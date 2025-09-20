Пес Оскар приносит цветы на могилу погибшего защитника "Азовстали". ВИДЕО
В сети появились трогательные кадры, на которых пес по имени Оскар посещает могилу погибшего воина - друга своего хозяина, погибшего, защищая "Азовсталь".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как пес держит букет в зубах и самостоятельно подходит к месту захоронения. "Ідемо до Бодіка. Шкода, що він не бачить тебе, дуже шкода", - слышно за кадром.
Автор под видео написал, что Оскар всегда сам ведет его к могиле: "Я просто даю ему букет - и он несет его туда, где лежит Богдан".
Незабаром шибениці затягнуть зашморги на їх шиях!
Не втече ніхто! Вже зовсім скоро це буде!
А нашому вірному чотирилапому другу та побратиму Оскру -низькій уклін і шанування від всіх людей та Українців!
Ось приклад людяності, вірності та патріотизму! Людям повчитися треба!
Й коли десь читаю або чую про догхантерську сволото-мерзоту, що абсолютно тотожня рашизму, оракам-окупантам, хочеться таких виродків власними руками душити, бо вбиваючи наших чотирилапих друзів, вони вбивають людяність, відданість, любов!
які не забувають про наших Героїв 😪😪😪