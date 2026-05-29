Валенса після перепоховання Мельника відмовився підтримувати Зеленського

Експрезидент Польщі обурився перепохованням голови ОУН Андрія Мельника

Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що більше не підтримуватиме президента України Володимира Зеленського після його участі в церемонії перепоховання одного з лідерів Організації українських націоналістів Андрія Мельника.

Що заявив експрезидент Польщі

У своєму дописі Лех Валенса висловив обурення через участь Володимира Зеленського в церемонії перепоховання Андрія Мельника. За його словами, після цього він вирішив публічно зняти з грудей український прапор і відмовитися від підтримки українського президента.

"Відзначивши бандитів УПА, президент України образив мене та всіх наших убитих співвітчизників. Тому я публічно зняв з грудей український прапор. Я й надалі допомагатиму народу в боротьбі з совєтами. Я відмовляюся підтримувати президента Зеленського!" – написав Валенса.

З чим пов'язана заява

У дописі експрезидент Польщі прямо не згадав церемонію перепоховання Андрія Мельника. Водночас його заява з'явилася через три дні після заходу під Києвом, у якому взяв участь Володимир Зеленський.

Андрій Мельник був одним із лідерів Організації українських націоналістів. Тема діяльності ОУН та УПА залишається однією з найбільш чутливих у польсько-українських відносинах і регулярно стає предметом політичних дискусій у Польщі.

Сталін з Гітлером ту Польщу за місяць розхерачили, а полякам муляють чомусь тільки бандерівці.
29.05.2026 11:42 Відповісти
Я теж не підтримую Ze, але не через перепоховання героя. І я думав шо Валенса розумнійше чим виявився.
29.05.2026 11:43 Відповісти
Поляк залишається поляком - як вовка не годуй а він в ліс дивиться
29.05.2026 11:42 Відповісти
29.05.2026 11:42 Відповісти
До чого тут " поляк"? Те ж саме робли всі народи у Європі, розмухуючи взаємну ненавість. І істричні образи. Пісяля другої світової- вимушені були примиритися і британці і французи і німці.
А от у східній Європі поодовжують істричні образи використовувати у виборах. Угорці до румун, українців і словаків.Румуни і угорці до України. росіяни закидують претензії до всіх, заодно провокують в Україні неприйняття румунів, поляків...угорців..
29.05.2026 12:24 Відповісти
29.05.2026 11:42 Відповісти
Мельник, не "бандерівець".
29.05.2026 12:25 Відповісти
Ти, удмурт, чЛеніна та Сраліна тішком перепоховувуй.
29.05.2026 11:45 Відповісти
малоросік?
схрена Україна повинна щось робити тишком-нишком? Ми не крадії....
29.05.2026 11:57 Відповісти
Мабуть данєцкій.
29.05.2026 11:59 Відповісти
29.05.2026 11:43 Відповісти
Нагадує пізнього Кравчука.
29.05.2026 11:48 Відповісти
Валенса просто розумніше за таких баранів як ти.
29.05.2026 11:52 Відповісти
сказала кацапська мабуба. Що ти таке, щоб базікати за Мельника? У крашому випадку черговий руцький ждун і дурень
29.05.2026 12:00 Відповісти
Іди дрочі на свого мельнiка, вже привезли.
29.05.2026 12:16 Відповісти
Мабуть Валенса дуже розумний, коли пішов на співпрацю з комуністичною Службою безпеки (польським аналогом КДБ) під псевдонімом «Болєк».
Правда Валенса всіляко відхрещувався від співпраці з комуняками, але в 2016 році все таки знайшлися документи. В будинку покійного генерала Чеслава Кіщака знайшли папки з архівами, де були підписки про співпрацю та розписки про отримання грошей, підписані прізвищем Валенси.
Почеркознавча експертиза підтвердила справжність документів.
Можливо я і не правий, але бувших кгбістів небуває.
29.05.2026 12:14 Відповісти
бо оточення Зелі сподівалося що рейтинг зелі піднимиться, та відбудеться об'єднання

