Зеленський має перепросити за найменування підрозділу ССО на честь УПА, - Пшидач

Керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач вважає, що Володимир Зеленський має зателефонувати Каролю Навроцькому та перепросити через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Так, зазначив Пшидач, український президент має зателефонувати польському колезі та "по-перше, вибачитися за цю справу, а по-друге, пояснити всю напруженість".

Він оцінив, що рішення Зеленського може бути пов'язане із запланованими виборами в Україні та бажанням українського президента побудувати "власний політичний наратив ".

