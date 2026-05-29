Валенса после перезахоронения Мельника отказался поддерживать Зеленского

Экс-президент Польши возмутился перезахоронением главы ОУН Андрея Мельника

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его участия в церемонии перезахоронения одного из лидеров Организации украинских националистов Андрея Мельника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Валенсы в Facebook.

Что заявил экс-президент Польши

В своем посте Лех Валенса выразил возмущение участием Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения Андрея Мельника. По его словам, после этого он решил публично снять с груди украинский флаг и отказаться от поддержки украинского президента.

"Отметив бандитов УПА, президент Украины оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. Поэтому я публично снял с груди украинский флаг. Я и впредь буду помогать народу в борьбе с советскими. Я отказываюсь поддерживать президента Зеленского!" – написал Валенса.

С чем связано заявление

В посте экс-президент Польши прямо не упомянул церемонию перезахоронения Андрея Мельника. В то же время его заявление появилось через три дня после мероприятия под Киевом, в котором принял участие Владимир Зеленский.

Андрей Мельник был одним из лидеров Организации украинских националистов. Тема деятельности ОУН и УПА остается одной из самых чувствительных в польско-украинских отношениях и регулярно становится предметом политических дискуссий в Польше.

Сталін з Гітлером ту Польщу за місяць розхерачили, а полякам муляють чомусь тільки бандерівці.
29.05.2026 11:42
Поляк залишається поляком - як вовка не годуй а він в ліс дивиться
29.05.2026 11:42
Я теж не підтримую Ze, але не через перепоховання героя. І я думав шо Валенса розумнійше чим виявився.
29.05.2026 11:43
29.05.2026 11:42
29.05.2026 11:42
Могли б тишком перепоховати якщо приперло. Хоч би краще лежав там, де й був.
Крім радості у націоналістів нікому це не потрібно.
29.05.2026 11:42
Ти, удмурт, чЛеніна та Сраліна тішком перепоховувуй.
29.05.2026 11:45
малоросік?
схрена Україна повинна щось робити тишком-нишком? Ми не крадії....
29.05.2026 11:57
Ви не крадії, ви корупціонери. Це - різні речі.
29.05.2026 11:59
Мабуть данєцкій.
29.05.2026 11:59
29.05.2026 11:43
Нагадує пізнього Кравчука.
29.05.2026 11:48
Валенса просто розумніше за таких баранів як ти.
29.05.2026 11:52
сказала кацапська мабуба. Що ти таке, щоб базікати за Мельника? У крашому випадку черговий руцький ждун і дурень
29.05.2026 12:00
Мабуть Валенса дуже розумний, коли пішов на співпрацю з комуністичною Службою безпеки (польським аналогом КДБ) під псевдонімом «Болєк».
Правда Валенса всіляко відхрещувався від співпраці з комуняками, але в 2016 році все таки знайшлися документи. В будинку покійного генерала Чеслава Кіщака знайшли папки з архівами, де були підписки про співпрацю та розписки про отримання грошей, підписані прізвищем Валенси.
Почеркознавча експертиза підтвердила справжність документів.
Можливо я і не правий, але бувших кгбістів небуває.
29.05.2026 12:14
бо оточення Зелі сподівалося що рейтинг зелі піднимиться, та відбудеться об'єднання

