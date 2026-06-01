Зеленський має перепросити за найменування підрозділу ССО на честь УПА, - Пшидач

У Навроцького вважають, що Зеленський має вибачитись: за що?

Керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач вважає, що Володимир Зеленський має зателефонувати Каролю Навроцькому та перепросити через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Подробиці

Так, зазначив Пшидач, український президент має зателефонувати польському колезі та "по-перше, вибачитися за цю справу, а по-друге, пояснити всю напруженість".

Він оцінив, що рішення Зеленського може бути пов'язане із запланованими виборами в Україні та бажанням українського президента побудувати "власний політичний наратив ".

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА".
  • Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вимагатиме позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі через це рішення.

Зеленський Володимир (27895) Польща (9314) УПА (143) Пшидач Марцін (28) Навроцький Кароль (147)
Топ коментарі
+27
В поляків якийсь однобокий підхід до історії. Варто зазначити, що такий фокус на героїзацію Армії Крайової викликає напругу у відносинах із сусідніми народами, зокрема з Україною. В українській історіографії підрозділи Армії Крайової також відомі як учасники масових вбивств українців (зокрема, на Волині та Холмщині), тому їх діяльність у Польщі та Україні оцінюється діаметрально протилежно.
У Польщі Армію Крайову (АК) шанують на державному рівні як символ національно-визвольної боротьби. Її героїзують через офіційні свята, меморіали, державні нагороди, урочисті перепоховання та освітні програми, формуючи образ безкомпромісних борців борців із нацистським та радянським тоталітарними режимами.
Ветеранів відзначають найвищими державними нагородами (наприклад, Орденом Білого Орла), а пам'ять армії втілюється у назвах вулиць, площ та військових церемоніях.
Чомусь українські політики не вказують полякам кого їм восхваляти або мабуть я щось пропустив.
01.06.2026 13:14 Відповісти
01.06.2026 13:14 Відповісти
+22
МАЄ....тобто прям в приказному варіанті?)

Угорці кажуть що ми МАЄМ зробити федерація і надати автономію
Поляки собі кажуть що ми МАЄМ
Рузкіе теж кажуть що ми МАЄМ віддати їм області і тд.

А в чому різниця? Я бачу різниця лише в тому що Угорщина має МІЗЕРНУ АРМІЮ, а Польща боїться дістати як уже діставала не раз а так різниці 0
01.06.2026 13:11 Відповісти
01.06.2026 13:11 Відповісти
+19
Ну і нехай собі вважає до усрачки.
01.06.2026 13:06 Відповісти
01.06.2026 13:06 Відповісти
Ну і нехай собі вважає до усрачки.
01.06.2026 13:06 Відповісти
01.06.2026 13:06 Відповісти
Краще подзвонити та послати за рускім воєнним кораблем.
01.06.2026 13:09 Відповісти
01.06.2026 13:09 Відповісти
Починають Зелю чмурити - чи наїзжають на Україну?
01.06.2026 13:09 Відповісти
01.06.2026 13:09 Відповісти
Просто больные на голову полезные идиоты. Без них никак. Подобных персонажей хватает с обеих сторон.
01.06.2026 13:11 Відповісти
01.06.2026 13:11 Відповісти
+💯 👍🏿!

"який їхав, таку й здибав"

що шовіністичний популіст наВрочений, що популіст колишня "какая разніца" ЗЄля, який різко став інтегральним націоналістом ОУНовцем-мельниківцем, тепер вже поруч з "сєньором Голодомором" під ручку стоїть.

хрєн із ними з поляками, хоча вони нам обіцяли передати 15 МІГ-29, з санкцією наВроченого, між іншим?
нам літаки не треба !
хай живе націоналіст ЗЄлєнський !

.
01.06.2026 13:47 Відповісти
01.06.2026 13:47 Відповісти
О чем я и говорю. С обеих сторон нужно думать что говорить и что делать. И не разыгрывать карту "супер патриота". И почаще смотреть на глобус, бывает полезно.
01.06.2026 14:35 Відповісти
01.06.2026 14:35 Відповісти
Їм треба нагадать "Бурого"...

Зустрічаються "на тому світі" "провідники" ОУН(б), Бандера і Лебідь. Бандера питає:

- Слухай, товаришу! Як це зрозуміти? Поки я в концтаборі сидів, ти на Волині "проводом" керував. Поляків під твоїм керівництвом різали, а "волинським різуном" мене називають...

