Мерія Любліна зняла український прапор із будівлі ратуші, - ЗМІ

Ратуша Любліна

З фасаду ратуші польського міста Люблін прибрали український прапор. У міськраді пояснили це реакцією на рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів почесне найменування, пов’язане з УПА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci.

У Любліні пояснили причини зняття українського прапора

"Український прапор, який майорів над Люблінською ратушею разом із прапорами Польщі, Європейського Союзу та Любліна, було прибрано. У мерії повідомили, що цей крок є відповіддю на нещодавні дії влади в Києві та присвоєння Українському незалежному центру спеціальних операцій "Північ" на честь "Героїв УПА", - пише польське видання.

"За прикладом інших польських міст ми вирішили прибрати український прапор з будівлі Люблінської ратуші. Ми поділяємо критичну позицію Міністерства закордонних справ Республіки Польща та Посольства Польщі в Києві щодо рішення президента Володимира Зеленського", - йдеться у публікацій.

У мерії наголосили на подальшій підтримці України

Незважаючи на зняття прапора, Люблінська міська рада заявила, що місто залишається союзником Києва у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.

"Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з нацією, яка стала жертвою неспровокованої агресії", - заявили в мерії.

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА".
  • Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вимагатиме позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі через це рішення.

ПОФІГ....ЧИСТО ПОФІГ.

Тут всі ПІДКОРЯТИСЬ то втомишся. Усі чого хочуть і вимагають і забувають що вони НЕ В СЕБЕ ДОМА
01.06.2026 16:09 Відповісти
В польській історії теж було предостатньо персон і подій, контроверсійних з українського погляду. Тому найрозумнішим був би наступний підхід відносин між нашими країнами щодо цього аспекту: ми не нав'язуємо один одному трактування спільної історії всередині країни, жодна з країн не вимагає від іншої вшанування своїх національних героїв, якщо це протирічить її поглядам, та натомість просить також не вказувати кого шанувати чи засуджувати в себе вдома.
01.06.2026 16:33 Відповісти
+5
Треба було підрозділ назвати іменем Пілсудського. Тоді поляки по два українських прапора на ратушах попіднімали б.
01.06.2026 16:09 Відповісти
Нічого страшного не трапилося. Не думаю, що у нас над мерією Жмеринки чи Умані наприклад, майорить прапор Польщі.
01.06.2026 16:08 Відповісти
В Умані, як в одній з вотчин Потоцьких, можна підняти. Щоб панів потішити.
01.06.2026 16:12 Відповісти
01.06.2026 16:09 Відповісти
01.06.2026 16:09 Відповісти
01.06.2026 16:11 Відповісти
тоді хай готують прапор т.зв. "Королівства польського" у складі рашиської імперії.

хоча, ні !
уйло НЕ визнає ніяких автономій.

польська губєрнія, не більше

.
01.06.2026 16:12 Відповісти
Потрібно поховати останнього солдата Українсько - Польської війни... Примиритися і жити в мирі далі .
Наш спільний ворог московія і тільки московія
01.06.2026 16:12 Відповісти
"Потрібно поховати останнього солдата Українсько - Польської війни"

