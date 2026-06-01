УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17271 відвідувач онлайн
Новини відносини України та Польщі
5 882 37

Експосол Польщі повернув вручений Зеленським орден через надання підрозділу імені "Героїв УПА"

Ціхоцький повернув відзнаку України через назву Героїв УПА

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув український орден "За заслуги", який отримав у 2022 році.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє RMF FM.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рішення повернути нагороду та його причина

Це рішення стало реакцією на надання одній із частин Збройних сил України назви Героїв УПА.

Ціхоцький обіймав посаду посла Польщі в Україні у 2019–2023 роках і був двічі відзначений українською стороною.

У червні 2022 року він отримав орден За заслуги II класу від президента України.

У грудні того ж року його нагородили Хрестом заслуг за рішенням тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У заяві, надісланій ЗМІ, Ціхоцький повідомив, що у зв'язку з рішеннями президента України, які "вшановують УПА та колабораціоністів німецьких нацистів", він повернув нагороду, яку йому було присвоєно. При цьому він підкреслив, що кожен українець, який бореться з російським загарбником, історичною брехнею та корупцією, може розраховувати на його підтримку.

Читайте також: Річниця операції "Павутина": Зеленський нагородив засекречених розробників удару СБУ

Реакція Польщі та подальші кроки

Після указу про перейменування підрозділу відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром.

Під час зустрічі польська сторона висловила протест і зазначила, що це рішення є болючим для польського суспільства.

  • Раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі.
  • Крім того, з фасаду ратуші польського міста Люблін прибрали український прапор.

Читайте також: Зеленський має перепросити за найменування підрозділу ССО на честь УПА, - Пшидач

Автор: 

нагорода (1362) Польща (9314) посол (1136)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Безтолковий ішак створив чергову проблему на рівному місці.
показати весь коментар
01.06.2026 20:36 Відповісти
+17
чесний, сам визнав що

НЄ достоєн високої української нагороди !

.
показати весь коментар
01.06.2026 20:36 Відповісти
+11
Може неспроста Зеленский та його талановита команда заделались националістами? Щось не дуже вірю, що вони там стали фанатами Мельника та УПА. В цей веселий час. Ні, хто вірить в нашого піаніста, що читає Донцова на ніч, мілості просім.
показати весь коментар
01.06.2026 20:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чесний, сам визнав що

НЄ достоєн високої української нагороди !

.
показати весь коментар
01.06.2026 20:36 Відповісти
і наш пострєл ЗЄльоний теж хорош !

особливо коли польський наВрочений заветує передачу Україні п'ятнадцять польських МІГ-29.

а що, ми ж в повному шоколаді - нам винищувачі не потрібні.
вже завтра прилетять 150 волшебних голубих грипенів.

.
показати весь коментар
01.06.2026 20:42 Відповісти
Безтолковий ішак створив чергову проблему на рівному місці.
показати весь коментар
01.06.2026 20:36 Відповісти
Пропонував зустрічатися з дівчиною під "пушкіним" - какаяразніца
Відповісти на питання по корупції - неначасі

Послатися з поляками - і різниця з'явилася, і до закінчення війни не почекає.

Аби другий фронт не відкрив, якщо єрмак сяде.
показати весь коментар
01.06.2026 21:12 Відповісти
Влада Зеленського створює штучні проблеми з метою ізолювати Україну від допомоги ЄС та США
показати весь коментар
01.06.2026 22:10 Відповісти
Може неспроста Зеленский та його талановита команда заделались националістами? Щось не дуже вірю, що вони там стали фанатами Мельника та УПА. В цей веселий час. Ні, хто вірить в нашого піаніста, що читає Донцова на ніч, мілості просім.
показати весь коментар
01.06.2026 20:36 Відповісти
пєрєроділся ЗЄльоний вихрест по фен-шуй великому Будді

вчора був ватник какая разніца, а сьогодні вже інтегральний націоналіст ОУНовець(м).

хтось у це вірить ?

