Валенса після перепоховання Мельника відмовився підтримувати Зеленського

Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що більше не підтримуватиме президента України Володимира Зеленського після його участі в церемонії перепоховання одного з лідерів Організації українських націоналістів Андрія Мельника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Валенси у Facebook.

Що заявив експрезидент Польщі

У своєму дописі Лех Валенса висловив обурення через участь Володимира Зеленського в церемонії перепоховання Андрія Мельника. За його словами, після цього він вирішив публічно зняти з грудей український прапор і відмовитися від підтримки українського президента.

"Відзначивши бандитів УПА, президент України образив мене та всіх наших убитих співвітчизників. Тому я публічно зняв з грудей український прапор. Я й надалі допомагатиму народу в боротьбі з совєтами. Я відмовляюся підтримувати президента Зеленського!" – написав Валенса.

З чим пов'язана заява

У дописі експрезидент Польщі прямо не згадав церемонію перепоховання Андрія Мельника. Водночас його заява з'явилася через три дні після заходу під Києвом, у якому взяв участь Володимир Зеленський.

Андрій Мельник був одним із лідерів Організації українських націоналістів. Тема діяльності ОУН та УПА залишається однією з найбільш чутливих у польсько-українських відносинах і регулярно стає предметом політичних дискусій у Польщі.

