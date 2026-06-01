Новости Отношения Украины и Польши
Зеленский должен извиниться за наименование подразделения ССО в честь УПА, - Пшидач

В окружении Навроцкого считают, что Зеленский должен извиниться: за что?

Руководитель Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач считает, что Владимир Зеленский должен позвонить Каролю Навроцкому и извиниться за присвоение украинскому подразделению названия "Героев УПА".

Подробности

Так, отметил Пшидач, украинский президент должен позвонить польскому коллеге и "во-первых, извиниться за этот случай, а во-вторых, объяснить всю напряженность".

Он оценил, что решение Зеленского может быть связано с запланированными выборами в Украине и желанием украинского президента построить "собственный политический нарратив".

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетное наименование "имени героев УПА".
  • Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.

В поляків якийсь однобокий підхід до історії. Варто зазначити, що такий фокус на героїзацію Армії Крайової викликає напругу у відносинах із сусідніми народами, зокрема з Україною. В українській історіографії підрозділи Армії Крайової також відомі як учасники масових вбивств українців (зокрема, на Волині та Холмщині), тому їх діяльність у Польщі та Україні оцінюється діаметрально протилежно.
У Польщі Армію Крайову (АК) шанують на державному рівні як символ національно-визвольної боротьби. Її героїзують через офіційні свята, меморіали, державні нагороди, урочисті перепоховання та освітні програми, формуючи образ безкомпромісних борців борців із нацистським та радянським тоталітарними режимами.
Ветеранів відзначають найвищими державними нагородами (наприклад, Орденом Білого Орла), а пам'ять армії втілюється у назвах вулиць, площ та військових церемоніях.
Чомусь українські політики не вказують полякам кого їм восхваляти або мабуть я щось пропустив.
МАЄ....тобто прям в приказному варіанті?)

Угорці кажуть що ми МАЄМ зробити федерація і надати автономію
Поляки собі кажуть що ми МАЄМ
Рузкіе теж кажуть що ми МАЄМ віддати їм області і тд.

А в чому різниця? Я бачу різниця лише в тому що Угорщина має МІЗЕРНУ АРМІЮ, а Польща боїться дістати як уже діставала не раз а так різниці 0
+13
Ну і нехай собі вважає до усрачки.
Краще подзвонити та послати за рускім воєнним кораблем.
Починають Зелю чмурити - чи наїзжають на Україну?
Просто больные на голову полезные идиоты. Без них никак. Подобных персонажей хватает с обеих сторон.
"який їхав, таку й здибав"

що шовіністичний популіст наВрочений, що популіст колишня "какая разніца" ЗЄля, який різко став інтегральним націоналістом ОУНовцем-мельниківцем, тепер вже поруч з "сєньором Голодомором" під ручку стоїть.

хрєн із ними з поляками, хоча вони нам обіцяли передати 15 МІГ-29, з санкцією наВроченого, між іншим?
нам літаки не треба !
хай живе націоналіст ЗЄлєнський !

.
О чем я и говорю. С обеих сторон нужно думать что говорить и что делать. И не разыгрывать карту "супер патриота". И почаще смотреть на глобус, бывает полезно.
Как же жить без полезных идиотов? Вез них никак.
Вважає той нехай собі на здоров'я і далі вважає.
Пройде.
Та ж п....х...й, заберайте у "важдя всєх важдєй" всі польські бряскальця, я не проти.
На хер пішов,пшек. Нахаба.
Зеленскому не треба в ЄС, щоб жити по законам, які не дозволять йому красти. Тому потрібно, щоб з'явились країни, які відкрито заявлять, що проти вступу України в ЄС. Тоді заявити, що він все виконав, все поборов, і задемократив до чого дотягся, а ось нехороше ЄС не бажає Країну Мрій Зеленского приймати до себе. З заздрощів.
Та тут не зовсім так. Зелі дійсно не потрібен ЄС. Але в данному випадку польскі "товарисчі" чомусь якось вигодно для себе забули про те, як армія Крайова польска вбивала масово українців і наших військових. Розумію,свого бревна в очах ніхто ж не бачить. І про це поляки ніяк не згадують
А за...у на комір не хуху? Гарнюсенько так собі влаштувались, в тилу, покі Україна кровю стікає, тай ще права якись качають та повчають. Шо орбани-мадяри шо навроцкі та інши пше3,14здецьки. Цікаво яки співи були б в них як шоб українці на вистояли а кацапи у них на кордоні б зараз стояли?
Пся крев, пшидач. Пшеки нехай вибачаться за примусову полонізацію і за звірства АК
Та яке ваше собаче діло до наших підрозділів?! Я от хочу бачити у Варшаві проспект Романа Шухевича... СлабО таке зробити?
Може пан хоче ще проспект ім. Богдана Хмельницького в Тель -Авіві?
Цей падляк має завалити Пшиздак.
В нас взагалі є якісь союзники? Навіть у москалів є північні корейці які з ними воюють. А нас називають щитом Європи і жодного солдата ця Європа не дала.
бо у нас нема союзників. в РФ з КНДР договір офіційний який зобовязує продавати зброю давати людей і тд.

