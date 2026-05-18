УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9274 відвідувача онлайн
Новини Поховання на НВМК
2 465 6

Голову ОУН Андрія Мельника та його дружину перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища

Голову ОУН Андрія Мельника та його дружину перепоховають на НВМК

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перепоховання в Україні останків голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження № 460 уряд ухвалив 15 травня.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо

Йдеться про перепоховання останків Андрія Мельника – полковника Армії УНР та голови ОУН у 1938–1964 роках – на території Національного військового меморіального кладовища у Києві.

Кабмін затвердив план заходів та доручив центральним органам виконавчої влади забезпечити його виконання.

Українські органи влади мають взаємодіяти з Люксембургом для отримання дозволів на ексгумацію останків та їх перевезення до України.

Читайте: 94-річний підпільник ОУН Ігор Олещук отримав нагороду від ССО: "Тоді нас було тисячі. Тепер мільйони"

Що передбачає рішення

Також уряд доручив організувати урочисті заходи під час перетину державного кордону та транспортування останків територією України.

До заходів планують залучити представників органів влади, військовослужбовців та громадськість.

У Києві мають провести церемонію перепоховання з військовими почестями на території Національного військового меморіального кладовища.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Останки 16 воїнів УПА перепоховали на Львівщині

ОУН (51) перепоховання (50) Мельник Андрій (245)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна Слава!
показати весь коментар
18.05.2026 15:09 Відповісти
@ Могила Романа Шухевича (псевдо «Тарас Чупринка») досі невідома.
Він загинув 5 березня 1950 року в селі Білогорща (нині частина Львова) під час бою з агентами МГБ СРСР у конспіративній квартирі (криївці). Там зараз є музей Шухевича та пам'ятник йому, де регулярно проводять вшанування.
За радянськими даними та спогадами офіцерів МГБ тіло Шухевича після опізнання кремували. Прах розвіяли, ймовірно, над річкою Збруч (лівий берег, навпроти Скали-Подільської).
Не спалені рештки могли скинути в річку. У 2003-2005 роках там встановили символічний хрест і пам'ятний знак.
Радянська влада навмисно приховувала місце поховання, щоб унеможливити вшанування. Пошуки (включаючи розкопки) не дали результатів, і станом на сьогодні місце справжньої могили залишається невідомим.
показати весь коментар
18.05.2026 15:30 Відповісти
Так, але не зовсім.
показати весь коментар
18.05.2026 15:33 Відповісти
Якщо це правда, то кацапи самі того не розуміючи зробили неймовірне...спалили тіло полеглого воїна, що є воїнським ритуалом, ритуал провели на кордоні Сходу і Заходу України...тепер його дух об'єднує і Схід і Захід
показати весь коментар
18.05.2026 18:17 Відповісти
Это правильное решение, надо ещё вести переговоры, чтобы предать украинской земле останки Бандеры и Шухевича.
показати весь коментар
18.05.2026 15:36 Відповісти
Добре...
показати весь коментар
18.05.2026 18:12 Відповісти
 
 