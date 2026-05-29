Валенса після перепоховання Мельника відмовився підтримувати Зеленського
Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що більше не підтримуватиме президента України Володимира Зеленського після його участі в церемонії перепоховання одного з лідерів Організації українських націоналістів Андрія Мельника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Валенси у Facebook.
Що заявив експрезидент Польщі
У своєму дописі Лех Валенса висловив обурення через участь Володимира Зеленського в церемонії перепоховання Андрія Мельника. За його словами, після цього він вирішив публічно зняти з грудей український прапор і відмовитися від підтримки українського президента.
"Відзначивши бандитів УПА, президент України образив мене та всіх наших убитих співвітчизників. Тому я публічно зняв з грудей український прапор. Я й надалі допомагатиму народу в боротьбі з совєтами. Я відмовляюся підтримувати президента Зеленського!" – написав Валенса.
З чим пов'язана заява
У дописі експрезидент Польщі прямо не згадав церемонію перепоховання Андрія Мельника. Водночас його заява з'явилася через три дні після заходу під Києвом, у якому взяв участь Володимир Зеленський.
Андрій Мельник був одним із лідерів Організації українських націоналістів. Тема діяльності ОУН та УПА залишається однією з найбільш чутливих у польсько-українських відносинах і регулярно стає предметом політичних дискусій у Польщі.
А от у східній Європі поодовжують істричні образи використовувати у виборах. Угорці до румун, українців і словаків.Румуни і угорці до України. росіяни закидують претензії до всіх, заодно провокують в Україні неприйняття румунів, поляків...угорців..
схрена Україна повинна щось робити тишком-нишком? Ми не крадії....
Правда Валенса всіляко відхрещувався від співпраці з комуняками, але в 2016 році все таки знайшлися документи. В будинку покійного генерала Чеслава Кіщака знайшли папки з архівами, де були підписки про співпрацю та розписки про отримання грошей, підписані прізвищем Валенси.
Почеркознавча експертиза підтвердила справжність документів.
Можливо я і не правий, але бувших кгбістів небуває.
та інша хрень, бо дійсно зараз не на часі робити перепоховання
Героя Слава!
а что, немцы хотят перезахоронить гитлера?
По друге поляк як завжди ломається на питанні Національних Героїв України та її історії.
поляки такі поляки.....
Чим займалися такі офіцери Армії Крайової (АК), як Казимеж Бабінський (пол. Kazimierz Bąbiński, псевдонім "Любонь"), підрозділи під його керівництвом брали участь у відповідних каральних заходах проти українських сіл? А він герой Польщі!
Владислав Коханьський (пол. Władysław Kochański, псевдонім "Вуйк"): Командир одного з найбільших польських партизанських загонів на Волині, який діяв у Костопільському та Сарненському районах і ряд других.
Польські політики , як би до них не відносились , мають честь і гідність ...
Те що ОУН рубилися з армвєю крайовою? І вбили при цьому багато поляків?
Так це війна там вбивають і нічого зазіхати на землі українців , Холмщина це Україна!
Визнати війну між двома країнами минулим і примиритися.
Наш спільний ворог московія і не відволікатися від основного...
Нічого гіршого за московію не має
Т.е нападение и разделение Польши совком и Германией - помолчим. Гибель правительства Польши в полёте из рф - помолчим.
Возврат давно погибшего гражданина Украины на родину - не помолчим. Преступления советского союза, правопреемником которого стало рф, на территории советского союза, сегодня относящейся к территории Украины - не забудем не простим.
Это печально. Хотя и возврат Мельника сейчас во время войны мне тоже кажется неуместной идеей.