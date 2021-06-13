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С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии "Галичина" Орестом Васкулом простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 13 июня, в 12.00 в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве началась церемония прощания с Орестом Петровичем Васкулом (Гранит), председателем Киевского краевого Братства ветеранов ОУН-УПА, многолетним членом Главного Провода ОУН (б), бывшим председателем полевого Провода ОУН (б) в Украине, многолетним политическим заключенным, участником национально-освободительного движения, политическим и общественным деятелем, который умер 8 июня на 94-м году жизни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После прощания будет организован транспорт до кладбища села Ясногородка, где состоится чин погребения.

С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 01
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 02
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 03
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 04
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 05
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 06
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 07
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 08
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 09
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 10
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 11
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 12
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 13
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 14
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 15
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 16
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 17
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 18
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 19
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 20
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 21
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 22
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 23
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 24
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 25
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 26
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 27
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 28
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 29
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 30
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 31
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 32
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 33
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 34
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 35
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 36
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 37
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 38
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 39
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 40
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 41
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 42
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 43
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 44
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 45
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 46
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 47
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 48
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 49
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 50
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 51
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 52
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 53
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 54
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 55
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 56
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 57
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 58
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 59
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 60
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 61
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 62
С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии Галичина Орестом Васкулом простились в Киеве 63

Как сообщалось ранее, 8 июня умер ветеран дивизии "Галичина", участник вооруженного подполья ОУН Орест Васкул.

Васкул Орест Петрович (род. 28 мая 1928, с. Серафинцы, Городенковский район) - председатель Киевского краевого братства ОУН-УПА, политзаключенный, украинский политический, общественный деятель. Участник национально-освободительного движения, награжден орденом "За заслуги" III степени. В 1943 году добровольно записался в дивизию "Галичина". Воевал в рядах дивизии СС "Галичина", под Бродами был контужен, попал в советский плен, сослан в Башкирскую АССР. Отсюда бежал, в 1947 году арестован снова, приговорен к 25 годам лагерей, 5 годам лишения прав. Большую часть просидел в бараках усиленного режима. Согласно решению Президиума Верховного Совета СССР освобожден 25 июня 1956. С 1968 года проживал в селе Ясногородка Киевской области.

ФОТО и ВИДЕО: Олег Богачук 

Автор: 

