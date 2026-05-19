Україна працює над тим, щоб перепоховати на своїй території засновника ОУН Коновальця, - Зеленський

Євген Коновалець

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готуються рішення щодо перепоховання першого лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця, чия могила розташована за кордоном.

Перепоховання українців

Глава держави розповів, що Київ розпочинає процес повернення героїв, які боролися за незалежність України та були поховані в інших державах.

"Ми маємо можливість і моральний обовʼязок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. (…) Український народ заслуговує на свою історичну пам’ять, і цю справжню пам’ять ми зміцнюємо. Дякуємо всім, хто нам допомагає! Команда Офісу зараз зосереджена, зокрема, на цьому завданні", - сказав Зеленський.

  • Зазначимо, що 30 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який серед іншого передбачає перепоховання борців за незалежність України у XX столітті на НВМК.

Довідково

Євген Коновалець — полковник армії Української Народної Республіки, командир Січових Стрільців, член Стрілецької Ради, командувач Української військової організації, голова Проводу українських націоналістів, перший голова Організації українських націоналістів. Один з ідеологів українського націоналізму.

Коновалець загинув 23 травня 1938 року від руки співробітника радянських спецслужб Павла Судоплатова у нідерландському місті Роттердамі. Там же його і поховали на цвинтарі "Кросвейк".

Зеленський Володимир перепоховання Коновалець Євген
Чого тільки не зробиш, коли під задом підгоряє...

Тотальна дегуманізація української ідентичності Зеленським:
Через призму жартів Зеленського про «відсунуті кордони» та «********* палички» видно, що українська державність, суверенітет та прагнення свободи не мали для нього жодної ціннісної ваги.

Українська мова, культура та національні герої (як-от Бандера чи бійці УПА) у продуктах «Кварталу 95» системно висміювалися через призму радянських/російських стереотипів: українець зображувався або як недолугий селянин-хуторянин («хохол»), або як агресивний, недалекий «націоналіст-радикал».Трагедія Майдану та перші смерті на фронті сприймалися Зеленським виключно як привід для заробітку на низькосортному гуморі.
19.05.2026 23:46 Відповісти
Любой трындеж, лишь бы не отвечать кто такой "Вова" с пленок, которому строят "домишко" в "Династии". Сцится
19.05.2026 23:43 Відповісти
До 2019 року Володимир Зеленський займав антиукраїнську за своєю суттю позицію, яка базувалася на запереченні української самобутності, знущанні з національних символів та капітулянтських настроях. Його діяльність того періоду працювала на розмивання національної ідентичності українців та підготовку ґрунту для російської експансії, а його «українськість» зразка 2019 року була виключно політтехнологічною маскою, одягненою задля здобуття абсолютної влади.
19.05.2026 23:50 Відповісти
Треба і Степана Андрійовича Бандеру визволяти! В Німеччині погано охороняють цвинтар! Вже багато разів допустили наругу над могилою і ні хто не покараний!
19.05.2026 23:37 Відповісти
Зеленського запитали: чи Бандера є героєм?



Журналісти "Української правди" https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/9/7254917/ розпиталипрезидента про його ставлення до Степана Бандери.

На пряме запитання Зеленський відповів "у мене не може бути ставлення до таких людей, до таких подій за тих часів", оскільки він тоді не жив.

Стосовно того, чи є Степан Бандера героєм діючий президент розповів "Я виріс на Дніпропетровщині, де нам з самого початку ще за радянських часів казали хто такий Бандера. І він не був другом для України. Потім, коли була уже незалежність України усі піднімали це питання, ми читали, що ми... Він був одним із тих людей, які боролися за незалежність України".

Разом з тим, Президент вважає, "що всі люди, які захищали незалежність України, - є її синами, є її дійсно героями".

Також Зеленський заявив про відсутність спільного розуміння історії українцями: "нема такого, що народ точно зрозумів, ось нас обʼєднують такі сторінки, такі герої, такі люди".

При цьому, він вважає, що "дідам, які воювали з фашистами" треба дати час "зрозуміти, що відбувалось". І одночасно: "Навіщо їх змінювати?".

