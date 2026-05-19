Україна працює над тим, щоб перепоховати на своїй території засновника ОУН Коновальця, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готуються рішення щодо перепоховання першого лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця, чия могила розташована за кордоном.
Про це повідомив президент під час вечірнього звернення, інформує Цензор.НЕТ.
Перепоховання українців
Глава держави розповів, що Київ розпочинає процес повернення героїв, які боролися за незалежність України та були поховані в інших державах.
"Ми маємо можливість і моральний обовʼязок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. (…) Український народ заслуговує на свою історичну пам’ять, і цю справжню пам’ять ми зміцнюємо. Дякуємо всім, хто нам допомагає! Команда Офісу зараз зосереджена, зокрема, на цьому завданні", - сказав Зеленський.
- Зазначимо, що 30 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який серед іншого передбачає перепоховання борців за незалежність України у XX столітті на НВМК.
Довідково
Євген Коновалець — полковник армії Української Народної Республіки, командир Січових Стрільців, член Стрілецької Ради, командувач Української військової організації, голова Проводу українських націоналістів, перший голова Організації українських націоналістів. Один з ідеологів українського націоналізму.
Коновалець загинув 23 травня 1938 року від руки співробітника радянських спецслужб Павла Судоплатова у нідерландському місті Роттердамі. Там же його і поховали на цвинтарі "Кросвейк".
Журналісти "Української правди" https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/9/7254917/ розпиталипрезидента про його ставлення до Степана Бандери.
На пряме запитання Зеленський відповів "у мене не може бути ставлення до таких людей, до таких подій за тих часів", оскільки він тоді не жив.
Стосовно того, чи є Степан Бандера героєм діючий президент розповів "Я виріс на Дніпропетровщині, де нам з самого початку ще за радянських часів казали хто такий Бандера. І він не був другом для України. Потім, коли була уже незалежність України усі піднімали це питання, ми читали, що ми... Він був одним із тих людей, які боролися за незалежність України".
Разом з тим, Президент вважає, "що всі люди, які захищали незалежність України, - є її синами, є її дійсно героями".
Також Зеленський заявив про відсутність спільного розуміння історії українцями: "нема такого, що народ точно зрозумів, ось нас обʼєднують такі сторінки, такі герої, такі люди".
При цьому, він вважає, що "дідам, які воювали з фашистами" треба дати час "зрозуміти, що відбувалось". І одночасно: "Навіщо їх змінювати?".
Під час запису інтерв'ю Зеленський постійно повторює "Бендера" замість "Бандера".
Президента також запитали про історичні постаті, які його захоплюють. Зеленський назвав двох осіб: Леоніда Кравчука та Богдана Хмельницького.
"Я дуже поважно відношусь до Кравчука. Він дав Україні незалежність. Щоб там не було. Багато всього кажуть.
Але хто такий Кравчук сьогодні? Він - перший президент України. Зрозуміло, що люди підтримали на референдумі. Все це зрозуміло. Але…" - сказав Зеленський.
У Богдана Хмельницького діючий президент відмітив "дипломатію, перемовини й хитрість". І при цьому зауважив, що козацький гетьман "щось домовився, комусь продався". І "все це, знаєте, дрібниці, з яких не складається історія України".
треба щось робити з цією памʼяттю українців . Може архиви спецслужб Румунії можуть надати довідки про це , і ще про виконавців злочину
Тотальна дегуманізація української ідентичності Зеленським:
Через призму жартів Зеленського про «відсунуті кордони» та «********* палички» видно, що українська державність, суверенітет та прагнення свободи не мали для нього жодної ціннісної ваги.
Українська мова, культура та національні герої (як-от Бандера чи бійці УПА) у продуктах «Кварталу 95» системно висміювалися через призму радянських/російських стереотипів: українець зображувався або як недолугий селянин-хуторянин («хохол»), або як агресивний, недалекий «націоналіст-радикал».Трагедія Майдану та перші смерті на фронті сприймалися Зеленським виключно як привід для заробітку на низькосортному гуморі.
П.С. впевнений цим питанням потрібно займатися після війни. А також росіяни будуть намагаються ці символи знищити ракетами та дронами. росія розуміє базові речі а саме Символи керують людьми і як результат, світом. Тому питання історії та мови там це головне стратегічне питання. Все інше тактика.