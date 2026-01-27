Місцеві жителі блокують будівництво військового кладовища на Сумщині
У Новоселиці Верхньосироватської громади Сумської області виникла суперечка щодо будівництва нового військового кладовища.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про проєкт, який пройшов усі етапи експертиз і отримав погодження, проте місцеві жителі не дають згоди на його реалізацію.
Причини конфлікту та необхідність нового кладовища
За інформацією Сумської міської військової адміністрації, на Новобаранівському кладовищі місць на Алеї Героїв майже не залишилося. Для забезпечення поховань загиблих захисників передбачено облаштування 300 додаткових місць. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено тендер на визначення підрядника.
"Гідне вшанування полеглих Героїв-захисників – питання важке, болюче та почесне одночасно. Наразі у Сумській громаді воно постало гостро і вимагає вирішення", — зазначають у МВА.
Перешкоди з боку місцевих жителів
Під час виїзної наради у Новоселиці донесли важливість проведення робіт, однак власники садиб, розташованих неподалік, відмовляються давати згоду. Влада готова сприяти громаді у будівництві водогону та централізованого водопостачання, проте проблема потребує подальшого вирішення.
Де там таке побачив?
Напевно були громадьскі слухання (про які ніхто не знав)?
"Влада готова сприяти громаді у будівництві водогону та централізованого водопостачання" - готова сприяти. Не побудувати, не виділити кошти, а "сприяти" (може даже за "дякую" в конверті).
Люди беруть воду з кринці, а за 5 метрів ховають полеглих - так має бути?
Не виділити землю в иншому місті (бо як завжди, хто там думав за тих людей. Головне "проведено тендер на визначення підрядника").
Можливо справа в іншому, але я зрозумів саме так.
З вашими оцінками 800 тисяч загиблих там не на 300, а на 9000 одразу розширювати треба.
На який проміжок часу їх вистачить? Який регіон охоплює це кладовище?
Без відповідей на ці запитання ваш факт не змальовує загальну картину.
Ви ж це подаєте так, що для н.п. у 436 осіб треба копати 300 додаткових могил. Тобто на війні загинуло 68% населення тільки Новоселиці.
Тобто одне кладовище міста Суми вже заповнене. Принаймні місця для поховання загиблих героїв.
- скільки зараз зайнято місць на Алеї?
- на який період часу розраховані ці 300 додаткових місць?
Не розмірковування про гіпотетичне майбутнє.
А другу цифру, тобто період часу, не можливо визначити не розмірковуючи над майбутнім. Якщо можеш визначити, слухаю.
Пиши хоч про 800 тисяч тільки вбитих, хоч про мільйон - все одно не перевірити ніяк.
Так из новости всё ясно. Люди живут без водопровода и водоснабжения. Но государство предлагает им вместо этого кладбище. А они почему-то требуют сначала выполнить обещание относительно воды.
Уверен, что кладбище построят, а вот вода так и не появится.