Председателя ОУН Мельника и его жену перезахоронили на НВМК. ФОТОРЕПОРТАЖ

Председателя Организации украинских националистов и полковника армии УНР Андрея Мельника и его супругу Софию Федак-Мельник перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.

В церемонии приняли участие президент Владимир Зеленский, третий президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель ОП Кирилл Буданов и его заместитель Ирина Верещук, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады вице-спикер Александр Корниенко, министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов, председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник, экс-председатель УИНП, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович и другие должностные лица.

"Когда мы возвращали в Украину полковника Андрея Мельника и его жену Софию через Закарпатье и еще половину страны в нашу свободную столицу, в Киев, на этом пути не было раздора, который так часто раньше сбивал нас, сбивал Украину. Не было сомнений, кто является настоящим врагом для Украины, а кто ее друзьями, партнерами и братьями. И была наша благодарность, наша безусловная благодарность всем, кто свою жизнь поставил на службу Украине и благодаря кому Украина выдерживает российские удары и сохраняется", - отметил президент Зеленский.

Событие стало первым почетным перезахоронением борца за независимость Украины на территории НВМК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина работает над тем, чтобы перезахоронить на своей территории основателя ОУН Коновальца, - Зеленский

Председателя ОУН Мельника перезахоронили на НВМК: подробности
Топ комментарии
+18
Мрази зеленомордые пиарятся на костях,они никогда не принимали государственность Украины .
25.05.2026 11:27 Ответить
+15
ох і лицемірні мародери....
Верховний суд же постановив - виділення землі в Мархалівському лісі на болтах - НЕ ЗАКОННЕ!!!
Знести!!!!
А ці повтори підтерлись і Конституцією і рішенняс судів аж до Верховного!!!!
і продовжуть захоронювати на болоті Героїв....
25.05.2026 11:17 Ответить
+11
25.05.2026 11:23 Ответить
ох і лицемірні мародери....
Верховний суд же постановив - виділення землі в Мархалівському лісі на болтах - НЕ ЗАКОННЕ!!!
Знести!!!!
А ці повтори підтерлись і Конституцією і рішенняс судів аж до Верховного!!!!
і продовжуть захоронювати на болоті Героїв....
25.05.2026 11:17 Ответить
И вересчучка там засветилась.а шо таке? Хабы открывать на крымскому перешейку уже не хочется?? Омерзительная рожа
25.05.2026 11:34 Ответить
дали команду:"....ТЕРМІНОВО перевзутися!..."
от і крутиться та вертиться...як може...
все по-плану...по оманському плану....
25.05.2026 14:33 Ответить
потужно! а на#уя?
25.05.2026 11:17 Ответить
У мене приблизно теж саме запитання ))).
25.05.2026 11:24 Ответить
Мабуть потужний пішов на крайні міри, бо з захистом країни та економікою в нього не дуже виходить.
25.05.2026 11:29 Ответить
Щоб кацапи балістикою могли ******, та знищити те, що майже вік зберігалося у безпеці. Невже неможна було зробити це вже після перемоги?
25.05.2026 12:55 Ответить
Згоден! Це потрібно робити після перемоги і закінчення війни, а не піддавати прах героїв знищенню кацапськими ракетами. Вже і координати могил передали фсбешникам, щоб стерти історію патріотів України!
25.05.2026 13:23 Ответить
25.05.2026 11:23 Ответить
Найбільший парадокс і найбільше чудо це те, що війну з рашею і перепоховання Українських Героїв розпочали зовсім не Українські буржуазні націоналісти, а прєдставітєлі руского міра в Україні Зе і єво *******...
25.05.2026 12:47 Ответить
Бо цим представникам треба залишитися у влади будь-якою ціною
25.05.2026 13:39 Ответить
Пороха не видно на фото. Його сциклєйшество Зєльцман не запросив?
25.05.2026 11:26 Ответить
Порошенко найголовніший ворог для Голобородька і Пуйла. То як він може його запросити? Хоча б навіть якби запросив - той би не приїхав. Всю стаю бидлоти прикрашає реальний, віривший Мельнику і його шанувавший - Ющенко.
25.05.2026 11:53 Ответить
Мрази зеленомордые пиарятся на костях,они никогда не принимали государственность Украины .
25.05.2026 11:27 Ответить
немає ні одного досягнення Зелі на посту президента, бо він дешевий актор якій звик щоб про нього тількі говорили та писали.
25.05.2026 11:31 Ответить
Наскільки мені відомо Бандера не визнавав головенство Мельника, тому мельниківці й бандерівці жорстко воювали між собою. Тобто, українці вбивали українців. В результаті в черговий раз про*рали країну. А тепер дивишся на оці поховання-перепоховання, на які з"їжджаються особи, яким, по правді сказати все це глибоко пофігу, просто треба "соблюсті традіції" й блювати від цього всього хочеться.
25.05.2026 11:36 Ответить
чого ти сичиш, російська зміюко?
єдина розбіжність у них була в тому,
що Мельник у формуванні української державності
хотів спиратись на підтримку інших країн, а
Бандера виступав за "самі справимось"
якого "вбивали"? що ти верзеш, чокнуте?
25.05.2026 11:43 Ответить
А вам псевдопатріотам ніколи не подобається правда. Ви по суті від комуняк нічим не відрізняєтесь, бо любите так само як й вони вигадати собі божків й розказувати всім які вони були рожево-плюшеві з німбом над головою. Прямо як у комуняк Ленін в оповіданнях для дітей.
25.05.2026 11:48 Ответить
а ти який патріот?
Я мельниківка, а ти хто?
підлизувач
друга росолігархів - пєті?
В тебе яка назва- порошенківська ****, чи як?
щоб вас всіх там рознесло на наномолекули,
хочете лише повернення влади росолігархату
в Україну разом зі своїм пєтьою,
ми вже набачились того лайна.
впритул аж до війни.
25.05.2026 11:58 Ответить
як же ненавидять ці проросійсько-
пропорошенківські собаки
українських націоналістів,
аж скавчать, виродки тут на сайті
я ще раз повторю - от саме така наволоч,
яка сидить тут
першою побіжить громити могили.
тому вважаю, що краще було б
не перепоховувати їх.
25.05.2026 11:37 Ответить
Марто, Марто... Я так думаю - просто дура чи провокаторка...
25.05.2026 12:50 Ответить
В'ятрович і Ющенко долучилися до вкладання в болото українських св'ятинь?!
25.05.2026 11:47 Ответить
новий потужняк уже на підході - "Україна готує перепоховання засновника ОУН Коновальця, вже є дозвіл"
25.05.2026 12:24 Ответить
Мельник заповідав похоронити його за кордоном. А вони взяли і порушили його заповіт.
25.05.2026 13:26 Ответить
Мельник нынешнюю власть расстрелял бы без суда.
25.05.2026 14:11 Ответить
Лишилось ще мавзолей побудувати . Леніна теж можна перевезти , до речі, він же причетний до розвалу рос імперії.
25.05.2026 14:20 Ответить
 
 