговисько випадкових людей по блату. Нікчеми. Аматори. Імпотенти. Куколди.
02.06.2026 12:22 Відповісти
І просто курви пристроєні до корита!
02.06.2026 12:24 Відповісти
Причину завжди можна знайти - то в нас багато зерна - тепер УПА
02.06.2026 12:18 Відповісти
Ви ще забули про українські молочні продукти...

Зате пшеківським тепер у нас все забито..треба заборонити їх товари взагалі..
02.06.2026 12:33 Відповісти
Ну то не купуйте з пальмовою олією.
02.06.2026 12:50 Відповісти
Рекомендую Вам нічого не рекомендувати. Бо:
1. Самі розбирайтесь з підрозділом забезпечення, то не до мене.
2. Я б приїхала, але не сир куштувати. Але, нажаль, не можу. З 2019, неходжу. Ковідом перехворіла.
02.06.2026 13:29 Відповісти
Чокнуті тварюки.
02.06.2026 12:19 Відповісти
Видно уей прокацаплений босяк дуже хоче, щоб на кордоні з україною стояли не українські прикордонники, а кацапосвинячі виродки.
02.06.2026 12:20 Відповісти
ми не заважаємо полякам називати підрозділи сил збройових Ржечіпосполітей Полскей іменами генералів АК Коморовського та Ровецького, тому хай поляки не заважають нам називати наші військові підрозділи іменами наших героїв визвольної боротьби, або в іншому випадку хай чемно йдуть *****.
02.06.2026 12:20 Відповісти
а бездарнм політикам-популістам, які неспроможні змінювати на краще життя своїх громадян залишається тільки одне - воювати з історичними привидами чужого минулого. Тупому електорату це подобається.
02.06.2026 14:36 Відповісти
я пам'ятаю як ляхів називали адвокатом України в Європі . ось воно справжнє лице ляха .
02.06.2026 12:20 Відповісти
Нормальне в них лице . Те , що там кричать їхні окремі політикани - це одне , а те що робить офіційна влада Польщі - це зовсім інше !
02.06.2026 12:23 Відповісти
Це поки, що буде, якщо українці перестануть боротися з кацапами.
02.06.2026 12:26 Відповісти
ви в курсі що робить їх президент ? може комусь нормальне лице в катів українського народу .
02.06.2026 12:30 Відповісти
Ми в курсі , що робить їх президент . В сусідньому з нами підрозділі є польські танки та БТРи , а особисто в мене , як особиста зброя , польський GROT - не дуже гарний , але дякуємо і за те !
02.06.2026 12:38 Відповісти
то подарунок від попереднього президента під дією страху від кацапською агресії . дякую тобі воїне за захист ! судячи зі зброї ви служите в НГУ . поляки замість радянської зброї отримали ******* натівську .
02.06.2026 12:47 Відповісти
Не треба судить, за поведінкою окремих покидьків, про цілий народ... Так само, як за поведінкою "медведчуків", "захарченків", "ків", "царьових" та інших "шуфричів", не можна судить про народ України...
02.06.2026 12:26 Відповісти
саме польській народ вибрав Навроцького тай цього спікера хтось обирав .
02.06.2026 12:34 Відповісти
А в дзеркало не хочете подивитись, якщо ви з України?
02.06.2026 12:45 Відповісти
Давайте запропонуємо полякам одночасно скасувати всі назви, пов'язані з УПА і АК (армією крайовою).
02.06.2026 12:22 Відповісти
От зелене чмо, заради дешевого піару знищить все.
02.06.2026 12:22 Відповісти
поляки хворі, стара психологічна травма, свідомо ненавидять УПА, а підсвідомо мріють знову колонізувати українські землі... це при тому що велика частина України так і залишилась під їх п,ятою.
02.06.2026 12:25 Відповісти
Що ляхи, забули запах козацької матні?
02.06.2026 12:26 Відповісти
А в Польщі хтось розглядає наступний варіант: Україна таки скасовує ці назви і спокійно вступає в ЄС; на наступний день після підняття синьо-жовтого прапора в Брюсселі все відновлює і починає мститися, блокуючи цікаві для Польщі питання? Чи там мізки здатні прораховувати не більше одного кроку вперед?
02.06.2026 12:27 Відповісти
Їбане пшеко-лайно
а параші предʼявити за відкрите вбивство політиків слабо? Навіть рот відкрити засцяли
а тут поки ми бʼємося самотужки з парешею - ці підари сміливі стали
02.06.2026 12:28 Відповісти
За авіатрощу з Лєхом Качинським вони таки засц@ли кацапів запитати..
02.06.2026 12:36 Відповісти
І треба було ту новину запихнути? Головдебіл роздрочив польских шавок, а Цензор тепер надрочує козяків з диванного куріня...
Головний варьят Польші сказав з трибуни сейму... Не "закликали", а закликав. Ну і його фанати постукали кухлями у пивнушках. Партія Босака входить в коаліцію трьох партій, які користуються підтримкою 11-15% виборців.
02.06.2026 12:37 Відповісти
Якось похєр. Зараз ніхто Україну нікуди не бере. А якщо чи коли кудись будуть брати і це буде єдиною проблемою, то можна і перейменувати.
02.06.2026 12:47 Відповісти
* то можна буде і перейменувати.
02.06.2026 12:48 Відповісти
я думаю що як не ці то інші все рівно заблокують рух в євро -якщо не ця причина то видумають іншу-тому якось плювать на їх хотєлки--після кацапів слідуюча заруба з ними-ще козаки з ними рубались-пісень народних в нас щодо них тьма
02.06.2026 12:48 Відповісти
Зелене чмо навмисно це зробило. Прекрасно знає, що фсб завжди в Польщі прокручує свої провокації, з недавнього блокування шляхів "фермерами". Тему УПА завжди безпрограшно піднімає, коли треба розісрати Україну з Польщею.
02.06.2026 12:51 Відповісти
ти дибіл?
02.06.2026 12:56 Відповісти
крім того поляки ненавидять нас-там багато поїхали туди жити-і ті вважають що в них проблеми із за українців-тому поляки будуть голосувати за таких ворогів як ця тварюка-і потім конфлікт
02.06.2026 12:54 Відповісти
У нас дебільно-ЗЕбільна влада і ніяке МЗС.Вся історія співіснування Польщі і України пронизана такими випадками які викликають непорозуміння і взаємне звинувачення.Так владі ,МЗС теж потрібно висунути звинувачення в адрес Польщі,тієї ж армії Крайовій,ще комусь там за поставлений пам'ятник людині яка співпрацювала з нацистами,знищувала українців.Ми чомусь цього не бачимо і не влазимо у внутрішні справи поляків,то чому дозволяємо їм лізти в наші ?
02.06.2026 12:59 Відповісти
І концтабори..

