Председателя ОУН Андрея Мельника и его супругу перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища

Кабинет министров Украины принял решение о перезахоронении в Украине останков главы Организации украинских националистов Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение № 460 правительство приняло 15 мая.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Речь идет о перезахоронении останков Андрея Мельника – полковника Армии УНР и главы ОУН в 1938-1964 годах – на территории Национального военного мемориального кладбища в Киеве.

Кабмин утвердил план мероприятий и поручил центральным органам исполнительной власти обеспечить его выполнение.

Украинские органы власти должны взаимодействовать с Люксембургом для получения разрешений на эксгумацию останков и их перевозку в Украину.

Читайте: 94-летний подпольщик ОУН Игорь Олещук получил награду от ССО: "Тогда нас были тысячи. Теперь миллионы"

Что предусматривает решение

Также правительство поручило организовать торжественные мероприятия во время пересечения государственной границы и транспортировки останков по территории Украины.

К мероприятиям планируют привлечь представителей органов власти, военнослужащих и общественность.

В Киеве должны провести церемонию перезахоронения с воинскими почестями на территории Национального военного мемориального кладбища.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Останки 16 воинов УПА перезахоронили на Львовщине