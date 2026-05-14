В Украине ввели военный ритуал прощания для защитников, которых суд признал умершими

Верховная Рада приняла закон о введении военного прощального ритуала для защитников Украины, которых суд признал умершими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №15029 поддержали 273 народных депутата.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Речь идет о военных, чьи тела не удалось похоронить.

Что предусматривает закон

Документ вводит процедуру оказания воинских почестей у кенотафа - памятного знака на месте без захоронения.

Для проведения церемонии будет сформирован специальный почетный караул.

В него будут входить руководитель почетного караула, трубач, барабанщик или военный оркестр, прощальная команда, салютная команда и знаменосцы.

Законом также определен порядок проведения церемонии и размещения участников ритуала.

Читайте: На военном кладбище будут устанавливать кенотафы для пропавших без вести защитников

Кто будет принимать решение

Решение о проведении церемонии смогут принимать родственники погибшего или лица, устанавливающие кенотаф.

Если близких нет, решение будет принимать начальник гарнизона, руководитель ТЦК или глава местной администрации.

Организацию ритуала возложат на начальника гарнизона или руководителя ТЦК.

Для погибших полицейских расходы на проведение церемонии будут покрываться из бюджета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о военных кладбищах