Невміють наші нагадувати.
02.06.2026 14:18 Відповісти
І яка дійсна у цьому причина сьогоднішнього коло історичного загострення?
Адже за 200 останніх років Польща мала свою незалежну країну лише на 25 років довше ніж Україна.
Виною цьому була Московія.
Ми були поневолені одним загарбником. І на цей час Московія нас першими вирішила повернути у своє царство пітьми. В поляки - на черзі.
Тож, як вбачається, причина зовсім в іншому - в економічній площині.
Справа в тім, що Польща за час свого перебування у складі Європейського Союзу отримала субсидій (нетто, за вирахуванням членських внесків) близько 160 млрд. євро. І продовжує ці субсидії отримувати.
Тож, вся ця історія - це про гроші, які може втратити Польща, якщо Україна стане активно просуватись у напрямку членства в ЄС.
02.06.2026 13:00 Відповісти
У нас війна іде з кацапами і якраз зараз треба провокації з поляками на часі.Поляки як би там не було велику поміч надавали нам а тепер "піаніст" їх провокує і дає завдання Буданову до початку зими закінчити війну а це можливе тільки при виконанні умов №уйло а значить готовить банкова ЗРАДУ.
02.06.2026 13:05 Відповісти
Маю на плечі емблему свого батальйону - тризуб ОУН - УПА.
Після війни їхати в Польщу чи через Польщу - треба обзавестися тесаком з Grivory
02.06.2026 13:10 Відповісти
Нє..тесак на кордоні не пропустять..а якщо ніж на кшталт сантоку будете везти - треба декларувати)))) я так вляпалась, коли в Словаччині купила й перла до дому))
02.06.2026 14:25 Відповісти
grivory - надміцний пластик з кевларом. Металодетектор його не бачить.
02.06.2026 14:30 Відповісти
То був рік, як тільки Словаччину до ЄС прийняли...шмонали капець. Та і тоді й металошукачі не застосовували..кілька пЕсів нюхачів і розкрити валізи попросили) ми авто їхали..але ножі Теско я таки привезла))
02.06.2026 14:37 Відповісти
І таки заблокують хрипатий розісрався вже з усіма ще й війну не хоче закінчувати щоб провести реформи підняти рівень життя зі злиденного простим людям це зась зато поліз в минуле ворушити покійників другий ющченко нікчема кожен день гибне біднота а по них багатіям не прилітає договорняк головне щоб гроші поступали
02.06.2026 13:16 Відповісти
Мало їх совок прасував.
02.06.2026 13:25 Відповісти
Шляхта задрочена, забула вже як в лайні совдеповському жили...
02.06.2026 13:31 Відповісти
Україна та українці і надалі вшановуватиме своїх героїв - і що з того зроблять всілякі босяки?
02.06.2026 13:39 Відповісти
Наше МЗС з їхніми назначеннями послиць все частіше нагадує мені на елітний валютний бордель МЗС України...
02.06.2026 14:25 Відповісти
 
 