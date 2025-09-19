В Киеве успешно прооперировали защитника "Азовстали", который год провел в плену, имея пулю в сердце. ВИДЕО
В Киеве успешно прооперировали защитника "Азовстали", который год провел в плену, имея пулю в сердце.
Как сообщает Цензор.НЕТ, врачи удалили пулю и говорят, что она чудом не повредила жизненно важные органы.
"Сейчас мы ее удалили. Думаю, он проживет долгую и счастливую жизнь", - сказал кардиохирург Института сердца Борис Тодуров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luiza
показать весь комментарий19.09.2025 10:53 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Василь Казімко
показать весь комментарий19.09.2025 10:54 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
AbOriginal_UA
показать весь комментарий19.09.2025 11:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Евгений Агро
показать весь комментарий19.09.2025 11:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Василь Казімко
показать весь комментарий19.09.2025 11:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
роман #583809
показать весь комментарий19.09.2025 11:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Petro Griva
показать весь комментарий19.09.2025 11:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль