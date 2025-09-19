В Киеве успешно прооперировали защитника "Азовстали", который год провел в плену, имея пулю в сердце. ВИДЕО

В Киеве успешно прооперировали защитника "Азовстали", который год провел в плену, имея пулю в сердце.

Как сообщает Цензор.НЕТ, врачи удалили пулю и говорят, что она чудом не повредила жизненно важные органы.

"Сейчас мы ее удалили. Думаю, он проживет долгую и счастливую жизнь", - сказал кардиохирург Института сердца Борис Тодуров.

