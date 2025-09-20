Собака Оскар приносить квіти на могилу загиблого захисника Азовсталі. ВIДЕО

У мережі з’явилися зворушливі кадри, на яких собака на ім'я Оскар відвідує могилу загиблого воїна - друга свого господаря - який поліг, захищаючи Азовсталь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, як пес тримає букет у зубах і самостійно підходить до місця поховання. "Ідемо до Бодіка. Шкода, що він не бачить тебе, дуже шкода", - чути за кадром.

Автор під відео написав, що Оскар завжди сам веде його до могили: "Я просто даю йому букет - і він несе його туди, де лежить Богдан".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві успішно прооперували захисника "Азовсталі", який рік провів у полоні, маючи кулю в серці. ВIДЕО