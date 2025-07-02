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Захисник Едуард Биков осліп, зазнавши поранення на фронті. Лікарям вдалося відновити зір на правому оці. ВIДЕО

Захисник Едуард Биков, який понад рік жив у темряві після поранення, знову бачить. Нещодавно лікарі відновили йому зір на правому оці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви". 

Едуард долучився до ЗСУ у 2022 році та займався евакуацією поранених військових. Через ворожий обстріл КАБами військовий втратив руку, ногу та зір.

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Автор: 

поранення (2824) військовослужбовці (4835) лікування (607) війна в Україні (5054)


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😢😢😢цей стен людини навіть важко передати словами,той біль душі та тіла,втрату мрій та майбутнього і все це задля задоволення особистих амбіцій купки виродків......
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02.07.2025 12:11 Відповісти
Я одразу подумав, що то Бутусов, нехай усіх нас вбереже Бог.
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02.07.2025 12:13 Відповісти
Благодаті Герою та наснаги. Божої помочі! І люди хай не забувають
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02.07.2025 12:25 Відповісти
Слава богу - хоч одним оком бачить! Зір дає людині переважну кількість інформації, і дає змогу повноцінної орієнтації у просторі...
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02.07.2025 12:35 Відповісти
Спасибі тобі, Герое-Воїне, за твій ратний подвиг! Радіємо разом з тобою і бажаємо довгих років життя!
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02.07.2025 12:44 Відповісти
 
 