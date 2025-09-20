Собака Оскар приносить квіти на могилу загиблого захисника Азовсталі. ВIДЕО
У мережі з’явилися зворушливі кадри, на яких собака на ім'я Оскар відвідує могилу загиблого воїна - друга свого господаря - який поліг, захищаючи Азовсталь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, як пес тримає букет у зубах і самостійно підходить до місця поховання. "Ідемо до Бодіка. Шкода, що він не бачить тебе, дуже шкода", - чути за кадром.
Автор під відео написав, що Оскар завжди сам веде його до могили: "Я просто даю йому букет - і він несе його туди, де лежить Богдан".
Незабаром шибениці затягнуть зашморги на їх шиях!
Не втече ніхто! Вже зовсім скоро це буде!
А нашому вірному чотирилапому другу та побратиму Оскру -низькій уклін і шанування від всіх людей та Українців!
Ось приклад людяності, вірності та патріотизму! Людям повчитися треба!
Й коли десь читаю або чую про догхантерську сволото-мерзоту, що абсолютно тотожня рашизму, оракам-окупантам, хочеться таких виродків власними руками душити, бо вбиваючи наших чотирилапих друзів, вони вбивають людяність, відданість, любов!
які не забувають про наших Героїв 😪😪😪