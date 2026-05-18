Голову ОУН Андрія Мельника та його дружину перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перепоховання в Україні останків голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження № 460 уряд ухвалив 15 травня.
Що відомо
Йдеться про перепоховання останків Андрія Мельника – полковника Армії УНР та голови ОУН у 1938–1964 роках – на території Національного військового меморіального кладовища у Києві.
Кабмін затвердив план заходів та доручив центральним органам виконавчої влади забезпечити його виконання.
Українські органи влади мають взаємодіяти з Люксембургом для отримання дозволів на ексгумацію останків та їх перевезення до України.
Що передбачає рішення
Також уряд доручив організувати урочисті заходи під час перетину державного кордону та транспортування останків територією України.
До заходів планують залучити представників органів влади, військовослужбовців та громадськість.
У Києві мають провести церемонію перепоховання з військовими почестями на території Національного військового меморіального кладовища.
Він загинув 5 березня 1950 року в селі Білогорща (нині частина Львова) під час бою з агентами МГБ СРСР у конспіративній квартирі (криївці). Там зараз є музей Шухевича та пам'ятник йому, де регулярно проводять вшанування.
За радянськими даними та спогадами офіцерів МГБ тіло Шухевича після опізнання кремували. Прах розвіяли, ймовірно, над річкою Збруч (лівий берег, навпроти Скали-Подільської).
Не спалені рештки могли скинути в річку. У 2003-2005 роках там встановили символічний хрест і пам'ятний знак.
Радянська влада навмисно приховувала місце поховання, щоб унеможливити вшанування. Пошуки (включаючи розкопки) не дали результатів, і станом на сьогодні місце справжньої могили залишається невідомим.