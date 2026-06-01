1 259 15

Мэрия Люблина сняла украинский флаг со здания ратуши, - СМИ

Ратуша Люблина

С фасада ратуши польского города Люблин сняли украинский флаг. В горсовете объяснили это реакцией на решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений почетное наименование, связанное с УПА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wiadomosci.

В Люблине объяснили причины снятия украинского флага

"Украинский флаг, который развевался над Люблинской ратушей вместе с флагами Польши, Европейского Союза и Люблина, был снят. В мэрии сообщили, что этот шаг является ответом на недавние действия властей в Киеве и присвоение Украинскому независимому центру специальных операций "Север" названия в честь "Героев УПА", — пишет польское издание.

"По примеру других польских городов мы решили убрать украинский флаг со здания Люблинской ратуши. Мы разделяем критическую позицию Министерства иностранных дел Республики Польша и Посольства Польши в Киеве относительно решения президента Владимира Зеленского", - говорится в публикации.

В мэрии подчеркнули дальнейшую поддержку Украины

Несмотря на снятие флага, Люблинский городской совет заявил, что город остается союзником Киева в борьбе за независимость и территориальную целостность.

"Мы не видим противоречия между защитой исторической правды и солидарностью с нацией, которая стала жертвой неспровоцированной агрессии", - заявили в мэрии.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетное наименование "имени героев УПА".
  • Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.

Топ комментарии
Треба було підрозділ назвати іменем Пілсудського. Тоді поляки по два українських прапора на ратушах попіднімали б.
01.06.2026 16:09 Ответить
ПОФІГ....ЧИСТО ПОФІГ.

Тут всі ПІДКОРЯТИСЬ то втомишся. Усі чого хочуть і вимагають і забувають що вони НЕ В СЕБЕ ДОМА
01.06.2026 16:09 Ответить
То чому Польша, Люблін мають бути виключенням?
01.06.2026 16:11 Ответить
Нічого страшного не трапилося. Не думаю, що у нас над мерією Жмеринки чи Умані наприклад, майорить прапор Польщі.
01.06.2026 16:08 Ответить
В Умані, як в одній з вотчин Потоцьких, можна підняти. Щоб панів потішити.
01.06.2026 16:12 Ответить
тоді хай готують прапор т.зв. "Королівства польського" у складі рашиської імперії.

хоча, ні !
уйло НЕ визнає ніяких автономій.

польська губєрнія, не більше

.
01.06.2026 16:12 Ответить
Потрібно поховати останнього солдата Українсько - Польської війни... Примиритися і жити в мирі далі .
Наш спільний ворог московія і тільки московія
01.06.2026 16:12 Ответить
знленський майстер наживання ворогів
01.06.2026 16:14 Ответить
Це свого роду політичний демарш. Таке трапляється.
Вони самі прапор повісили, самі зняли, не бажаючи діяти в розріз з дями інших міст.
Я вважаю, ми теж маємо пам*ятати і хороше, і от таке.
Особливо, коли почнеться відбудова України і поляки схочуть заробити на цьому.
От тоді і треба згадати не лише як приймали наших біженців, а також блокади наших кордонів, висипане зерно і зняті прапори.
Одне мені не зрозуміло: українцям, що в Польщі зараз, байдуже? Чи вони згідні?
Чи страшно висловитись, бо пани можуть розсердитись?
01.06.2026 16:24 Ответить
Для Польщі головорізи Армії Крайової - це національні герої.
01.06.2026 16:27 Ответить
..а головорізи Армії Людової - ???
01.06.2026 16:55 Ответить
В польській історії теж було предостатньо персон і подій, контроверсійних з українського погляду. Тому найрозумнішим був би наступний підхід відносин між нашими країнами щодо цього аспекту: ми не нав'язуємо один одному трактування спільної історії всередині країни, жодна з країн не вимагає від іншої вшанування своїх національних героїв, якщо це протирічить її поглядам, та натомість просить також не вказувати кого шанувати чи засуджувати в себе вдома.
01.06.2026 16:33 Ответить
Игнорировать. Бо если копнуть в историю, то поводов для обеих стран будет немеряно. И кто порадуется?
01.06.2026 16:46 Ответить
Я не розумію,чьому така реакція на рішення польскої місцевої влади?В нас же не весить у кожному місті польский прапор.Ви ж розумієте що презідент Польші -націоналіст.Звідсі і такі заяви.
01.06.2026 16:47 Ответить
Те,що польська влада не далекоглядна,но так і в нас обрали презідента-"какая разница".
01.06.2026 16:49 Ответить
 
 