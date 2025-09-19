РУС
В Киеве успешно прооперировали защитника "Азовстали", который год провел в плену, имея пулю в сердце. ВИДЕО

В Киеве успешно прооперировали защитника "Азовстали", который год провел в плену, имея пулю в сердце.

Как сообщает Цензор.НЕТ, врачи удалили пулю и говорят, что она чудом не повредила жизненно важные органы.

"Сейчас мы ее удалили. Думаю, он проживет долгую и счастливую жизнь", - сказал кардиохирург Института сердца Борис Тодуров.

плен (2703) лечение (924) Азовсталь (381)
Доброго здоровя Воїну !!! 🇺🇦...
19.09.2025 10:53 Ответить
Тільки Бог зберіг йому життя .Довгіх років тобі життя Ну і лікарям --велика подяка.
19.09.2025 10:54 Ответить
Хай одужує і не ходе на ВЛК, ато знову відправлять на службу...
19.09.2025 11:01 Ответить
В таких випадках можна оформити інвалідність і ходити на влк скільки завгодно. Це ж операція на серці, інвалідність йому дадуть точно і після полону ніхто не відправляє служити примусово, він може звільнитися зі служби.
19.09.2025 11:13 Ответить
А тобі платять та пост де ти згадуєш ТЦК7
19.09.2025 11:30 Ответить
здоров'я і довгих років козаку !
19.09.2025 11:12 Ответить
Честь воїну!!! І побажання ще 100 років щасливого життя.
19.09.2025 11:31 Ответить
 
 