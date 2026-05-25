Председателя ОУН Мельника и его жену перезахоронили на НВМК. ФОТОРЕПОРТАЖ

Председателя Организации украинских националистов и полковника армии УНР Андрея Мельника и его супругу Софию Федак-Мельник перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.

В церемонии приняли участие президент Владимир Зеленский, третий президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель ОП Кирилл Буданов и его заместитель Ирина Верещук, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады вице-спикер Александр Корниенко, министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов, председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник, экс-председатель УИНП, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович и другие должностные лица.

"Когда мы возвращали в Украину полковника Андрея Мельника и его жену Софию через Закарпатье и еще половину страны в нашу свободную столицу, в Киев, на этом пути не было раздора, который так часто раньше сбивал нас, сбивал Украину. Не было сомнений, кто является настоящим врагом для Украины, а кто ее друзьями, партнерами и братьями. И была наша благодарность, наша безусловная благодарность всем, кто свою жизнь поставил на службу Украине и благодаря кому Украина выдерживает российские удары и сохраняется", - отметил президент Зеленский.

Событие стало первым почетным перезахоронением борца за независимость Украины на территории НВМК.

