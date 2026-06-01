Новости Отношения Украины и Польши
3 094 35

Экс-посол Польши вернул врученный Зеленским орден из-за подразделения имени "Героев УПА"

Бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", который получил в 2022 году.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает RMF FM.

Решение вернуть награду и его причина

Это решение стало реакцией на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия "Герои УПА".

Цихоцкий занимал должность посла Польши в Украине в 2019–2023 годах и был дважды отмечен украинской стороной.

В июне 2022 года он получил орден "За заслуги" II класса от президента Украины.

В декабре того же года его наградили Крестом заслуг по решению тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В заявлении, направленном СМИ, Цихоцкий сообщил, что в связи с решениями президента Украины, которые "прославляют УПА и коллаборационистов немецких нацистов", он вернул награду, которая ему была присвоена. При этом он подчеркнул, что каждый украинец, который борется с российским захватчиком, исторической ложью и коррупцией, может рассчитывать на его поддержку.

Реакция Польши и дальнейшие шаги

После указа о переименовании подразделения состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром.

Во время встречи польская сторона выразила протест и отметила, что это решение является болезненным для польского общества.

  • Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что планирует добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши.
  • Кроме того, с фасада ратуши польского города Люблин убрали украинский флаг.

Топ комментарии
Безтолковий ішак створив чергову проблему на рівному місці.
01.06.2026 20:36 Ответить
чесний, сам визнав що

НЄ достоєн високої української нагороди !

01.06.2026 20:36 Ответить
Якщо недоімперців так ковбасить, поверніть їм їхню срану молочку - хай собі на білого орла намазують, бо засрали нею вже всі українські прилавки.
01.06.2026 20:40 Ответить
і наш пострєл ЗЄльоний теж хорош !

особливо коли польський наВрочений заветує передачу Україні п'ятнадцять польських МІГ-29.

а що, ми ж в повному шоколаді - нам винищувачі не потрібні.
вже завтра прилетять 150 волшебних голубих грипенів.

.
01.06.2026 20:42 Ответить
Пропонував зустрічатися з дівчиною під "пушкіним" - какаяразніца
Відповісти на питання по корупції - неначасі

Послатися з поляками - і різниця з'явилася, і до закінчення війни не почекає.

Аби другий фронт не відкрив, якщо єрмак сяде.
01.06.2026 21:12 Ответить
Може неспроста Зеленский та його талановита команда заделались националістами? Щось не дуже вірю, що вони там стали фанатами Мельника та УПА. В цей веселий час. Ні, хто вірить в нашого піаніста, що читає Донцова на ніч, мілості просім.
01.06.2026 20:36 Ответить
пєрєроділся ЗЄльоний вихрест по фен-шуй великому Будді

вчора був ватник какая разніца, а сьогодні вже інтегральний націоналіст ОУНовець(м).

хтось у це вірить ?

від його реінкарнацій Україні тільки геморой

.
01.06.2026 20:47 Ответить
Як би там не було всі ці чекісько - польські кліше потрібно руйнувати нам ! Всі хто виборював вільну Україну герої і всім по кругу прийдеться це поважати і зважати на це інаше ніяк
01.06.2026 20:51 Ответить
Мельник до УПА немає жодного відношення.Та менше з тим.Я пам'ятаю як Зе стібався з Томоса,сміялись з армія,мова,віра і т.д.А тепер хоче показать який він націоналіст.Якось не віриться.Що стосується вереску з Польщі і Ізраіля то це пройде.Такий самий вереск вони вчиняють завжди з любого приводу.Таке було коли Ющенко дав героя Бандері,коли Порошенко офіційним вітанням в ЗСУ затвердив-Слава Україні-Героям Слава і т.д.
01.06.2026 20:51 Ответить
і на перепохованні Полковника Мельника стояв під ручку з "сеньором Голодомором".

гримаси ЗЄльоной мавпочки

.
01.06.2026 21:00 Ответить
Вернул бы, если бы назвали в честь Рокоссовского? Вопрос...
01.06.2026 20:36 Ответить
Якби дурнувати вкраїнчики не купували, то тієї сраної молочки на полицях не було би.
01.06.2026 21:14 Ответить
Лизнув Навроцькому. Посаду хоче. Але Україна йому агрімана не дасть більше. Ніколи.
01.06.2026 20:41 Ответить
Всегда упоминают кацапов, как будто боятся что из-за их выходок украинцы перестанут бороться.
01.06.2026 20:43 Ответить
Якщо країну не відпускає імперське минуле, значить вона мріє, про імперське майбутне! Треба розробляти я.з....
01.06.2026 20:44 Ответить
Що в Польщі,що в Україні є сили які працюють на росію І їхня задача--розсварити країни. прикро,що президент не напише звернення до обох сторін,де чітко обоснує позицію України---не на часі це питання і в той час до створення авторитетної комісії з істориків,дослідників,юристів. для чесного викладення всіх подій. Україна і Польща вже вибачались (при кучмі і Кваснецькому),то нараз не потрібно знову це ворушити.
01.06.2026 20:46 Ответить
першого березня святкував? то пішов на хр
01.06.2026 20:47 Ответить
цікаво, чи будуть поляки відкликати нагородження Білим Орлом таких людей як князь алєксандр суворов (той що воював проти поляків) чи імператора хірохіто (той що напав на США в Другій Світовій війні)?
01.06.2026 20:49 Ответить
Суворов за успешное подавление восстания в Польше фельдмаршала получил. Есть заслуги).
01.06.2026 20:53 Ответить
Як не москалі то мадяри, як не мадяри то ляхи. Всім не дає жити Україна (вірніше всім хочеться попіаритися на ниві національних патріотів за рахунок українців). Поляки категорично не визнають злочинів проти українців під час і після 2 світової, їхні суди приймають рішення про гуманність дій влади в той час і все. Вони не хочуть згадувати як з Гітлером ділили Чехословаччину, та масові вбивства євреїв поляками вже після війни. Можливо і їм і мадярам потрібно частіше нагадувати про це. Мадярам, за злочини під час війни на території України, можна взагалі предявити вимогу виплат.
01.06.2026 20:54 Ответить
Поточний медійний шум довкола історичних непорозумінь невдовзі згасне. І через деякий час цей відмовник почуватиметься повним дурнем. Бо власну достойну працю, відзначену нагородою України, гімном запечатав.
01.06.2026 20:54 Ответить
Перший притомний коментар ха порядком. Це не України проблема, що поляки марять Польщею "от можа до можа". Ппоблема України в тому, що питання пацифікації Пілсудського, Сагрині, операції Вісла не піднімалися жодним президентом, чи урядом ще до війни. Полякм свіжомо роблять з українців розбійників і бандитів, а також окупантів "ісконно польських земель" - сходніх кресув. Найгірше - що це історична брехня.
01.06.2026 21:22 Ответить
Повернув,,,то нехай,,,а от отримаєш вд х,,ЛА ,,, 0o======Ф
01.06.2026 20:59 Ответить
Орбан - пішов, другий - прийшов!
Що за час, небо дало?
Чи в Україні люди якісь не такі, нічого не розумію.
01.06.2026 21:01 Ответить
Про корупцію не на часі, а тут прям припекло. Просто комусь потрібно відволікти увагу від своїх ефективних менеджерів
01.06.2026 21:05 Ответить
Довбойобів зараз багато то чому цей поляк повинен бути виключенням?
01.06.2026 21:07 Ответить
Тут цікаво, чи він - довбо*об від природи, чи просто у Польщі новий тренд? І чому зараз? Чому пиляки не вимагають від шведів відмовиьися від короля Карла Х Густава, який керував так званим "Шведським потопом» (1655-1660 роки) коли його армія вдерлася до Речі Посполитої, захопила Варшаву та Краків, змусивши польського короля Яна II Казимира тікати. Цей період завершився Олівським миром 1660 року.
01.06.2026 21:28 Ответить
Як шо він був довбойобом від природи то як же ж він служив в Очис..., пробачте, в дипломатії? Вважаю шо тренд. Оно. Білий дурдом тому яскрава ілюстрація. Хоча, дивлячись на наше шапіто, все можливо.
01.06.2026 21:33 Ответить
Поляків хтось негуйово покусав
01.06.2026 21:07 Ответить
Поляки пєтушари.
01.06.2026 21:12 Ответить
спокійно... ця істерія небуде довгою! Поляки сасмі схаменуться.
01.06.2026 21:13 Ответить
Їбаньки з обох сторін вовтузяться між собою, кремлядь аплодує стоячи.
01.06.2026 21:23 Ответить
Навроцький за освітою історик, і менs здається, що справжні історики як не хто інші мають розуміти, що історія сама по собі є вкрай суб'єктивною, вона може бути різною, її оцінка залежить і від політичного устрою, від оцінки діяльності постатей, які можуть бути різними з точки зору народів різних країн, тощо. Оце фанатичне і одностороннє копирсання в минулому майже сторічної давності не що інше, як брудні спекуляції, що грають на руку тим, хто мріє зруйнувати світовий порядок, який з великими труднощами встановився після Другої світової війни. На жаль, крім путіна до таких долучився Трамп, який мріє перекроїти світовий устрій, і в якого на жаль в деяких країнах Європі з'явилися прихильники, той самий Навроцький - серед них.
01.06.2026 21:26 Ответить
От РФ знищила музей Шухевича (і не тількі). Я вас запевняю, як зелена банда всіх героїв збере в одному місці, кацапи там все перепашуть ракетами. Іскандерів жаліть не будуть.
01.06.2026 21:30 Ответить
Спочатку нехай перейменують у себе вулиці з армії крайової на героїв України, а потім нехай рашкі висловлять претензії стосовно вулиць маршала тухачевського і червоної армії.
01.06.2026 21:33 Ответить
 
 