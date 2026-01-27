Местные жители блокируют строительство военного кладбища а Сумщине

В Новоселице Верхнесыроватской громады Сумской области возник спор по поводу строительства нового военного кладбища.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о проекте, который прошел все этапы экспертиз и получил согласование, однако местные жители не дают согласия на его реализацию.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Причины конфликта и необходимость нового кладбища

По информации Сумской городской военной администрации, на Новобарановском кладбище мест на Аллее Героев почти не осталось. Для обеспечения захоронений погибших защитников предусмотрено обустройство 300 дополнительных мест. Изготовлена проектно-сметная документация и проведен тендер на определение подрядчика.

"Достойное чествование павших Героев-защитников — вопрос сложный, болезненный и почетный одновременно. Сейчас в Сумской громаде он стоит остро и требует решения", — отмечают в МВА.

Читайте также: Улицу в честь Героя Ичкерии Олега Челнова не могут переименовать в Харькове: мешает статус "пропавшего без вести"

Препятствия со стороны местных жителей

Во время выездного совещания в Новоселице донесли важность проведения работ, однако владельцы усадеб, расположенных неподалеку, отказываются давать согласие. Власти готовы содействовать громаде в строительстве водопровода и централизованного водоснабжения, однако проблема требует дальнейшего решения.

Ранее мы сообщали, что Антимонопольный комитет Украины разоблачил сговор компаний в торгах, проведенных для государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Собака Оскар приносит цветы на могилу погибшего защитника Азовстали. ВИДЕО