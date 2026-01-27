РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5691 посетитель онлайн
Новости Война Почтение памяти погибших
6 046 45

Местные жители блокируют строительство военного кладбища а Сумщине

Проблемы со строительством военного кладбища в Сумской области

В Новоселице Верхнесыроватской громады Сумской области возник спор по поводу строительства нового военного кладбища.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о проекте, который прошел все этапы экспертиз и получил согласование, однако местные жители не дают согласия на его реализацию.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Причины конфликта и необходимость нового кладбища

По информации Сумской городской военной администрации, на Новобарановском кладбище мест на Аллее Героев почти не осталось. Для обеспечения захоронений погибших защитников предусмотрено обустройство 300 дополнительных мест. Изготовлена проектно-сметная документация и проведен тендер на определение подрядчика.

"Достойное чествование павших Героев-защитников — вопрос сложный, болезненный и почетный одновременно. Сейчас в Сумской громаде он стоит остро и требует решения", — отмечают в МВА.

Читайте также: Улицу в честь Героя Ичкерии Олега Челнова не могут переименовать в Харькове: мешает статус "пропавшего без вести"

Препятствия со стороны местных жителей

Во время выездного совещания в Новоселице донесли важность проведения работ, однако владельцы усадеб, расположенных неподалеку, отказываются давать согласие. Власти готовы содействовать громаде в строительстве водопровода и централизованного водоснабжения, однако проблема требует дальнейшего решения.

  • Ранее мы сообщали, что Антимонопольный комитет Украины разоблачил сговор компаний в торгах, проведенных для государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Собака Оскар приносит цветы на могилу погибшего защитника Азовстали. ВИДЕО

Автор: 

война (1526) кладбище (294) Новоселовка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Люди переживають, що кладовище поряд отруїть грунтові води, тобто їх "скважини" чи колодці... Але, представники місцевої влади, замість того, щоб спочатку вирішити цю проблеми, пропонує їм чергові обіцянки...
показать весь комментарий
28.01.2026 00:03 Ответить
+12
От і почалось - А ми вас туда не посилали.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:21 Ответить
+11
Власти готовы содействовать громаде в строительстве водопровода и централизованного водоснабжения, однако проблема требует дальнейшего решения. Источник: https://censor.net/ru/n3597595
Так из новости всё ясно. Люди живут без водопровода и водоснабжения. Но государство предлагает им вместо этого кладбище. А они почему-то требуют сначала выполнить обещание относительно воды.
Уверен, что кладбище построят, а вот вода так и не появится.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От і почалось - А ми вас туда не посилали.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:21 Ответить
Чекають на кладовище московитів ******??
показать весь комментарий
28.01.2026 00:12 Ответить
Сам придумав?
Де там таке побачив?

Напевно були громадьскі слухання (про які ніхто не знав)?

"Влада готова сприяти громаді у будівництві водогону та централізованого водопостачання" - готова сприяти. Не побудувати, не виділити кошти, а "сприяти" (може даже за "дякую" в конверті).
Люди беруть воду з кринці, а за 5 метрів ховають полеглих - так має бути?

Не виділити землю в иншому місті (бо як завжди, хто там думав за тих людей. Головне "проведено тендер на визначення підрядника").

