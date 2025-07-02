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Защитник Эдуард Быков ослеп, получив ранения на фронте. Врачам удалось восстановить зрение на правом глазу. ВИДЕО

Защитник Эдуард Быков, более года живший в слепоте после ранения, снова видит. Недавно врачи восстановили ему зрение на правом глазу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Буквы".

Эдуард присоединился к ВСУ в 2022 году и занимался эвакуацией раненых военных. Из-за вражеского обстрела КАБами военный потерял руку, ногу и зрение.

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😢😢😢цей стен людини навіть важко передати словами,той біль душі та тіла,втрату мрій та майбутнього і все це задля задоволення особистих амбіцій купки виродків......
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02.07.2025 12:11 Ответить
Я одразу подумав, що то Бутусов, нехай усіх нас вбереже Бог.
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02.07.2025 12:13 Ответить
Благодаті Герою та наснаги. Божої помочі! І люди хай не забувають
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02.07.2025 12:25 Ответить
Слава богу - хоч одним оком бачить! Зір дає людині переважну кількість інформації, і дає змогу повноцінної орієнтації у просторі...
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02.07.2025 12:35 Ответить
Спасибі тобі, Герое-Воїне, за твій ратний подвиг! Радіємо разом з тобою і бажаємо довгих років життя!
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02.07.2025 12:44 Ответить
,,Радіємо разом з тобою і бажаємо довгих років життя!,,.....може просто поставиш себе на його місце???
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02.07.2025 13:36 Ответить
 
 