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Останки 16 воинов УПА перезахоронили на Львовщине. ФОТОрепортаж

15 октября в селе Соколивка Буской территориальной громады Золочевского района, перезахоронили найденные останки 16-ти воинов Украинской повстанческой армии. Братскую могилу воинов УПА, которые стали жертвами советского режима, обнаружили специалисты коммунального предприятия Львовского областного совета "Мемориально-поисковый центр "Доля".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Львовского областного совета. 

 По информации исследователей центра "Доля", с места массового захоронения эксгумированы останки 16 человеческих тел, 15 из них мужского пола и 1 тело женщины, все погибли в молодом возрасте. Специалисты предполагают, что тела погибших воинов УПА забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму. Причина их смерти - огнестрельные раны, полученные в бою, а также многочисленные травмы от ударов.

"По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя отряды НКВД с задержанными или ранеными воинами", - рассказал руководитель мемориально-поискового центра "Доля", депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета.

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Чин погребения состоялся в местном храме. Жители общины, священники, представители местной, районной и областной власти молитвой почтили память погибших и торжественным шествием прошли к сельскому кладбищу, где состоялась церемония перезахоронения останков.

Председатель Львовского областного совета Ирина Грымак отметила, что перезахоронение и почтение памяти борцов за свободу Украины символически происходит именно в дни 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

"Сегодня по велению совести и общественным долгом мы собрались здесь в селе Соколивка, чтобы восстановить справедливость и через несколько десятилетий таки склонить головы, отдать должное и по христианской традиции похоронить борцов за свободу Украины. Ведь через УПА прошло более ста тысяч человек, а за поддержку повстанцев карательными органами Советского Союза было репрессировано более полумиллиона человек. Земля Украины устлана телами героев, в казалось бы безнадежной ситуации до последнего вздоха верили и боролись за будущую независимость Украины", - отметила Ирина Грымак.

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Останки 16 воинов УПА перезахоронили на Львовщине 01
Останки 16 воинов УПА перезахоронили на Львовщине 02
Останки 16 воинов УПА перезахоронили на Львовщине 03

УПА (632) перезахоронение (64) Ян Осока (1501) Львовская область (2918)


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Топ комментарии
+33
Слава нескореним українцям! Смерть та вічне забуття ворогам!
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15.10.2021 16:01
+21
Герої не вмирають!
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15.10.2021 16:31
+18
Слава Нації!!!
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15.10.2021 16:41
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Слава нескореним українцям! Смерть та вічне забуття ворогам!
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15.10.2021 16:01 Ответить
Герої не вмирають!
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15.10.2021 16:31 Ответить
Слава Нації!!!
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15.10.2021 16:41 Ответить
Надо меньше показухи и не забывать уже перезахороненных 10 лет назад.
Вчера был на одном кладбище в тернопольской области.
Две братские могилы УПА заброшены и заросли бурьяном.
Даже калину срезали
А могила артистки театра Руська бесида Смалевой вообще в ужасном состоянии и скоро исчезнет.
https://irp.te.ua/wp-content/uploads/2017/07/lyudmyla-petrovycheva.jpg
Мне как-то пофигу братская могила жертв холокоста, которую пару лет назад открывали рядом с фанфарами.
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15.10.2021 16:52 Ответить
Не знаю,може дехто і засудить мене про це,але тільки-но прочитав про перезаховання залишків 16 молодих воїнів УПА,серед яких була і одна дівчина, що були закатовані і вбиті падлюками-НКВСівцями,вірними псами ************* ще більших падл,як на думку спали слова пісні-гімну:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу
Вы отдали все, что могли за него
За жизнь, его честь и свободу.

До речі, то є пісня не кацапських революціонерів, а "сперта",як завжди "зверхнедолюдьми", від англійців,де була написана на смерть генерала Джона Мура.

Нехай душі загиблих воїнів упокояться у Царстві Небеснім, вічна Пам"ять і Слава,Героям,що віддали своє молоде життя за честь і волю України,..
Слава Україні,Героям Слава!


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15.10.2021 16:59 Ответить
Ну, можно было зацитировать песню УСС, тоже спертую.
Ой біжи коню мій, скажи неньці моїй, що лежу я у полі забитий.
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15.10.2021 17:11 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ !!!

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15.10.2021 17:14 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....


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15.10.2021 17:31 Ответить
Героям Слава !
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15.10.2021 18:28 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ! БАТЬКО НАШ БАНДЕРА УКРАЇНО МАТИ! ГЕРОЧМ СЛАВА!
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16.10.2021 10:18 Ответить
🇺🇦❤️⚔️✊🍒🌶🌻🇺🇦❤️⚔️🗡❤️🇺🇦‼️‼️‼️✊✊✊🇺🇦❤️⚔️‼️
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16.10.2021 16:10 Ответить
 
 