Можливо справа в іншому, але я зрозумів саме так.
показать весь комментарий
28.01.2026 10:49 Ответить
Для забезпечення поховань загиблих захисників передбачено облаштування 300 додаткових місць.
З вашими оцінками 800 тисяч загиблих там не на 300, а на 9000 одразу розширювати треба.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:24 Ответить
Враховуючи населення Новоселиці у 436 осіб.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Вікіпедія
показать весь комментарий
27.01.2026 23:33 Ответить
"Національне військове меморіальне кладовище". Джерело: https://censor.net/ua/n3597595
показать весь комментарий
27.01.2026 23:35 Ответить
То воно єдине на країну, чи що?
показать весь комментарий
27.01.2026 23:38 Ответить
То це виходить, що ледь не все село на фронті загинуло? Разом з бабами, дідами, дітьми і жінками.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:46 Ответить
Я тобі надав факт. Якщо здатен, роби висновки.
показать весь комментарий
28.01.2026 00:01 Ответить
Факт, що на національному меморіальному кладовищі треба викопати 300 нових могил, ще нічого не каже.
На який проміжок часу їх вистачить? Який регіон охоплює це кладовище?
Без відповідей на ці запитання ваш факт не змальовує загальну картину.
показать весь комментарий
28.01.2026 00:16 Ответить
До чого тут "національному меморіальному кладовищі" ? Хоч тему прочитайте перед тим як писати
показать весь комментарий
28.01.2026 00:23 Ответить
Факт у тому що це не Національне військове меморіальне кладовище. Ось де Національне військове меморіальне кладовище: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 Вікіпедія
показать весь комментарий
28.01.2026 00:27 Ответить
Так, не національне. Але і не для одного прилеглого населеного пункту. Воно на схід від міста Суми. Населення Сум - 268 тисяч, не рахуючи прилеглих населених пунктів. І Новоселиця там ні до чого, воно на півдні від Сум.
Ви ж це подаєте так, що для н.п. у 436 осіб треба копати 300 додаткових могил. Тобто на війні загинуло 68% населення тільки Новоселиці.
показать весь комментарий
28.01.2026 00:40 Ответить
Нарешті ти зробив висновок що то не для того села могили. Напевно в кожному обласному центрі цвинтарі називаються там де і розташовуються, тобто в прилеглих селах. Наприклад в Миколаєві, де я мешкаю, один із цвинтарів називається Мєшковка, бо знаходиться в Мєшково - погоріловці. Так саме і в Сумах. І ось ключове речення у статті: За https://t.me/sumy_mva/989 інформацією Сумської міської військової адміністрації, на Новобаранівському кладовищі місць на Алеї Героїв майже не залишилося.
Тобто одне кладовище міста Суми вже заповнене. Принаймні місця для поховання загиблих героїв.
показать весь комментарий
28.01.2026 00:52 Ответить
Все-таки без відповідей на два питання факт ні про що не каже.
- скільки зараз зайнято місць на Алеї?
- на який період часу розраховані ці 300 додаткових місць?
показать весь комментарий
28.01.2026 09:29 Ответить
Враховуючи анонсовані Сирським контрнаступи вони скінчиться дуже швидко, на жаль.
показать весь комментарий
28.01.2026 09:45 Ответить
Два числа потрібні, для розуміння картини.
Не розмірковування про гіпотетичне майбутнє.
показать весь комментарий
28.01.2026 09:46 Ответить
Я наче не директор цвинтаря. Звідки я можу знати скільки зайнято місць...? Ось що я знаю точно зі статті: на Новобаранівському кладовищі місць на Алеї Героїв майже не залишилося.
А другу цифру, тобто період часу, не можливо визначити не розмірковуючи над майбутнім. Якщо можеш визначити, слухаю.
показать весь комментарий
28.01.2026 10:22 Ответить
І поки немає цифр, всі оцінки - з області власних бажань.
показать весь комментарий
28.01.2026 10:34 Ответить
Якщо ти не помітив, офіційних цифр не було. Та й навряд буде.
показать весь комментарий
28.01.2026 10:55 Ответить
І тому можна дати волю фантазії.
Пиши хоч про 800 тисяч тільки вбитих, хоч про мільйон - все одно не перевірити ніяк.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:00 Ответить
Саме так. А ще можна надіти рожеві окуляри, і писати про 400 000 лише дохлих кацапів та 190 загиблих та зниклих з нашого боку. Як приклад: https://censor.net/ua/comments/locate/3597589/0450491d-8688-4fed-9dc2-6b4070962806
показать весь комментарий
28.01.2026 11:22 Ответить
Зі всього сказаного вище і раніше можна зробити висновок, що вам хочеться, аби ЗСУшників загинуло якомога більше, а русні, відповідно, якомога менше.
І хочеться зробити так, щоб якнайбільше "хохлов" повірило в те, що втрати ЗСУ кратно перевищують втрати русні.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:28 Ответить
Такий висновок може зробити лише вкрай недалека людина.. Зніми рожеві окуляри, та дивись на речі реально. А не через пса патрона, привіда Києва, та банку огірків проти дрона. На цьому все. Хай щастить.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:49 Ответить
Звичайні аргументи того, у кого закінчились аргументи.
Щасливо.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:53 Ответить
Може пора забути про кладовища взагалі і перейти на кремацію.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:22 Ответить
У Іспанії , ще до ІІ Світової, Існував інший тип поховання. Там земля завжди була дорогою, тому будували "стіну" з "сот", метр на метр. У чарунку вставляється домовина, запираються дверцята залізні, а ключ передається рідним...
показать весь комментарий
28.01.2026 02:32 Ответить
Це не вирішує проблему розкладання тіл.
показать весь комментарий
28.01.2026 02:35 Ответить
Я розумію... Але, за наявності розвинутої системи кремації, ця проблема мінімізується...
показать весь комментарий
28.01.2026 02:55 Ответить
Зелені виродки зроблять щоб Потужні вкраїнчики перегризлись
показать весь комментарий
27.01.2026 23:32 Ответить
Власти готовы содействовать громаде в строительстве водопровода и централизованного водоснабжения, однако проблема требует дальнейшего решения. Источник: https://censor.net/ru/n3597595
Так из новости всё ясно. Люди живут без водопровода и водоснабжения. Но государство предлагает им вместо этого кладбище. А они почему-то требуют сначала выполнить обещание относительно воды.
Уверен, что кладбище построят, а вот вода так и не появится.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:42 Ответить
какой ещё "водопровод" в селе? У каждого своя скважина, платить по 40 гр за куб воды никто не будет.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:50 Ответить
Люди переживають, що кладовище поряд отруїть грунтові води, тобто їх "скважини" чи колодці... Але, представники місцевої влади, замість того, щоб спочатку вирішити цю проблеми, пропонує їм чергові обіцянки...
показать весь комментарий
28.01.2026 00:03 Ответить
Якщо туди дійдуть кацапи,то все дуже швидко вірішиться- і отруювати грунтові води будуть вже собою "власники садиб"..
показать весь комментарий
28.01.2026 00:35 Ответить
Но если построить там кладбище, то кацапы не придут))))
показать весь комментарий
28.01.2026 03:29 Ответить
є санітарні норми, я не думаю шо в проекті вони порушені.
показать весь комментарий
28.01.2026 01:13 Ответить
Судячи з всього ...порушені....не пропонували б тоді водогін....
показать весь комментарий
28.01.2026 06:24 Ответить
Там навіть "переживать" не треба - є визначені чинним законодавством санітарні норми розташування подібних об"єктів...
показать весь комментарий
28.01.2026 02:34 Ответить
Вы знаете, как кладбище отравляет вашу воду из колонки? Или вы альтернативно одаренный?)))
показать весь комментарий
28.01.2026 03:27 Ответить
для особо развитых дубль два - есть санитарные нормы, а наводящие вопросы ни о чем задавайте своей жене.
показать весь комментарий
28.01.2026 05:51 Ответить
 
 