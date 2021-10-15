Останки 16 воїнів УПА перепоховали на Львівщині. ФОТОрепортаж

15 жовтня в селі Соколівка Буської територіальної громади Золочівського району, перепоховали знайдені останки 16-ти воїнів Української повстанської армії. Братську могилу воїнів УПА, які стали жертвами радянського режиму, виявили фахівці комунального підприємства Львівської обласної ради "Меморіально-пошуковий центр "Доля".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Львівської обласної ради.

За інформацією дослідників центру "Доля", з місця масового поховання ексгумовано рештки 16 людських тіл, 15 з них чоловічої статі та 1 тіло жінки, усі загинули у молодому віці. Фахівці припускають, що тіла загиблих воїнів УПА забрали з поля бою і хаотично скинули до ями. Причина їхньої смерті - вогнепальні рани, зазнані в бою, а також численні травми від ударів.

"За результатами антропологічних досліджень можна дійти висновку, що удари завдавали у голову й обличчя тупим предметом або прикладом гвинтівки. Як правило, таким чином поводилися загони НКВС із затриманими або пораненими воїнами", - розповів керівник меморіально-пошукового центру "Доля", депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета.

Також дивіться: Останки трьох воїнів УПА перепоховали з військовими почестями на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

Чин похорону відбувся у місцевому храмі. Мешканці громади, священники, представники місцевої, районної та обласної влади молитвою вшанували пам’ять загиблих та урочистою ходою пройшли до сільського кладовища, де відбулася церемонія перепоховання останків.

Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак зауважила, що перепоховання і вшанування пам’яті борців за волю України символічно відбувається саме у дні відзначення 79-ї річниці створення Української повстанської армії.

"Сьогодні за велінням совісті та громадським обов’язком ми зібралися тут у селі Соколівка, щоб відновити справедливість і через кілька десятиліть таки схилити голови, віддати належну шану та за християнською традицією поховати борців за волю України. Адже через УПА пройшло понад сто тисяч осіб, а за підтримку повстанців каральними органами радянського союзу було репресовано понад півмільйона людей. Земля України встелена тілами героїв, які у здавалося б безнадійній ситуації до останнього подиху вірили та боролися за майбутню незалежність України", - наголосила Ірина Гримак.

Також дивіться: З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





