Защитник Эдуард Быков ослеп, получив ранения на фронте. Врачам удалось восстановить зрение на правом глазу. ВИДЕО

Защитник Эдуард Быков, более года живший в слепоте после ранения, снова видит. Недавно врачи восстановили ему зрение на правом глазу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Буквы".

Эдуард присоединился к ВСУ в 2022 году и занимался эвакуацией раненых военных. Из-за вражеского обстрела КАБами военный потерял руку, ногу и зрение.

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