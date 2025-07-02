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Защитник Эдуард Быков ослеп, получив ранения на фронте. Врачам удалось восстановить зрение на правом глазу. ВИДЕО
Защитник Эдуард Быков, более года живший в слепоте после ранения, снова видит. Недавно врачи восстановили ему зрение на правом глазу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Буквы".
Эдуард присоединился к ВСУ в 2022 году и занимался эвакуацией раненых военных. Из-за вражеского обстрела КАБами военный потерял руку, ногу и зрение.
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Влад #584963
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Не важно Тоже
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Az AZLK
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