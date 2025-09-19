У Києві успішно прооперували захисника "Азовсталі", який рік провів у полоні, маючи кулю в серці. ВIДЕО
У Києві успішно прооперували захисника "Азовсталі", який рік провів у полоні, маючи кулю у серці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лікарі видалили кулю і кажуть, що вона дивом не пошкодила життєво важливі органи.
"Зараз ми її видалили. Думаю, він проживе довге і щасливе життя", - сказав кардіохірург Інституту серця Борис Тодуров.
Топ коментарі
+12 Luiza
показати весь коментар19.09.2025 10:53 Відповісти Посилання
+12 Василь Казімко
показати весь коментар19.09.2025 10:54 Відповісти Посилання
+5 Petro Griva
показати весь коментар19.09.2025 11:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але тут мушу визнати - фахівець на своєму місці.
Зров'я Герою!
як сказав Тодуров на відео !!
Нашому воїну здоровʼя і всього найкращого ❤️❤️❤️