так Навроцький ніби ще не крякнув
01.06.2026 18:02 Відповісти
знленський майстер наживання ворогів
01.06.2026 16:14 Відповісти
Це свого роду політичний демарш. Таке трапляється.
Вони самі прапор повісили, самі зняли, не бажаючи діяти в розріз з дями інших міст.
Я вважаю, ми теж маємо пам*ятати і хороше, і от таке.
Особливо, коли почнеться відбудова України і поляки схочуть заробити на цьому.
От тоді і треба згадати не лише як приймали наших біженців, а також блокади наших кордонів, висипане зерно і зняті прапори.
Одне мені не зрозуміло: українцям, що в Польщі зараз, байдуже? Чи вони згідні?
Чи страшно висловитись, бо пани можуть розсердитись?
01.06.2026 16:24 Відповісти
Для Польщі головорізи Армії Крайової - це національні герої.
01.06.2026 16:27 Відповісти
..а головорізи Армії Людової - ???
01.06.2026 16:55 Відповісти
Тоді вже аочинчти рейтинг потрібно з так зіаних Батальйонів Хлопських.
Різанина в Сагри́ні - акція зі знищення місцевого українського населення польськими бойовиками, що сталася https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 10 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 у селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C Сагринь (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Sahryń, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Грубешівський повіт, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Люблінське воєводство, нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща). Спланована та проведена військовими (у кількості 800 осіб) польської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Армії Крайової та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 Батальйонів Хлопських під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9 Станіслава Басая (псевдо «Рись»). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 Батальйони хлопські (БХ) були організовані з колоністів та поляків навколишніх сіл колоністом з колонії Ґурки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9 Станіславом Басаєм
А тепер увага! У Польщі Станіслав Басай (псевдонім «Рись» / «Краска») офіційно вшановується як польський національний герой та командир партизанських загонів «Батальйонів хлопських» (Bataliony Chłopskie). У польській історіографії він відзначається за боротьбу проти нацистських окупантів та підрозділів УПА, а також був посмертно нагороджений військовим орденом Virtuti Militari. У Польщі пам'ятники, меморіальні дошки та вшанування Станіславу Басаю (командиру Батальйонів хлопських) знаходяться переважно в регіоні його діяльності (Люблінщина): Зокрема у місті Грубешів: його іменем названо вулицю, житловий масив, а на стіні школи розміщено мурал.
От така пуйня, малята! https://www.facebook.com/sgh.pulawy/photos/hrubiesz%C3%B3w-mural-upami%C4%99tniaj%C4%85cy-stanis%C5%82awa-basaja-ps-kraska-ry%C5%9Bstanis%C5%82aw-basaj-p/1204024578542885/
01.06.2026 18:01 Відповісти
01.06.2026 16:33 Відповісти
Игнорировать. Бо если копнуть в историю, то поводов для обеих стран будет немеряно. И кто порадуется?
01.06.2026 16:46 Відповісти
Я не розумію,чьому така реакція на рішення польскої місцевої влади?В нас же не весить у кожному місті польский прапор.Ви ж розумієте що презідент Польші -націоналіст.Звідсі і такі заяви.
01.06.2026 16:47 Відповісти
Українські прапори на початку війни майоріли у більшості міст Польщі. Це був символ підтримки України. нажаль БУВ!!! Висипали зерно?.. А хто винний? Не ті..що декларували транзит зерна у порти..а самі скидували у Польщі.? Президент Польщі..націоналіст? А президент України...ідіот реальний!!! Скільки скандалів зелений ініціював у Польщі із польським керівництвом? Горіло перепоховання Мельника і ЗНАЮЧИ негативне ставлення поляків до УПА... назвати підрозділ? Війна...Необхідність польської допомоги величезне!!! Транзит...ГОЛОВНЕ!!! Промовч... почекай..виграй мовчанням . А ні!!! Загорілося.... Те що Зелений нічого не знає про УПА Мельника...націоналістичні течії в Україні і історію...тут нема ніякого сумніву. Але ж хтось гниді підказав... ініціювати перепоховання Мельника... назвати підрозділ Героями УПА... То про що тут мова...???
01.06.2026 17:31 Відповісти
Те,що польська влада не далекоглядна,но так і в нас обрали презідента-"какая разница".
01.06.2026 16:49 Відповісти
Млоять пшехів Крєнци Всходні !!!
01.06.2026 17:31 Відповісти
Звісно, що рішення безтолкового ішака про присвоєння викликане не його патріотичністю та знанням історії. Обкурене чмо намагається "підсилити" свій плінтусовий рейтинг за будь-що. А, можливо і свідомо нагадити. Де це чмо всуне свої пять копійок, там завжди проблема на рівному місті та скандал.
01.06.2026 17:41 Відповісти
https://dynamo.kiev.ua/uk/news/726722-polski-zmi-hanba-u-vrotslavi-ukraina-pokazala-polshchi-yak-treba-hraty-u-futbol Почитайте для відома пшецькі коменти на вчорашні поразки в тенісі та у футболі...
01.06.2026 17:56 Відповісти
В своєму Любліні можуть хоч флаг Свинособачої ********* вивішувати, нас це не обходить.
І орден того Бєлого Орла чи пітуха як там його - теж можна повернути бандеролькою.
01.06.2026 18:05 Відповісти
Просто интересно, вот в Польше хоть один политик есть, который в ответ на подобные закидоны может вспомнить армию крайову, Пислудского и т.д.? У нас почему-то до войны находилось большое количество защитников кацапии, Польши, Венгрии, Румынии и т.д.))
01.06.2026 18:14 Відповісти
 
 