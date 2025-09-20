Пес Оскар приносит цветы на могилу погибшего защитника "Азовстали". ВИДЕО

В сети появились трогательные кадры, на которых пес по имени Оскар посещает могилу погибшего воина - друга своего хозяина, погибшего, защищая "Азовсталь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как пес держит букет в зубах и самостоятельно подходит к месту захоронения. "Ідемо до Бодіка. Шкода, що він не бачить тебе, дуже шкода", - слышно за кадром.

Автор под видео написал, что Оскар всегда сам ведет его к могиле: "Я просто даю ему букет - и он несет его туда, где лежит Богдан".

