Экс-посол Польши вернул врученный Зеленским орден из-за подразделения имени "Героев УПА"
Бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", который получил в 2022 году.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает RMF FM.
Решение вернуть награду и его причина
Это решение стало реакцией на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия "Герои УПА".
Цихоцкий занимал должность посла Польши в Украине в 2019–2023 годах и был дважды отмечен украинской стороной.
В июне 2022 года он получил орден "За заслуги" II класса от президента Украины.
В декабре того же года его наградили Крестом заслуг по решению тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В заявлении, направленном СМИ, Цихоцкий сообщил, что в связи с решениями президента Украины, которые "прославляют УПА и коллаборационистов немецких нацистов", он вернул награду, которая ему была присвоена. При этом он подчеркнул, что каждый украинец, который борется с российским захватчиком, исторической ложью и коррупцией, может рассчитывать на его поддержку.
Реакция Польши и дальнейшие шаги
После указа о переименовании подразделения состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром.
Во время встречи польская сторона выразила протест и отметила, что это решение является болезненным для польского общества.
- Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что планирует добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши.
- Кроме того, с фасада ратуши польского города Люблин убрали украинский флаг.
НЄ достоєн високої української нагороди !
особливо коли польський наВрочений заветує передачу Україні п'ятнадцять польських МІГ-29.
а що, ми ж в повному шоколаді - нам винищувачі не потрібні.
вже завтра прилетять 150 волшебних голубих грипенів.
Відповісти на питання по корупції - неначасі
Послатися з поляками - і різниця з'явилася, і до закінчення війни не почекає.
Аби другий фронт не відкрив, якщо єрмак сяде.
фен-шуйвеликому Будді
вчора був ватник какая разніца, а сьогодні вже інтегральний націоналіст ОУНовець(м).
хтось у це вірить ?
від його реінкарнацій Україні тільки геморой
гримаси ЗЄльоной мавпочки
Що за час, небо дало?
Чи в Україні люди якісь не такі, нічого не розумію.