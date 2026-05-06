РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн
Новости Национальное военное мемориальное кладбище
1 709 21

Зеленский подписал закон о военных кладбищах

Утвержден порядок создания военных мемориальных кладбищ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок создания и функционирования военных кладбищ, а также правила почетного захоронения защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Документ системно регулирует вопросы увековечения памяти погибших и умерших лиц, защищавших государство, а также устанавливает четкие правила использования земель под такие объекты.

"Закон формирует единые подходы к созданию военных кладбищ и гарантирует должное почтение защитникам Украины", — отмечается в пояснении к документу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ирпене раскрыли растрату более 2,8 млн грн на мемориале защитникам: объявлено о подозрениях

Новые правила для военных кладбищ и мемориалов

Закон предусматривает возможность создания Национального военного мемориального кладбища и сети региональных мемориальных кладбищ. Для этого разрешается использовать земли государственной собственности.

В то же время определены четкие ограничения. Запрещено размещать такие объекты на территориях природно-заповедного фонда общегосударственного значения, землях водного фонда и в пределах жилой застройки.

Документ также уточняет ключевые термины. В частности, законодательно закреплены понятия военного кладбища, мемориального кладбища, исторического военного захоронения и сектора военных захоронений.

Отдельно отмечается, что региональные мемориальные кладбища станут частью единой системы национального уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 2 августа (обновлено)

Кто имеет право на почетное захоронение и как это финансируется

Закон определяет перечень лиц, которых могут хоронить с воинскими почестями. В него входят военнослужащие сектора безопасности и обороны, полицейские, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также награжденные государственными знаками отличия и участники международных миротворческих миссий.

В то же время установлены ограничения. Почетное захоронение не предусмотрено для лиц с непогашенной судимостью за умышленные преступления.

Порядок организации захоронений и правила увековечения памяти будет определять правительство. В сложных или отдельных случаях решение будет принимать специальная комиссия.

Финансирование захоронений будет осуществляться за счет государственного бюджета, а в отдельных случаях — местных бюджетов. Все захоронения и перезахоронения будут подлежать обязательной регистрации, в частности в электронной форме.

Также документ закрепляет, что военные мемориальные кладбища остаются в государственной собственности и не могут передаваться в аренду или приватизироваться.

  • 30 апреля Верховная Рада приняла закон о местах захоронения погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные жители блокируют строительство военного кладбища в Сумской области

Автор: 

ВР (28773) захоронения (246) кладбище (295) мемориал (160)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А де судова реформа, де боротьба з корупцією ?
Бо ішак туповат, не може знайти порядних та досвідчених людей які б це робили.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:28 Ответить
+6
українцям -кладовище, жидам-влада.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:33 Ответить
+5
Отак - українцям цвирнтарі, евреям антісемітськи закона - не дай хто небудь скажуть шо всі друзі та партнери по бізнесу евреї та ще шо вони крадуть у ЗСУ і це призводить до смертей українців. А шож, більше 50 % підтримують саме такий збіг обставин. Кончена країна.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про иванова в законе есть?
показать весь комментарий
06.05.2026 18:27 Ответить
про пєтрова - он там работал

.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:17 Ответить
А де судова реформа, де боротьба з корупцією ?
Бо ішак туповат, не може знайти порядних та досвідчених людей які б це робили.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:28 Ответить
Що ми, українці , вимагаємо , то те і маємо. Ви бачили , щоб жінки військових з картонками вимагали щось , тієї ж демобілізації ,чи підвищення грошового забезпечення ,чи якоїсь звітності від місцевих феодалів , а вони ж зобов'язані звітувати. Ми, українці , самі винні , що стали знову рабами . Ми живемо без свого національного бачення своєї держави, а тих , хто його мав , своєчасно не підтримували ,їх знищували , і так всі роки незалежності. Тому нами і маніпулюють,і керують нащадки , а більшість з них , євреї , або московити, НКВД -КГБ -ФСБ, парт-номенклатури КПСС-КПУ, червоних директорів та злочинного світу.. Скільки дурнів ведуться то на Порошенка,то на Тимошенко, то на регіоналів , то на Пінчука -Вакарчука , аби тільки не свій українець, а свого, так лайном обливаємо , що вони вже і самі не хочуть і рипатись. Святих нема , але ж є освічені розумні і системно досвідчені державники і серед наших,а толку ніякого. У нас не створені місцеві органи влади по європейському зразку , маємо феодальну вертикаль власників на місцях , яка не є публічною , а тому вони і не сплачують податок на місцях і все переводять за кордон , використовуючи украдені національні активи. А місцеві військові ,навіть ,вже кусок землі не можуть отримати , якщо ще є кому. Дожились. Євреї скуповують цілі села і міста разом з річками ,озерами , тепер українець і на рибалку не може безкоштовно сходити на ,начебто , своїй - чужій землі. Винні ми самі , бо не читали , не слідкували за прийняттям законів , обирали по приколу , або за копійчані хабарі , а євреї вчились юридичних, економічних наук та язиком ляпати на гуманітарних напрямках , до речі , і мови вивчали любі. А українці не всі свою знають, та ще цим і хвастаються від недалекого розуму . Євреї захватили Медіа , правосуддя , банки , а решта можна крутити як вони захочуть. Українці весь цей час між собою сварились всі ці роки на радість нашим ворогам, от і маємо те , що маємо. Історія минулого століття повторюється один до одного. На себе у дзеркало нам потрібно було частіше дивитись ,щоб не наступати на старі історичні граблі , але ж всерівно наступили .
показать весь комментарий
06.05.2026 20:19 Ответить
Коли вже люди порозумнішають і замінять кладовища на кремацію?
показать весь комментарий
06.05.2026 18:31 Ответить
Кладовища , це є доказом нашої присутності на цій землі .Якщо кремацію робити , то вже і слідів не залишиться, що дуже вигідно новим власникам земель, але все у світі змінюється , можливо наші нащадки , яких по світу ще вистачає , згадають про своїх пращурів на цій Землі, як це зробили євреї.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:27 Ответить
українцям -кладовище, жидам-влада.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:33 Ответить
Йому там місця нема! Він же чотириразовий ухилянт, а боягузам місце не на кладовищі, а біля параші...
показать весь комментарий
06.05.2026 18:36 Ответить
Працює, бідолашний, ніколи йому відпочити , бо конче необхідно вирішити ситуацію з військовими цвинтарями , якіх стає все більше!

