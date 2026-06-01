Мерія Любліна зняла український прапор із будівлі ратуші, - ЗМІ

З фасаду ратуші польського міста Люблін прибрали український прапор. У міськраді пояснили це реакцією на рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів почесне найменування, пов’язане з УПА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Любліні пояснили причини зняття українського прапора

"Український прапор, який майорів над Люблінською ратушею разом із прапорами Польщі, Європейського Союзу та Любліна, було прибрано. У мерії повідомили, що цей крок є відповіддю на нещодавні дії влади в Києві та присвоєння Українському незалежному центру спеціальних операцій "Північ" на честь "Героїв УПА", - пише польське видання.

Також читайте: Зеленський має перепросити за найменування підрозділу ССО на честь УПА, - Пшидач

"За прикладом інших польських міст ми вирішили прибрати український прапор з будівлі Люблінської ратуші. Ми поділяємо критичну позицію Міністерства закордонних справ Республіки Польща та Посольства Польщі в Києві щодо рішення президента Володимира Зеленського", - йдеться у публікацій.

У мерії наголосили на подальшій підтримці України

Незважаючи на зняття прапора, Люблінська міська рада заявила, що місто залишається союзником Києва у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.

"Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з нацією, яка стала жертвою неспровокованої агресії", - заявили в мерії.

Також читайте: Від суперечок України та Польщі виграє лише Москва, - МЗС про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА

Що передувало?