та інша хрень, бо дійсно зараз не на часі робити перепоховання
29.05.2026 11:44 Відповісти
На відміну від Армії Крайової і Армії Людової, які офіційно саморозпустились, відмовившись від «боротьби з совєтами», УПА ніколи не заявляла про складання зброї.
Героя Слава!
29.05.2026 11:45 Відповісти
я б на місці Президента України перейменував ЗСУ в ОУН УПА, а одну з дивізій назвав Галичина, два батальйони Ролонд і Нахтігаль, а потім довів ці три підрозділи до корпусів !!! але ж на це треба бути українцям і мати як кажуть яйці !!!
29.05.2026 12:37 Відповісти
якось *****.
29.05.2026 11:48 Відповісти
Анрій Мельник, Степан Бандера, Роман Шухевич та ще сотні тисяч українців з ОУН УПА, дивізії Галичина, батальйонів Роланд і Нахтігаль, періоду 1939-55 рр. це Герої України, борці за її Волю і Незалежність, насамперед проти червоно-дупого, ріпоїдо-совкового комуно-нацистького окуппаційного біолайна, біонепотребу !!!
29.05.2026 11:48 Відповісти
ЗЕ все вигадує нові засоби як зробити щоб нас перестали підтримувати ті хто ще підтримуе
29.05.2026 11:49 Відповісти
Гітлер вибив 6 млн поляків і хоть би *** по дєрєвні - ніяких пред"яв
29.05.2026 11:50 Відповісти
"Гітлер вибив 6 млн поляків і хоть би *** по дєрєвні - ніяких пред"яв"

а что, немцы хотят перезахоронить гитлера?
29.05.2026 12:50 Відповісти
Не знаю хто сказав,але гарно.-Всі чекали коли Зеленський стане бандерівцем,а він став мельниківцем. Послідовники Мельника боролись з послідовниками Бандери і навпаки.Вангую, ще частина діаспори висловить претензії.
29.05.2026 11:51 Відповісти
По перше Прапор України і зе це далеко не тотожні речі
По друге поляк як завжди ломається на питанні Національних Героїв України та її історії.
поляки такі поляки.....
29.05.2026 11:52 Відповісти
Гоноровий, бляха...
29.05.2026 11:53 Відповісти
Чому поляки вважають, що їм можна своїх національних героїв хоронити на своїй землі, нагороджувати їх, називати на їхню честь вулиці і т. п., при тому, що вони займались винищенням українського населення на Волині, а українці не мають такого права?
Чим займалися такі офіцери Армії Крайової (АК), як Казимеж Бабінський (пол. Kazimierz Bąbiński, псевдонім "Любонь"), підрозділи під його керівництвом брали участь у відповідних каральних заходах проти українських сіл? А він герой Польщі!
Владислав Коханьський (пол. Władysław Kochański, псевдонім "Вуйк"): Командир одного з найбільших польських партизанських загонів на Волині, який діяв у Костопільському та Сарненському районах і ряд других.
29.05.2026 11:54 Відповісти
І тут буде потужний крок Зельоної команди. Замість дипломатичної роботи ще до поховання, і тепер, юуде активне цькування Валенси у Зельоних гундосиках, і анонімними телеграм помийками Банкової.
29.05.2026 11:55 Відповісти
Ох вже ці святі поляки... Вони щиро вірять, що вони святі...
29.05.2026 11:57 Відповісти
Ай какіє ми нєжниє!
29.05.2026 11:57 Відповісти
Чому саме зараз?? оце питання так питання...
29.05.2026 11:58 Відповісти
А Пілсудського з пацифікацією Валєнса підтримує? А Тадеуша Коморовського, засновника Армії Крайовох Валжнса підтримує? А Францвшека Юзв'яка, одного з керівників Батальйонів хлопських підтримує? На руках кожноглюр є українська кров. Чому українцям пофігу, чи підтримує цих душителів українства Вчлєнса? Навіть більше - більшості українців ці бандити не відомі. Зате мало не всі полчки знають, хто такі Мельник, Шухевич і ******** Бандера. Кожен народ має своїх героїв, які для його сусідів героями не є. Сому "демократ" Валєнса відмовляє українцям шанувати власних героїв? Такий він "демократ", такий "друг" України.
29.05.2026 11:59 Відповісти
В 2013 група депутатів ВРУ звернулась до Польщі з офіційним проханням засудити Бандеру і весь визвольний рух ... чи можливо , аби щось подібне зробили депутати Сейму Польщі ?
29.05.2026 12:18 Відповісти
Можливе. Якщо росія купить одразу цілу групу польських депутатів, а не по одному.
29.05.2026 12:27 Відповісти
В тім то і річ , що не буде такого .
Польські політики , як би до них не відносились , мають честь і гідність ...
29.05.2026 12:48 Відповісти
А рольнікі кордони блокували самостійно чи з подачі людей з польського державного політікума?
29.05.2026 12:51 Відповісти
Зате рашисти які захоплювали Польщу, знищили сотні тисяч поляків, показово збили польський літак з усією польською елітою і нічого.
29.05.2026 12:04 Відповісти
А Мельник значить не боровся з совЄтами?
29.05.2026 12:04 Відповісти
Зараз заплачу . Герой минулого сторіччя, нехай на Горбачева молиться
29.05.2026 12:07 Відповісти
А що там з історією від ВВС про роботу Валєнси (псевдо - "Болек") на комуняцькі спецслужби?
29.05.2026 12:12 Відповісти
Нехай колишній президент Валенса знайде місце за кордоном і перепоховає польського героя. Тому, що українцям дуже муляє, що герой Польщі, який одночасно є вбивцею і мучителем українців, похований на польській землі, а не за кордоном. Це так має бути, виходячи з логіки колишнього президента. І якщо навіть порівнювати Пілсудського і Мельника, то Мельник має менше гріхів перед поляками, ніж Пілсудський перед українцями
29.05.2026 12:14 Відповісти
А які гріхи у Мельника перед поляками?
Те що ОУН рубилися з армвєю крайовою? І вбили при цьому багато поляків?
Так це війна там вбивають і нічого зазіхати на землі українців , Холмщина це Україна!
29.05.2026 12:19 Відповісти
І цей в полоні міфів, власних ілюзій та стереотипів. Ну що ж ...Невелика втрата.
29.05.2026 12:18 Відповісти
Імперці))) чужих героїв називати бандитами, а своїх бандитів героями))
29.05.2026 12:23 Відповісти
Україні і Польщі потрібне національне примирення інакше спільне цивілвзоване існування неможливе.
Визнати війну між двома країнами минулим і примиритися.

