Останки 16 воинов УПА перезахоронили на Львовщине. ФОТОрепортаж
15 октября в селе Соколивка Буской территориальной громады Золочевского района, перезахоронили найденные останки 16-ти воинов Украинской повстанческой армии. Братскую могилу воинов УПА, которые стали жертвами советского режима, обнаружили специалисты коммунального предприятия Львовского областного совета "Мемориально-поисковый центр "Доля".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Львовского областного совета.
По информации исследователей центра "Доля", с места массового захоронения эксгумированы останки 16 человеческих тел, 15 из них мужского пола и 1 тело женщины, все погибли в молодом возрасте. Специалисты предполагают, что тела погибших воинов УПА забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму. Причина их смерти - огнестрельные раны, полученные в бою, а также многочисленные травмы от ударов.
"По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя отряды НКВД с задержанными или ранеными воинами", - рассказал руководитель мемориально-поискового центра "Доля", депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета.
Чин погребения состоялся в местном храме. Жители общины, священники, представители местной, районной и областной власти молитвой почтили память погибших и торжественным шествием прошли к сельскому кладбищу, где состоялась церемония перезахоронения останков.
Председатель Львовского областного совета Ирина Грымак отметила, что перезахоронение и почтение памяти борцов за свободу Украины символически происходит именно в дни 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.
"Сегодня по велению совести и общественным долгом мы собрались здесь в селе Соколивка, чтобы восстановить справедливость и через несколько десятилетий таки склонить головы, отдать должное и по христианской традиции похоронить борцов за свободу Украины. Ведь через УПА прошло более ста тысяч человек, а за поддержку повстанцев карательными органами Советского Союза было репрессировано более полумиллиона человек. Земля Украины устлана телами героев, в казалось бы безнадежной ситуации до последнего вздоха верили и боролись за будущую независимость Украины", - отметила Ирина Грымак.
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Вчера был на одном кладбище в тернопольской области.
Две братские могилы УПА заброшены и заросли бурьяном.
Даже калину срезали
А могила артистки театра Руська бесида Смалевой вообще в ужасном состоянии и скоро исчезнет.
https://irp.te.ua/wp-content/uploads/2017/07/lyudmyla-petrovycheva.jpg
Мне как-то пофигу братская могила жертв холокоста, которую пару лет назад открывали рядом с фанфарами.
Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу
Вы отдали все, что могли за него
За жизнь, его честь и свободу.
До речі, то є пісня не кацапських революціонерів, а "сперта",як завжди "зверхнедолюдьми", від англійців,де була написана на смерть генерала Джона Мура.
Нехай душі загиблих воїнів упокояться у Царстві Небеснім, вічна Пам"ять і Слава,Героям,що віддали своє молоде життя за честь і волю України,..
Слава Україні,Героям Слава!
Ой біжи коню мій, скажи неньці моїй, що лежу я у полі забитий.