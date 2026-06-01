Мэрия Люблина сняла украинский флаг со здания ратуши, - СМИ

С фасада ратуши польского города Люблин сняли украинский флаг. В горсовете объяснили это реакцией на решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений почетное наименование, связанное с УПА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wiadomosci.

В Люблине объяснили причины снятия украинского флага

"Украинский флаг, который развевался над Люблинской ратушей вместе с флагами Польши, Европейского Союза и Люблина, был снят. В мэрии сообщили, что этот шаг является ответом на недавние действия властей в Киеве и присвоение Украинскому независимому центру специальных операций "Север" названия в честь "Героев УПА", — пишет польское издание.

"По примеру других польских городов мы решили убрать украинский флаг со здания Люблинской ратуши. Мы разделяем критическую позицию Министерства иностранных дел Республики Польша и Посольства Польши в Киеве относительно решения президента Владимира Зеленского", - говорится в публикации.

В мэрии подчеркнули дальнейшую поддержку Украины

Несмотря на снятие флага, Люблинский городской совет заявил, что город остается союзником Киева в борьбе за независимость и территориальную целостность.

"Мы не видим противоречия между защитой исторической правды и солидарностью с нацией, которая стала жертвой неспровоцированной агрессии", - заявили в мэрии.

Что предшествовало?