І що б ті пересічні мали б з тими військовими цвинтарями, якби на другий термін лишився паскудний Папєрєднік ... навіть не уявляю!

Правда за Папєрєдніка тих військових цвинтарів майже не було , а ті що були - здавалися якимись зовсім малими в порівнянні з тими, що має Ненька за Послідовника, але то таке ...

Все одно пересічні73% дуже пишаються діяльністю Послідовника ... навіть ті пишаються, що вже 4 роки як худко чкурнули з Неньки до Європи по БЕЗВІЗУ клятого Папєрєдніка!

В такі дивні часи живемо!
показать весь комментарий
06.05.2026 18:40 Ответить
і замість законів про протидії корупції отримуйте про антисимітизм в країні де українці обрали єврея до влади...
якийсь сюр...
показать весь комментарий
06.05.2026 18:48 Ответить
Пане, та цей "єврей" , якби раніше з папоюСашею та мамоюРимою емігрував до Ізраїлю відкосив би й від служби в ЦАХАЛЬ!
показать весь комментарий
06.05.2026 19:19 Ответить
Зеля тупий, він не зробив ні одну реформу.
Він може робити прості речі , з кімось зустритись, записати відосик, не щоь більше він не здатен.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:49 Ответить
Отак - українцям цвирнтарі, евреям антісемітськи закона - не дай хто небудь скажуть шо всі друзі та партнери по бізнесу евреї та ще шо вони крадуть у ЗСУ і це призводить до смертей українців. А шож, більше 50 % підтримують саме такий збіг обставин. Кончена країна.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:59 Ответить
А хто його обрав - українці.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:02 Ответить
Щоб ні в кого не було сумнівів, що "плем'я" любить нас-гоїв, то прочитайте
скандальний вірш Й. Бродского "Прощевайте, хохлы!"
На Независимость Украины

Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
время покажет - кузькину мать, руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.

То не зелено-квитный, траченый изотопом,
- жовто-блакитный реет над Конотопом,
скроенный из холста: знать, припасла Канада -
даром, что без креста: но хохлам не надо.

Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.

Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре

стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?

Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой.

Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам - подавись мы жмыхом и потолком - не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.

Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом!
Вас родила земля: грунт, чернозем с подзолом.
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Эта земля не дает вам, кавунам, покоя.

Ой-да левада-степь, краля, баштан, вареник.
Больше, поди, теряли: больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,
Нет на нее указа ждать до другого раза.

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:08 Ответить
видається що це неоковирне матюкливе паскудство начебто брудний фейк, наклеп на Нобелєвського лауреата з літератури.
ну не між же ось таке написати цілий видатний поет !!! і Нобелівський лауреат

ан нєт ! таки щира правда ! ось що каже ШІ:
Стихотворение было написано в 1991-1992 годах. Оно стало эмоциональной реакцией поэта на распад СССР и провозглашение Украиной независимости.

ні буя сєбє рєакція інтєлєгєнтного чєловєка.
це ж як треба було ненавидіти українців (та й всіх інших нацменів) "посконному єврею кацапському шовіністу" щоб таку мерзоту накатати

.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:32 Ответить
Можете даже "полюбуватися" відео, в котрому йося "самозабвєнно" гидить Україну та українців, читаючи свій пасувіль:
https://youtu.be/D1MHErftZp4?si=zL18lxAroR6alMYE
Бродский "На независимость Украины" (авторское исполнение). АВТОРСЬКЕ ВИКОНАННЯ, БЛД!!!!
показать весь комментарий
06.05.2026 19:56 Ответить
А потім цю мерзенну писанину підхватили даунбасівські колаборанти і вона стала для них чуть не гімном в "іхнєй борьбє". Читає бородай! Там ще є ціла купа кацапських та колаборантських декламаторів цього лайна:
https://youtu.be/hwLGanZJ95w?si=1x4CNfl-ZDIPd_B0
И.БРОДСКИЙ. НА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ. 1991 г.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:02 Ответить
А цей ублюдок взагалі знав шо раіса-рсфср перша оголосила про вихід із сируктур ссср, чим Де_Факто обнулила "саюз под машиной лєжит нжрушимий"...
показать весь комментарий
06.05.2026 21:46 Ответить
Ублюдок одним словом
показать весь комментарий
06.05.2026 21:44 Ответить
 
 