Мэрия Люблина сняла украинский флаг со здания ратуши, - СМИ
С фасада ратуши польского города Люблин сняли украинский флаг. В горсовете объяснили это реакцией на решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений почетное наименование, связанное с УПА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wiadomosci.
В Люблине объяснили причины снятия украинского флага
"Украинский флаг, который развевался над Люблинской ратушей вместе с флагами Польши, Европейского Союза и Люблина, был снят. В мэрии сообщили, что этот шаг является ответом на недавние действия властей в Киеве и присвоение Украинскому независимому центру специальных операций "Север" названия в честь "Героев УПА", — пишет польское издание.
"По примеру других польских городов мы решили убрать украинский флаг со здания Люблинской ратуши. Мы разделяем критическую позицию Министерства иностранных дел Республики Польша и Посольства Польши в Киеве относительно решения президента Владимира Зеленского", - говорится в публикации.
В мэрии подчеркнули дальнейшую поддержку Украины
Несмотря на снятие флага, Люблинский городской совет заявил, что город остается союзником Киева в борьбе за независимость и территориальную целостность.
"Мы не видим противоречия между защитой исторической правды и солидарностью с нацией, которая стала жертвой неспровоцированной агрессии", - заявили в мэрии.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетное наименование "имени героев УПА".
- Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.
Тут всі ПІДКОРЯТИСЬ то втомишся. Усі чого хочуть і вимагають і забувають що вони НЕ В СЕБЕ ДОМА
хоча, ні !
уйло НЕ визнає ніяких автономій.
польська губєрнія, не більше
Наш спільний ворог московія і тільки московія
Вони самі прапор повісили, самі зняли, не бажаючи діяти в розріз з дями інших міст.
Я вважаю, ми теж маємо пам*ятати і хороше, і от таке.
Особливо, коли почнеться відбудова України і поляки схочуть заробити на цьому.
От тоді і треба згадати не лише як приймали наших біженців, а також блокади наших кордонів, висипане зерно і зняті прапори.
Одне мені не зрозуміло: українцям, що в Польщі зараз, байдуже? Чи вони згідні?
Чи страшно висловитись, бо пани можуть розсердитись?