та інша хрень, бо дійсно зараз не на часі робити перепоховання
29.05.2026 11:44
На відміну від Армії Крайової і Армії Людової, які офіційно саморозпустились, відмовившись від «боротьби з совєтами», УПА ніколи не заявляла про складання зброї.
Героя Слава!
29.05.2026 11:45
якось *****.
29.05.2026 11:48
Анрій Мельник, Степан Бандера, Роман Шухевич та ще сотні тисяч українців з ОУН УПА, дивізії Галичина, батальйонів Роланд і Нахтігаль, періоду 1939-55 рр. це Герої України, борці за її Волю і Незалежність, насамперед проти червоно-дупого, ріпоїдо-совкового комуно-нацистького окуппаційного біолайна, біонепотребу !!!
29.05.2026 11:48
ЗЕ все вигадує нові засоби як зробити щоб нас перестали підтримувати ті хто ще підтримуе
29.05.2026 11:49
Гітлер вибив 6 млн поляків і хоть би *** по дєрєвні - ніяких пред"яв
29.05.2026 11:50
Не знаю хто сказав,але гарно.-Всі чекали коли Зеленський стане бандерівцем,а він став мельниківцем. Послідовники Мельника боролись з послідовниками Бандери і навпаки.Вангую, ще частина діаспори висловить претензії.
29.05.2026 11:51
По перше Прапор України і зе це далеко не тотожні речі
По друге поляк як завжди ломається на питанні Національних Героїв України та її історії.
поляки такі поляки.....
29.05.2026 11:52
Гоноровий, бляха...
29.05.2026 11:53
Чому поляки вважають, що їм можна своїх національних героїв хоронити на своїй землі, нагороджувати їх, називати на їхню честь вулиці і т. п., при тому, що вони займались винищенням українського населення на Волині, а українці не мають такого права?
Чим займалися такі офіцери Армії Крайової (АК), як Казимеж Бабінський (пол. Kazimierz Bąbiński, псевдонім "Любонь"), підрозділи під його керівництвом брали участь у відповідних каральних заходах проти українських сіл? А він герой Польщі!
Владислав Коханьський (пол. Władysław Kochański, псевдонім "Вуйк"): Командир одного з найбільших польських партизанських загонів на Волині, який діяв у Костопільському та Сарненському районах і ряд других.
29.05.2026 11:54
І тут буде потужний крок Зельоної команди. Замість дипломатичної роботи ще до поховання, і тепер, юуде активне цькування Валенси у Зельоних гундосиках, і анонімними телеграм помийками Банкової.
29.05.2026 11:55
Ох вже ці святі поляки... Вони щиро вірять, що вони святі...
29.05.2026 11:57
Ай какіє ми нєжниє!
29.05.2026 11:57
Чому саме зараз?? оце питання так питання...
29.05.2026 11:58
А Пілсудського з пацифікацією Валєнса підтримує? А Тадеуша Коморовського, засновника Армії Крайовох Валжнса підтримує? А Францвшека Юзв'яка, одного з керівників Батальйонів хлопських підтримує? На руках кожноглюр є українська кров. Чому українцям пофігу, чи підтримує цих душителів українства Вчлєнса? Навіть більше - більшості українців ці бандити не відомі. Зате мало не всі полчки знають, хто такі Мельник, Шухевич і ******** Бандера. Кожен народ має своїх героїв, які для його сусідів героями не є. Сому "демократ" Валєнса відмовляє українцям шанувати власних героїв? Такий він "демократ", такий "друг" України.
29.05.2026 11:59
Зате рашисти які захоплювали Польщу, знищили сотні тисяч поляків, показово збили польський літак з усією польською елітою і нічого.
29.05.2026 12:04
А Мельник значить не боровся з совЄтами?
29.05.2026 12:04
Зараз заплачу . Герой минулого сторіччя, нехай на Горбачева молиться
29.05.2026 12:07
А що там з історією від ВВС про роботу Валєнси (псевдо - "Болек") на комуняцькі спецслужби?
29.05.2026 12:12
Нехай колишній президент Валенса знайде місце за кордоном і перепоховає польського героя. Тому, що українцям дуже муляє, що герой Польщі, який одночасно є вбивцею і мучителем українців, похований на польській землі, а не за кордоном. Це так має бути, виходячи з логіки колишнього президента. І якщо навіть порівнювати Пілсудського і Мельника, то Мельник має менше гріхів перед поляками, ніж Пілсудський перед українцями
29.05.2026 12:14
 
 