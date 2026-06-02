Віцеспікер польського Сейму Босак закликав блокувати вступ України до ЄС через назву підрозділу ССО

У Польщі пролунали заклики блокувати вступ України до Європейського Союзу після рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування "імені Героїв УПА".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише RMF24.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Із такою заявою виступив віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак.

На його думку, Польща повинна заблокувати євроінтеграцію України доти, доки Київ, за його словами, не відмовиться від "культу злочинців" та не розблокує всі ексгумації жертв Волинської трагедії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експосол Польщі повернув вручений Зеленським орден через надання підрозділу імені "Героїв УПА"

Запропонував припинити фінансування Starlink

Босак заявив, що Варшава має перейти до жорсткіших кроків у відносинах з Україною.

"Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив", – сказав польський політик.

Також читайте: Мерія Любліна зняла український прапор із будівлі ратуші, - ЗМІ

Серед запропонованих заходів він назвав припинення оплати систем Starlink, якими користуються українські військові, а також відмову від механізмів спільного фінансування допомоги Україні через запозичення коштів.

Крім того, лідер "Конфедерації" заявив, що нинішня політика польської влади нібито створила ситуацію, коли українська сторона не зважає на позицію польських політиків.

Приводом для заяв Босака стало рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Читайте також: Від суперечок України та Польщі виграє лише Москва, - МЗС про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА