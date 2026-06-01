Экс-посол Польши вернул врученный Зеленским орден из-за подразделения имени "Героев УПА"

Бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", который получил в 2022 году.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает RMF FM.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Решение вернуть награду и его причина

Это решение стало реакцией на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия "Герои УПА".

Цихоцкий занимал должность посла Польши в Украине в 2019–2023 годах и был дважды отмечен украинской стороной.

В июне 2022 года он получил орден "За заслуги" II класса от президента Украины.

В декабре того же года его наградили Крестом заслуг по решению тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В заявлении, направленном СМИ, Цихоцкий сообщил, что в связи с решениями президента Украины, которые "прославляют УПА и коллаборационистов немецких нацистов", он вернул награду, которая ему была присвоена. При этом он подчеркнул, что каждый украинец, который борется с российским захватчиком, исторической ложью и коррупцией, может рассчитывать на его поддержку.

Читайте также: Годовщина операции "Паутина": Зеленский наградил засекреченных разработчиков удара СБУ

Реакция Польши и дальнейшие шаги

После указа о переименовании подразделения состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром.

Во время встречи польская сторона выразила протест и отметила, что это решение является болезненным для польского общества.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что планирует добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши.

Кроме того, с фасада ратуши польского города Люблин убрали украинский флаг.

Читайте также: Зеленский должен извиниться за наименование подразделения ССО в честь УПА, - Пшидач