Під час запису інтерв'ю Зеленський постійно повторює "Бендера" замість "Бандера".

Президента також запитали про історичні постаті, які його захоплюють. Зеленський назвав двох осіб: Леоніда Кравчука та Богдана Хмельницького.

"Я дуже поважно відношусь до Кравчука. Він дав Україні незалежність. Щоб там не було. Багато всього кажуть.

Але хто такий Кравчук сьогодні? Він - перший президент України. Зрозуміло, що люди підтримали на референдумі. Все це зрозуміло. Але…" - сказав Зеленський.

У Богдана Хмельницького діючий президент відмітив "дипломатію, перемовини й хитрість". І при цьому зауважив, що козацький гетьман "щось домовився, комусь продався". І "все це, знаєте, дрібниці, з яких не складається історія України".

19.05.2026 23:46 Відповісти
Ну Зеленьський такий як і більшість наріду- обмежений, із задуреними мізками, не здатний на критичне мислення, не розуміючий хто він і де він.
20.05.2026 00:26 Відповісти
Зеленський син свого народу.
20.05.2026 00:39 Відповісти
метастази московії по всьому світу на жаль , поки нехай буде там після перемоги перепоховаємо в Києві !
19.05.2026 23:51 Відповісти
А тут під час війни могили Бандери, Коновальця будуть у безпеці?
зеЛідор особисто руками буде ловити ракети, якими кацапи можуть бити по могилах українських героїв?
Ху@ло заради цього і "кінжалів" не пожаліє, щоб рашистська пропаганда потім верещала від радості.
20.05.2026 00:24 Відповісти
Зеленський петляє уже пів-року, замовчує злочинну корупцію кабміндічів з банановим та єрмаком, від Українців!! Але Країна, це не московія!
19.05.2026 23:41 Відповісти
Тут підтримую
19.05.2026 23:43 Відповісти
19.05.2026 23:43 Відповісти
А як бути з Мазепою ? Який був похован у Галаці ( на кордоні з Румунією) у церкві яку КГБ знищило після другої світової .
треба щось робити з цією памʼяттю українців . Може архиви спецслужб Румунії можуть надати довідки про це , і ще про виконавців злочину
19.05.2026 23:44 Відповісти
19.05.2026 23:50 Відповісти
За твоєю логікою або Маріуполь визволяти, або Коновальця перепоховати...одночасно сил не вистачить...
19.05.2026 23:57 Відповісти
Та вже не роби вигляд, що не розумієш для чого він це робить, а точніше говорить, саме зараз.
20.05.2026 00:04 Відповісти
Пантеон исторических героев, знаковых личностей давно просился. Но бабло отшибало всё. Вот война и пришла по этому. Давно пора собрать всех апостолов народа в одно место. Но теперь это делать надо только после победы.
19.05.2026 23:58 Відповісти
А що ти вважаєш побєдой України?
20.05.2026 00:05 Відповісти
Він про своюб" пабєду" пише..
20.05.2026 00:28 Відповісти
Якщо такі патріоти чому за аордоном родини я могили мої діди воювали проти гітлера загинули у брянську і берлині то може краще їх перепоховать а не тих що тікали з німцями
20.05.2026 00:10 Відповісти
А хто гірший - Сталін, чи Гітлер?
20.05.2026 00:19 Відповісти
Це дійсно зараз потрібно ?

Чому Зеля цім замається у військовий час ? Бо нічого іншого він не вміє
20.05.2026 00:26 Відповісти
Треба буде, цей малорос відречеться від Лєнки-ополчєнки і навіть від мами Ріми с папой Сашей. Страх втратити владу змете усе
20.05.2026 00:26 Відповісти
Йде війна на знищення України і українців як народу. Стоїть питання чи буде Україна та українці а Оманський знову піариться і відводить увагу від питань виживання Українського народу.
П.С. впевнений цим питанням потрібно займатися після війни. А також росіяни будуть намагаються ці символи знищити ракетами та дронами. росія розуміє базові речі а саме Символи керують людьми і як результат, світом. Тому питання історії та мови там це головне стратегічне питання. Все інше тактика.
20.05.2026 01:28 Відповісти
 
 