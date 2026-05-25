Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на військовому кладовищі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Голову Організації українських націоналістів та полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У церемонії взяли участь президент Володимир Зеленський, третій президент Віктор Ющенко, прем'єрка Юлія Свириденко, керівник ОП Кирило Буданов та його заступниця Ірина Верещук, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради віцеспікер Олександр Корнієнко, міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, ексголова УІНП, депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович та інші посадовці.

"Коли ми повертали в Україну полковника Андрія Мельника і його дружину Софію через Закарпаття та ще пів країни у нашу вільну столицю, у Київ, на цьому шляху не було розбрату, який так часто раніше збивав нас, збивав Україну. Не було сумнівів, хто є справжнім ворогом для України і хто її друзями, партнерами та братами. І була наша вдячність, наша безумовна вдячність усім, хто своє життя поставив на службу Україні і завдяки кому Україна витримує російські удари і зберігається", - зазначив президент Зеленський.

Подія стала першим почесним перепохованням борця за незалежність України на території НВМК.