від його реінкарнацій Україні тільки геморой

.
показати весь коментар
01.06.2026 20:47 Відповісти
Як би там не було всі ці чекісько - польські кліше потрібно руйнувати нам ! Всі хто виборював вільну Україну герої і всім по кругу прийдеться це поважати і зважати на це інаше ніяк
показати весь коментар
01.06.2026 20:51 Відповісти
Мельник до УПА немає жодного відношення.Та менше з тим.Я пам'ятаю як Зе стібався з Томоса,сміялись з армія,мова,віра і т.д.А тепер хоче показать який він націоналіст.Якось не віриться.Що стосується вереску з Польщі і Ізраіля то це пройде.Такий самий вереск вони вчиняють завжди з любого приводу.Таке було коли Ющенко дав героя Бандері,коли Порошенко офіційним вітанням в ЗСУ затвердив-Слава Україні-Героям Слава і т.д.
показати весь коментар
01.06.2026 20:51 Відповісти
і на перепохованні Полковника Мельника стояв під ручку з "сеньором Голодомором".

гримаси ЗЄльоной мавпочки

.
показати весь коментар
01.06.2026 21:00 Відповісти
Вернул бы, если бы назвали в честь Рокоссовского? Вопрос...
показати весь коментар
01.06.2026 20:36 Відповісти
Якщо недоімперців так ковбасить, поверніть їм їхню срану молочку - хай собі на білого орла намазують, бо засрали нею вже всі українські прилавки.
показати весь коментар
01.06.2026 20:40 Відповісти
Якби дурнувати вкраїнчики не купували, то тієї сраної молочки на полицях не було би.
показати весь коментар
01.06.2026 21:14 Відповісти
Лизнув Навроцькому. Посаду хоче. Але Україна йому агрімана не дасть більше. Ніколи.
показати весь коментар
01.06.2026 20:41 Відповісти
Всегда упоминают кацапов, как будто боятся что из-за их выходок украинцы перестанут бороться.
показати весь коментар
01.06.2026 20:43 Відповісти
Якщо країну не відпускає імперське минуле, значить вона мріє, про імперське майбутне! Треба розробляти я.з....
показати весь коментар
01.06.2026 20:44 Відповісти
Що в Польщі,що в Україні є сили які працюють на росію І їхня задача--розсварити країни. прикро,що президент не напише звернення до обох сторін,де чітко обоснує позицію України---не на часі це питання і в той час до створення авторитетної комісії з істориків,дослідників,юристів. для чесного викладення всіх подій. Україна і Польща вже вибачались (при кучмі і Кваснецькому),то нараз не потрібно знову це ворушити.
показати весь коментар
01.06.2026 20:46 Відповісти
першого березня святкував? то пішов на хр
показати весь коментар
01.06.2026 20:47 Відповісти
цікаво, чи будуть поляки відкликати нагородження Білим Орлом таких людей як князь алєксандр суворов (той що воював проти поляків) чи імператора хірохіто (той що напав на США в Другій Світовій війні)?
показати весь коментар
01.06.2026 20:49 Відповісти
Суворов за успешное подавление восстания в Польше фельдмаршала получил. Есть заслуги).
показати весь коментар
01.06.2026 20:53 Відповісти
Як не москалі то мадяри, як не мадяри то ляхи. Всім не дає жити Україна (вірніше всім хочеться попіаритися на ниві національних патріотів за рахунок українців). Поляки категорично не визнають злочинів проти українців під час і після 2 світової, їхні суди приймають рішення про гуманність дій влади в той час і все. Вони не хочуть згадувати як з Гітлером ділили Чехословаччину, та масові вбивства євреїв поляками вже після війни. Можливо і їм і мадярам потрібно частіше нагадувати про це. Мадярам, за злочини під час війни на території України, можна взагалі предявити вимогу виплат.
показати весь коментар
01.06.2026 20:54 Відповісти
Поточний медійний шум довкола історичних непорозумінь невдовзі згасне. І через деякий час цей відмовник почуватиметься повним дурнем. Бо власну достойну працю, відзначену нагородою України, гімном запечатав.
показати весь коментар
01.06.2026 20:54 Відповісти