В тих папірцях що напідписував ЗЕ - нічого нема. В нас нема союзників. Все що нам дають дають рівно стільки щоб ми не рухнули бо тоді проблем буде більше у них
Ви *********, панове? Це наша внутрішня справа.
Потрібно не "українським політикам" цим займатись (бо там одні томади,корупціонери і фотографи), а ІСТОРИКАМ,дослідникам і міжнародним юристам. А політиків ,з обох сторін, не допускати до висвітлення історичних подій. Бо політикі--говорять протилежне на одну і ту ж подію.
Так це питання не до українців, а до поляків. Бо українська позиція саме така - цим мають займатися історики, а політики мають просто принести взаємні вибачення і на тому поставити крапку. Поляки ж вибачатися не бажають, а вимагають.ть постійних вибачень від українців, самі своїх військових злочинців героїзують, а українцям намагаються нав'язувати свою версію історії, де поляки - білі та пушисті, а українці - вселенське зло.
Та зрозумілий в них підхід - підхід окупанта і воєнного злочинця, який був змушений втратити загрбане і над яким висить небезпека покарання за злочини.
Де-факто, поляки заперечують право українців на свою державу, заперечують багатосотлітню окупацію українських земель, заперечують злочини, які вони тут творили. І давні і зовсім недавні, 100 років для історії то вчора. І зговір з більшовиками та окупацію частини УНР, і пацифікацію, і геноцид, і злочини тої самої АК та батальйонів хлопських вже під час німецької окупації...
Лише заперечення, бо ж визнання власних лочинів автоматично виправдовує всі дії українців для власного захисту.
Тому і... треба вимагати спочатку з них, а потім вже виясняти, а чому ж то українці так чинили з поляками на окупованих тими поляками землях. Так, то було страхіття, хизуватись тут нема кому і нема чим, але ж чому так, курва?!
Берлін, 14 травня 1935 року . Гітлер і вся верхівка Третього рейху помпезно прощаються з Пілсудським.
https://argumentua.com/stati/yuzef-p-lsudskii-proti-ukra-ni-mperskii-diskurs

Безпрецедентна подія за участю Гітлера. Польський прапор і герб поруч з фюрером.
Польща була учасником Мюнхенської змови і брала участь в окупації Чехословаччини у 1938 році разом з нацистською Німеччиною.
Тому не потрібно вказувати українцям, хто їхні Герої і чи варто їх шанувати.
Їбанутий?
О! Улюбена мозоля зачухалася в "політика"!

Всі історичні питання мають бути у сфері інтересів істориків. А не політиків.
Не один він уважає. Он у Люблині міська влада наказала зняти з ратуші український прапор.

https://www.rp.pl/polityka/art44516831-lublin-reaguje-na-decyzje-zelenskiego-ukrainska-flaga-usunieta-z-ratusza

Але тут не можна прогинатися. Бо москалі з ляхами в унісон співають. Не їм вирішувати, які імена в Україні годиться, а які не годиться шанувати.
Виявляється, що Зеленський в нас дуже великий потужний націоналіст!🤭
Перепоховання, перейменування і т.д.

Те, що в Україні за мертвих більше піклуються ніж за живих це вже традиція.

А польські фермери вже доказали, що можуть на#бнути будь-яку логістику з України в ЄС і з ЄС в Україну.

Тому не варто розпочинати нові політичні баталії.
В зеленського нова передвиборча роль, нове амплуа - патрійот. От він і грає ту роль.
А поляки не мають перепросити за те, що у свій гімн вставили героїзацію ката українського народу Стефана Чарнецького?
А поляки не мають перепросити за те, що героїзують катів українського цивільного населення у роки 2ї світової Зигмунта Шендзеляжа "майор Лупашко"? Юзеф Курася? Ромуальда Райса "Бурого"?
Чи полякам можна своїх військових злочинців, винних у геноциді українців, вшановувати, а українцям - зась?
Да у них через улицу армия крайова названа которая стреляла наших. Вообще охренели гоноровые
І всі відразу забули про Міндічя, Цукермана...
Та ні, тут ядвам вже обізвався. В тих своя партія в тій оперетці...
Вообще берега попутали?
МЗС України мало б відповісти полякам, щоб вони подякували українцям за те що не просипаються під обстрілами. Також українці не давали полякам дозвіл на ревізію нашої історії.
Ідіть ви на ... штири панцерники і пшисько !
Політика це мистецтво можливого,як казав Бісмарк ..Практично всі рішення Зеленського мають суто популістський характер і грають переважно на внутрішню аудиторію для рейтингів, але деякі мають і прямий вплив на зовнішні кола. Невже це неможнва було врахувати? Ну не можна зараз дратувати шовіністів з країн ЕС та США, звісно якщо і надалі хочуть отримувати звідти допомогу...Не буду розписувати про дурнів, вибрали собі поганого президента у такий важкий час для країни.
двайте ,посони з PL висказуйтесь всі... окремо а потім коли заспокоїтесь будемо по суті говорити
