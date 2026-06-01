Мерія Любліна зняла український прапор із будівлі ратуші, - ЗМІ
З фасаду ратуші польського міста Люблін прибрали український прапор. У міськраді пояснили це реакцією на рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів почесне найменування, пов’язане з УПА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci.
У Любліні пояснили причини зняття українського прапора
"Український прапор, який майорів над Люблінською ратушею разом із прапорами Польщі, Європейського Союзу та Любліна, було прибрано. У мерії повідомили, що цей крок є відповіддю на нещодавні дії влади в Києві та присвоєння Українському незалежному центру спеціальних операцій "Північ" на честь "Героїв УПА", - пише польське видання.
"За прикладом інших польських міст ми вирішили прибрати український прапор з будівлі Люблінської ратуші. Ми поділяємо критичну позицію Міністерства закордонних справ Республіки Польща та Посольства Польщі в Києві щодо рішення президента Володимира Зеленського", - йдеться у публікацій.
У мерії наголосили на подальшій підтримці України
Незважаючи на зняття прапора, Люблінська міська рада заявила, що місто залишається союзником Києва у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.
"Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з нацією, яка стала жертвою неспровокованої агресії", - заявили в мерії.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА".
- Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вимагатиме позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі через це рішення.
Тут всі ПІДКОРЯТИСЬ то втомишся. Усі чого хочуть і вимагають і забувають що вони НЕ В СЕБЕ ДОМА
Наш спільний ворог московія і тільки московія
так Навроцький ніби ще не крякнув
Вони самі прапор повісили, самі зняли, не бажаючи діяти в розріз з дями інших міст.
Я вважаю, ми теж маємо пам*ятати і хороше, і от таке.
Особливо, коли почнеться відбудова України і поляки схочуть заробити на цьому.
От тоді і треба згадати не лише як приймали наших біженців, а також блокади наших кордонів, висипане зерно і зняті прапори.
Одне мені не зрозуміло: українцям, що в Польщі зараз, байдуже? Чи вони згідні?
Чи страшно висловитись, бо пани можуть розсердитись?
Різанина в Сагри́ні - акція зі знищення місцевого українського населення польськими бойовиками, що сталася https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 10 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 у селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C Сагринь (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Sahryń, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Грубешівський повіт, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Люблінське воєводство, нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща). Спланована та проведена військовими (у кількості 800 осіб) польської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Армії Крайової та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 Батальйонів Хлопських під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9 Станіслава Басая (псевдо «Рись»). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 Батальйони хлопські (БХ) були організовані з колоністів та поляків навколишніх сіл колоністом з колонії Ґурки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9 Станіславом Басаєм
А тепер увага! У Польщі Станіслав Басай (псевдонім «Рись» / «Краска») офіційно вшановується як польський національний герой та командир партизанських загонів «Батальйонів хлопських» (Bataliony Chłopskie). У польській історіографії він відзначається за боротьбу проти нацистських окупантів та підрозділів УПА, а також був посмертно нагороджений військовим орденом Virtuti Militari. У Польщі пам'ятники, меморіальні дошки та вшанування Станіславу Басаю (командиру Батальйонів хлопських) знаходяться переважно в регіоні його діяльності (Люблінщина): Зокрема у місті Грубешів: його іменем названо вулицю, житловий масив, а на стіні школи розміщено мурал.
І орден того Бєлого Орла чи пітуха як там його - теж можна повернути бандеролькою.