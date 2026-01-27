Місцеві жителі блокують будівництво військового кладовища на Сумщині

Проблеми з будівництвом військового кладовища на Сумщині

У Новоселиці Верхньосироватської громади Сумської області виникла суперечка щодо будівництва нового військового кладовища.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про проєкт, який пройшов усі етапи експертиз і отримав погодження, проте місцеві жителі не дають згоди на його реалізацію.

Причини конфлікту та необхідність нового кладовища

За інформацією Сумської міської військової адміністрації, на Новобаранівському кладовищі місць на Алеї Героїв майже не залишилося. Для забезпечення поховань загиблих захисників передбачено облаштування 300 додаткових місць. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено тендер на визначення підрядника.

"Гідне вшанування полеглих Героїв-захисників – питання важке, болюче та почесне одночасно. Наразі у Сумській громаді воно постало гостро і вимагає вирішення", — зазначають у МВА.

Перешкоди з боку місцевих жителів

Під час виїзної наради у Новоселиці донесли важливість проведення робіт, однак власники садиб, розташованих неподалік, відмовляються давати згоду. Влада готова сприяти громаді у будівництві водогону та централізованого водопостачання, проте проблема потребує подальшого вирішення.

  Раніше ми повідомляли, що Антимонопольний комітет України викрив змову компаній у торгах, проведених для державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Автор: 

війна (1606) кладовище (213) Новоселівка (1)
Топ коментарі
+13
Люди переживають, що кладовище поряд отруїть грунтові води, тобто їх "скважини" чи колодці... Але, представники місцевої влади, замість того, щоб спочатку вирішити цю проблеми, пропонує їм чергові обіцянки...
28.01.2026 00:03 Відповісти
+12
От і почалось - А ми вас туда не посилали.
27.01.2026 23:21 Відповісти
+11
Власти готовы содействовать громаде в строительстве водопровода и централизованного водоснабжения, однако проблема требует дальнейшего решения. Источник: https://censor.net/ru/n3597595
Так из новости всё ясно. Люди живут без водопровода и водоснабжения. Но государство предлагает им вместо этого кладбище. А они почему-то требуют сначала выполнить обещание относительно воды.
Уверен, что кладбище построят, а вот вода так и не появится.
27.01.2026 23:42 Відповісти
От і почалось - А ми вас туда не посилали.
27.01.2026 23:21 Відповісти
Чекають на кладовище московитів ******??
28.01.2026 00:12 Відповісти
Сам придумав?
Де там таке побачив?

Напевно були громадьскі слухання (про які ніхто не знав)?

"Влада готова сприяти громаді у будівництві водогону та централізованого водопостачання" - готова сприяти. Не побудувати, не виділити кошти, а "сприяти" (може даже за "дякую" в конверті).
Люди беруть воду з кринці, а за 5 метрів ховають полеглих - так має бути?

Не виділити землю в иншому місті (бо як завжди, хто там думав за тих людей. Головне "проведено тендер на визначення підрядника").

