Експосол Польщі повернув вручений Зеленським орден через надання підрозділу імені "Героїв УПА"

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув український орден "За заслуги", який отримав у 2022 році.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє RMF FM.

Рішення повернути нагороду та його причина

Це рішення стало реакцією на надання одній із частин Збройних сил України назви Героїв УПА.

Ціхоцький обіймав посаду посла Польщі в Україні у 2019–2023 роках і був двічі відзначений українською стороною.

У червні 2022 року він отримав орден За заслуги II класу від президента України.

У грудні того ж року його нагородили Хрестом заслуг за рішенням тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У заяві, надісланій ЗМІ, Ціхоцький повідомив, що у зв'язку з рішеннями президента України, які "вшановують УПА та колабораціоністів німецьких нацистів", він повернув нагороду, яку йому було присвоєно. При цьому він підкреслив, що кожен українець, який бореться з російським загарбником, історичною брехнею та корупцією, може розраховувати на його підтримку.

Реакція Польщі та подальші кроки

Після указу про перейменування підрозділу відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром.

Під час зустрічі польська сторона висловила протест і зазначила, що це рішення є болючим для польського суспільства.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі.

Крім того, з фасаду ратуші польського міста Люблін прибрали український прапор.

