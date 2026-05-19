Прах главы ОУН Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге - его перезахоронят в Украине

В Люксембурге состоялась церемония эксгумации останков главы Организации украинских националистов Андрея Мельника и его супруги Софии. Мероприятие прошло при участии официальных представителей Украины и сопровождалось символическими элементами почтения памяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Госкомтелерадио, действующий председатель Организации украинских националистов Богдан Червак.

"19 мая с. г. в Люксембурге состоялась церемония эксгумации праха председателя ОУН полковника Андрея Мельника и его жены Софии", - написал он.

Как прошла церемония

Все прошло в соответствии с церемонией его похорон в 1964 году: розы, флаг ОУН, молебен, печальное пение, слезы.

Но на этот раз было одно существенное отличие: полковнику высшую честь оказывала независимая Украина. На церемонию эксгумации прибыли уполномоченные представители украинской власти: Офиса Президента Украины, МИД Украины, Украинского института национальной памяти.

"Украинское государство, бескомпромиссной борьбе за независимость которого он посвятил свою жизнь, отдавало дань уважения великому полковнику. Несомненно, это историческое событие. Украина не только возвращает своих героев, но и показывает всему миру, что историческая память, достоинство и честь нации для нее стоят на первом месте", - отметил Червак.

Борис Червак сообщил также, что полковник Андрей Мельник с женой отправились в Украину.

