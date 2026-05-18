РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10594 посетителя онлайн
Новости Похороны на НВМК
1 133 4

Председателя ОУН Андрея Мельника и его супругу перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища

Председателя ОУН Андрея Мельника и его жену перезахоронят на НВМК

Кабинет министров Украины принял решение о перезахоронении в Украине останков главы Организации украинских националистов Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение № 460 правительство приняло 15 мая.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Речь идет о перезахоронении останков Андрея Мельника – полковника Армии УНР и главы ОУН в 1938-1964 годах – на территории Национального военного мемориального кладбища в Киеве.

Кабмин утвердил план мероприятий и поручил центральным органам исполнительной власти обеспечить его выполнение.

Украинские органы власти должны взаимодействовать с Люксембургом для получения разрешений на эксгумацию останков и их перевозку в Украину.

Читайте: 94-летний подпольщик ОУН Игорь Олещук получил награду от ССО: "Тогда нас были тысячи. Теперь миллионы"

Что предусматривает решение

Также правительство поручило организовать торжественные мероприятия во время пересечения государственной границы и транспортировки останков по территории Украины.

К мероприятиям планируют привлечь представителей органов власти, военнослужащих и общественность.

В Киеве должны провести церемонию перезахоронения с воинскими почестями на территории Национального военного мемориального кладбища.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Останки 16 воинов УПА перезахоронили на Львовщине

Автор: 

ОУН (158) перезахоронение (66) Мельник Андрей (240)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна Слава!
показать весь комментарий
18.05.2026 15:09 Ответить
@ Могила Романа Шухевича (псевдо «Тарас Чупринка») досі невідома.
Він загинув 5 березня 1950 року в селі Білогорща (нині частина Львова) під час бою з агентами МГБ СРСР у конспіративній квартирі (криївці). Там зараз є музей Шухевича та пам'ятник йому, де регулярно проводять вшанування.
За радянськими даними та спогадами офіцерів МГБ тіло Шухевича після опізнання кремували. Прах розвіяли, ймовірно, над річкою Збруч (лівий берег, навпроти Скали-Подільської).
Не спалені рештки могли скинути в річку. У 2003-2005 роках там встановили символічний хрест і пам'ятний знак.
Радянська влада навмисно приховувала місце поховання, щоб унеможливити вшанування. Пошуки (включаючи розкопки) не дали результатів, і станом на сьогодні місце справжньої могили залишається невідомим.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:30 Ответить
Так, але не зовсім.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:33 Ответить
Это правильное решение, надо ещё вести переговоры, чтобы предать украинской земле останки Бандеры и Шухевича.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:36 Ответить
 
 