Лебідь каже:

- Та дуже просто... Поляки- громадяни США, не хотіли з владою своєю "собачитись - я в армії США, у В"єтнамі, був головним консультантом по протипартизанській боротьбі. Північнов"єтнамців же учили НКВДисти колишні, а досвід вони у нас брали, "боївки" знищуючи... От і призначили тебе "головним різуном" - благо, ти у Мюнхені жив... А то прийшлося б у Конгресі заслуховувать самих себе - як це МИ, американці, умудрились головного "різуна волинського" "пригріть", та ще й на службу взять...
01.06.2026 14:47 Відповісти
01.06.2026 14:47 Відповісти
ем..)) взагаліто передали. А ще 300 танків, гаубиці, зброю стрілецьку, міномети, ПЗРК -власне ними багато ракет і шахедів збили. А ще на халяву цілий аеропорт підтримують і на халяву дають у Жешуві. Я хз. А те шо заводик будуть дувати з виробництва РАС-3 чули? це в країні де всього 4 Петріота. у нас 12, я нагадаю
01.06.2026 15:23 Відповісти
01.06.2026 15:23 Відповісти
це пустий звіздьож від чувака, який нічого не рішає. Там презадинет не має ваги, просто весільний генерал. Але має тримати у напрузі свій елеткрорат
01.06.2026 15:21 Відповісти
01.06.2026 15:21 Відповісти
Как же жить без полезных идиотов? Вез них никак.
01.06.2026 13:09 Відповісти
01.06.2026 13:09 Відповісти
+💯 👍🏿!

особливо коли вони обидва з двох сторін грають дуетом... уями на піаніні

нєх жиє самий самий польський серед поляків наВрочений !
хай живе новоявлений вихрест український інтегральний націоналіст ОУНм ЗЄлєнський !

.
01.06.2026 15:04 Відповісти
01.06.2026 15:04 Відповісти
Вважає той нехай собі на здоров'я і далі вважає.
Пройде.
01.06.2026 13:09 Відповісти
01.06.2026 13:09 Відповісти
Та ж п....х...й, заберайте у "важдя всєх важдєй" всі польські бряскальця, я не проти.
01.06.2026 13:10 Відповісти
01.06.2026 13:10 Відповісти
На хер пішов,пшек. Нахаба.
01.06.2026 13:10 Відповісти
01.06.2026 13:10 Відповісти
Зеленскому не треба в ЄС, щоб жити по законам, які не дозволять йому красти. Тому потрібно, щоб з'явились країни, які відкрито заявлять, що проти вступу України в ЄС. Тоді заявити, що він все виконав, все поборов, і задемократив до чого дотягся, а ось нехороше ЄС не бажає Країну Мрій Зеленского приймати до себе. З заздрощів.
01.06.2026 13:10 Відповісти
01.06.2026 13:10 Відповісти
Та тут не зовсім так. Зелі дійсно не потрібен ЄС. Але в данному випадку польскі "товарисчі" чомусь якось вигодно для себе забули про те, як армія Крайова польска вбивала масово українців і наших військових. Розумію,свого бревна в очах ніхто ж не бачить. І про це поляки ніяк не згадують
01.06.2026 13:22 Відповісти
01.06.2026 13:22 Відповісти
А за...у на комір не хуху? Гарнюсенько так собі влаштувались, в тилу, покі Україна кровю стікає, тай ще права якись качають та повчають. Шо орбани-мадяри шо навроцкі та інши пше3,14здецьки. Цікаво яки співи були б в них як шоб українці на вистояли а кацапи у них на кордоні б зараз стояли?
показати весь коментар
01.06.2026 13:11 Відповісти
Пся крев, пшидач. Пшеки нехай вибачаться за примусову полонізацію і за звірства АК
01.06.2026 13:11 Відповісти
01.06.2026 13:11 Відповісти
Та яке ваше собаче діло до наших підрозділів?! Я от хочу бачити у Варшаві проспект Романа Шухевича... СлабО таке зробити?
01.06.2026 13:11 Відповісти
01.06.2026 13:11 Відповісти
Може пан хоче ще проспект ім. Богдана Хмельницького в Тель -Авіві?
01.06.2026 14:15 Відповісти
01.06.2026 14:15 Відповісти
А що поганого зробив Хмельницький, євреям? Назви ФАКТИ його ОСОБИСТОГО впливу, на "єврейське питання"... Я розумію, що ти читав (або чув) про Тьолушкіна, з його "Історією єврейства", але писать можна, що завгодно - особливо, коли папір став дешевим, і Гутенберг придумав друкарський станок...
01.06.2026 14:52 Відповісти
01.06.2026 14:52 Відповісти
Цей падляк має завалити Пшиздак.
01.06.2026 13:13 Відповісти
01.06.2026 13:13 Відповісти
В нас взагалі є якісь союзники? Навіть у москалів є північні корейці які з ними воюють. А нас називають щитом Європи і жодного солдата ця Європа не дала.
01.06.2026 13:13 Відповісти
01.06.2026 13:13 Відповісти
бо у нас нема союзників. в РФ з КНДР договір офіційний який зобовязує продавати зброю давати людей і тд.

