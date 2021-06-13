С умершим ветераном ОУН-УПА и дивизии "Галичина" Орестом Васкулом простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 13 июня, в 12.00 в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве началась церемония прощания с Орестом Петровичем Васкулом (Гранит), председателем Киевского краевого Братства ветеранов ОУН-УПА, многолетним членом Главного Провода ОУН (б), бывшим председателем полевого Провода ОУН (б) в Украине, многолетним политическим заключенным, участником национально-освободительного движения, политическим и общественным деятелем, который умер 8 июня на 94-м году жизни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После прощания будет организован транспорт до кладбища села Ясногородка, где состоится чин погребения.































































































































Как сообщалось ранее, 8 июня умер ветеран дивизии "Галичина", участник вооруженного подполья ОУН Орест Васкул.

Васкул Орест Петрович (род. 28 мая 1928, с. Серафинцы, Городенковский район) - председатель Киевского краевого братства ОУН-УПА, политзаключенный, украинский политический, общественный деятель. Участник национально-освободительного движения, награжден орденом "За заслуги" III степени. В 1943 году добровольно записался в дивизию "Галичина". Воевал в рядах дивизии СС "Галичина", под Бродами был контужен, попал в советский плен, сослан в Башкирскую АССР. Отсюда бежал, в 1947 году арестован снова, приговорен к 25 годам лагерей, 5 годам лишения прав. Большую часть просидел в бараках усиленного режима. Согласно решению Президиума Верховного Совета СССР освобожден 25 июня 1956. С 1968 года проживал в селе Ясногородка Киевской области.

ФОТО и ВИДЕО: Олег Богачук