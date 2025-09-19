УКР
У Києві успішно прооперували захисника "Азовсталі", який рік провів у полоні, маючи кулю в серці. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лікарі видалили кулю і кажуть, що вона дивом не пошкодила життєво важливі органи.

"Зараз ми її видалили. Думаю, він проживе довге і щасливе життя", - сказав кардіохірург Інституту серця Борис Тодуров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лікарі відновили зір пораненому захиснику Едуарду Бикову. ВIДЕО

Автор: 

полон (1655) лікування (610) Азовсталь (448)
Топ коментарі
+12
Доброго здоровя Воїну !!! 🇺🇦...
19.09.2025 10:53 Відповісти
+12
Тільки Бог зберіг йому життя .Довгіх років тобі життя Ну і лікарям --велика подяка.
19.09.2025 10:54 Відповісти
+5
Честь воїну!!! І побажання ще 100 років щасливого життя.
19.09.2025 11:31 Відповісти
І лікарям та медперсоналу також! Ті хто рятують життя, хто на фронті, хто в лікарнях це Воїни світу!
19.09.2025 12:45 Відповісти
бога не існує! А ось Лікарям велика подяка!
19.09.2025 12:20 Відповісти
Хай одужує і не ходе на ВЛК, ато знову відправлять на службу...
19.09.2025 11:01 Відповісти
В таких випадках можна оформити інвалідність і ходити на влк скільки завгодно. Це ж операція на серці, інвалідність йому дадуть точно і після полону ніхто не відправляє служити примусово, він може звільнитися зі служби.
19.09.2025 11:13 Відповісти
До травня 2024 року, так - після любого оперативного втручання в серце отримував ІІІ групу інвалідності. Зараз вже ні. ІІІ група інвалідності надається виключно по трансплантації серця, встановленню штучного клапана, вживленого кардіостимулятора і інородні тіла в серці. Інші оперативні втручання (катетерні *******, ізоляції, тощо) - не є підставою для отримання ІІІ групи інвалідності. Так як йому інородне тіло (кулю) видалили - все, ІІІ групи нема... Але - головне що операція успішна, живий і дома...
19.09.2025 12:32 Відповісти
Ясно, тепер перелік підстав значно зменшився.
19.09.2025 13:17 Відповісти
А тобі платять та пост де ти згадуєш ТЦК7
19.09.2025 11:30 Відповісти
здоров'я і довгих років козаку !
19.09.2025 11:12 Відповісти
Пам'ятаю цього Тодурова м'яко кажучи не в кращому ракурсі...
Але тут мушу визнати - фахівець на своєму місці.
Зров'я Герою!
19.09.2025 11:39 Відповісти
а як так "провів рік у полоні з кулею...", якщо "Азовсталь" була більше трьох років тому? тобто рік уполоні і два роки після полону це три роки?
19.09.2025 11:51 Відповісти
Не рік провів наш воїн у полоні , а три роки ,
як сказав Тодуров на відео !!

Нашому воїну здоровʼя і всього найкращого ❤️❤️❤️
19.09.2025 11:52 Відповісти
 
 