У Києві успішно прооперували захисника "Азовсталі", який рік провів у полоні, маючи кулю в серці. ВIДЕО

У Києві успішно прооперували захисника "Азовсталі", який рік провів у полоні, маючи кулю у серці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лікарі видалили кулю і кажуть, що вона дивом не пошкодила життєво важливі органи.

"Зараз ми її видалили. Думаю, він проживе довге і щасливе життя", - сказав кардіохірург Інституту серця Борис Тодуров.

