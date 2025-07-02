Захисник Едуард Биков осліп, зазнавши поранення на фронті. Лікарям вдалося відновити зір на правому оці. ВIДЕО

Захисник Едуард Биков, який понад рік жив у темряві після поранення, знову бачить. Нещодавно лікарі відновили йому зір на правому оці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

Едуард долучився до ЗСУ у 2022 році та займався евакуацією поранених військових. Через ворожий обстріл КАБами військовий втратив руку, ногу та зір.

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