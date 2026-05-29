Валенса после перезахоронения Мельника отказался поддерживать Зеленского
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его участия в церемонии перезахоронения одного из лидеров Организации украинских националистов Андрея Мельника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Валенсы в Facebook.
Что заявил экс-президент Польши
В своем посте Лех Валенса выразил возмущение участием Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения Андрея Мельника. По его словам, после этого он решил публично снять с груди украинский флаг и отказаться от поддержки украинского президента.
"Отметив бандитов УПА, президент Украины оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. Поэтому я публично снял с груди украинский флаг. Я и впредь буду помогать народу в борьбе с советскими. Я отказываюсь поддерживать президента Зеленского!" – написал Валенса.
С чем связано заявление
В посте экс-президент Польши прямо не упомянул церемонию перезахоронения Андрея Мельника. В то же время его заявление появилось через три дня после мероприятия под Киевом, в котором принял участие Владимир Зеленский.
Андрей Мельник был одним из лидеров Организации украинских националистов. Тема деятельности ОУН и УПА остается одной из самых чувствительных в польско-украинских отношениях и регулярно становится предметом политических дискуссий в Польше.
Крім радості у націоналістів нікому це не потрібно.
схрена Україна повинна щось робити тишком-нишком? Ми не крадії....
Правда Валенса всіляко відхрещувався від співпраці з комуняками, але в 2016 році все таки знайшлися документи. В будинку покійного генерала Чеслава Кіщака знайшли папки з архівами, де були підписки про співпрацю та розписки про отримання грошей, підписані прізвищем Валенси.
Почеркознавча експертиза підтвердила справжність документів.
Можливо я і не правий, але бувших кгбістів небуває.
та інша хрень, бо дійсно зараз не на часі робити перепоховання
Героя Слава!
По друге поляк як завжди ломається на питанні Національних Героїв України та її історії.
поляки такі поляки.....
Чим займалися такі офіцери Армії Крайової (АК), як Казимеж Бабінський (пол. Kazimierz Bąbiński, псевдонім "Любонь"), підрозділи під його керівництвом брали участь у відповідних каральних заходах проти українських сіл? А він герой Польщі!
Владислав Коханьський (пол. Władysław Kochański, псевдонім "Вуйк"): Командир одного з найбільших польських партизанських загонів на Волині, який діяв у Костопільському та Сарненському районах і ряд других.