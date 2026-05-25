4 246 27

Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на військовому кладовищі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Голову Організації українських націоналістів та полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У церемонії взяли участь президент Володимир Зеленський, третій президент Віктор Ющенко, прем'єрка Юлія Свириденко, керівник ОП Кирило Буданов та його заступниця Ірина Верещук, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради віцеспікер Олександр Корнієнко, міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, ексголова УІНП, депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович та інші посадовці.

"Коли ми повертали в Україну полковника Андрія Мельника і його дружину Софію через Закарпаття та ще пів країни у нашу вільну столицю, у Київ, на цьому шляху не було розбрату, який так часто раніше збивав нас, збивав Україну. Не було сумнівів, хто є справжнім ворогом для України і хто її друзями, партнерами та братами. І була наша вдячність, наша безумовна вдячність усім, хто своє життя поставив на службу Україні і завдяки кому Україна витримує російські удари і зберігається", - зазначив президент Зеленський.

Подія стала першим почесним перепохованням борця за незалежність України на території НВМК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна працює над тим, щоб перепоховати на своїй території засновника ОУН Коновальця, - Зеленський

Голову ОУН Мельника перепоховали на НВМК: подробиці
перепоховання (53) Національне військове меморіальне кладовище (47) Мельник Андрій Голова ОУН (2)
Топ коментарі
+18
Мрази зеленомордые пиарятся на костях,они никогда не принимали государственность Украины .
показати весь коментар
25.05.2026 11:27 Відповісти
+16
ох і лицемірні мародери....
Верховний суд же постановив - виділення землі в Мархалівському лісі на болтах - НЕ ЗАКОННЕ!!!
Знести!!!!
А ці повтори підтерлись і Конституцією і рішенняс судів аж до Верховного!!!!
і продовжуть захоронювати на болоті Героїв....
показати весь коментар
25.05.2026 11:17 Відповісти
+12
показати весь коментар
25.05.2026 11:23 Відповісти
И вересчучка там засветилась.а шо таке? Хабы открывать на крымскому перешейку уже не хочется?? Омерзительная рожа
показати весь коментар
25.05.2026 11:34 Відповісти
дали команду:"....ТЕРМІНОВО перевзутися!..."
от і крутиться та вертиться...як може...
все по-плану...по оманському плану....
показати весь коментар
25.05.2026 14:33 Відповісти
потужно! а на#уя?
показати весь коментар
25.05.2026 11:17 Відповісти
У мене приблизно теж саме запитання ))).
показати весь коментар
25.05.2026 11:24 Відповісти
Мабуть потужний пішов на крайні міри, бо з захистом країни та економікою в нього не дуже виходить.
показати весь коментар
25.05.2026 11:29 Відповісти
Щоб кацапи балістикою могли ******, та знищити те, що майже вік зберігалося у безпеці. Невже неможна було зробити це вже після перемоги?
показати весь коментар
25.05.2026 12:55 Відповісти
Згоден! Це потрібно робити після перемоги і закінчення війни, а не піддавати прах героїв знищенню кацапськими ракетами. Вже і координати могил передали фсбешникам, щоб стерти історію патріотів України!
показати весь коментар
25.05.2026 13:23 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2026 11:23 Відповісти
Найбільший парадокс і найбільше чудо це те, що війну з рашею і перепоховання Українських Героїв розпочали зовсім не Українські буржуазні націоналісти, а прєдставітєлі руского міра в Україні Зе і єво *******...
показати весь коментар
25.05.2026 12:47 Відповісти
Бо цим представникам треба залишитися у влади будь-якою ціною
показати весь коментар
25.05.2026 13:39 Відповісти
Пороха не видно на фото. Його сциклєйшество Зєльцман не запросив?
показати весь коментар
25.05.2026 11:26 Відповісти
Порошенко найголовніший ворог для Голобородька і Пуйла. То як він може його запросити? Хоча б навіть якби запросив - той би не приїхав. Всю стаю бидлоти прикрашає реальний, віривший Мельнику і його шанувавший - Ющенко.
показати весь коментар
25.05.2026 11:53 Відповісти
немає ні одного досягнення Зелі на посту президента, бо він дешевий актор якій звик щоб про нього тількі говорили та писали.
показати весь коментар
25.05.2026 11:31 Відповісти
Наскільки мені відомо Бандера не визнавав головенство Мельника, тому мельниківці й бандерівці жорстко воювали між собою. Тобто, українці вбивали українців. В результаті в черговий раз про*рали країну. А тепер дивишся на оці поховання-перепоховання, на які з"їжджаються особи, яким, по правді сказати все це глибоко пофігу, просто треба "соблюсті традіції" й блювати від цього всього хочеться.
показати весь коментар
25.05.2026 11:36 Відповісти
чого ти сичиш, російська зміюко?
єдина розбіжність у них була в тому,
що Мельник у формуванні української державності
хотів спиратись на підтримку інших країн, а
Бандера виступав за "самі справимось"
якого "вбивали"? що ти верзеш, чокнуте?
показати весь коментар
25.05.2026 11:43 Відповісти
А вам псевдопатріотам ніколи не подобається правда. Ви по суті від комуняк нічим не відрізняєтесь, бо любите так само як й вони вигадати собі божків й розказувати всім які вони були рожево-плюшеві з німбом над головою. Прямо як у комуняк Ленін в оповіданнях для дітей.
показати весь коментар
25.05.2026 11:48 Відповісти
а ти який патріот?
Я мельниківка, а ти хто?
підлизувач
друга росолігархів - пєті?
В тебе яка назва- порошенківська ****, чи як?
щоб вас всіх там рознесло на наномолекули,
хочете лише повернення влади росолігархату
в Україну разом зі своїм пєтьою,
ми вже набачились того лайна.
впритул аж до війни.
показати весь коментар
25.05.2026 11:58 Відповісти
як же ненавидять ці проросійсько-
пропорошенківські собаки
українських націоналістів,
аж скавчать, виродки тут на сайті
я ще раз повторю - от саме така наволоч,
яка сидить тут
першою побіжить громити могили.
тому вважаю, що краще було б
не перепоховувати їх.
показати весь коментар
25.05.2026 11:37 Відповісти
Марто, Марто... Я так думаю - просто дура чи провокаторка...
показати весь коментар
25.05.2026 12:50 Відповісти
В'ятрович і Ющенко долучилися до вкладання в болото українських св'ятинь?!
показати весь коментар
25.05.2026 11:47 Відповісти
новий потужняк уже на підході - "Україна готує перепоховання засновника ОУН Коновальця, вже є дозвіл"
показати весь коментар
25.05.2026 12:24 Відповісти
Та начебто на вільній українській землі. Але тут інше - чому саме зараз зе! так збудився? Бо відволікає від сьогодення, від машки захарової з її відповідями по Києву, від свої зашкварів? І в це ще можна бабла нехило зарити. Воно взагалі колись піарилось, що всіх видатних українців буде збирати по світу й перепоховувати на тому кладовищі..взагалі й@бу дався..де ж там тая громовиця, щоб вже поставила крапку в його ідіотських справах..
показати весь коментар
25.05.2026 15:07 Відповісти
Мельник заповідав похоронити його за кордоном. А вони взяли і порушили його заповіт.
показати весь коментар
25.05.2026 13:26 Відповісти
Мельник нынешнюю власть расстрелял бы без суда.
показати весь коментар
25.05.2026 14:11 Відповісти
Лишилось ще мавзолей побудувати . Леніна теж можна перевезти , до речі, він же причетний до розвалу рос імперії.
показати весь коментар
25.05.2026 14:20 Відповісти
 
 