2 358 10

Собака Оскар приносить квіти на могилу загиблого захисника Азовсталі. ВIДЕО

У мережі з’явилися зворушливі кадри, на яких собака на ім'я Оскар відвідує могилу загиблого воїна - друга свого господаря - який поліг, захищаючи Азовсталь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  на відео видно, як пес тримає букет у зубах і самостійно підходить до місця поховання. "Ідемо до Бодіка. Шкода, що він не бачить тебе, дуже шкода", - чути за кадром.

Автор під відео написав, що Оскар завжди сам веде його до могили: "Я просто даю йому букет - і він несе його туди, де лежить Богдан".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві успішно прооперували захисника "Азовсталі", який рік провів у полоні, маючи кулю в серці. ВIДЕО

+18
Памятаймо Українці, про криваву ціну підготовки зеленського з приблудами95 до шашликів та акакаяразніца…
показати весь коментар
20.09.2025 12:12 Відповісти
+11
Боляче до сліз від таких зворушливих кадрів наших друзів ,
які не забувають про наших Героїв 😪😪😪
показати весь коментар
20.09.2025 12:18 Відповісти
+9
Вічна пам'ять, вічний спокій Герою Азовсталі!
А нашому вірному чотирилапому другу та побратиму Оскру -низькій уклін і шанування від всіх людей та Українців!
Ось приклад людяності, вірності та патріотизму! Людям повчитися треба!
Й коли десь читаю або чую про догхантерську сволото-мерзоту, що абсолютно тотожня рашизму, оракам-окупантам, хочеться таких виродків власними руками душити, бо вбиваючи наших чотирилапих друзів, вони вбивають людяність, відданість, любов!
показати весь коментар
20.09.2025 12:14 Відповісти
