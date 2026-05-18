Председателя ОУН Андрея Мельника и его супругу перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища
Кабинет министров Украины принял решение о перезахоронении в Украине останков главы Организации украинских националистов Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение № 460 правительство приняло 15 мая.
Что известно
Речь идет о перезахоронении останков Андрея Мельника – полковника Армии УНР и главы ОУН в 1938-1964 годах – на территории Национального военного мемориального кладбища в Киеве.
Кабмин утвердил план мероприятий и поручил центральным органам исполнительной власти обеспечить его выполнение.
Украинские органы власти должны взаимодействовать с Люксембургом для получения разрешений на эксгумацию останков и их перевозку в Украину.
Что предусматривает решение
Также правительство поручило организовать торжественные мероприятия во время пересечения государственной границы и транспортировки останков по территории Украины.
К мероприятиям планируют привлечь представителей органов власти, военнослужащих и общественность.
В Киеве должны провести церемонию перезахоронения с воинскими почестями на территории Национального военного мемориального кладбища.
Він загинув 5 березня 1950 року в селі Білогорща (нині частина Львова) під час бою з агентами МГБ СРСР у конспіративній квартирі (криївці). Там зараз є музей Шухевича та пам'ятник йому, де регулярно проводять вшанування.
За радянськими даними та спогадами офіцерів МГБ тіло Шухевича після опізнання кремували. Прах розвіяли, ймовірно, над річкою Збруч (лівий берег, навпроти Скали-Подільської).
Не спалені рештки могли скинути в річку. У 2003-2005 роках там встановили символічний хрест і пам'ятний знак.
Радянська влада навмисно приховувала місце поховання, щоб унеможливити вшанування. Пошуки (включаючи розкопки) не дали результатів, і станом на сьогодні місце справжньої могили залишається невідомим.