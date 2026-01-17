Вулицю на честь Героя Ічкерії Олега Челнова не можуть перейменувати у Харкові: заважає статус "зниклого безвісти"

Протягом тривалого часу в Харкові обговорюють перейменування вулиці Бакуліна на честь уродженця міста, воїна Олега Челнова (позивний Беркут), який ще в 90-х роках боровся із російськими окупаційними військами в Чечні.

Боротьба за ім’я

Олег Челнов отримав найвищі нагороди від чеченського народу. Його іменем було названо вулицю у столиці Чечні - Грозному. Проте після приходу кадирівців до влади її було перейменовано.

Водночас у рідному місті процес вшанування його пам’яті фактично зупинився через бюрократичні перепони.

Чому влада не дає дозвіл на перейменування

Головною проблемою є документи, адже в Україні Олег Челнов досі офіційно вважається "зниклим безвісти". Хоча про його загибель у Грозному в 1996 році відомо багато, українські суди вже два роки не можуть офіційно визнати факт його смерті.

Документи, які підтверджують його подвиги та загибель, були видані Чеченською Республікою Ічкерія. Проте в українських державних установах ці папери не мають юридичної сили. Через це міська влада Харкова не поспішає ухвалювати рішення, чекаючи остаточних висновків судів.

Найближче засідання по цій справі заплановане на 19 січня.

Хто такий Олег Челнов?

Олег Челнов, відомий під позивним Беркут, був одним із тих, хто ще тридцять років тому попереджав: якщо Росію не зупинити на Кавказі, вона прийде в Україну.

Рятував людей у Вірменії: У 1988 році він поїхав добровольцем розбирати завали після страшного землетрусу, за що отримав орден за мужність.

Воював у Чечні: У середині 90-х він очолив групу українських добровольців. Олег вважав, що це не "чужа війна", а захист інтересів України на далеких підступах.

Став національним героєм: Він був одним із небагатьох іноземців, хто отримав звання Героя нації від чеченського лідера Джохара Дудаєва. У Грозному на його честь навіть називали вулицю, яку пізніше знищила російська влада. Для Олега Челнова це була не чужа війна, а частина спільної боротьби проти одного ворога — Росії.

Як донька намагається повернути ім'я батька

Донька Олега Челнова Аліна пригадує слова батька про небезпеку з боку Москви, які після 2014 року стали реальністю для всіх.

Тепер вона намагається через суди домогтися справедливості.

Вона збирає свідчення від побратимів батька з УНА-УНСО та сучасних бійців батальйону імені Шейха Мансура, щоб довести: Олег Челнов - герой, який заслуговує на пам’ять у рідному Харкові.

Активісти та родина вже приготували нові звернення до міської ради, сподіваючись, що бюрократичні труднощі нарешті вдасться подолати.

Для доньки це не просто бюрократичний процес - це повернення імені людини, яка почала боронити Україну ще тоді, коли світ волів заплющувати очі.