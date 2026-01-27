Місцеві жителі блокують будівництво військового кладовища на Сумщині

У Новоселиці Верхньосироватської громади Сумської області виникла суперечка щодо будівництва нового військового кладовища.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про проєкт, який пройшов усі етапи експертиз і отримав погодження, проте місцеві жителі не дають згоди на його реалізацію.

Причини конфлікту та необхідність нового кладовища

За інформацією Сумської міської військової адміністрації, на Новобаранівському кладовищі місць на Алеї Героїв майже не залишилося. Для забезпечення поховань загиблих захисників передбачено облаштування 300 додаткових місць. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено тендер на визначення підрядника.

"Гідне вшанування полеглих Героїв-захисників – питання важке, болюче та почесне одночасно. Наразі у Сумській громаді воно постало гостро і вимагає вирішення", — зазначають у МВА.

Перешкоди з боку місцевих жителів

Під час виїзної наради у Новоселиці донесли важливість проведення робіт, однак власники садиб, розташованих неподалік, відмовляються давати згоду. Влада готова сприяти громаді у будівництві водогону та централізованого водопостачання, проте проблема потребує подальшого вирішення.