ветераны (1107) ОУН (154) ОУН-УПА (269) похороны (1528) СС Галичина (56) УПА (629) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+32
Скільки страждань ще нашому брату передбачено? І за що... За те, що хочем жити в своїй хаті і по своїм звичаям. І щоб ніякий маскаль нам не заважав. Слава нації, смерть москалям!
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13.06.2021 14:50
+25
Слава Герою Оресту Васкулу, який боровся за незалежність України!
Вічна Пам'ять!!!
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13.06.2021 15:08
+22
Теперь нужно пойти почитать всяких портновбужанских и получить удовольствие от их истерии. Слава Герою! Вечная память!
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13.06.2021 15:05
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Скільки страждань ще нашому брату передбачено? І за що... За те, що хочем жити в своїй хаті і по своїм звичаям. І щоб ніякий маскаль нам не заважав. Слава нації, смерть москалям!
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13.06.2021 14:50 Ответить
Теперь нужно пойти почитать всяких портновбужанских и получить удовольствие от их истерии. Слава Герою! Вечная память!
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13.06.2021 15:05 Ответить
Прощавай, брате.
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13.06.2021 15:06 Ответить
Слава Герою Оресту Васкулу, який боровся за незалежність України!
Вічна Пам'ять!!!
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13.06.2021 15:08 Ответить
Ось завиють жидокацапи, фашиста хоронили з почестями і славою!
Аж піна червона капатиме із пащ!
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13.06.2021 15:11 Ответить
Це були люди сильні духом і кріпкі тілом. Боротьба за Вільну Україну було в таких людей непохитною і справжньою
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13.06.2021 15:12 Ответить
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві - Цензор.НЕТ 2482.
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13.06.2021 15:12 Ответить
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві - Цензор.НЕТ 561
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13.06.2021 15:22 Ответить
Скоти козломорді, ви б хоч Вікіпкдію відкрили та ознайомились, що то таке СС.
1. СС - Захисні загони Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Тобто, лише члени партії були есесівцями. А дивізія Галичина - армійське з`єднання і ніякого відношення до СС, її діяльності, а тим більше злочинів НЕ МАЛА. І на ніякому ньюрбергському процесі її вояків в ніяких злочинах, а тим більше, вояків УПА ніхто не звинувачував.
2. Чому люди ДОБРОВІЛЬНО записувались в дивізію? А щоб захистити свої сім`ї і свою землю від червоної нечисті, яка була в стократ страшнішою за то саме СС. Він розказати про злочини червоного режиму? Не чули, не маєте тями? Йшли і брали в руки зброю щоб ваших предків виродків зупинити! Гинули, але боронили! А тому вони герої, а ваші дєдиваєвалі і їх нащадки прокляті на віки виродки.
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13.06.2021 15:32 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві - Цензор.НЕТ 1474
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13.06.2021 15:59 Ответить
Kagda ruskij besitsa , znachit process pravilnij . Nashi lesnije bratja tozhe harasho kramsali krasnuju nechistj !
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13.06.2021 16:20 Ответить
Земля пухом Герою!
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13.06.2021 16:26 Ответить
Так а хто наближав Великий день відновлення державності суверенітету Української держави, при цьому вмираючи десятками тисяч мужньо борючись до останньої краплі своєї крові з проклятими окупантами української землі кремлівськими комуно-фашистами ката сталіна i фашистами кривавого гітлера ... Може цими героями були продажні українські комуняки нi ніяк, бо вони були яничарами зрадниками, холуями у кремлівських комунофашистiв. Так як i москалi та нiмцi які були лютими ворогами свободи і суверенітету, незалежності Української держави. Виходить що тільки українські націоналісти патріоти ОУН - УПА вони до останнього мужньо боролися за свою рідну незалежну соборну Українську державу. Так кого тодi звеличувати, любити українському народові. Звичайно що всіх українських патріотів і в першу чергу націоналістам ОУН - УПА. А москалям не варто торкатися своїми брудними руками до святого для мільйонiв українців iх героїв воїнів ОУН -УПА, а займатися своїми національними героями, і які до того були лютими кривавими ворогами українському народу. Виходить що учасниками боротьби за незалежність України а саме проти виключно всіх всіх які тоді були окупантів і ворогів України були тільки відважні і непохитні воїні УПА.
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13.06.2021 16:46 Ответить
Слава Богу за патріотів України
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13.06.2021 16:47 Ответить
Світла пам'ять патріоту Украіни 😪😪😪
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13.06.2021 17:44 Ответить
Пусть посмотрят на это прощание братаны северные, конечно покажут, и конечно под иным взглядом и коментами. Но главное нам не мнение тамошних---пусть посмотрят. Мы помним всё!
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13.06.2021 17:50 Ответить
Достойно проводили в последний путь верного сына и патриота Украины: вечная память воину Оресту Васкулу.
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06.07.2021 02:49 Ответить
Царство Небесне Герою!
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13.06.2021 20:01 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві - Цензор.НЕТ 5559
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві - Цензор.НЕТ 3400
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13.06.2021 20:04 Ответить
Квакаешь из Европы? Едь в родные мокшанские болота, дебил!
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13.06.2021 21:29 Ответить
Финляндия тоже болота, но я сомневаюсь что он оттуда пишет: там тоже чтят борцов с совковой агрессией в зимней войне и войне продолжении, и согласно этому дебилу тоже «нацизм на уровне государства».
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13.06.2021 22:03 Ответить
Лаптєноге, та ще й з Європи. Гєйропєєц козломордий.
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13.06.2021 21:53 Ответить
Царство Небесне герою!
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13.06.2021 20:38 Ответить
Вічна пам'ять! І хай вояк спочиває з миром.
Дуже здивувало, що наш Найвеличніший і Сонцесяйний відправив на похорон свою Почесну варту. Цілий день чекав реакції Лаптєстану. Напевно, до них дійде аж в понеділок. Воно й не дивно - козломорді ще не відійшли після форми нашої збірної.
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13.06.2021 21:27 Ответить
Слава Герою!! Україні Слава!
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13.06.2021 23:11 Ответить
Герої не вмирають
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14.06.2021 09:34 Ответить
як він успів ?, 14 дивізія Галіція і УПА -були смертельними ворогами?
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14.06.2021 09:44 Ответить
У Дивізії Галичина і УПА був один смертельний ворог - росія. В УПА воювали, за різними оцінками, від 1,5 до 3 тис. колишніх вояків Дивізії.
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14.06.2021 13:46 Ответить
Кстати, всем ватникам, войска СС, к которьім относилась и дивизия "Галичина" на НП не бьіли признаньі "преступньіми организациями" в отличии от организации"СС", в которую принимали только немцев - чистокровньіх арийцев.
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14.06.2021 11:47 Ответить
Слава Герою та світла пам'ять!😢🇺🇦
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14.06.2021 16:47 Ответить
Подвиги і операції УПА треба докладно викладати в підручники історії України всіх класів
Український супротив радянської імперії зруйнував ії. Слава героям.
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14.06.2021 19:15 Ответить
 
 