Можливо справа в іншому, але я зрозумів саме так.
28.01.2026 10:49 Відповісти
Для забезпечення поховань загиблих захисників передбачено облаштування 300 додаткових місць.
З вашими оцінками 800 тисяч загиблих там не на 300, а на 9000 одразу розширювати треба.
27.01.2026 23:24 Відповісти
Враховуючи населення Новоселиці у 436 осіб.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Вікіпедія
27.01.2026 23:33 Відповісти
"Національне військове меморіальне кладовище". Джерело: https://censor.net/ua/n3597595
27.01.2026 23:35 Відповісти
То воно єдине на країну, чи що?
27.01.2026 23:38 Відповісти
То це виходить, що ледь не все село на фронті загинуло? Разом з бабами, дідами, дітьми і жінками.
27.01.2026 23:46 Відповісти
Я тобі надав факт. Якщо здатен, роби висновки.
28.01.2026 00:01 Відповісти
Факт, що на національному меморіальному кладовищі треба викопати 300 нових могил, ще нічого не каже.
На який проміжок часу їх вистачить? Який регіон охоплює це кладовище?
Без відповідей на ці запитання ваш факт не змальовує загальну картину.
28.01.2026 00:16 Відповісти
До чого тут "національному меморіальному кладовищі" ? Хоч тему прочитайте перед тим як писати
28.01.2026 00:23 Відповісти
Факт у тому що це не Національне військове меморіальне кладовище. Ось де Національне військове меморіальне кладовище: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 Вікіпедія
28.01.2026 00:27 Відповісти
Так, не національне. Але і не для одного прилеглого населеного пункту. Воно на схід від міста Суми. Населення Сум - 268 тисяч, не рахуючи прилеглих населених пунктів. І Новоселиця там ні до чого, воно на півдні від Сум.
Ви ж це подаєте так, що для н.п. у 436 осіб треба копати 300 додаткових могил. Тобто на війні загинуло 68% населення тільки Новоселиці.
28.01.2026 00:40 Відповісти
Нарешті ти зробив висновок що то не для того села могили. Напевно в кожному обласному центрі цвинтарі називаються там де і розташовуються, тобто в прилеглих селах. Наприклад в Миколаєві, де я мешкаю, один із цвинтарів називається Мєшковка, бо знаходиться в Мєшково - погоріловці. Так саме і в Сумах. І ось ключове речення у статті: За https://t.me/sumy_mva/989 інформацією Сумської міської військової адміністрації, на Новобаранівському кладовищі місць на Алеї Героїв майже не залишилося.
Тобто одне кладовище міста Суми вже заповнене. Принаймні місця для поховання загиблих героїв.
28.01.2026 00:52 Відповісти
Все-таки без відповідей на два питання факт ні про що не каже.
- скільки зараз зайнято місць на Алеї?
- на який період часу розраховані ці 300 додаткових місць?
28.01.2026 09:29 Відповісти
Враховуючи анонсовані Сирським контрнаступи вони скінчиться дуже швидко, на жаль.
28.01.2026 09:45 Відповісти
Два числа потрібні, для розуміння картини.
Не розмірковування про гіпотетичне майбутнє.
28.01.2026 09:46 Відповісти
Я наче не директор цвинтаря. Звідки я можу знати скільки зайнято місць...? Ось що я знаю точно зі статті: на Новобаранівському кладовищі місць на Алеї Героїв майже не залишилося.
А другу цифру, тобто період часу, не можливо визначити не розмірковуючи над майбутнім. Якщо можеш визначити, слухаю.
28.01.2026 10:22 Відповісти
І поки немає цифр, всі оцінки - з області власних бажань.
28.01.2026 10:34 Відповісти
Якщо ти не помітив, офіційних цифр не було. Та й навряд буде.
28.01.2026 10:55 Відповісти
І тому можна дати волю фантазії.
Пиши хоч про 800 тисяч тільки вбитих, хоч про мільйон - все одно не перевірити ніяк.
28.01.2026 11:00 Відповісти
Саме так. А ще можна надіти рожеві окуляри, і писати про 400 000 лише дохлих кацапів та 190 загиблих та зниклих з нашого боку. Як приклад: https://censor.net/ua/comments/locate/3597589/0450491d-8688-4fed-9dc2-6b4070962806
28.01.2026 11:22 Відповісти
Зі всього сказаного вище і раніше можна зробити висновок, що вам хочеться, аби ЗСУшників загинуло якомога більше, а русні, відповідно, якомога менше.
І хочеться зробити так, щоб якнайбільше "хохлов" повірило в те, що втрати ЗСУ кратно перевищують втрати русні.
28.01.2026 11:28 Відповісти
Такий висновок може зробити лише вкрай недалека людина.. Зніми рожеві окуляри, та дивись на речі реально. А не через пса патрона, привіда Києва, та банку огірків проти дрона. На цьому все. Хай щастить.
28.01.2026 11:49 Відповісти
Звичайні аргументи того, у кого закінчились аргументи.
Щасливо.
28.01.2026 11:53 Відповісти
Може пора забути про кладовища взагалі і перейти на кремацію.
27.01.2026 23:22 Відповісти
У Іспанії , ще до ІІ Світової, Існував інший тип поховання. Там земля завжди була дорогою, тому будували "стіну" з "сот", метр на метр. У чарунку вставляється домовина, запираються дверцята залізні, а ключ передається рідним...
28.01.2026 02:32 Відповісти
Це не вирішує проблему розкладання тіл.
28.01.2026 02:35 Відповісти
Я розумію... Але, за наявності розвинутої системи кремації, ця проблема мінімізується...
28.01.2026 02:55 Відповісти
Зелені виродки зроблять щоб Потужні вкраїнчики перегризлись
27.01.2026 23:32 Відповісти
27.01.2026 23:42 Відповісти
какой ещё "водопровод" в селе? У каждого своя скважина, платить по 40 гр за куб воды никто не будет.
27.01.2026 23:50 Відповісти
Люди переживають, що кладовище поряд отруїть грунтові води, тобто їх "скважини" чи колодці... Але, представники місцевої влади, замість того, щоб спочатку вирішити цю проблеми, пропонує їм чергові обіцянки...
28.01.2026 00:03 Відповісти
Якщо туди дійдуть кацапи,то все дуже швидко вірішиться- і отруювати грунтові води будуть вже собою "власники садиб"..
28.01.2026 00:35 Відповісти
Но если построить там кладбище, то кацапы не придут))))
28.01.2026 03:29 Відповісти
є санітарні норми, я не думаю шо в проекті вони порушені.
28.01.2026 01:13 Відповісти
Судячи з всього ...порушені....не пропонували б тоді водогін....
28.01.2026 06:24 Відповісти
Там навіть "переживать" не треба - є визначені чинним законодавством санітарні норми розташування подібних об"єктів...
28.01.2026 02:34 Відповісти
Вы знаете, как кладбище отравляет вашу воду из колонки? Или вы альтернативно одаренный?)))
28.01.2026 03:27 Відповісти
для особо развитых дубль два - есть санитарные нормы, а наводящие вопросы ни о чем задавайте своей жене.
28.01.2026 05:51 Відповісти
 
 