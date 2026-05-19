Україна працює над тим, щоб перепоховати на своїй території засновника ОУН Коновальця, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готуються рішення щодо перепоховання першого лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця, чия могила розташована за кордоном.

Про це повідомив президент під час вечірнього звернення, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перепоховання українців

Глава держави розповів, що Київ розпочинає процес повернення героїв, які боролися за незалежність України та були поховані в інших державах.

"Ми маємо можливість і моральний обовʼязок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. (…) Український народ заслуговує на свою історичну пам’ять, і цю справжню пам’ять ми зміцнюємо. Дякуємо всім, хто нам допомагає! Команда Офісу зараз зосереджена, зокрема, на цьому завданні", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прах очільника ОУН Андрія Мельника ексгумували в Люксембурзі - його перепоховають в Україні

Зазначимо, що 30 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який серед іншого передбачає перепоховання борців за незалежність України у XX столітті на НВМК.

Довідково

Євген Коновалець — полковник армії Української Народної Республіки, командир Січових Стрільців, член Стрілецької Ради, командувач Української військової організації, голова Проводу українських націоналістів, перший голова Організації українських націоналістів. Один з ідеологів українського націоналізму.

Коновалець загинув 23 травня 1938 року від руки співробітника радянських спецслужб Павла Судоплатова у нідерландському місті Роттердамі. Там же його і поховали на цвинтарі "Кросвейк".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні запровадили військовий ритуал прощання для захисників, яких суд визнав померлими