Председателя ОУН Мельника и его жену перезахоронили на НВМК. ФОТОРЕПОРТАЖ
Председателя Организации украинских националистов и полковника армии УНР Андрея Мельника и его супругу Софию Федак-Мельник перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Подробности
В церемонии приняли участие президент Владимир Зеленский, третий президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель ОП Кирилл Буданов и его заместитель Ирина Верещук, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады вице-спикер Александр Корниенко, министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов, председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник, экс-председатель УИНП, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович и другие должностные лица.
"Когда мы возвращали в Украину полковника Андрея Мельника и его жену Софию через Закарпатье и еще половину страны в нашу свободную столицу, в Киев, на этом пути не было раздора, который так часто раньше сбивал нас, сбивал Украину. Не было сомнений, кто является настоящим врагом для Украины, а кто ее друзьями, партнерами и братьями. И была наша благодарность, наша безусловная благодарность всем, кто свою жизнь поставил на службу Украине и благодаря кому Украина выдерживает российские удары и сохраняется", - отметил президент Зеленский.
Событие стало первым почетным перезахоронением борца за независимость Украины на территории НВМК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Верховний суд же постановив - виділення землі в Мархалівському лісі на болтах - НЕ ЗАКОННЕ!!!
Знести!!!!
А ці повтори підтерлись і Конституцією і рішенняс судів аж до Верховного!!!!
і продовжуть захоронювати на болоті Героїв....
от і крутиться та вертиться...як може...
все по-плану...по оманському плану....
буржуазнінаціоналісти, а прєдставітєлі руского міра в Україні Зе і єво *******...
єдина розбіжність у них була в тому,
що Мельник у формуванні української державності
хотів спиратись на підтримку інших країн, а
Бандера виступав за "самі справимось"
якого "вбивали"? що ти верзеш, чокнуте?
Я мельниківка, а ти хто?
підлизувач
друга росолігархів - пєті?
В тебе яка назва- порошенківська ****, чи як?
щоб вас всіх там рознесло на наномолекули,
хочете лише повернення влади росолігархату
в Україну разом зі своїм пєтьою,
ми вже набачились того лайна.
впритул аж до війни.
пропорошенківські собаки
українських націоналістів,
аж скавчать, виродки тут на сайті
я ще раз повторю - от саме така наволоч,
яка сидить тут
першою побіжить громити могили.
тому вважаю, що краще було б
не перепоховувати їх.