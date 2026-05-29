Валенса после перезахоронения Мельника отказался поддерживать Зеленского

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его участия в церемонии перезахоронения одного из лидеров Организации украинских националистов Андрея Мельника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Валенсы в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что заявил экс-президент Польши

В своем посте Лех Валенса выразил возмущение участием Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения Андрея Мельника. По его словам, после этого он решил публично снять с груди украинский флаг и отказаться от поддержки украинского президента.

"Отметив бандитов УПА, президент Украины оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. Поэтому я публично снял с груди украинский флаг. Я и впредь буду помогать народу в борьбе с советскими. Я отказываюсь поддерживать президента Зеленского!" – написал Валенса.

Читайте также: МИД Израиля осудил перезахоронение главы ОУН Мельника в Украине

С чем связано заявление

В посте экс-президент Польши прямо не упомянул церемонию перезахоронения Андрея Мельника. В то же время его заявление появилось через три дня после мероприятия под Киевом, в котором принял участие Владимир Зеленский.

Андрей Мельник был одним из лидеров Организации украинских националистов. Тема деятельности ОУН и УПА остается одной из самых чувствительных в польско-украинских отношениях и регулярно становится предметом политических дискуссий в Польше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главу ОУН Мельника и его жену перезахоронили на военном кладбище. ВИДЕО+ФОТОрепортаж