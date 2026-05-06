Зеленский подписал закон о военных кладбищах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок создания и функционирования военных кладбищ, а также правила почетного захоронения защитников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.
Документ системно регулирует вопросы увековечения памяти погибших и умерших лиц, защищавших государство, а также устанавливает четкие правила использования земель под такие объекты.
"Закон формирует единые подходы к созданию военных кладбищ и гарантирует должное почтение защитникам Украины", — отмечается в пояснении к документу.
Новые правила для военных кладбищ и мемориалов
Закон предусматривает возможность создания Национального военного мемориального кладбища и сети региональных мемориальных кладбищ. Для этого разрешается использовать земли государственной собственности.
В то же время определены четкие ограничения. Запрещено размещать такие объекты на территориях природно-заповедного фонда общегосударственного значения, землях водного фонда и в пределах жилой застройки.
Документ также уточняет ключевые термины. В частности, законодательно закреплены понятия военного кладбища, мемориального кладбища, исторического военного захоронения и сектора военных захоронений.
Отдельно отмечается, что региональные мемориальные кладбища станут частью единой системы национального уровня.
Кто имеет право на почетное захоронение и как это финансируется
Закон определяет перечень лиц, которых могут хоронить с воинскими почестями. В него входят военнослужащие сектора безопасности и обороны, полицейские, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также награжденные государственными знаками отличия и участники международных миротворческих миссий.
В то же время установлены ограничения. Почетное захоронение не предусмотрено для лиц с непогашенной судимостью за умышленные преступления.
Порядок организации захоронений и правила увековечения памяти будет определять правительство. В сложных или отдельных случаях решение будет принимать специальная комиссия.
Финансирование захоронений будет осуществляться за счет государственного бюджета, а в отдельных случаях — местных бюджетов. Все захоронения и перезахоронения будут подлежать обязательной регистрации, в частности в электронной форме.
Также документ закрепляет, что военные мемориальные кладбища остаются в государственной собственности и не могут передаваться в аренду или приватизироваться.
- 30 апреля Верховная Рада приняла закон о местах захоронения погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Бо ішак туповат, не може знайти порядних та досвідчених людей які б це робили.
І що б ті пересічні мали б з тими військовими цвинтарями, якби на другий термін лишився паскудний Папєрєднік ... навіть не уявляю!
Правда за Папєрєдніка тих військових цвинтарів майже не було , а ті що були - здавалися якимись зовсім малими в порівнянні з тими, що має Ненька за Послідовника, але то таке ...
Все одно пересічні73% дуже пишаються діяльністю Послідовника ... навіть ті пишаються, що вже 4 роки як худко чкурнули з Неньки до Європи по БЕЗВІЗУ клятого Папєрєдніка!
В такі дивні часи живемо!
якийсь сюр...
Він може робити прості речі , з кімось зустритись, записати відосик, не щоь більше він не здатен.
скандальний вірш Й. Бродского "Прощевайте, хохлы!"
На Независимость Украины
Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
время покажет - кузькину мать, руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.
То не зелено-квитный, траченый изотопом,
- жовто-блакитный реет над Конотопом,
скроенный из холста: знать, припасла Канада -
даром, что без креста: но хохлам не надо.
Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.
Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?
Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам - подавись мы жмыхом и потолком - не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.
Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом!
Вас родила земля: грунт, чернозем с подзолом.
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Эта земля не дает вам, кавунам, покоя.
Ой-да левада-степь, краля, баштан, вареник.
Больше, поди, теряли: больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,
Нет на нее указа ждать до другого раза.
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
ну не між же ось таке написати цілий видатний поет !!! і Нобелівський лауреат
ан нєт ! таки щира правда ! ось що каже ШІ:
Стихотворение было написано в 1991-1992 годах. Оно стало эмоциональной реакцией поэта на распад СССР и провозглашение Украиной независимости.
ні буя сєбє рєакція інтєлєгєнтного чєловєка.
це ж як треба було ненавидіти українців (та й всіх інших нацменів) "посконному єврею кацапському шовіністу" щоб таку мерзоту накатати
.
Бродский "На независимость Украины" (авторское исполнение). АВТОРСЬКЕ ВИКОНАННЯ, БЛД!!!!
И.БРОДСКИЙ. НА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ. 1991 г.