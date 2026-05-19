Прах очільника ОУН Андрія Мельника ексгумували в Люксембурзі - його перепоховають в Україні

У Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Подія пройшла за участі українських офіційних представників і супроводжувалася символічними елементами вшанування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник Голови Держкомтелерадіо, чинний голова Організації українських націоналістів Богдан Червак.

"19 травня ц. р. у Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху Голови ОУН полковника Андрія Мельника і його дружини Софії", - написав він.

Як відбулася церемонія

Все відбулося відповідно до церемонії його поховання у 1964 році: троянди, прапор ОУН, молебень, тужливий спів, сльози.

Але цього разу була одна суттєва відмінність: Полковнику найвищу шану віддавала незалежна Україна. На церемонію ексгумації прибули уповноважені представники української влади: Офісу Президента України, МЗС України, Українського інституту національної памʼяті.

"Українська держава, безкомпромісній боротьбі за самостійність якої, він присвятив своє життя віддавала шану великому Полковнику. Безсумнівно, - це історична подія. Україна не тільки повертає своїх героїв, а показує усьому світові, що історична пам’ять, гідність і честь нації для неї стоять на першому місці", - зазначив Червак.

Борис Червак повідомив також, що полковник Андрій Мельник із дружиною вирушили в Україну.

Вічна Слава 🇺🇦🔱🇺🇦
19.05.2026 17:25 Відповісти
🇺🇦
19.05.2026 17:27 Відповісти
19.05.2026 17:30 Відповісти
Бандеру теж треба, бо німці навмисно пускають туди всяку наволоч знущаться. Тіпа там що, камери неможно поставть? А з Мельником шпіллермани з шефірами не озаботяться?
19.05.2026 17:39 Відповісти
Ну почитай про это, например. Британский блогер Грэм Филлипс сорвал украинские флаги с могилы и оставил оскорбительную надпись. Так он еще вежливо поступил. Ключевой вопрос в том, что превентивных мер нет никаких. Прятать камеры в ветвях деревьев или устанавливать персональное видеонаблюдение за одной могилой юридически сложно из-за жестких законов ФРГ о защите конфиденциальности данных (DSGVO). Пожэтому все постфактумом.
19.05.2026 19:52 Відповісти
Слава Українським Героям !!!
19.05.2026 17:59 Відповісти
Хай би там спочивав до тих пір, поки в Україні стане українська влада.
19.05.2026 18:03 Відповісти
Може дух Андрія Мельника цьому й посприяє.
19.05.2026 18:27 Відповісти
А от воно вже й почалося...
19.05.2026 19:26 Відповісти
бред сивой кобылы
19.05.2026 19:22 Відповісти
 
 