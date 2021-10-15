Останки 16 воинов УПА перезахоронили на Львовщине. ФОТОрепортаж

15 октября в селе Соколивка Буской территориальной громады Золочевского района, перезахоронили найденные останки 16-ти воинов Украинской повстанческой армии. Братскую могилу воинов УПА, которые стали жертвами советского режима, обнаружили специалисты коммунального предприятия Львовского областного совета "Мемориально-поисковый центр "Доля".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Львовского областного совета.

По информации исследователей центра "Доля", с места массового захоронения эксгумированы останки 16 человеческих тел, 15 из них мужского пола и 1 тело женщины, все погибли в молодом возрасте. Специалисты предполагают, что тела погибших воинов УПА забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму. Причина их смерти - огнестрельные раны, полученные в бою, а также многочисленные травмы от ударов.

"По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя отряды НКВД с задержанными или ранеными воинами", - рассказал руководитель мемориально-поискового центра "Доля", депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета.

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Чин погребения состоялся в местном храме. Жители общины, священники, представители местной, районной и областной власти молитвой почтили память погибших и торжественным шествием прошли к сельскому кладбищу, где состоялась церемония перезахоронения останков.

Председатель Львовского областного совета Ирина Грымак отметила, что перезахоронение и почтение памяти борцов за свободу Украины символически происходит именно в дни 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

"Сегодня по велению совести и общественным долгом мы собрались здесь в селе Соколивка, чтобы восстановить справедливость и через несколько десятилетий таки склонить головы, отдать должное и по христианской традиции похоронить борцов за свободу Украины. Ведь через УПА прошло более ста тысяч человек, а за поддержку повстанцев карательными органами Советского Союза было репрессировано более полумиллиона человек. Земля Украины устлана телами героев, в казалось бы безнадежной ситуации до последнего вздоха верили и боролись за будущую независимость Украины", - отметила Ирина Грымак.

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