В тих папірцях що напідписував ЗЕ - нічого нема. В нас нема союзників. Все що нам дають дають рівно стільки щоб ми не рухнули бо тоді проблем буде більше у них
01.06.2026 13:18 Відповісти
01.06.2026 13:18 Відповісти
Ви *********, панове? Це наша внутрішня справа.
01.06.2026 13:13 Відповісти
01.06.2026 13:13 Відповісти
Потрібно не "українським політикам" цим займатись (бо там одні томади,корупціонери і фотографи), а ІСТОРИКАМ,дослідникам і міжнародним юристам. А політиків ,з обох сторін, не допускати до висвітлення історичних подій. Бо політикі--говорять протилежне на одну і ту ж подію.
01.06.2026 13:22 Відповісти
01.06.2026 13:22 Відповісти
Так це питання не до українців, а до поляків. Бо українська позиція саме така - цим мають займатися історики, а політики мають просто принести взаємні вибачення і на тому поставити крапку. Поляки ж вибачатися не бажають, а вимагають.ть постійних вибачень від українців, самі своїх військових злочинців героїзують, а українцям намагаються нав'язувати свою версію історії, де поляки - білі та пушисті, а українці - вселенське зло.
01.06.2026 13:44 Відповісти
01.06.2026 13:44 Відповісти
І українська і польська сторони вже вибачались при Кучмі і Кваснецькому,.але політикани бажають,щоб весь час хтось вибачався. Бо зараз не політикі,а піарщики та та тупі долбо--и. Ч більший політичний хаос--тим більше можна красти.
01.06.2026 14:43 Відповісти
01.06.2026 14:43 Відповісти
Та зрозумілий в них підхід - підхід окупанта і воєнного злочинця, який був змушений втратити загрбане і над яким висить небезпека покарання за злочини.
Де-факто, поляки заперечують право українців на свою державу, заперечують багатосотлітню окупацію українських земель, заперечують злочини, які вони тут творили. І давні і зовсім недавні, 100 років для історії то вчора. І зговір з більшовиками та окупацію частини УНР, і пацифікацію, і геноцид, і злочини тої самої АК та батальйонів хлопських вже під час німецької окупації...
Лише заперечення, бо ж визнання власних лочинів автоматично виправдовує всі дії українців для власного захисту.
Тому і... треба вимагати спочатку з них, а потім вже виясняти, а чому ж то українці так чинили з поляками на окупованих тими поляками землях. Так, то було страхіття, хизуватись тут нема кому і нема чим, але ж чому так, курва?!
01.06.2026 13:46 Відповісти
01.06.2026 13:46 Відповісти
Берлін, 14 травня 1935 року . Гітлер і вся верхівка Третього рейху помпезно прощаються з Пілсудським.
https://argumentua.com/stati/yuzef-p-lsudskii-proti-ukra-ni-mperskii-diskurs

Безпрецедентна подія за участю Гітлера. Польський прапор і герб поруч з фюрером.
Польща була учасником Мюнхенської змови і брала участь в окупації Чехословаччини у 1938 році разом з нацистською Німеччиною.
Тому не потрібно вказувати українцям, хто їхні Герої і чи варто їх шанувати.
01.06.2026 14:30 Відповісти
01.06.2026 14:30 Відповісти
ну бо Польща грає роль самох пострадавшої у ВВ2. Ми ж забили на то, хоча є шо сказати
01.06.2026 15:19 Відповісти
01.06.2026 15:19 Відповісти
Їбанутий?
01.06.2026 13:16 Відповісти
01.06.2026 13:16 Відповісти
О! Улюбена мозоля зачухалася в "політика"!

Всі історичні питання мають бути у сфері інтересів істориків. А не політиків.
01.06.2026 13:27 Відповісти
01.06.2026 13:27 Відповісти
Не один він уважає. Он у Люблині міська влада наказала зняти з ратуші український прапор.

https://www.rp.pl/polityka/art44516831-lublin-reaguje-na-decyzje-zelenskiego-ukrainska-flaga-usunieta-z-ratusza

Але тут не можна прогинатися. Бо москалі з ляхами в унісон співають. Не їм вирішувати, які імена в Україні годиться, а які не годиться шанувати.
01.06.2026 13:30 Відповісти
01.06.2026 13:30 Відповісти
Виявляється, що Зеленський в нас дуже великий потужний націоналіст!🤭
Перепоховання, перейменування і т.д.

Те, що в Україні за мертвих більше піклуються ніж за живих це вже традиція.

А польські фермери вже доказали, що можуть на#бнути будь-яку логістику з України в ЄС і з ЄС в Україну.

