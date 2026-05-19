Прах очільника ОУН Андрія Мельника ексгумували в Люксембурзі - його перепоховають в Україні

У Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Подія пройшла за участі українських офіційних представників і супроводжувалася символічними елементами вшанування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник Голови Держкомтелерадіо, чинний голова Організації українських націоналістів Богдан Червак.

"19 травня ц. р. у Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху Голови ОУН полковника Андрія Мельника і його дружини Софії", - написав він.

Як відбулася церемонія

Все відбулося відповідно до церемонії його поховання у 1964 році: троянди, прапор ОУН, молебень, тужливий спів, сльози.

Але цього разу була одна суттєва відмінність: Полковнику найвищу шану віддавала незалежна Україна. На церемонію ексгумації прибули уповноважені представники української влади: Офісу Президента України, МЗС України, Українського інституту національної памʼяті.

"Українська держава, безкомпромісній боротьбі за самостійність якої, він присвятив своє життя віддавала шану великому Полковнику. Безсумнівно, - це історична подія. Україна не тільки повертає своїх героїв, а показує усьому світові, що історична пам’ять, гідність і честь нації для неї стоять на першому місці", - зазначив Червак.

Борис Червак повідомив також, що полковник Андрій Мельник із дружиною вирушили в Україну.