Перший притомний коментар ха порядком. Це не України проблема, що поляки марять Польщею "от можа до можа". Ппоблема України в тому, що питання пацифікації Пілсудського, Сагрині, операції Вісла не піднімалися жодним президентом, чи урядом ще до війни. Полякм свіжомо роблять з українців розбійників і бандитів, а також окупантів "ісконно польських земель" - сходніх кресув. Найгірше - що це історична брехня.
показати весь коментар
01.06.2026 21:22 Відповісти
Повернув,,,то нехай,,,а от отримаєш вд х,,ЛА ,,, 0o======Ф
показати весь коментар
01.06.2026 20:59 Відповісти
Орбан - пішов, другий - прийшов!
Що за час, небо дало?
Чи в Україні люди якісь не такі, нічого не розумію.
показати весь коментар
01.06.2026 21:01 Відповісти
Про корупцію не на часі, а тут прям припекло. Просто комусь потрібно відволікти увагу від своїх ефективних менеджерів
показати весь коментар
01.06.2026 21:05 Відповісти
Довбойобів зараз багато то чому цей поляк повинен бути виключенням?
показати весь коментар
01.06.2026 21:07 Відповісти
Тут цікаво, чи він - довбо*об від природи, чи просто у Польщі новий тренд? І чому зараз? Чому пиляки не вимагають від шведів відмовиьися від короля Карла Х Густава, який керував так званим "Шведським потопом» (1655-1660 роки) коли його армія вдерлася до Речі Посполитої, захопила Варшаву та Краків, змусивши польського короля Яна II Казимира тікати. Цей період завершився Олівським миром 1660 року.
показати весь коментар
01.06.2026 21:28 Відповісти
Як шо він був довбойобом від природи то як же ж він служив в Очис..., пробачте, в дипломатії? Вважаю шо тренд. Оно. Білий дурдом тому яскрава ілюстрація. Хоча, дивлячись на наше шапіто, все можливо.
показати весь коментар
01.06.2026 21:33 Відповісти
Поляків хтось негуйово покусав
показати весь коментар
01.06.2026 21:07 Відповісти
Поляки пєтушари.
показати весь коментар
01.06.2026 21:12 Відповісти
спокійно... ця істерія небуде довгою! Поляки сасмі схаменуться.
показати весь коментар
01.06.2026 21:13 Відповісти
Їбаньки з обох сторін вовтузяться між собою, кремлядь аплодує стоячи.
показати весь коментар
01.06.2026 21:23 Відповісти
Навроцький за освітою історик, і менs здається, що справжні історики як не хто інші мають розуміти, що історія сама по собі є вкрай суб'єктивною, вона може бути різною, її оцінка залежить і від політичного устрою, від оцінки діяльності постатей, які можуть бути різними з точки зору народів різних країн, тощо. Оце фанатичне і одностороннє копирсання в минулому майже сторічної давності не що інше, як брудні спекуляції, що грають на руку тим, хто мріє зруйнувати світовий порядок, який з великими труднощами встановився після Другої світової війни. На жаль, крім путіна до таких долучився Трамп, який мріє перекроїти світовий устрій, і в якого на жаль в деяких країнах Європі з'явилися прихильники, той самий Навроцький - серед них.
показати весь коментар
01.06.2026 21:26 Відповісти
От РФ знищила музей Шухевича (і не тількі). Я вас запевняю, як зелена банда всіх героїв збере в одному місці, кацапи там все перепашуть ракетами. Іскандерів жаліть не будуть.
показати весь коментар
01.06.2026 21:30 Відповісти
Спочатку нехай перейменують у себе вулиці з армії крайової на героїв України, а потім нехай рашкі висловлять претензії стосовно вулиць маршала тухачевського і червоної армії.
показати весь коментар
01.06.2026 21:33 Відповісти
Оскільки прямо сказати в Брюсселі: «Ми не пустимо Україну, бо жаба душить ділитися грошима» вони не можуть (це ж нетолерантно і не по-європейськи), вони дістають зі скрині свій улюблений інструмент - історичну пам'ять.
Вони будуть блокувати кожен етап нашого вступу до ЄС, висуваючи абсурдні ультиматуми: «перейменуйте підрозділи ЗСУ», «зніміть тризуб», «засудіть УПА», «покайтеся за Волинь». Те, що Ціхоцький повернув орден саме через назву підрозділу імені «Героїв УПА», - це підготовка підґрунтя. Вони створюють у своїй пресі образ України як «невдячної радикальної держави», щоб потім їхнє суспільство аплодувало, коли Варшава накладе вето на наш вступ до Євросоюзу.
показати весь коментар
01.06.2026 22:08 Відповісти
 
 