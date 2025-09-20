РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7564 посетителя онлайн
Новости Видео Почтение памяти погибших
951 7

Пес Оскар приносит цветы на могилу погибшего защитника "Азовстали". ВИДЕО

В сети появились трогательные кадры, на которых пес по имени Оскар посещает могилу погибшего воина - друга своего хозяина, погибшего, защищая "Азовсталь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как пес держит букет в зубах и самостоятельно подходит к месту захоронения. "Ідемо до Бодіка. Шкода, що він не бачить тебе, дуже шкода", - слышно за кадром.

Автор под видео написал, что Оскар всегда сам ведет его к могиле: "Я просто даю ему букет - и он несет его туда, где лежит Богдан".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве успешно прооперировали защитника "Азовстали", который год провел в плену, имея пулю в сердце. ВИДЕО

Автор: 

захоронения (231) кладбище (293) герой (260) Азовсталь (382)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Памятаймо Українці, про криваву ціну підготовки зеленського з приблудами95 до шашликів та акакаяразніца…
показать весь комментарий
20.09.2025 12:12 Ответить
что за ахинею ненавистную несешь, про собаку и погибшего защитника пишут.
показать весь комментарий
20.09.2025 12:15 Ответить
Всьому свій час!
Незабаром шибениці затягнуть зашморги на їх шиях!
Не втече ніхто! Вже зовсім скоро це буде!
показать весь комментарий
20.09.2025 12:17 Ответить
Вічна пам'ять, вічний спокій Герою Азовсталі!
А нашому вірному чотирилапому другу та побратиму Оскру -низькій уклін і шанування від всіх людей та Українців!
Ось приклад людяності, вірності та патріотизму! Людям повчитися треба!
Й коли десь читаю або чую про догхантерську сволото-мерзоту, що абсолютно тотожня рашизму, оракам-окупантам, хочеться таких виродків власними руками душити, бо вбиваючи наших чотирилапих друзів, вони вбивають людяність, відданість, любов!
показать весь комментарий
20.09.2025 12:14 Ответить
Боже, дай розуму і памʼяті задуреному наріду України
показать весь комментарий
20.09.2025 12:15 Ответить
ну це не пси ж оп-існі, які готові по ночах ці квіти на могилах збирати, щоб вранці, по старій своїй ларьочній практиці в кіосках продавати. бо на барахло онукам завжди не вистачає.
показать весь комментарий
20.09.2025 12:16 Ответить
Боляче до сліз від таких зворушливих кадрів наших друзів ,
які не забувають про наших Героїв 😪😪😪
показать весь комментарий
20.09.2025 12:18 Ответить
 
 