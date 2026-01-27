Местные жители блокируют строительство военного кладбища а Сумщине
В Новоселице Верхнесыроватской громады Сумской области возник спор по поводу строительства нового военного кладбища.
Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о проекте, который прошел все этапы экспертиз и получил согласование, однако местные жители не дают согласия на его реализацию.
Причины конфликта и необходимость нового кладбища
По информации Сумской городской военной администрации, на Новобарановском кладбище мест на Аллее Героев почти не осталось. Для обеспечения захоронений погибших защитников предусмотрено обустройство 300 дополнительных мест. Изготовлена проектно-сметная документация и проведен тендер на определение подрядчика.
"Достойное чествование павших Героев-защитников — вопрос сложный, болезненный и почетный одновременно. Сейчас в Сумской громаде он стоит остро и требует решения", — отмечают в МВА.
Препятствия со стороны местных жителей
Во время выездного совещания в Новоселице донесли важность проведения работ, однако владельцы усадеб, расположенных неподалеку, отказываются давать согласие. Власти готовы содействовать громаде в строительстве водопровода и централизованного водоснабжения, однако проблема требует дальнейшего решения.
- Ранее мы сообщали, что Антимонопольный комитет Украины разоблачил сговор компаний в торгах, проведенных для государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище".
Де там таке побачив?
Напевно були громадьскі слухання (про які ніхто не знав)?
"Влада готова сприяти громаді у будівництві водогону та централізованого водопостачання" - готова сприяти. Не побудувати, не виділити кошти, а "сприяти" (може даже за "дякую" в конверті).
Люди беруть воду з кринці, а за 5 метрів ховають полеглих - так має бути?
Не виділити землю в иншому місті (бо як завжди, хто там думав за тих людей. Головне "проведено тендер на визначення підрядника").
Можливо справа в іншому, але я зрозумів саме так.
З вашими оцінками 800 тисяч загиблих там не на 300, а на 9000 одразу розширювати треба.
На який проміжок часу їх вистачить? Який регіон охоплює це кладовище?
Без відповідей на ці запитання ваш факт не змальовує загальну картину.
Ви ж це подаєте так, що для н.п. у 436 осіб треба копати 300 додаткових могил. Тобто на війні загинуло 68% населення тільки Новоселиці.
Тобто одне кладовище міста Суми вже заповнене. Принаймні місця для поховання загиблих героїв.
- скільки зараз зайнято місць на Алеї?
- на який період часу розраховані ці 300 додаткових місць?
Не розмірковування про гіпотетичне майбутнє.
А другу цифру, тобто період часу, не можливо визначити не розмірковуючи над майбутнім. Якщо можеш визначити, слухаю.
Пиши хоч про 800 тисяч тільки вбитих, хоч про мільйон - все одно не перевірити ніяк.
Щасливо.
Так из новости всё ясно. Люди живут без водопровода и водоснабжения. Но государство предлагает им вместо этого кладбище. А они почему-то требуют сначала выполнить обещание относительно воды.
Уверен, что кладбище построят, а вот вода так и не появится.