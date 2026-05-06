Зеленский подписал закон о военных кладбищах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок создания и функционирования военных кладбищ, а также правила почетного захоронения защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

Документ системно регулирует вопросы увековечения памяти погибших и умерших лиц, защищавших государство, а также устанавливает четкие правила использования земель под такие объекты.

"Закон формирует единые подходы к созданию военных кладбищ и гарантирует должное почтение защитникам Украины", — отмечается в пояснении к документу.

Новые правила для военных кладбищ и мемориалов

Закон предусматривает возможность создания Национального военного мемориального кладбища и сети региональных мемориальных кладбищ. Для этого разрешается использовать земли государственной собственности.

В то же время определены четкие ограничения. Запрещено размещать такие объекты на территориях природно-заповедного фонда общегосударственного значения, землях водного фонда и в пределах жилой застройки.

Документ также уточняет ключевые термины. В частности, законодательно закреплены понятия военного кладбища, мемориального кладбища, исторического военного захоронения и сектора военных захоронений.

Отдельно отмечается, что региональные мемориальные кладбища станут частью единой системы национального уровня.

Кто имеет право на почетное захоронение и как это финансируется

Закон определяет перечень лиц, которых могут хоронить с воинскими почестями. В него входят военнослужащие сектора безопасности и обороны, полицейские, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также награжденные государственными знаками отличия и участники международных миротворческих миссий.

В то же время установлены ограничения. Почетное захоронение не предусмотрено для лиц с непогашенной судимостью за умышленные преступления.

Порядок организации захоронений и правила увековечения памяти будет определять правительство. В сложных или отдельных случаях решение будет принимать специальная комиссия.

Финансирование захоронений будет осуществляться за счет государственного бюджета, а в отдельных случаях — местных бюджетов. Все захоронения и перезахоронения будут подлежать обязательной регистрации, в частности в электронной форме.

Также документ закрепляет, что военные мемориальные кладбища остаются в государственной собственности и не могут передаваться в аренду или приватизироваться.

30 апреля Верховная Рада приняла закон о местах захоронения погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