Наш спільний ворог московія і не відволікатися від основного...
Нічого гіршого за московію не має
29.05.2026 12:24 Відповісти
Скільки раз Україна має падати навколішки перед поляками та просити прощення? Вже ж було неодноразово. Начебто все добре але за рік Польща знову піднімає ті самі запитання.
29.05.2026 12:30 Відповісти
Нема на Валенсу Б Хмельницького
29.05.2026 12:30 Відповісти
Очень жаль, что даже бывшие польские политики заигрывают с "истерической памятью".
Т.е нападение и разделение Польши совком и Германией - помолчим. Гибель правительства Польши в полёте из рф - помолчим.
Возврат давно погибшего гражданина Украины на родину - не помолчим. Преступления советского союза, правопреемником которого стало рф, на территории советского союза, сегодня относящейся к территории Украины - не забудем не простим.
Это печально. Хотя и возврат Мельника сейчас во время войны мне тоже кажется неуместной идеей.
29.05.2026 12:41 Відповісти
Ну, и валенса на хрен!
29.05.2026 12:41 Відповісти
У вас Калининград в 40 км от Гданьска! Там перерезается все и Балтийское море и пол Польши! А вы херней маетесь!
29.05.2026 12:47 Відповісти
втративши західну Україну від розбою гітлера і сталіна, робить крайніми українців, які билися проти цих двох нелюдів - дуже розумно!
29.05.2026 12:48 Відповісти
Проснувся старий агент польської Безпеки під псевдо ,,Болєк,, Хай ліпше розповість про папери які підписував про співпрацю із старим польським режимом.
29.05.2026 12:49 Відповісти
 
 