Тому не варто розпочинати нові політичні баталії.
01.06.2026 13:33 Відповісти
01.06.2026 13:33 Відповісти
В зеленського нова передвиборча роль, нове амплуа - патрійот. От він і грає ту роль.
01.06.2026 13:48 Відповісти
01.06.2026 13:48 Відповісти
справа у тому, шо вже похєр. Удар по НАТО реальнний,і там польському президенту про це вже доповіли, але він має свій електрорат тримати у напрузі, тому і мене хрінь всяку. Реально ж Польща нічого не закриє, ну бо стане дуже боляче
01.06.2026 15:18 Відповісти
01.06.2026 15:18 Відповісти
А поляки не мають перепросити за те, що у свій гімн вставили героїзацію ката українського народу Стефана Чарнецького?
А поляки не мають перепросити за те, що героїзують катів українського цивільного населення у роки 2ї світової Зигмунта Шендзеляжа "майор Лупашко"? Юзеф Курася? Ромуальда Райса "Бурого"?
Чи полякам можна своїх військових злочинців, винних у геноциді українців, вшановувати, а українцям - зась?
01.06.2026 13:41 Відповісти
01.06.2026 13:41 Відповісти
Да у них через улицу армия крайова названа которая стреляла наших. Вообще охренели гоноровые
01.06.2026 13:51 Відповісти
01.06.2026 13:51 Відповісти
І всі відразу забули про Міндічя, Цукермана...
01.06.2026 13:44 Відповісти
01.06.2026 13:44 Відповісти
Та ні, тут ядвам вже обізвався. В тих своя партія в тій оперетці...
01.06.2026 13:50 Відповісти
01.06.2026 13:50 Відповісти
Вообще берега попутали?
01.06.2026 13:50 Відповісти
01.06.2026 13:50 Відповісти
МЗС України мало б відповісти полякам, щоб вони подякували українцям за те що не просипаються під обстрілами. Також українці не давали полякам дозвіл на ревізію нашої історії.
01.06.2026 14:06 Відповісти
01.06.2026 14:06 Відповісти
Ідіть ви на ... штири панцерники і пшисько !
01.06.2026 14:11 Відповісти
01.06.2026 14:11 Відповісти
Політика це мистецтво можливого,як казав Бісмарк ..Практично всі рішення Зеленського мають суто популістський характер і грають переважно на внутрішню аудиторію для рейтингів, але деякі мають і прямий вплив на зовнішні кола. Невже це неможнва було врахувати? Ну не можна зараз дратувати шовіністів з країн ЕС та США, звісно якщо і надалі хочуть отримувати звідти допомогу...Не буду розписувати про дурнів, вибрали собі поганого президента у такий важкий час для країни.
01.06.2026 14:19 Відповісти
01.06.2026 14:19 Відповісти
"Ну не можна зараз дратувати шовіністів з країн ЕС та США,..." А коли можна буде? Зрозуміло, що війна і нам потрібна допомога, але до війни Порошенко що тільки не робив, щоб випросити пробачення в поляків :на коліна ставав, вибачення просив, хоча вибачення було одностороннє і цим він принизив українців. Але вони далі гнуть свою лінію про вину українців і все. Теж саме з євреями (ті взагалі пригадали ще Хмельницького і коліївщину). Колись же треба сказати їм- досить.
01.06.2026 14:45 Відповісти
01.06.2026 14:45 Відповісти
Так колись...коли яйці будуть) Якщо зараз так хочеться пограти у чапаєвські шашки, тоді потрібно одразу забрати з КС відповідні статті про мрії у ЕС та НАТО і не морочити голови.
01.06.2026 15:00 Відповісти
01.06.2026 15:00 Відповісти
двайте ,посони з PL висказуйтесь всі... окремо а потім коли заспокоїтесь будемо по суті говорити
01.06.2026 14:26 Відповісти
01.06.2026 14:26 Відповісти
Що ?!!! Подзвонити, вибачитися і перепросити ?!!! Зовсім з глузду з'їхали пихаті і знахабнілі пшеки?!!! Ми вже колись ім казали на офіційному рівні , що ,,Ми прощаємо і вибачаємось''.... Так ні, вони так само казать не хочуть і вибачатись вони не збираються, Хочуть щоб були винні тільки ми, і вибачались тільки ми- а вони мовляв білі, пушисті і благородні....Хочуть щоб ми визнали що наші Героі УПА - це вбивці, а іхні вбивці з Арміі Крайова - це славетні героі..... Ні панове хитродупі, не так не вийде .... Оцінка тих історичних подій -Це як гра у футбол - вона не може бути тільки у одні ворота ......
01.06.2026 14:51 Відповісти
01.06.2026 14:51 Відповісти
ок, але якшо всі назви вудиць Армії Крайової перейменують на вулицю.. не нзнаю - Петлюри , наприклад
01.06.2026 15:16 Відповісти
01.06.2026 15:16 Відповісти
 
 