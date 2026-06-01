Експосол Польщі повернув вручений Зеленським орден через надання підрозділу імені "Героїв УПА"
Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув український орден "За заслуги", який отримав у 2022 році.
Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє RMF FM.
Рішення повернути нагороду та його причина
Це рішення стало реакцією на надання одній із частин Збройних сил України назви Героїв УПА.
Ціхоцький обіймав посаду посла Польщі в Україні у 2019–2023 роках і був двічі відзначений українською стороною.
У червні 2022 року він отримав орден За заслуги II класу від президента України.
У грудні того ж року його нагородили Хрестом заслуг за рішенням тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
У заяві, надісланій ЗМІ, Ціхоцький повідомив, що у зв'язку з рішеннями президента України, які "вшановують УПА та колабораціоністів німецьких нацистів", він повернув нагороду, яку йому було присвоєно. При цьому він підкреслив, що кожен українець, який бореться з російським загарбником, історичною брехнею та корупцією, може розраховувати на його підтримку.
Реакція Польщі та подальші кроки
Після указу про перейменування підрозділу відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром.
Під час зустрічі польська сторона висловила протест і зазначила, що це рішення є болючим для польського суспільства.
- Раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі.
- Крім того, з фасаду ратуші польського міста Люблін прибрали український прапор.
НЄ достоєн високої української нагороди !
особливо коли польський наВрочений заветує передачу Україні п'ятнадцять польських МІГ-29.
а що, ми ж в повному шоколаді - нам винищувачі не потрібні.
вже завтра прилетять 150 волшебних голубих грипенів.
Відповісти на питання по корупції - неначасі
Послатися з поляками - і різниця з'явилася, і до закінчення війни не почекає.
Аби другий фронт не відкрив, якщо єрмак сяде.
вчора був ватник какая разніца, а сьогодні вже інтегральний націоналіст ОУНовець(м).
хтось у це вірить ?
від його реінкарнацій Україні тільки геморой
Що за час, небо дало?
Чи в Україні люди якісь не такі, нічого не розумію.
Вони будуть блокувати кожен етап нашого вступу до ЄС, висуваючи абсурдні ультиматуми: «перейменуйте підрозділи ЗСУ», «зніміть тризуб», «засудіть УПА», «покайтеся за Волинь». Те, що Ціхоцький повернув орден саме через назву підрозділу імені «Героїв УПА», - це підготовка підґрунтя. Вони створюють у своїй пресі образ України як «невдячної радикальної держави», щоб потім їхнє суспільство аплодувало, коли Варшава накладе вето на наш вступ до Євросоюзу.