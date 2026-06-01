Зеленский должен извиниться за наименование подразделения ССО в честь УПА, - Пшидач
Руководитель Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач считает, что Владимир Зеленский должен позвонить Каролю Навроцкому и извиниться за присвоение украинскому подразделению названия "Героев УПА".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Подробности
Так, отметил Пшидач, украинский президент должен позвонить польскому коллеге и "во-первых, извиниться за этот случай, а во-вторых, объяснить всю напряженность".
Он оценил, что решение Зеленского может быть связано с запланированными выборами в Украине и желанием украинского президента построить "собственный политический нарратив".
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетное наименование "имени героев УПА".
- Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.
+20 Амандрапапупа
01.06.2026 13:14
+14 Михайло Иляш
01.06.2026 13:11
+13 Антип61
01.06.2026 13:06
"який їхав, таку й здибав"
що шовіністичний популіст наВрочений, що популіст колишня "какая разніца" ЗЄля, який різко став інтегральним націоналістом ОУНовцем-мельниківцем, тепер вже поруч з "сєньором Голодомором" під ручку стоїть.
хрєн із ними з поляками, хоча вони нам обіцяли передати 15 МІГ-29, з санкцією наВроченого, між іншим?
нам літаки не треба !
хай живе націоналіст ЗЄлєнський !
.
Пройде.
Угорці кажуть що ми МАЄМ зробити федерація і надати автономію
Поляки собі кажуть що ми МАЄМ
Рузкіе теж кажуть що ми МАЄМ віддати їм області і тд.
А в чому різниця? Я бачу різниця лише в тому що Угорщина має МІЗЕРНУ АРМІЮ, а Польща боїться дістати як уже діставала не раз а так різниці 0
В тих папірцях що напідписував ЗЕ - нічого нема. В нас нема союзників. Все що нам дають дають рівно стільки щоб ми не рухнули бо тоді проблем буде більше у них
У Польщі Армію Крайову (АК) шанують на державному рівні як символ національно-визвольної боротьби. Її героїзують через офіційні свята, меморіали, державні нагороди, урочисті перепоховання та освітні програми, формуючи образ безкомпромісних борців борців із нацистським та радянським тоталітарними режимами.
Ветеранів відзначають найвищими державними нагородами (наприклад, Орденом Білого Орла), а пам'ять армії втілюється у назвах вулиць, площ та військових церемоніях.
Чомусь українські політики не вказують полякам кого їм восхваляти або мабуть я щось пропустив.
Де-факто, поляки заперечують право українців на свою державу, заперечують багатосотлітню окупацію українських земель, заперечують злочини, які вони тут творили. І давні і зовсім недавні, 100 років для історії то вчора. І зговір з більшовиками та окупацію частини УНР, і пацифікацію, і геноцид, і злочини тої самої АК та батальйонів хлопських вже під час німецької окупації...
Лише заперечення, бо ж визнання власних лочинів автоматично виправдовує всі дії українців для власного захисту.
Тому і... треба вимагати спочатку з них, а потім вже виясняти, а чому ж то українці так чинили з поляками на окупованих тими поляками землях. Так, то було страхіття, хизуватись тут нема кому і нема чим, але ж чому так, курва?!
https://argumentua.com/stati/yuzef-p-lsudskii-proti-ukra-ni-mperskii-diskurs
Безпрецедентна подія за участю Гітлера. Польський прапор і герб поруч з фюрером.
Польща була учасником Мюнхенської змови і брала участь в окупації Чехословаччини у 1938 році разом з нацистською Німеччиною.
Тому не потрібно вказувати українцям, хто їхні Герої і чи варто їх шанувати.
Всі історичні питання мають бути у сфері інтересів істориків. А не політиків.
https://www.rp.pl/polityka/art44516831-lublin-reaguje-na-decyzje-zelenskiego-ukrainska-flaga-usunieta-z-ratusza
Але тут не можна прогинатися. Бо москалі з ляхами в унісон співають. Не їм вирішувати, які імена в Україні годиться, а які не годиться шанувати.
великийпотужний націоналіст!🤭
Перепоховання, перейменування і т.д.
Те, що в Україні за мертвих більше піклуються ніж за живих це вже традиція.
А польські фермери вже доказали, що можуть на#бнути будь-яку логістику з України в ЄС і з ЄС в Україну.
Тому не варто розпочинати нові політичні баталії.
А поляки не мають перепросити за те, що героїзують катів українського цивільного населення у роки 2ї світової Зигмунта Шендзеляжа "майор Лупашко"? Юзеф Курася? Ромуальда Райса "Бурого"?
Чи полякам можна своїх військових злочинців, винних у геноциді українців, вшановувати, а українцям - зась?